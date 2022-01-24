Новый стандарт даёт минимальный перечень событий, а педагогам придётся самостоятельно находить нужный баланс между историей других стран и Европы.

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Авторы новой концепции школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом рассказал «Ведомостям» академик и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

По словам Чубарьяна, авторы решили отойти от «европоцентризма» — мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. В новой концепции расскажут больше об истории Азии, Африки и Латинской Америки. В курс также предложили включить историю стран СНГ, Балтии, что вызвало дискуссию во время проработки вопроса.

Новая концепция курса мировой истории в школах, которая уже завершена, определяет главные подходы к преподаванию предмета и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.

Преподаватель истории и член совета профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал изданию, что можно уделять больше внимания на уроках истории другим странам, но при этом ничего не сокращая об Европе.

Действительно, сейчас в учебниках по всеобщей истории лишь пара параграфов в конце рассказывает о Китае, Японии, странах Африки. Это всего четыре обзорных урока, что не позволяет сформировать у учащихся понимание событий по этим странам.

Дмитрий Казаков

преподаватель истории



В феврале концепцию направят для обсуждения экспертам в Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российскую академию образования, МГУ и РГГУ. К марту завершится сбор замечаний к документу, а в конце апреля доработанный текст должен быть отправлен в Минпросвещения.

У меня есть договоренность с министром просвещения о том, что концепция будет принята на утверждение. Но и они, и мы не заинтересованы устраивать гонку. Главное – получить готовый стандарт к 1 сентября.

Александр Чубарьян

академик