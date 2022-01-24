НАТО перебросит силы в Восточную Европу, из Киева эвакуируют дипломатов, рубль падает. Главное о ситуации вокруг Украины Статьи редакции
По мнению Кремля, концентрация украинских военных у Донбасса говорит о подготовке к наступлению именно Украины, а не РФ.
С октября 2021 года СМИ сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Кремль заявляет, что перемещение войск внутри РФ — дело только России. Информацию о готовящейся провокации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл «голословной».
Ситуация вокруг возможного вторжения на Украину обострилась в последние сутки: НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.
TJ рассказывает о главном за прошедшие сутки.
Переброска войск НАТО
Страны-члены НАТО 24 января заявили, что приняли решение направить дополнительные силы в Восточную Европу. По словам представителя альянса, НАТО всегда будет «реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путём укрепления нашей коллективной обороны».
- Дания отправила фрегат в Балтийское море и планирует перебросить четыре истребителя F-16 в Литву.
- Испания отправляет военные корабли и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
- Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск.
- Нидерланды перебросят в Болгарию два истребителя F-35, а корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования.
По данным НАТО, возможность увеличения присутствия в Восточной Европе также рассматривают США. Официальных заявлений Белый дом пока не делал. Источники The New York Times рассказали, что Джо Байден рассматривает возможность переброски войск в страны Прибалтики и Восточной Европы. По словам собеседников издания, Штаты планируют отправить до пяти тысяч военных с возможностью «десятикратного увеличения» численности, если ситуация ухудшится.
В Госдуме пообещали ответить за увеличение войск НАТО. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиление угроз», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
После заявления НАТО в Балтийское море на учения вышли 20 кораблей ВМФ. Их направили «для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки».
Эвакуация иностранных дипломатов
Госдеп США 24 января объявил о начале эвакуации дипломатов и их семей с Украины «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Штаты также рекомендовали гражданам покинуть страну и призвали не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряжённости» возле российско-украинской границы.
Великобритания, Австралия и Германия вслед за США тоже объявили об вывозе части дипломатов. Kyodo со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Япония также начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины.
Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что «вторжение» на Украину станет для России «катастрофическим шагом». «Это может быть новая Чечня», — заявил он. По его мнению, вторжения можно избежать. «Я думаю, здравый смысл возьмёт верх», — добавил премьер.
Кремль и Донецкая народная республика заявляют, что это Украина готовит наступление
По словам замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, украинские военные готовят вооружённое наступление в зоне «операции объединённых сил». По его данным, около линии соприкосновения уже несколько месяцев находятся около 129 тысяч украинских военных.
Кремль вслед за ДНР также заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.
Курс рубля на новостях об усилении НАТО упал
Курс доллара 24 января поднялся до 79 рублей, обновив максимум ноября 2020 года, курс евро превысил 89 рублей впервые за полгода. На этом фоне Центробанк РФ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила.
Если Россия концентрирует войска на границе с Украиной - это внутреннее дело РФ.
Если Украина концентрирует войска на границе с ДНР/ЛНР - это подготовка к провокации.
Запомнили!
Что-то мне это напоминает
так сначала Украина подогнала 100 тысяч войск на границу с ЛДНР и продолжает наращивать группировку. Постоянно обстреливая ЛДНР и выкрадывая военных. Затем уже Россия подтянула войска на границу на случай, если Украина пойдет в атаку на ЛДНР. Вы опять намеренно теряете хронологию событий, как в случае Майдана 2013
Россия уже признала ЛДНР?
Российский МИД наверно самый рьяный апологет стрелочки, которая не поворачивается.
министерство изворотливых дел :)
Пиздабол
Господи, як я не хочу війни
Да кто хочет то (
заградотряды
Тут надо выбирать: либо война - либо Русский мир
Разве это не одно и то же ?
Я сейчас сдохну
Там весь твитор хороший https://twitter.com/Ukraine/status/1474625967436009473
срочно в nft
СМИ сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Кремль заявляет, что перемещение войск внутри РФ — дело только России.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.
ВЫ не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.
А пруфы будут или опять распятый мальчик? И как это вообще одно и тоже? Украина собирается напасть на Россию?
А пруфы будут
Они уже мультики перестали рисовать, электорат и так схавает.
Пруфы того что Украина держит войска в зоне военного конфликта? Даже странно на это жаловаться. Типа, вот мы создали конфликт стреляем по вам, а вы тут войска собираете, непорядок!
Вся ситуация в одной пикче
Комментарий удален
Хуя тух# ихмусорской
Мне очень понравился фокус в новости. 2 абзаца про 3 месяца стягивания войск России, и почти весь текст о том как НАТО подбирается к границам.
Если представить что через 1000 лет только этот текст доживет до людей того времени, как думаете, что они решат про всю эту ситуацию?
А то, что новости про стягивание войск России все эти три месяца чуть ли не в каждый день публиковались, мы вежливо умолчим, ведь в этой статье об этом ни слова, ага
через 1000 лет только этот текст доживет до людей того времени
Президентиды (или Пресс-Дзен-Тиды, по транскрипции тиррийской школы) построили во времена их XIX Династии Пентагон. Чем же являлось это первое из череды каменных колоссов строение клонившегося к упадку неогена?
Специалисты-предысторики аквилонской школы первоначально сочли их гробницами Президентидов, по аналогии с Египетскими Пирамидами. Гипотезу эту, однако, полностью перечеркнули дальнейшие открытия. Выдвигались предположения, что это были храмы Кап-И-Таала, в которых планировались крестовые походы против неверных народов и разрабатывались стратегии наиболее эффективного их обращения.
Они решат, что какой-то хуй с пережатым ЧСВ порвался из-за того, что на его высеры не обратили внимания.
Все будет обобщено, как это делается сейчас с событиями тысячелетней давности. Никто не будет разбираться в чьих-то словах. Геополитика в принципе лишена каких-либо частностей.
А там уже армяне в нарды играют
Рубль падает в России, солдат перебрасывает российских, санкции против России, а ситуация все равно "вокруг Украины".
Россия же вокруг Украины (частично)
Хуя ты хокку выдал.
Киевская Русь? Я не против.
Посольство Сала
Изменят ли рецепт борща, вот более важный вопрос!
УкРусь!?
У.Ф.
предлагаю Укроссию
Или Рускраина
У меня мать поддерживает, говорит, зеленский клоун, а путин все правильно делает. Хотя вроде недавно еще путина ругала, пропаганда хорошо работает (
- Дания отправила фрегат в Балтийское море и планирует перебросить четыре истребителя F-16 в Литву.
- Испания отправляет военные корабли и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
- Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск.
- Нидерланды перебросят в Болгарию два истребителя F-35, а корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования.
- ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.
1) В результате каких-то причин Украина решает ввести войска на территорию ЛНР / ДНР (они то их статус не признавали никак)
2) Россия объявляет о помощи брацкому народу и открыто (или скрытно) вкидывает ихтамнетов
3) Новый виток 2014-го и доллар по 200
Вижу это так
И теперь, главные два вопроса: зачем и нахуя?
Вот так подумать: жили эти Донбассяне и жили, Путин их подбил на войнушку - десятки тысяч убитых и раненных, полная разруха вокруг, постоянная война. Охуенно устроились, заебись Русский Мир, интересно, есть еще кто-то достаточно отбитый, который в Россию еще хочет
Я думаю у них там пропаганда как надо отрабатывается
Поражаюсь силе пропаганды среди военных, которые будут воевать за Россию. Вот как объяснить военному, за что он воюет? Или там 120 000 контрактников?
воюет за то, чтобы дома его не выебали шваброй. как тебе такая мотивация?
А кого ещё, не срочников же
В Украине писали, что для полномасштабного вторжения надо не менее миллиона.
Мне каж срочников вообще нигде не используют уже, квалификация не та, а мясом закидывать в 21 веке только в Африке можно. Шойгу в 2020 году называл цифру 405к (контракт).
Ну как, вот всю дорогу с Украиной конфликтовали, они там фашисты, русских щемят, надо помочь
Нато, украинские фашисты и т.д. За что люди воевали всю жизнь, когда их на бой отправляли правители?
Россия и Украина собираются воевать между собой. От таких новостей Сталин с Гитлером в гробу вращаются.
Комментарий удален
типа раньше не воевали..
Твари
Как же они заебали все, а.
Знаете, на фоне всего этого все шансы вступления Украины в ЕС и в НАТО окончательно рухнули. Официально они конечно об этом не скажут, но тут очевидно что никто не захочет в своих рядах видеть страну, в которой в любой момент может начаться война. Плюс инвестиционный климат явно рухнет после этих событии.
И по сути это уже победа со стороны Путина, на ровном месте сделать Украину изгоем. Даже войну уже не обязательно начинать, главное спровоцировать максимально не стабильную ситуацию на границе.
На всякие санкции и прочее, то лично Путина и его окружения это не сильно коснётся, а населению не привыкать, как и к их бездействию.
По мнению Кремля, концентрация украинских военных у Донбасса говорит о подготовке к наступлению именно Украины, а не РФ.
Классическая русская сказка о том, что все хуевые, а мы бедные защищаемся.
Усатому долбоебу ту же инфу внедрили.
Усатому долбоебу ту же инфу внедрили.
Вы про Гитлера, надеюсь?
где выдержки из нашей дневной аналитики?
Вот как они нас боятся! Так их!
А какие причины? Кто первый начал?
Вот тут все сжато и доходчиво
Надо было долары закупать?
Как хорошо, что украинский истеблишмент поддерживал Байдена, ой т.е. свою двухпартийную поддержку.
Нечего терпеть кремлёвского агента Трампа
У Донбасса..
Ахахахаа
Такими темпами донецкий угольный бассейн скоро будут по имени отчеству упоминать.
При этом росиюшка вторгается На Украину.
Блядь. Афтар не будь быдлом. Пиши правильно.
Дания отправила фрегат в Балтийское море и планирует перебросить *четыре* истребителя F-16 в Литву.
Нидерланды перебросят в Болгарию *два* истребителя F-35, а корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования.
Щедрые пздц
Вместо того что бы делать бмв и косить свой газон перед домом, славянские дебилы будут ваивать, а европка будет наблюдать драку двух приматов, которые не могут договорится дипломатически в 2022м году, ебучие варвары
Может не надо? Жизнь же одна.
Кому это всё надо?
Когда уже пизданут в какую нибудь сторону чтобы стабильность настала
«Источники New York Times…”
Ясно, а че сами то молчат?