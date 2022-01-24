Она признала вину и объяснила, что это была глупая шутка.

Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским 29-летнюю гражданку Нидерландов. По их словам, женщина демонстрировала жесты нацистского приветствия на фоне ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет «Би-би-си».

Все фотографии делал супруг женщины, которого также задержала полиция. Прокуратура приняла решение оштрафовать туристку. Она признала свою вину и объяснила, что её поступок был всего лишь шуткой. Согласно закону Польши, публичная пропаганда фашизма влечёт за собой тюремное заключение сроком на два года.

Это не первый случай, когда иностранцев задерживают за демонстрацию нацистских жестов. В 2013 году двух турецких студентов приговорили к шести месяцам тюремного заключения, условному сроку на три года и штрафу.