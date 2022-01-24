Нелегального пассажира из Африки обнаружили в отсеке носового шасси работники аэропорта Схипхол в Амстердаме, которые вызвали полицию. Об этом сообщает «Би-би-си».

Спустя некоторое время мужчине стало лучше, и он смог ответить на вопросы сотрудников полиции. В правоохранительных органах страны не раскрыли личность мужчины, но отметили, что после медосмотра его отправят в Центр просителей убежища. Там определят, нуждается ли мужчина в нём или нет.