{"id":1026,"title":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0438\u0449\u0435\u0432\u0443\u044e \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0448\u0438\u0444\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=1026&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=9cb013a59ccce4d2e86882e627db11b6482213ed208d150cb78cb4997d731210","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Академики РАН предложили преподавать мировую историю в российских школах без акцента на истории Европы Статьи редакции

Новый стандарт даёт минимальный перечень событий, а педагогам придётся самостоятельно находить нужный баланс между историей других стран и Европы.

45 45 комментариев
862 просмотров

Авторы новой концепции школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом рассказал «Ведомостям» академик и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

По словам Чубарьяна, авторы решили отойти от «европоцентризма» — мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. В новой концепции расскажут больше об истории Азии, Африки и Латинской Америки. В курс также предложили включить историю стран СНГ, Балтии, что вызвало дискуссию во время проработки вопроса.

Новая концепция курса мировой истории в школах, которая уже завершена, определяет главные подходы к преподаванию предмета и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.

Преподаватель истории и член совета профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал изданию, что можно уделять больше внимания на уроках истории другим странам, но при этом ничего не сокращая об Европе.

Действительно, сейчас в учебниках по всеобщей истории лишь пара параграфов в конце рассказывает о Китае, Японии, странах Африки. Это всего четыре обзорных урока, что не позволяет сформировать у учащихся понимание событий по этим странам.

Дмитрий Казаков
преподаватель истории

В феврале концепцию направят для обсуждения экспертам в Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российскую академию образования, МГУ и РГГУ. К марту завершится сбор замечаний к документу, а в конце апреля доработанный текст должен быть отправлен в Минпросвещения.

У меня есть договоренность с министром просвещения о том, что концепция будет принята на утверждение. Но и они, и мы не заинтересованы устраивать гонку. Главное – получить готовый стандарт к 1 сентября.

Александр Чубарьян
академик

В 2013 году о необходимости изменить подход к преподаванию истории заявил Владимир Путин. По его словам, должен существовать «единый канонический подход к основным, фундаментальным, жизненно важным для нашей страны историческим эпохам» и его требуется отразить в учебнике. В 2020 году коллегия Минпросвещения приняла концепцию курса истории России.

#новости #школы

45 45 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Разный историк

Ну, в целом это неплохо, можно еще онеме показать для культурного знакомства. Ходячий замок там или боку но пико.

Ответить
10
Развернуть ветку
Владислав Микк

можно не надо аниме?

Ответить
2
Развернуть ветку
Разный историк

Можешь отказаться по религиозным убеждениям, как от уроков секс просвета.

Ответить
1
Развернуть ветку
fosajehu

«единый канонический подход к основным, фундаментальным, жизненно важным для нашей страны историческим эпохам»
 Деды воевали и всех разъебали.

Ответить
8
Развернуть ветку
Николай Бойко

Деды воевали и всех разъебали
 this but unironically

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

И потерь не было. И вообще дед Иван всех завалил

Ответить
0
Развернуть ветку
fosajehu

Всех завалил лично Сралин.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

Деды воровали и всё проебали, это нвши внуки будут говорить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

В новой концепции расскажут больше об истории Азии, Африки и Латинской Америки.
 Почему бы и нет. Не помню, чтобы в школе на них хоть как-то останавливались. Но уже и поменяться всё могло, конечно.

Ответить
5
Развернуть ветку
Разный историк

В целом, потому что по объективной реальности они на современное состояние мира действительно не повлияли особо.
Но вот если изучать новейшую, то конечно китаю надо уделять максимум

Ответить
4
Развернуть ветку
Разный историк

Ну вон Китай неплохо так влияете сейчас, можно и рассказать про становление Мао Цзэдуна, его культурную революцию и лебаральные законы, которые принимались в коммунистическом Китае.

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Да, 20 век естественно с китаем. Но так-то в учебниках 90х по китаю было неплохо в свете его ежедневного роста, не знаю что там сейчас у этих Единых. Про СИ и его амбиции однозначно надо в новейшей, кнчн.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Бакатуев

А про события Таньанмынь можно рассказывать или их там не было?

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Надо рассказывать в наших лучших традициях, что их там не было

Ответить
0
Развернуть ветку
Pa Chu

А типа шелковые караваны, за контроль прохода которых вся ебля, начиная с незапамятных времен велась - это что, какое-то недоразумение?

Ответить
0
Развернуть ветку
norm

А нам и так только о Великой Отечественной на уроках истории и рассказывали.

Ответить
4
Развернуть ветку
fosajehu

Беда только в том, что она называлась Второй Мировой.

Ответить
–1
Развернуть ветку
norm
Ответить
4
Развернуть ветку
Hagotireno

авторы решили отойти от «европоцентризма» — мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации
 Зачем отходить от истины?

Ответить
4
Развернуть ветку
Разный историк

Евразийский мир победил
Пётр Первый оказался слабей

Ответить
3
Развернуть ветку
Максоний

Так а оно разве не так сейчас?

Ответить
0
Развернуть ветку
Максоний

а, понял о чем статья. В принципе, мне самому было бы в школе интересно глобальнее изучить историю, но в условиях ужатых школьных курсов это невозможно. Поэтому и концентрируются на колыбели мира, к тому же ближайшей к нам культурно части света.

Решение говно, получается

Ответить
6
Развернуть ветку
Разный историк

колыбели мира
 Африке штоль

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Украине.

Ответить
2
Развернуть ветку
Pa Chu

это же расселение индоевропейцев
Украины (да и собственно любой современной страны) на тот момент даже в проекте еще не было.

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Спасибо, капитан очевидность, держи камень.

Ответить
3
Развернуть ветку
Pa Chu

Пасиб, даритель камней. Хочется еще один, можно, пожалуйста?

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

Ответить
2
Развернуть ветку
Pa Chu

Святой вы человек!

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Старик

А теперь заплати налог за камень

Ответить
2
Развернуть ветку
Pa Chu
Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Так вон же она на карте, как не было-то

Ответить
1
Развернуть ветку
Pa Chu

да не было, говорю ж тебе

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Вот уже и Чёрное море есть и Крым. А Украины нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Pa Chu

Ну, это пририсовали. Черного моря тоже не было

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Что это? План Барбарісса?

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Африка это влагалище мира тогда уж.

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

лоно

Ответить
0
Развернуть ветку
Ануар tape

Но к слову, уход от евноцентризма в преподавании истории, это же обще мировой тренд. Разве нет? В той же Европе вроде уже давно начали отходить от этого в своих школьных программах.

Ответить
2
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Блять я и так к 10 классу уже охуевал на уроках истории: как это так - мы ни на кого не нападаем а до нас все доёбываются? И ещё гордился что мы никому ни разу не проигрывали. А то что монголо-татарское иго было - так мы с ними даже и не воевали

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

А КАК ПЕЧЕНЕГОВ-ТО ОТДЕЛАЛИ, ДА?

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Бакатуев

Крымскую войну не проходили?

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

судя по последним новостям, надо не историю азии учить, а штаты и президентов США

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис Ларионов

Правильно, зачем кому-то знать про Римскую империю.

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

@Alexei Kuksin выходи из спячки :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null