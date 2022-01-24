Налог на вклады больше миллиона рублей распространится и на тех, у кого меньшая сумма на счетах Статьи редакции
ФНС начислит налог, если прибыль по вкладу за год превысила 42,5 тысячи рублей.
- Доход с вкладов меньше миллиона рублей может облагаться налогом из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и растущих процентов по вкладам, сообщает РБК. Его могут начислить по вкладам от 700 тысяч рублей, оценила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса «Росбанка» Лидия Каширина.
- По закону, налог взимается с разницы между прибылью от процентов и максимальным размером налогового вычета. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей (размер ключевой ставки на начало года, умноженный на миллион рублей), пояснили в ФНС. Если вкладов несколько, налог будет рассчитываться от суммы доходов от всех.
- Например, если вкладчик заработал на процентах 42 850 рублей, то заплатит налог в 13% от 350 рублей — это 45,5 рубля, посчитало издание.
- В 2022 году налог на доходы с вкладов от миллиона рублей будет начислять впервые. ФНС будет рассчитывать его размер по данным от банков. В базу для расчёта не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых. Служба запланировала кампанию по расчету налогов на конец весны — лето, рассылку уведомлений — на осень.
- Больше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тысяч рублей. На 1 декабря в России было 239,9 миллиона вкладчиков, из них 6,8 миллионов (2,8%) имели минимум в одном банке больше миллиона рублей, приводит издание данные Агентства по страхованию вкладов.
- Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам в марте 2020 года.
Копишь на квартиру
@
Платишь налог на накопления
покупаешь квартиру - платишь налог на жилье, капремонт(!)
Это хотя бы за реальное. Когда копишь деньги, а у тебя СКОПЛЕННОЕ блядь пиздят – .......
А потом ломается общедомовой котёл и на его замену денег взять из фонда капремонта нельзя! (рил история)
Миллион рублей! За миллион теперь даже машину не купишь.
Скоро для всех, у кого есть деньги на еду введут налог.
нам как бы говорят - переводи скорее в биткоины
Чтобы тебя объебали еще и на крипте?
Не в биткойны, а стейблкойны, Tether (USDT) или более надёжный BUSD. Оба ровно $1.00 уже много лет. Не спекулянтам — стейблкойны, другим — все другие криптовалюты.
Конечно. Танки по периметру Украины не за бесплатно катаются.
Купите уже деду Nintendo NES, а то он уже заебал всех.
Для них и так уже есть налог. НДС например, акцизы там всякие.
Нужен дополнительный налог! А потом раздать карточки на еду.
Так в еду и так заложен налог. И не один.
Раз после налога хватает на еду - значит богатый. Надо ввести еще один налог на богатых и отдать детям!
это их корова и они её доят
Коровка говорит му
а в 2013 г. bmw 3 серии новая стоила 900 тыс в стандартной комплектации, были времена пока пуйло в крым не влез
Проценты по вкладам и так ниже инфляции, какой налог?
Налог на инфляцию?
ФНС:
Налог идёт на рубли, а не на покупательную способность
А ты это народу докажи, народ 1+1 сложить не может
Ну вообще то нет.
Почитай
Прошу отнестись с пониманием
Более лучше
где налог на камни?
могут, дед, могут
Где налог на налог?
гуардия
а также почетные академики всякие
Всякие титьковы, сберы и стандарты постоянно спамят про вклады. Смешные копеечные 4 процента, так еще и с этих грошей налоги. Ну и нахуй нужен этот геморой со вкладами?
Сначала делают депозиты все более невыгодными, а потом удивляются, откуда такая инфляция
Налог на наличку. Я даже не удивлюсь этому. Трутни из думы могут что угодно нафантазировать, лишь бы хватало бабок на третий подбородок и кормежку ихтамнетов.
Помню, когда в марте 2020 года, в начале пандемии, во время своего знаменитого выступления, когда объявили первый локдаун , Путин преподнес это совершенно в другом свете. Тогда он сказал о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб., народ ликовал и воспринял на позитивной ноте, мол с богатых пусть и берут бабки ) А на деле вот оно как оказалось то
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/25/03/2020/5e7b60a99a7947f53a096f0a
свыше 1 млн руб
с богатых
Доход с вкладов меньше миллиона рублей может облагаться налогом из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и растущих процентов по вкладам, сообщает РБК. Его могут начислить по вкладам от 700 тысяч рублей, оценила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса «Росбанка» Лидия Каширина.
Какие, блядь, проценты по вкладам растут? Где? Ебаные мрази
Тогда вопрос...Если налог из-за повышения ставок на вкладах.
Значит ли это, что будут налоговые вычеты на кредиты, которые станут больше из-за повышения ставок?
это, получается, если оф работаешь, то надо ИИС открывать с налоговым вычетом, только получится ли поднять процентов 7-8 как по вкладам.
там ограничение по сумме сверху
Мда, а читать законы не учили? И почему это только сейчас всплыло
Странная цифра в 239,9 миллиона вкладчиков, если население 140+
Получается 100 миллионов иностранных вкладчиков или где-то ошибка/ или я что то не понимаю?
Любой иностранный гражданин может открыть вклад без проблем.
Сука, вот крысы. Изобретательные крысы.
Выводим деньги.
Так, вам арест за валютные операции, пройдёмте…
Правильно, что б не 8% минус инфляция и налог было, а 0% минус инфляция. Гораздо выгоднее
Выводим деньги.