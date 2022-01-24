Пользователи смогут отказаться от отслеживания технологическими компаниями.

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Европейский парламент большинством голосов (530 на 78) утвердил законопроект, направленный на ограничение «агрессивной рекламы» в интернете, сообщает The Verge.

Поправки, принятые в рамках акта о цифровых услугах (DSA), запретят крупным интернет-платформам, вроде Google, Meta и Amazon, использовать конфиденциальную информацию (например, о возрасте или национальности) для показа таргетированной рекламы.

Предполагается, что алгоритмы станут более прозрачными, а пользователи смогут отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсацию, если платформодержатели продолжат продвигать неподобающий или незаконный контент.

Ожидается, что новые меры вступят в силу с 2023 года. Согласование с Еврокомиссией и странами-участницами ЕС начнётся 31 января. Компаниям, нарушающим правила, грозит штраф в размере до 6% от глобальной выручки.

Помимо этого, депутаты поддержали инициативу о запрете таргетированной рекламы для несовершеннолетних и «тёмных паттернов» — механизмов, которые украдкой собирают информацию о пользователях.