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Новости
Яна Ломакина

В Андорре пропал интернет после DDoS-атаки на участников турнира по Minecraft Статьи редакции

Связь восстановилась, когда стримеров дисквалифицировали.

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815 просмотров
Турнир SquidCraft Games, изображение Twitch

DDoS-атака во время многодневного турнира по Minecraft SquidCraft Games обрушила серверы единственного интернет-провайдера европейского княжества Андорра. Интернет по всей стране не работал около получаса, пишет Tom's Hardware.

SquidCraft Games — один из самых успешных турниров Twitch Rivals с призовым фондом в 100 тысяч долларов. Во второй, пиковый день мероприятия, аудитория стримов превышала миллион человек.

Как минимум восемь участников соревнования из Андорры дисквалифицировали после неоднократного отключения у них интернета. Специалисты предположили, что злоумышленники организовали DDoS-атаки на них, чтобы лишить шанса выиграть главный приз турнира.

NetBlocks @netblocks
ℹ Confirmed: Internet disruption registered on #Andorra Telecom (AS6752) on Saturday evening; the incident is attributed by the state telco to a DDoS attack targeting the high-stakes #SquidCraftGames Minecraft Twitch competition, resulting in the elimination of Team Andorra 📉📈

При этом интернет отключился не только у игроков, но и у всех жителей Андорры — DDoS-атака обрушила сервера единственного интернет-провайдера страны Andorra Telecom. Интернет по всему княжеству не работал около получаса. После дисквалификации участников SquidCraft Games всё восстановилось.

#новости #игры #minecraft #ddos

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norm

Погуглил за вас.

Андорра – это маленькое независимое княжество, расположенное на Пиренеях между Францией и Испанией

Население: 82 887 чел.

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4
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BTopHuk

Там живут нави

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0
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Lofoten Forsake

https://youtu.be/3q_iqrvnC_4 Есть смешной скетч про Андорру.

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Разный историк

→ Андорра на карте мира

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norm

Короче говоря

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–1
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Madao

У меня уже истерический хохот от подобных новостей. Браво!

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2
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Разный историк

Как минимум восемь участников соревнования из Андорры дисквалифицировали после неоднократного отключения у них интернета. Специалисты предположили, что злоумышленники организовали DDoS-атаки на них, чтобы лишить шанса выиграть главный приз турнира.
 То есть их задудосили, а потом еще и выгнали за то, что их дудосили? Судьи турнира в Басманном суде заседают?

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2
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ggg123

Нормальные дома сидят, а эти по ночам по турнирам майнкравт своим ходют, провоцируют мужиков, а потом жалуются что им дудосов насовали по самые помидоры. А скины вы видели которые они на себя надевают?!

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Разный историк

я обдудосил вашу сосиску

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Andrew Sychev

Сосиску уронили

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