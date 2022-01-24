Европарламент одобрил законопроект, запрещающий использование личных данных для показа интернет-рекламы Статьи редакции
Пользователи смогут отказаться от отслеживания технологическими компаниями.
Европейский парламент большинством голосов (530 на 78) утвердил законопроект, направленный на ограничение «агрессивной рекламы» в интернете, сообщает The Verge.
Поправки, принятые в рамках акта о цифровых услугах (DSA), запретят крупным интернет-платформам, вроде Google, Meta и Amazon, использовать конфиденциальную информацию (например, о возрасте или национальности) для показа таргетированной рекламы.
Предполагается, что алгоритмы станут более прозрачными, а пользователи смогут отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсацию, если платформодержатели продолжат продвигать неподобающий или незаконный контент.
Ожидается, что новые меры вступят в силу с 2023 года. Согласование с Еврокомиссией и странами-участницами ЕС начнётся 31 января. Компаниям, нарушающим правила, грозит штраф в размере до 6% от глобальной выручки.
Помимо этого, депутаты поддержали инициативу о запрете таргетированной рекламы для несовершеннолетних и «тёмных паттернов» — механизмов, которые украдкой собирают информацию о пользователях.
Ранее подобную практику обнаружили на iOS — некоторые игры, вроде Subway Surfers, научились тайно идентифицировать владельцев iPhone, чтобы показывать рекламу в обход правил Apple.
остывают
На следующий день - мужикам везде будет выдаваться реклама прокладок
контекс - мягкий словно бархат.
з.ы. впн
а девушкам - реклама пены для бриться
А им не нужна?
По телеку и в газетах и т.п. так всегда было, в чем проблема?
когда ты последний раз что-то покупал, тыкнув в тагретированный рекламный баннер?
Слыш, не следи
Это все конечно заебись, но обьясните мне как работает следующее: я только подумал о том, что надо бы куда нить слетать отдохнуть и уже через минуту мне предлагает таргетная реклама путевки в Египет.
я похрюкал с такого тиктока, но воспроизвести путем науськивания телефона на ключевые слова "дилдо чёрный большой член дёшево фаллоимитатор" не вышло
чип
и дейл к нам спешат
Если привит, то это чип
Ты и правда не очень умный
Я такой
Хуй