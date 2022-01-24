На платформе будет содержаться информация о земле и недвижимости, сведения о правах и о кадастровой оценке.

Росреестр планирует создать единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Её созданием займётся специально создаваемая правительством госкомпания «Роскадастр». Она также обеспечит обмен данными с действующими информсистемами федеральных госорганов, регионов и муниципалитетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве считают, что новая цифровая платформа должна объединить данные из разных ведомственных систем: Минэкономики, Минприроды, Минсельхоза, Росимущества, Рослесхоза (всего их 14), а также региональных фондов пространственных данных и других многочисленных информсистем регионов и муниципалитетов. Пока у проекта нет никаких сроков ввода в в эксплуатацию, её запуск может состояться в 2023 году. К этому сроку Росреестр должен утвердить порядок подключения к платформе и требования к формату данных для их обмена.

Цифровая платформа должна обеспечить подключение к системе новых участников, целостность и доступность данных, а также интеграцию с другими информсистемами. Доступ к геопространственным данным можно будет получить на «Госуслугах».

Первыми протестировать работу платформы смогут Иркутская область, Татарстан, Пермский и Краснодарский край — участники другого эксперимента Росреестра по созданию единого информационного ресурса по учёту земли и недвижимости. «Коммерсантъ» отмечает, что эти «пилоты» запускались ещё до появления госпрограммы и теперь будут включены в системную работу, а все имеющиеся результаты эксперимента должны быть учтены при разработке единой платформы.