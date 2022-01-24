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Налог на вклады больше миллиона рублей распространится и на тех, у кого меньшая сумма на счетах Статьи редакции

ФНС начислит налог, если прибыль по вкладу за год превысила 42,5 тысячи рублей.

  • Доход с вкладов меньше миллиона рублей может облагаться налогом из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и растущих процентов по вкладам, сообщает РБК. Его могут начислить по вкладам от 700 тысяч рублей, оценила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса «Росбанка» Лидия Каширина.
  • По закону, налог взимается с разницы между прибылью от процентов и максимальным размером налогового вычета. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей (размер ключевой ставки на начало года, умноженный на миллион рублей), пояснили в ФНС. Если вкладов несколько, налог будет рассчитываться от суммы доходов от всех.
  • Например, если вкладчик заработал на процентах 42 850 рублей, то заплатит налог в 13% от 350 рублей — это 45,5 рубля, посчитало издание.
  • В 2022 году налог на доходы с вкладов от миллиона рублей будет начислять впервые. ФНС будет рассчитывать его размер по данным от банков. В базу для расчёта не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых. Служба запланировала кампанию по расчету налогов на конец весны — лето, рассылку уведомлений — на осень.
  • Больше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тысяч рублей. На 1 декабря в России было 239,9 миллиона вкладчиков, из них 6,8 миллионов (2,8%) имели минимум в одном банке больше миллиона рублей, приводит издание данные Агентства по страхованию вкладов.
  • Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам в марте 2020 года.

#новости #законы #вклады

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Некая Л.

Копишь на квартиру
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Платишь налог на накопления

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100
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FOX

покупаешь квартиру - платишь налог на жилье, капремонт(!)

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33
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Некая Л.

Это хотя бы за реальное. Когда копишь деньги, а у тебя СКОПЛЕННОЕ блядь пиздят – .......

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43
13 комментариев
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этот товарищ

А потом ломается общедомовой котёл и на его замену денег взять из фонда капремонта нельзя! (рил история)

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2
1 комментарий
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Разный историк

А еще после покупки возвращаешь 13% от стоимости, если платишь НДФЛ.

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1
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Vladimir Medvedev

Миллион рублей! За миллион теперь даже машину не купишь.

Скоро для всех, у кого есть деньги на еду введут налог.

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84
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FOX

нам как бы говорят - переводи скорее в биткоины

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3
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Andy

Чтобы тебя объебали еще и на крипте?

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15
10 комментариев
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Разный историк

Которые запретили

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6
2 комментария
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Арзэт Ро

Не в биткойны, а стейблкойны, Tether (USDT) или более надёжный BUSD. Оба ровно $1.00 уже много лет. Не спекулянтам — стейблкойны, другим — все другие криптовалюты.

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1
1 комментарий
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Алексей Маликов

Конечно. Танки по периметру Украины не за бесплатно катаются.

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4
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FUNGAME

Купите уже деду Nintendo NES, а то он уже заебал всех.

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8
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Aleksandr Dolgikh

Для них и так уже есть налог. НДС например, акцизы там всякие.

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2
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Vladimir Medvedev

Нужен дополнительный налог! А потом раздать карточки на еду.

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7
5 комментариев
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Dmitry Smirnoff

Так в еду и так заложен налог. И не один.

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3
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Vladimir Medvedev

Раз после налога хватает на еду - значит богатый. Надо ввести еще один налог на богатых и отдать детям!

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1
1 комментарий
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Ваша Закладко

это их корова и они её доят

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1
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BTopHuk

Коровка говорит му

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0
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Разный историк

ВЫЧО ВЫ ЧО
ЭТИ ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ПОЙТИ НА ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ!!!
ВАМ ДЕТЕЙ НЕ ЖАЛКО??? ПОЖАЛЕЙ ДЕТЕЙ, А НЕ СВОИ СВЕРХДОХОДЫ!

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0
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karsil

а в 2013 г. bmw 3 серии новая стоила 900 тыс в стандартной комплектации, были времена пока пуйло в крым не влез

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0
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Stanley H. Tweedle

Проценты по вкладам и так ниже инфляции, какой налог?

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47
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Разный историк

Серовно плоти

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51
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Разный историк

тебя ебать не должно, плоти

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22
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Разный историк

Плоти нологи или ты иностранный огент?

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9
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Al

Налог на инфляцию?

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0
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Поправка конституции

ФНС:

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7
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Павел Фролов

Налог идёт на рубли, а не на покупательную способность

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0
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Разный историк

В России одни из самых высоких совокупных налогов в мире. Но им все мало

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37
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Задумчивой Кот

А ты это народу докажи, народ 1+1 сложить не может

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14
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Разный историк

Налоги очень удачно попрятали и назвали непонятным словами. По факту это те же налоги. Которые из наших денег платят другие, и нет ощущения что платишь сам.

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24
3 комментария
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Разный историк

Ну вообще то нет.
Почитай

Список стран ОЭСР по уровню налогообложения…
Список стран ОЭСР по уровню налогообложения физических лиц — список, в котором страны — члены…
ru.m.wikipedia.org
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–6
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Разный историк

Так там нет РФ в списке - она же не член ОЭСР

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5
15 комментариев
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BTopHuk

Прошу отнестись с пониманием

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1
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Разный историк

спасибо отцы основатели теперь станем жить лучше

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23
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BTopHuk

Более лучше

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8
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Разный историк

Одеваться

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4
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Разный историк

хаха наебал я просто всё в баксы обналичу в таком случае

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5
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Разный историк

Как и зачем ты этого не сделал до сих пор?

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5
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Разный историк

в ссср за такое садили на бутылку

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2
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Данил Вишнивецкий

где налог на камни?

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7
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Разный историк

В почках

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9
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Разный историк

жрешь золото?

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1
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Олег Новиков
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3
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Ваша Закладко

могут, дед, могут

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0
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Михаил Ч

Где налог на налог?

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2
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Разный историк

Срочно патент от роснано!

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0
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Разный историк

Армия хочет кушоть

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8
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Ваша Закладко

гуардия

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2
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Добро и позитив

а также почетные академики всякие

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Разный историк

расширяем подматрасные карманы

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5
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Al

Всякие титьковы, сберы и стандарты постоянно спамят про вклады. Смешные копеечные 4 процента, так еще и с этих грошей налоги. Ну и нахуй нужен этот геморой со вкладами?

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4
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Разный историк

уже 7-8 кстати!

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этот товарищ

Сначала делают депозиты все более невыгодными, а потом удивляются, откуда такая инфляция

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3
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Alex Blake
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3
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Разный историк

Креативно. Интересно, а какой следующий налог придумают. Реально любопытно
Там у них талант уровня Пикассо.
Малому бизнесу как всегда мои соболезнования

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1
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Al

Налог на наличку. Я даже не удивлюсь этому. Трутни из думы могут что угодно нафантазировать, лишь бы хватало бабок на третий подбородок и кормежку ихтамнетов.

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3
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Александр Михайлов

Помню, когда в марте 2020 года, в начале пандемии, во время своего знаменитого выступления, когда объявили первый локдаун , Путин преподнес это совершенно в другом свете. Тогда он сказал о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб., народ ликовал и воспринял на позитивной ноте, мол с богатых пусть и берут бабки ) А на деле вот оно как оказалось то

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/25/03/2020/5e7b60a99a7947f53a096f0a

Путин объявил о введении налогов на проценты по…
Доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб. будут обложены налогом в размере 13…
www.rbc.ru
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0
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Рудольф Нуриев

свыше 1 млн руб
 с богатых

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2 комментария
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Разный историк

Вроде об этом с самого начала было известно. Что логично, если ставка у вкладчика была большой изначально. У тех кто до снижения клал на долгий срок (года на три), было понятно, что будет налог даже если миллион лежит.

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1
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Joseph Knecht

Доход с вкладов меньше миллиона рублей может облагаться налогом из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и растущих процентов по вкладам, сообщает РБК. Его могут начислить по вкладам от 700 тысяч рублей, оценила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса «Росбанка» Лидия Каширина.
Какие, блядь, проценты по вкладам растут? Где? Ебаные мрази

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1
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Разный историк

Ну вообще-то растут

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5 комментариев
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Сергей Мардс

Тогда вопрос...Если налог из-за повышения ставок на вкладах.
Значит ли это, что будут налоговые вычеты на кредиты, которые станут больше из-за повышения ставок?

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1
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Андрей Рядькин

это, получается, если оф работаешь, то надо ИИС открывать с налоговым вычетом, только получится ли поднять процентов 7-8 как по вкладам.

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0
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FOX

там ограничение по сумме сверху

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12 комментариев
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Павел Каташев

Мда, а читать законы не учили? И почему это только сейчас всплыло

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Семен Валий

Странная цифра в 239,9 миллиона вкладчиков, если население 140+
Получается 100 миллионов иностранных вкладчиков или где-то ошибка/ или я что то не понимаю?

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Вежливый Снайпер

Любой иностранный гражданин может открыть вклад без проблем.

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Вежливый Снайпер

Сука, вот крысы. Изобретательные крысы.

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Алексей Маликов

Выводим деньги.

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Mezzo Deesa

Так, вам арест за валютные операции, пройдёмте…

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Никита Смирнов

Правильно, что б не 8% минус инфляция и налог было, а 0% минус инфляция. Гораздо выгоднее

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Алексей Марочкин

Выводим деньги.

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