Связь восстановилась, когда стримеров дисквалифицировали.

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Турнир SquidCraft Games, изображение Twitch

DDoS-атака во время многодневного турнира по Minecraft SquidCraft Games обрушила серверы единственного интернет-провайдера европейского княжества Андорра. Интернет по всей стране не работал около получаса, пишет Tom's Hardware.

SquidCraft Games — один из самых успешных турниров Twitch Rivals с призовым фондом в 100 тысяч долларов. Во второй, пиковый день мероприятия, аудитория стримов превышала миллион человек.

Как минимум восемь участников соревнования из Андорры дисквалифицировали после неоднократного отключения у них интернета. Специалисты предположили, что злоумышленники организовали DDoS-атаки на них, чтобы лишить шанса выиграть главный приз турнира.

NetBlocks @netblocks ℹ Confirmed: Internet disruption registered on #Andorra Telecom (AS6752) on Saturday evening; the incident is attributed by the state telco to a DDoS attack targeting the high-stakes #SquidCraftGames Minecraft Twitch competition, resulting in the elimination of Team Andorra 📉📈