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Сергей Исенеков

Мужчина долетел из Африки в Голландию в отсеке шасси самолёта. Рейс длился 11 часов Статьи редакции

Сотрудники аэропорта нашли «зайца» с низкой температурой тела.

Фото Игоря Головача

Нелегального пассажира из Африки обнаружили в отсеке носового шасси работники аэропорта Схипхол в Амстердаме, которые вызвали полицию. Об этом сообщает «Би-би-си».

Спустя некоторое время мужчине стало лучше, и он смог ответить на вопросы сотрудников полиции. В правоохранительных органах страны не раскрыли личность мужчины, но отметили, что после медосмотра его отправят в Центр просителей убежища. Там определят, нуждается ли мужчина в нём или нет.

Мужчина был обнаружен живым в стабильном состоянии в отсеке носового шасси самолёта и отправлен в больницу. То, что он выжил в таком холоде и на такой высоте, крайне необычно.

Йоанна Хельмондс
представитель объединённой службы полиции и пограничной охраны Нидерландов

Представитель авиакомпании Cargolux Italia подтвердил, что на борту их грузового самолёта обнаружили постороннего человека. От дальнейших комментариев в компании отказались, сославшись на то, что сперва необходимо провести собственное расследование. «Би-би-си» уточняет, что единственным грузовым рейсом Cargolux был «Боинг-747», вылетевший из Йоханнесбурга и совершивший промежуточную посадку в Найроби.

Представители аэропорта Схипхол также не рассказали подробностей о случившемся и мужчине. Они лишь отметили, что нелегальные пассажиры, прибывающие в Нидерланды в отсеках шасси самолётов — большая редкость.

#новости #нидерланды

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Андрей Рядькин

весь мир: война неминуема, валюта падает, Байден стягивает войска .
ТЖ: негр не помер в шасси

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Уютный Багажник

Как говорится

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Слава Инженеров

караван новостей интернета и технологий

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9
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Sergey Klimenko

Караван мигрантов

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Разный историк

@Пора валить переместить вот сюда как способ переехать

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Разный историк

И науки

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Разный историк

Собака лает, негр летит.

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2
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Разный историк

Самолёт летит негр мёрзнет

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Вася Пражкин

3-я мировая окончилась, весь мир в трухе, ТЖ:
негр который не помер в шасси, не помер и на войне.

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Роман Горячкин

Чувак смотрит на труху, а затем оглядывается в поисках самолёта назад в Африку

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Разный историк

Нетаблоид

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Grisha Pivovarov

Когда только Байден успевает. Только сегодня на лестничной клетке срал, а сегодня уже войска стягивает.

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Разный историк

То Обама был.

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Разный историк

А может Обама сам когда-то долетел в отсеке шасси в нужное место?...

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Dmitry Smirnoff

Не ну тут гражданство сразу.

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Лига порвах 2.0

России?

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Dmitry Smirnoff

Я как раз подумал о его реакции: самолёт садится, а там Россия. Вряд ли он знал куда летит самолёт.

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6
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Разный историк

Хотел ответить, что это же KLM, но откуда этому африканцу знать, если он залез туда куда залез.
Не удивлюсь если он думал, что самолёт по земле повезёт его

А вообще, неужели так просто проникнуть в ввп?

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2
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Dmitry Smirnoff

В Найроби походу легко.

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1
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Разный историк

Может это был регулировщик на ввп?)

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3
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умный человек

регулировщик-теска

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Разный историк

Афганистана

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3
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Уютный Багажник

Инвестировал в говно

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5
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Spid3r

Challenge completed.

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Разный историк

Молодец, выиграл бесплатный перелет обратно со всем полагающимся в салоне комфортом, жаль на территорию Голландии так и не попал, так что вид на жительство - проебан

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–2
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Разный историк

но отметили, что после медосмотра его отправят в Центр просителей убежища
 Скорее ты получишь отказ в визе, чем он вернётся назад)

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Разный историк

и то верно, но тут хоть "слабоумие и отвага" вызывают восхищение

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1
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Никитин Алексей

может ему жрат нечего уже было в африке.

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Слава Инженеров

а про акуну матату он типа забыл?

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Разный историк

Пить скорее

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Разный историк

Эта новость даст импульс к полёту другим смельчакам

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2
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Разный историк

Может в результате выведем морозоустойчивых африканцев

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17
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Разный историк

Ага и не нуждающихся в кислороде

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6
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Разный историк

Пригодятся для колонизации Марса

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Разный историк

Походу Маск что-то знает, раз так помогает Африке.

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2
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Разный историк

Маск - гений!

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Имя И Фамилия

А то видите ли can't breathe, can't breathe. Пора завязывать.

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2
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Разный историк

И пригласим их работать в районах крайнего севера РФ

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Разный историк

Там уже всё китайцами занято

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Разный историк

Эти африканцы будут готовы работать за меньшие деньги

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badResistor

идеальный раб

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Щячло Попячтса

Если замёрзнуть потребность в кислороде меньше

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amoralhypothesis

а какую именно температуру ему удалось пережить?

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Разный историк

Да ладно температуру, дышал он там чем…

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Vyacheslav.O

Воздухом свободы.

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Евгений Мельников

Скорее всего у него была кислородная маска и теплая одежда, это значительно повышает шансы. В Кении есть высокие горы, не удивлюсь что чувак купил/украл снарягу для альпинизма.

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Sail

Боинг 747 летает до 10км, где температура до -50

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Lofoten Forsake

Еще пара испытаний и может тогда можно внж дать.

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Bkmz Иванов

И про это было уже..

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Разный историк

"В правоохранительных органах страны не раскрыли личность мужчины, но отметили, что после медосмотра его отправят в Центр просителей убежища. Там определят, нуждается ли мужчина в нём или нет." - вообще по-моему он уже заслужил убежище. Можно для следующих предупреждение официальное сделать, что кто попытается повторить убежища не получит. Но этот уж намучался и рисковал.

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Разный историк

Вот почему не наоборот, интересно. Хммммм

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Дядя Богдан

надеюсь его департируют

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Mihail Gricenko

Паровозик который смог

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