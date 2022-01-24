В Андорре пропал интернет после DDoS-атаки на участников турнира по Minecraft Статьи редакции
Связь восстановилась, когда стримеров дисквалифицировали.
DDoS-атака во время многодневного турнира по Minecraft SquidCraft Games обрушила серверы единственного интернет-провайдера европейского княжества Андорра. Интернет по всей стране не работал около получаса, пишет Tom's Hardware.
SquidCraft Games — один из самых успешных турниров Twitch Rivals с призовым фондом в 100 тысяч долларов. Во второй, пиковый день мероприятия, аудитория стримов превышала миллион человек.
Как минимум восемь участников соревнования из Андорры дисквалифицировали после неоднократного отключения у них интернета. Специалисты предположили, что злоумышленники организовали DDoS-атаки на них, чтобы лишить шанса выиграть главный приз турнира.
При этом интернет отключился не только у игроков, но и у всех жителей Андорры — DDoS-атака обрушила сервера единственного интернет-провайдера страны Andorra Telecom. Интернет по всему княжеству не работал около получаса. После дисквалификации участников SquidCraft Games всё восстановилось.
Погуглил за вас.
Андорра – это маленькое независимое княжество, расположенное на Пиренеях между Францией и Испанией
Население: 82 887 чел.
Там живут нави
https://youtu.be/3q_iqrvnC_4 Есть смешной скетч про Андорру.
Короче говоря
У меня уже истерический хохот от подобных новостей. Браво!
Как минимум восемь участников соревнования из Андорры дисквалифицировали после неоднократного отключения у них интернета. Специалисты предположили, что злоумышленники организовали DDoS-атаки на них, чтобы лишить шанса выиграть главный приз турнира.
То есть их задудосили, а потом еще и выгнали за то, что их дудосили? Судьи турнира в Басманном суде заседают?
Нормальные дома сидят, а эти по ночам по турнирам майнкравт своим ходют, провоцируют мужиков, а потом жалуются что им дудосов насовали по самые помидоры. А скины вы видели которые они на себя надевают?!
Сосиску уронили