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Сергей Исенеков

Росреестр запустит в России цифровую платформу для объединения геоданных Статьи редакции

На платформе будет содержаться информация о земле и недвижимости, сведения о правах и о кадастровой оценке.

Росреестр планирует создать единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Её созданием займётся специально создаваемая правительством госкомпания «Роскадастр». Она также обеспечит обмен данными с действующими информсистемами федеральных госорганов, регионов и муниципалитетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве считают, что новая цифровая платформа должна объединить данные из разных ведомственных систем: Минэкономики, Минприроды, Минсельхоза, Росимущества, Рослесхоза (всего их 14), а также региональных фондов пространственных данных и других многочисленных информсистем регионов и муниципалитетов. Пока у проекта нет никаких сроков ввода в в эксплуатацию, её запуск может состояться в 2023 году. К этому сроку Росреестр должен утвердить порядок подключения к платформе и требования к формату данных для их обмена.

Цифровая платформа должна обеспечить подключение к системе новых участников, целостность и доступность данных, а также интеграцию с другими информсистемами. Доступ к геопространственным данным можно будет получить на «Госуслугах».

Первыми протестировать работу платформы смогут Иркутская область, Татарстан, Пермский и Краснодарский край — участники другого эксперимента Росреестра по созданию единого информационного ресурса по учёту земли и недвижимости. «Коммерсантъ» отмечает, что эти «пилоты» запускались ещё до появления госпрограммы и теперь будут включены в системную работу, а все имеющиеся результаты эксперимента должны быть учтены при разработке единой платформы.

#новости #росреестр

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BTopHuk

ЛСДУЗ

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Bad Mother Fucker

Российская Федерация

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BTopHuk

«частное лицо»

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FOX

"Российская Федерация"

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Разный историк

Эта платформа уже существовала в каком-то виде и даже как-то работала. Потом этот портал в один момент сдох, а еще позже по его ссылке(nsdi.ru) стал открываться Авиасейлс. Вот даже пруфы остались, геодезисты в 2013 году спрашивают как там что-то запрашивать: https://geodesist.ru/threads/geoportal-ipd-rf.17915/

Геопортал ИПД РФ
Добрый день! Подскажите кто-нибудь заказывал данные с порталал Росреестра…
geodesist.ru
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Разный историк

Так-то умно, пилить одно и тоже по кругу, собирая гранты

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Чехол от очков

А еще был ГосГисЦентр, а еще единая картографическая основа роскартографии, а ещё цнииагик в очередной раз собирает и цифрует советские топокарты для федерального фонда пространственных данных, а итог всё равно один: скачиваем данные с OpenStreetMap

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Имя Фамилия

на сайте своем бы сначала порядок навели

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Роман Трусов

Так вроде уже есть ФИАС с данными по земельным участкам.

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