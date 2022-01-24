По мнению Кремля, концентрация украинских военных у Донбасса говорит о подготовке к наступлению именно Украины, а не РФ.

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Войска НАТО на учениях, фотография из отрытых источников

С октября 2021 года СМИ сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Кремль заявляет, что перемещение войск внутри РФ — дело только России. Информацию о готовящейся провокации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл «голословной».

Ситуация вокруг возможного вторжения на Украину обострилась в последние сутки: НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.

TJ рассказывает о главном за прошедшие сутки.

По данным Reuters на январь 2022 года, вдоль украинских границ страны сосредоточены более 100 тысяч российских военных, в том числе в Белоруссии. Такую оценку издание дало после изучения спутниковых снимков. Эту цифру озвучил и Владимир Зеленский

Переброска войск НАТО

Страны-члены НАТО 24 января заявили, что приняли решение направить дополнительные силы в Восточную Европу. По словам представителя альянса, НАТО всегда будет «реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путём укрепления нашей коллективной обороны».

Дания отправила фрегат в Балтийское море и планирует перебросить четыре истребителя F-16 в Литву.

Испания отправляет военные корабли и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск.

Нидерланды перебросят в Болгарию два истребителя F-35, а корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования.



Фрегат «Блас де Лесо» выходит из испанского порта Ферроль, фото Scanpix

По данным НАТО, возможность увеличения присутствия в Восточной Европе также рассматривают США. Официальных заявлений Белый дом пока не делал. Источники The New York Times рассказали, что Джо Байден рассматривает возможность переброски войск в страны Прибалтики и Восточной Европы. По словам собеседников издания, Штаты планируют отправить до пяти тысяч военных с возможностью «десятикратного увеличения» численности, если ситуация ухудшится.

В Госдуме пообещали ответить за увеличение войск НАТО. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиление угроз», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

После заявления НАТО в Балтийское море на учения вышли 20 кораблей ВМФ. Их направили «для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки».

Корабли ВМФ, уходящие на учения, фото Минобороны РФ

Эвакуация иностранных дипломатов

Госдеп США 24 января объявил о начале эвакуации дипломатов и их семей с Украины «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Штаты также рекомендовали гражданам покинуть страну и призвали не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряжённости» возле российско-украинской границы.

Великобритания, Австралия и Германия вслед за США тоже объявили об вывозе части дипломатов. Kyodo со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Япония также начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины.

Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что «вторжение» на Украину станет для России «катастрофическим шагом». «Это может быть новая Чечня», — заявил он. По его мнению, вторжения можно избежать. «Я думаю, здравый смысл возьмёт верх», — добавил премьер.

Войска РФ в посёлке Климово, Брянская область

Кремль и Донецкая народная республика заявляют, что это Украина готовит наступление

По словам замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, украинские военные готовят вооружённое наступление в зоне «операции объединённых сил». По его данным, около линии соприкосновения уже несколько месяцев находятся около 129 тысяч украинских военных.

Кремль вслед за ДНР также заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.

Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашёнными республиками на линии соприкосновения, действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Курс рубля на новостях об усилении НАТО упал