Мужчина долетел из Африки в Голландию в отсеке шасси самолёта. Рейс длился 11 часов Статьи редакции
Сотрудники аэропорта нашли «зайца» с низкой температурой тела.
Нелегального пассажира из Африки обнаружили в отсеке носового шасси работники аэропорта Схипхол в Амстердаме, которые вызвали полицию. Об этом сообщает «Би-би-си».
Спустя некоторое время мужчине стало лучше, и он смог ответить на вопросы сотрудников полиции. В правоохранительных органах страны не раскрыли личность мужчины, но отметили, что после медосмотра его отправят в Центр просителей убежища. Там определят, нуждается ли мужчина в нём или нет.
Представитель авиакомпании Cargolux Italia подтвердил, что на борту их грузового самолёта обнаружили постороннего человека. От дальнейших комментариев в компании отказались, сославшись на то, что сперва необходимо провести собственное расследование. «Би-би-си» уточняет, что единственным грузовым рейсом Cargolux был «Боинг-747», вылетевший из Йоханнесбурга и совершивший промежуточную посадку в Найроби.
Представители аэропорта Схипхол также не рассказали подробностей о случившемся и мужчине. Они лишь отметили, что нелегальные пассажиры, прибывающие в Нидерланды в отсеках шасси самолётов — большая редкость.
весь мир: война неминуема, валюта падает, Байден стягивает войска .
ТЖ: негр не помер в шасси
Как говорится
караван новостей интернета и технологий
Караван мигрантов
@Пора валить переместить вот сюда как способ переехать
3-я мировая окончилась, весь мир в трухе, ТЖ:
негр который не помер в шасси, не помер и на войне.
Чувак смотрит на труху, а затем оглядывается в поисках самолёта назад в Африку
Когда только Байден успевает. Только сегодня на лестничной клетке срал, а сегодня уже войска стягивает.
Не ну тут гражданство сразу.
России?
Я как раз подумал о его реакции: самолёт садится, а там Россия. Вряд ли он знал куда летит самолёт.
В Найроби походу легко.
регулировщик-теска
Инвестировал в говно
Challenge completed.
может ему жрат нечего уже было в африке.
а про акуну матату он типа забыл?
А то видите ли can't breathe, can't breathe. Пора завязывать.
идеальный раб
Если замёрзнуть потребность в кислороде меньше
а какую именно температуру ему удалось пережить?
Воздухом свободы.
Скорее всего у него была кислородная маска и теплая одежда, это значительно повышает шансы. В Кении есть высокие горы, не удивлюсь что чувак купил/украл снарягу для альпинизма.
Боинг 747 летает до 10км, где температура до -50
Еще пара испытаний и может тогда можно внж дать.
И про это было уже..
"В правоохранительных органах страны не раскрыли личность мужчины, но отметили, что после медосмотра его отправят в Центр просителей убежища. Там определят, нуждается ли мужчина в нём или нет." - вообще по-моему он уже заслужил убежище. Можно для следующих предупреждение официальное сделать, что кто попытается повторить убежища не получит. Но этот уж намучался и рисковал.
надеюсь его департируют
Паровозик который смог