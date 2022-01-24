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Европарламент одобрил законопроект, запрещающий использование личных данных для показа интернет-рекламы Статьи редакции

Пользователи смогут отказаться от отслеживания технологическими компаниями.

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Европейский парламент большинством голосов (530 на 78) утвердил законопроект, направленный на ограничение «агрессивной рекламы» в интернете, сообщает The Verge.

Поправки, принятые в рамках акта о цифровых услугах (DSA), запретят крупным интернет-платформам, вроде Google, Meta и Amazon, использовать конфиденциальную информацию (например, о возрасте или национальности) для показа таргетированной рекламы.

Предполагается, что алгоритмы станут более прозрачными, а пользователи смогут отказаться от отслеживания и даже потребовать компенсацию, если платформодержатели продолжат продвигать неподобающий или незаконный контент.

Ожидается, что новые меры вступят в силу с 2023 года. Согласование с Еврокомиссией и странами-участницами ЕС начнётся 31 января. Компаниям, нарушающим правила, грозит штраф в размере до 6% от глобальной выручки.

Помимо этого, депутаты поддержали инициативу о запрете таргетированной рекламы для несовершеннолетних и «тёмных паттернов» — механизмов, которые украдкой собирают информацию о пользователях.

Ранее подобную практику обнаружили на iOS — некоторые игры, вроде Subway Surfers, научились тайно идентифицировать владельцев iPhone, чтобы показывать рекламу в обход правил Apple.

#новости #реклама #безопасность

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Коровка говорит мууу
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пепси

остывают

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Коровка говорит мууу

На следующий день - мужикам везде будет выдаваться реклама прокладок

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Владислав Микк

контекс - мягкий словно бархат.
з.ы. впн

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Коровка говорит мууу

а девушкам - реклама пены для бриться

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Щячло Попячтса

А им не нужна?

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ayy

По телеку и в газетах и т.п. так всегда было, в чем проблема?

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Максоний

когда ты последний раз что-то покупал, тыкнув в тагретированный рекламный баннер?

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Разный историк

Регулярно вспоминаю о том что-чо то хотел купить благодаря рекламе. Мне некогда заниматься покупками, вчёра я загуглил сколько стоит проектор, и куплю его на неделе просто в том магазине, который вовремя мне об этом напомнит.

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Разный историк

Кроме данных из профиля (возраст) есть ещё данные, которые система моделирует по поведению пользователей. Если вы гуглите куда поступать, как сдать егэ и ютуб Шульман, то вам явно меньше 18. Такие данные никто у алгоритмов не оберёт.

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Разный историк

Все упирается в реализацию проверок.
Если майор будет просто смотреть в интерфейс адвордс, видеть таргетинг по возрасту, и выписывать штраф — похеру на твою логику )

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пепси

Слыш, не следи

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Владислав Микк

Это все конечно заебись, но обьясните мне как работает следующее: я только подумал о том, что надо бы куда нить слетать отдохнуть и уже через минуту мне предлагает таргетная реклама путевки в Египет.

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Разный историк

Микрофон смартфона записывает ключевые слова, которые ты произносишь, а сервисы на нейросетях уже подбирают тебе рекламу по совпадениям

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Максоний

я похрюкал с такого тиктока, но воспроизвести путем науськивания телефона на ключевые слова "дилдо чёрный большой член дёшево фаллоимитатор" не вышло

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Разный историк

Я живу по лайфхакам с тиктока

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Добро и позитив

чип

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Владислав Микк

и дейл к нам спешат

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пепси

Если привит, то это чип

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Разный историк

Это коснется только отдельных стран или политики сервисов целиком?

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пепси

Ты и правда не очень умный

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Разный историк

Похоже на травлю. Осуждаю.

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пепси

Я такой

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Жаль

Хуй

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Разный историк

Как житель Европы уже кайфующий и испытавший GDPR эта новость делает понедельник весьма приятным.

Да, алгоритмами ещё можно извлечь кое-какую информацию, но это ресурсы и отсутствие 100% точности (если предположить, что данные введённые пользователями точны)

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