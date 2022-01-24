Новости
Сергей Исенеков

Туристку из Нидерландов задержали и оштрафовали за нацистское приветствие у ворот Освенцима Статьи редакции

Она признала вину и объяснила, что это была глупая шутка.

Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским 29-летнюю гражданку Нидерландов. По их словам, женщина демонстрировала жесты нацистского приветствия на фоне ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет «Би-би-си».

Все фотографии делал супруг женщины, которого также задержала полиция. Прокуратура приняла решение оштрафовать туристку. Она признала свою вину и объяснила, что её поступок был всего лишь шуткой. Согласно закону Польши, публичная пропаганда фашизма влечёт за собой тюремное заключение сроком на два года.

Это не первый случай, когда иностранцев задерживают за демонстрацию нацистских жестов. В 2013 году двух турецких студентов приговорили к шести месяцам тюремного заключения, условному сроку на три года и штрафу.

#новости #польша

3886 просмотров
82 82 комментария
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
82 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
rustyrazor

Тупой закон. В любой нормальной стране должна быть возможность зиговать.

Ответить
–13
Развернуть ветку
Николай Бойко

На всякий случай, не одобряю нацизм, товарищ майор

Ответить
7
Развернуть ветку
rustyrazor

Заблюрил бы свастику тогда уж ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
3
Развернуть ветку
Артур Мудрик

как же заору, если будет
чудовищная ошибка

Ответить
2
Развернуть ветку
Николай Бойко

лень(

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко

Сообщение удалено

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Огай

а ну удоли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко

удолил тебе за щеку, проверяй

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Огай

фу, и тут гомосеки

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко

ты кого гомосеком назвал??

Ответить
0
Развернуть ветку
Critical Reader

в сша можно говорят

Ответить
0
Развернуть ветку
rustyrazor

Можно. Это ведь нормальная страна.

Ответить
8
Развернуть ветку
VladimirV

В мае 41го и в СССР можно было

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

В Испании, кстати, есть закон против дискриминации по политическим взглядам. И да, благододаря нему можно зиговать.

Ответить
2
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Зря они коммунистов что ли победили

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

Сталинистов тоже щемить нельзя.
Radical centrism? Radical centrism.

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Разве что с твоей матерью за компанию

Ответить
2
Развернуть ветку
rustyrazor

Найс комуняки рвутся ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк
Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

И у немцев не отпала жопа. И мир не треснул. Оказывается можно отделять славное прошлое от ошибок..

Ответить
6
Развернуть ветку
Разный историк

У немцев
в Польше?

Ответить
15
Развернуть ветку
VladimirV

Ошибочка
Но у немцев такая же судьба бы постигла

Ответить
2
Развернуть ветку
Разный историк

Такая же судьба бы постигла
 Отпала бы жопа?

Ответить
7
Развернуть ветку
VladimirV

Там надрачивают на Гитлера как в России на Сталина и советскую власть?

Ответить
1
Развернуть ветку
Виктор Огай

Как в Украине на Бандеру?

Ответить
1
Развернуть ветку
rustyrazor

Ну ты и сравнил. Бандера это база, а Сталин это кринж.

Ответить
3
Развернуть ветку
Виктор Огай

Спасибо, буду знать!

Ответить
2
Развернуть ветку
rustyrazor

Всегда рад помочь.

Ответить
2
Развернуть ветку
VladimirV

Да. Отличное сравнение..
Там отличия толь в том что Бандера не убил миллионы украинцев и русских. А Сталин убил.

Ответить
0
Развернуть ветку
Gololed

Волынская резня. Там не столько Бандера, сколько УПА. Но крови достаточно

Ответить
2
Развернуть ветку
VladimirV

Ну сталина смог догнать? Хоть пару миллионов невиновных убил?

Ответить
–1
Развернуть ветку
rustyrazor

Ну так-то оправдывать меньшими масштабами - примерно то, что любят делать сталинисты, когда его с Гитлером сравнивают))

Ответить
3
Развернуть ветку
VladimirV

Тут скорее оправдание Гитлера выходит, если масштабами мерить. Гитлер то поменьше своих граждан убил чем Сталин.
(Осуждаю нацизм во всех его проявлениях)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Часть евреев видимо выписали из "своих граждан" незадолго до начала печальных событий
Ну и вообще немного так себе аргумент "зато убивал не своих"

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

"Наш тиран более кровавый и злой, чем ваш!"

Ответить
2
Развернуть ветку
Разный историк

То есть для вас весь вопрос заключается в абсолютных числах? Кто больше убил, тот и виноват?

Ответить
2
Развернуть ветку
Разный историк

Скажи это полякам, у которых два года за нацистскую символику дают. Зато на Пилсудского надрачивают — моё почтение

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Рычков

А Пилсудский был нацистом?

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

А Сталин был нацистом?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сознательный франт
Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

По немецким законам она преступник.
В России есть статья за одобрение сталинизма?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Сажать за поддержку определенных идеологий - это нормально? Или за какие-то можно, а за какие-то нельзя. Нужно определиться
В России например сажают за оправдание нацизма

Ответить
1
Развернуть ветку
VladimirV

Те которые подразумевают отмену выборов, концлагеря и убийства и прочие людоедские штуки ? Конечно да!!
И в России сажают скоре не за оправдание нацизма, а за покушение на святость сталинизма

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Понял.
в России сажают скоре не за оправдание нацизма, а за покушение на святость сталинизма
 Примеры?

Ответить
1
Развернуть ветку
Forrest_Dumb

https://lenta.ru/news/2021/11/22/prazdniki/

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Жесть, хороший пример. А где тут критика "сталинизма"? Или он критиковал эти праздники с позиции того, что они коммунистические? В статье просто не написано

Ответить
0
Развернуть ветку
Сознательный франт

Если бы сталинизм проиграл - был бы сейчас срок за его оправдывание?

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Да, согласен, других отличий нет. В России сталинизм выиграл.

Ответить
–1
Развернуть ветку
ayy

Максимально тупая идея зигануть в месте в котором было убито столько людей этой самой страны за нихуя. Думаю пару суток в протрезвителе можно за такое давать но не более.

Ответить
7
Развернуть ветку
Boris

Обычная примитивная аналогия. К тому же, в северо-европейской стране, откуда девушка, таких проблем с зигованием нету, как я понимаю

Ответить
0
Развернуть ветку
супрематизм 2.0

в месте в котором было убито столько людей
В местах, где более двухсот тысяч лет живут люди и прошли тысячи военных конфликтов, любая обочина, где ты отлить вышел, может оказаться братской могилой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Синица

Ох, сейчас адептов "ЭТОДРУГОЕ" порвёт, прячемся

Ответить
0
Развернуть ветку
Critical Reader

Ох, сейчас адептов "ЭТОТОЖЕСАМОЕ" порвёт, прячемся

Ответить
8
Развернуть ветку
VladimirV

Вы хотите зиговать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сознательный франт

Н-не...

Ответить
7
Развернуть ветку
Разный историк

Это Катасонова?

Ответить
0
Развернуть ветку
amoralhypothesis

Похожа

Ответить
0
Развернуть ветку
супрематизм 2.0

ЭТОДРУГОЕ

Ответить
0
Развернуть ветку
супрематизм 2.0

ЭТОТОЖЕСАМОЕ

Ответить
0
Развернуть ветку
супрематизм 2.0

ПОНИМАТЬ НАДО

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Попробовала бы она это сделать в мечети

Ответить
4
Развернуть ветку
пепси

Вот именно

Ответить
2
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Чисто Ферман в комментариях под новостями о Кадырове

Ответить
2
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

да, идиотов на земле полно

Ответить
2
Развернуть ветку
Critical Reader
Ответить
2
Развернуть ветку
пепси

Ферман, тікай з городу

Ответить
1
Развернуть ветку
BTopHuk

Семейка гениев

Ответить
2
Развернуть ветку
Seon

Заслуженное наказание

Ответить
2
Развернуть ветку
No Name

Дочуля. Аболтусиха 😘😘😘😘😘😘

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Мда, фашизм

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

Нашего деда хлебом не корми, дай зигануть

Ответить
1
Развернуть ветку
Виктор Огай

а кто это?

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Жаль не избили. Ну, как в Маутгаузене!

Ответить
0
Развернуть ветку
Нектарий

Правильно поступили. Нацизм, равно как и коммунизм, а так же их символики - отвратительные проявления человеконенавистнических идеологий. В моей стране запрещены обе этих мерзости, но коммунизм и сталинизм 1 хрен периодически показывает свое поганое рыло в исполнении местных ватников - тяжкого наследия эпохи оккупации.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Васильев

ну давай по чесноку, не запрещены же

Ответить
2
Развернуть ветку
Степан Анейчик

Держись, русские с тобой!

Ответить
0
Развернуть ветку
SEGA20000able

Теперь за черный юмор штрафуют не только у нас

Ответить
0
Развернуть ветку
Папуша

Юмор?

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

чёрный

Ответить
0
Развернуть ветку
Hagotireno

Свобода слова нужна исключительно, чтобы произносить что-то, осуждаемое обществом. Если у вас есть свобода слова, но она распространяется только на неоскорбительные вещи — у вас нет свободы слова.

Ответить
0
Развернуть ветку
Emile Zäkiev

Азаза)0)0

Ответить
–1
Развернуть ветку
Николай Бойко

Сообщение удалено

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 82 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null