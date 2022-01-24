Туристку из Нидерландов задержали и оштрафовали за нацистское приветствие у ворот Освенцима Статьи редакции
Она признала вину и объяснила, что это была глупая шутка.
Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским 29-летнюю гражданку Нидерландов. По их словам, женщина демонстрировала жесты нацистского приветствия на фоне ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет «Би-би-си».
Все фотографии делал супруг женщины, которого также задержала полиция. Прокуратура приняла решение оштрафовать туристку. Она признала свою вину и объяснила, что её поступок был всего лишь шуткой. Согласно закону Польши, публичная пропаганда фашизма влечёт за собой тюремное заключение сроком на два года.
Это не первый случай, когда иностранцев задерживают за демонстрацию нацистских жестов. В 2013 году двух турецких студентов приговорили к шести месяцам тюремного заключения, условному сроку на три года и штрафу.
Тупой закон. В любой нормальной стране должна быть возможность зиговать.
На всякий случай, не одобряю нацизм, товарищ майор
Заблюрил бы свастику тогда уж ( ͡° ͜ʖ ͡°)
как же заору, если будет
чудовищная ошибка
лень(
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а ну удоли.
удолил тебе за щеку, проверяй
фу, и тут гомосеки
ты кого гомосеком назвал??
в сша можно говорят
Можно. Это ведь нормальная страна.
В мае 41го и в СССР можно было
Зря они коммунистов что ли победили
Разве что с твоей матерью за компанию
Найс комуняки рвутся ( ͡° ͜ʖ ͡°)
И у немцев не отпала жопа. И мир не треснул. Оказывается можно отделять славное прошлое от ошибок..
Ошибочка
Но у немцев такая же судьба бы постигла
Там надрачивают на Гитлера как в России на Сталина и советскую власть?
Как в Украине на Бандеру?
Ну ты и сравнил. Бандера это база, а Сталин это кринж.
Спасибо, буду знать!
Всегда рад помочь.
Да. Отличное сравнение..
Там отличия толь в том что Бандера не убил миллионы украинцев и русских. А Сталин убил.
Волынская резня. Там не столько Бандера, сколько УПА. Но крови достаточно
Ну сталина смог догнать? Хоть пару миллионов невиновных убил?
Ну так-то оправдывать меньшими масштабами - примерно то, что любят делать сталинисты, когда его с Гитлером сравнивают))
Тут скорее оправдание Гитлера выходит, если масштабами мерить. Гитлер то поменьше своих граждан убил чем Сталин.
(Осуждаю нацизм во всех его проявлениях)
Часть евреев видимо выписали из "своих граждан" незадолго до начала печальных событий
Ну и вообще немного так себе аргумент "зато убивал не своих"
"Наш тиран более кровавый и злой, чем ваш!"
А Пилсудский был нацистом?
По немецким законам она преступник.
В России есть статья за одобрение сталинизма?
Сажать за поддержку определенных идеологий - это нормально? Или за какие-то можно, а за какие-то нельзя. Нужно определиться
В России например сажают за оправдание нацизма
Те которые подразумевают отмену выборов, концлагеря и убийства и прочие людоедские штуки ? Конечно да!!
И в России сажают скоре не за оправдание нацизма, а за покушение на святость сталинизма
Понял.
в России сажают скоре не за оправдание нацизма, а за покушение на святость сталинизма
Примеры?
Жесть, хороший пример. А где тут критика "сталинизма"? Или он критиковал эти праздники с позиции того, что они коммунистические? В статье просто не написано
Если бы сталинизм проиграл - был бы сейчас срок за его оправдывание?
Да, согласен, других отличий нет. В России сталинизм выиграл.
Максимально тупая идея зигануть в месте в котором было убито столько людей этой самой страны за нихуя. Думаю пару суток в протрезвителе можно за такое давать но не более.
Обычная примитивная аналогия. К тому же, в северо-европейской стране, откуда девушка, таких проблем с зигованием нету, как я понимаю
в месте в котором было убито столько людей
В местах, где более двухсот тысяч лет живут люди и прошли тысячи военных конфликтов, любая обочина, где ты отлить вышел, может оказаться братской могилой.
Ох, сейчас адептов "ЭТОДРУГОЕ" порвёт, прячемся
Ох, сейчас адептов "ЭТОТОЖЕСАМОЕ" порвёт, прячемся
Вы хотите зиговать?
Н-не...
Похожа
ЭТОДРУГОЕ
ЭТОТОЖЕСАМОЕ
ПОНИМАТЬ НАДО
Вот именно
Чисто Ферман в комментариях под новостями о Кадырове
да, идиотов на земле полно
Ферман, тікай з городу
Семейка гениев
Заслуженное наказание
Дочуля. Аболтусиха 😘😘😘😘😘😘
Мда, фашизм
а кто это?
Жаль не избили. Ну, как в Маутгаузене!
Правильно поступили. Нацизм, равно как и коммунизм, а так же их символики - отвратительные проявления человеконенавистнических идеологий. В моей стране запрещены обе этих мерзости, но коммунизм и сталинизм 1 хрен периодически показывает свое поганое рыло в исполнении местных ватников - тяжкого наследия эпохи оккупации.
ну давай по чесноку, не запрещены же
Держись, русские с тобой!
Теперь за черный юмор штрафуют не только у нас
Юмор?
Свобода слова нужна исключительно, чтобы произносить что-то, осуждаемое обществом. Если у вас есть свобода слова, но она распространяется только на неоскорбительные вещи — у вас нет свободы слова.
Азаза)0)0
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