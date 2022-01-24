Академики РАН предложили преподавать мировую историю в российских школах без акцента на истории Европы Статьи редакции
Новый стандарт даёт минимальный перечень событий, а педагогам придётся самостоятельно находить нужный баланс между историей других стран и Европы.
Авторы новой концепции школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом рассказал «Ведомостям» академик и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
По словам Чубарьяна, авторы решили отойти от «европоцентризма» — мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. В новой концепции расскажут больше об истории Азии, Африки и Латинской Америки. В курс также предложили включить историю стран СНГ, Балтии, что вызвало дискуссию во время проработки вопроса.
Новая концепция курса мировой истории в школах, которая уже завершена, определяет главные подходы к преподаванию предмета и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.
Преподаватель истории и член совета профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал изданию, что можно уделять больше внимания на уроках истории другим странам, но при этом ничего не сокращая об Европе.
В феврале концепцию направят для обсуждения экспертам в Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российскую академию образования, МГУ и РГГУ. К марту завершится сбор замечаний к документу, а в конце апреля доработанный текст должен быть отправлен в Минпросвещения.
В 2013 году о необходимости изменить подход к преподаванию истории заявил Владимир Путин. По его словам, должен существовать «единый канонический подход к основным, фундаментальным, жизненно важным для нашей страны историческим эпохам» и его требуется отразить в учебнике. В 2020 году коллегия Минпросвещения приняла концепцию курса истории России.
можно не надо аниме?
«единый канонический подход к основным, фундаментальным, жизненно важным для нашей страны историческим эпохам»
Деды воевали и всех разъебали.
Деды воевали и всех разъебали
this but unironically
И потерь не было. И вообще дед Иван всех завалил
Всех завалил лично Сралин.
Деды воровали и всё проебали, это нвши внуки будут говорить.
А про события Таньанмынь можно рассказывать или их там не было?
А типа шелковые караваны, за контроль прохода которых вся ебля, начиная с незапамятных времен велась - это что, какое-то недоразумение?
А нам и так только о Великой Отечественной на уроках истории и рассказывали.
Беда только в том, что она называлась Второй Мировой.
авторы решили отойти от «европоцентризма» — мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации
Зачем отходить от истины?
Так а оно разве не так сейчас?
а, понял о чем статья. В принципе, мне самому было бы в школе интересно глобальнее изучить историю, но в условиях ужатых школьных курсов это невозможно. Поэтому и концентрируются на колыбели мира, к тому же ближайшей к нам культурно части света.
Решение говно, получается
это же расселение индоевропейцев
Украины (да и собственно любой современной страны) на тот момент даже в проекте еще не было.
Пасиб, даритель камней. Хочется еще один, можно, пожалуйста?
Святой вы человек!
А теперь заплати налог за камень
да не было, говорю ж тебе
Ну, это пририсовали. Черного моря тоже не было
Но к слову, уход от евноцентризма в преподавании истории, это же обще мировой тренд. Разве нет? В той же Европе вроде уже давно начали отходить от этого в своих школьных программах.
Блять я и так к 10 классу уже охуевал на уроках истории: как это так - мы ни на кого не нападаем а до нас все доёбываются? И ещё гордился что мы никому ни разу не проигрывали. А то что монголо-татарское иго было - так мы с ними даже и не воевали
Крымскую войну не проходили?
Правильно, зачем кому-то знать про Римскую империю.
@Alexei Kuksin выходи из спячки :)