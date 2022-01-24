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Новости
Артём Мазанов

НАТО перебросит силы в Восточную Европу, из Киева эвакуируют дипломатов, рубль падает. Главное о ситуации вокруг Украины Статьи редакции

По мнению Кремля, концентрация украинских военных у Донбасса говорит о подготовке к наступлению именно Украины, а не РФ.

183 183 комментария
14 296 просмотров
Войска НАТО на учениях, фотография из отрытых источников 

С октября 2021 года СМИ сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Кремль заявляет, что перемещение войск внутри РФ — дело только России. Информацию о готовящейся провокации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл «голословной».

Ситуация вокруг возможного вторжения на Украину обострилась в последние сутки: НАТО заявило о переброске военных в Восточную Европу, некоторые страны начали эвакуацию дипломатов из Украины, а рубль рекордно упал.

TJ рассказывает о главном за прошедшие сутки.

По данным Reuters на январь 2022 года, вдоль украинских границ страны сосредоточены более 100 тысяч российских военных, в том числе в Белоруссии. Такую оценку издание дало после изучения спутниковых снимков. Эту цифру озвучил и Владимир Зеленский

Переброска войск НАТО

Страны-члены НАТО 24 января заявили, что приняли решение направить дополнительные силы в Восточную Европу. По словам представителя альянса, НАТО всегда будет «реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путём укрепления нашей коллективной обороны».

  • Дания отправила фрегат в Балтийское море и планирует перебросить четыре истребителя F-16 в Литву.
  • Испания отправляет военные корабли и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
  • Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск.
  • Нидерланды перебросят в Болгарию два истребителя F-35, а корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования.
Фрегат «Блас де Лесо» выходит из испанского порта Ферроль, фото Scanpix

По данным НАТО, возможность увеличения присутствия в Восточной Европе также рассматривают США. Официальных заявлений Белый дом пока не делал. Источники The New York Times рассказали, что Джо Байден рассматривает возможность переброски войск в страны Прибалтики и Восточной Европы. По словам собеседников издания, Штаты планируют отправить до пяти тысяч военных с возможностью «десятикратного увеличения» численности, если ситуация ухудшится.

В Госдуме пообещали ответить за увеличение войск НАТО. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиление угроз», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

После заявления НАТО в Балтийское море на учения вышли 20 кораблей ВМФ. Их направили «для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки».

Корабли ВМФ, уходящие на учения, фото Минобороны РФ

Эвакуация иностранных дипломатов

Госдеп США 24 января объявил о начале эвакуации дипломатов и их семей с Украины «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Штаты также рекомендовали гражданам покинуть страну и призвали не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряжённости» возле российско-украинской границы.

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Великобритания, Австралия и Германия вслед за США тоже объявили об вывозе части дипломатов. Kyodo со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Япония также начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины.

Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что «вторжение» на Украину станет для России «катастрофическим шагом». «Это может быть новая Чечня», — заявил он. По его мнению, вторжения можно избежать. «Я думаю, здравый смысл возьмёт верх», — добавил премьер.

Войска РФ в посёлке Климово, Брянская область

Кремль и Донецкая народная республика заявляют, что это Украина готовит наступление

По словам замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, украинские военные готовят вооружённое наступление в зоне «операции объединённых сил». По его данным, около линии соприкосновения уже несколько месяцев находятся около 129 тысяч украинских военных.

Кремль вслед за ДНР также заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.

Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашёнными республиками на линии соприкосновения, действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Курс рубля на новостях об усилении НАТО упал

Курс доллара 24 января поднялся до 79 рублей, обновив максимум ноября 2020 года, курс евро превысил 89 рублей впервые за полгода. На этом фоне Центробанк РФ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила.

#украина #политика #войны #нато #рубль #новости

183 183 комментария
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183 комментария
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Данислав Жуков

Если Россия концентрирует войска на границе с Украиной - это внутреннее дело РФ.
Если Украина концентрирует войска на границе с ДНР/ЛНР - это подготовка к провокации.
Запомнили!

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227
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Разный историк

Причём без единой фотографии, пруфа — без ничего. Какие то невидимые 120к, что ни одни спутник их он может засечь, а все что засекается это два БТР в каком-то приграничном селе

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49
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Разный историк

Всысле без фоток. Ты тик ток штоли не смотришь?

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–44
7 комментариев
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Сталин спас Россию

Что-то мне это напоминает

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0
2 комментария
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Андрей Геращенко

так сначала Украина подогнала 100 тысяч войск на границу с ЛДНР и продолжает наращивать группировку. Постоянно обстреливая ЛДНР и выкрадывая военных. Затем уже Россия подтянула войска на границу на случай, если Украина пойдет в атаку на ЛДНР. Вы опять намеренно теряете хронологию событий, как в случае Майдана 2013

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–56
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Разный историк

ЛДНР не существует

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33
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Разный историк

Пруфы плиз

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8
2 комментария
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Разный историк

Не пизди

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6
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IvanDurov

Россия уже признала ЛДНР?

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0
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Разный историк

Ну так пиздуй в ДНР и воюй за из счастье и независимость, вот мне как и большинству людей нахуй не нужна война из-за куска чужой земли.

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0
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Yufers

Российский МИД наверно самый рьяный апологет стрелочки, которая не поворачивается.

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4
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Reggae Addict

министерство изворотливых дел :)

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1
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некипишуй

Пиздабол

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0
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Yarema Hrymak

Господи, як я не хочу війни

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102
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Senrigan

Да кто хочет то (

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7
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Нектарий
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5
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испанский смех

заградотряды

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3
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Разный историк

Господи, як я не хочу

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7
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Нектарий

Тут надо выбирать: либо война - либо Русский мир

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0
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Плотва обыкновенная

Разве это не одно и то же ?

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12
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Kyrill Chebotarov
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70
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Ilya Filin

Я сейчас сдохну

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5
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Kyrill Chebotarov

Там весь твитор хороший https://twitter.com/Ukraine/status/1474625967436009473

Ukraine / Україна @Ukraine
OTD 30 years ago the USSR collapsed. The greatest geopolitical joy of the XX century!
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6
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aliftin
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55
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Мяонное нейтрино

срочно в nft

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4
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Maxim Rebitsky

СМИ сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Кремль заявляет, что перемещение войск внутри РФ — дело только России.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.
ВЫ не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!

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44
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Marhal_New _Arleana

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.
 А пруфы будут или опять распятый мальчик? И как это вообще одно и тоже? Украина собирается напасть на Россию?

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1
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fosajehu

А пруфы будут
 Они уже мультики перестали рисовать, электорат и так схавает.

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6
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Maxim Rebitsky

Пруфы того что Украина держит войска в зоне военного конфликта? Даже странно на это жаловаться. Типа, вот мы создали конфликт стреляем по вам, а вы тут войска собираете, непорядок!

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0
1 комментарий
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Не тупи
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40
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Сталин спас Россию

Вся ситуация в одной пикче

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1
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Комментарий удален

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некипишуй

Хуя тух# ихмусорской

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0
1 комментарий
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Разный историк

Лицо редактора перед нажатием кнопки «Отправить»

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24
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Разный историк

Мне очень понравился фокус в новости. 2 абзаца про 3 месяца стягивания войск России, и почти весь текст о том как НАТО подбирается к границам.

Если представить что через 1000 лет только этот текст доживет до людей того времени, как думаете, что они решат про всю эту ситуацию?

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14
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Станислав Минаков

А то, что новости про стягивание войск России все эти три месяца чуть ли не в каждый день публиковались, мы вежливо умолчим, ведь в этой статье об этом ни слова, ага

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9
1 комментарий
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Разный историк

через 1000 лет только этот текст доживет до людей того времени
Президентиды (или Пресс-Дзен-Тиды, по транскрипции тиррийской школы) построили во времена их XIX Династии Пентагон. Чем же являлось это первое из череды каменных колоссов строение клонившегося к упадку неогена?
 Специалисты-предысторики аквилонской школы первоначально сочли их гробницами Президентидов, по аналогии с Египетскими Пирамидами. Гипотезу эту, однако, полностью перечеркнули дальнейшие открытия. Выдвигались предположения, что это были храмы Кап-И-Таала, в которых планировались крестовые походы против неверных народов и разрабатывались стратегии наиболее эффективного их обращения.

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3
1 комментарий
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thispersondoesnotexist

Они решат, что какой-то хуй с пережатым ЧСВ порвался из-за того, что на его высеры не обратили внимания.

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–3
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Ivar Ragnarsson

Все будет обобщено, как это делается сейчас с событиями тысячелетней давности. Никто не будет разбираться в чьих-то словах. Геополитика в принципе лишена каких-либо частностей.

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0
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Разный историк

Заходят такие солдаты НАТО разъебывать Воронеж а там....

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13
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Разный историк

уже всё разъёбано

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33
3 комментария
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Разный историк

А там - ВОРОНЕЖ

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3
3 комментария
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MightyStan

А там уже армяне в нарды играют

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1
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aliftin

Рубль падает в России, солдат перебрасывает российских, санкции против России, а ситуация все равно "вокруг Украины".

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20
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Щячло Попячтса

Россия же вокруг Украины (частично)

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6
1 комментарий
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FUNGAME

Хуя ты хокку выдал.

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1
4 комментария
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Разный историк

Как будет называться страна, если Украина захватит Россию??

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6
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Данислав Жуков

Киевская Русь? Я не против.

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36
9 комментариев
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Уютный Багажник

Посольство Сала

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18
12 комментариев
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Chikk

Изменят ли рецепт борща, вот более важный вопрос!

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3
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Mezzo Deesa

УкРусь!?

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1
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лала лало

У.Ф.

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2
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Владимир Старик

предлагаю Укроссию
Или Рускраина

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0
1 комментарий
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Разный историк

Великая, Малая и Белая Украина

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0
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Разный историк

ещё пиздец будет если россияне в массе опять схавают и поддержат войнушку пердуна

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11
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Разный историк

Пока их дом не разъебет ракета или пьяный свой же вояка, они будут захлебываясь величием хрипеть в экстазе РАСИЯ ВСЕХ ВЫЕБЕТ!

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20
1 комментарий
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Qqshka

У меня мать поддерживает, говорит, зеленский клоун, а путин все правильно делает. Хотя вроде недавно еще путина ругала, пропаганда хорошо работает (

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2
1 комментарий
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Глеб Самойлов

- Дания отправила фрегат в Балтийское море и планирует перебросить четыре истребителя F-16 в Литву.

 - Испания отправляет военные корабли и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

 - Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск.

 - Нидерланды перебросят в Болгарию два истребителя F-35, а корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования.

- ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

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16
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Секретный ингредиент
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0
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Упоротый Голубь

1) В результате каких-то причин Украина решает ввести войска на территорию ЛНР / ДНР (они то их статус не признавали никак)
2) Россия объявляет о помощи брацкому народу и открыто (или скрытно) вкидывает ихтамнетов
3) Новый виток 2014-го и доллар по 200

Вижу это так

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10
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Упоротый Голубь

И теперь, главные два вопроса: зачем и нахуя?

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12
4 комментария
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MightyStan

Вот так подумать: жили эти Донбассяне и жили, Путин их подбил на войнушку - десятки тысяч убитых и раненных, полная разруха вокруг, постоянная война. Охуенно устроились, заебись Русский Мир, интересно, есть еще кто-то достаточно отбитый, который в Россию еще хочет

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9
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Щячло Попячтса

Я думаю у них там пропаганда как надо отрабатывается

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5
1 комментарий
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Разный историк

Опыт ведения

маленьких победоносных воин
с целью сплочения нации ничему не учит эти плешивые затылки.

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10
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Alexandr Blokhin

Поражаюсь силе пропаганды среди военных, которые будут воевать за Россию. Вот как объяснить военному, за что он воюет? Или там 120 000 контрактников?

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7
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Dima Sergeyevich

воюет за то, чтобы дома его не выебали шваброй. как тебе такая мотивация?

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4
1 комментарий
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Stanley H. Tweedle

А кого ещё, не срочников же

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3
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Mikhail Pukas

В Украине писали, что для полномасштабного вторжения надо не менее миллиона.

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0
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Koc Tet

Мне каж срочников вообще нигде не используют уже, квалификация не та, а мясом закидывать в 21 веке только в Африке можно. Шойгу в 2020 году называл цифру 405к (контракт).

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0
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Турбосвин

Ну как, вот всю дорогу с Украиной конфликтовали, они там фашисты, русских щемят, надо помочь

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0
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Олег Новиков

Нато, украинские фашисты и т.д. За что люди воевали всю жизнь, когда их на бой отправляли правители?

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0
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Имя Фамилия

Россия и Украина собираются воевать между собой. От таких новостей Сталин с Гитлером в гробу вращаются.

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5
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Комментарий удален

8 комментариев
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Taras Klunyk

типа раньше не воевали..

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2
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Катя Лукаверова

Твари

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7
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George Jejeya

Как же они заебали все, а.

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6
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Amanageldi Myrzabekov

Знаете, на фоне всего этого все шансы вступления Украины в ЕС и в НАТО окончательно рухнули. Официально они конечно об этом не скажут, но тут очевидно что никто не захочет в своих рядах видеть страну, в которой в любой момент может начаться война. Плюс инвестиционный климат явно рухнет после этих событии.

И по сути это уже победа со стороны Путина, на ровном месте сделать Украину изгоем. Даже войну уже не обязательно начинать, главное спровоцировать максимально не стабильную ситуацию на границе.

На всякие санкции и прочее, то лично Путина и его окружения это не сильно коснётся, а населению не привыкать, как и к их бездействию.

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1
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Разный историк

Шансов на вступление в НАТО до решения территориальных конфликтов итак не было.

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8
14 комментариев
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Разный историк

Более того, они будут этот цирк повторять ежегодно, пока всех в ЕС и НАТО это не заебёт.

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0
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Vindicum Fato

По мнению Кремля, концентрация украинских военных у Донбасса говорит о подготовке к наступлению именно Украины, а не РФ.
 Классическая русская сказка о том, что все хуевые, а мы бедные защищаемся.
Усатому долбоебу ту же инфу внедрили.

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4
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Евгений Глебов (Катышев)

Усатому долбоебу ту же инфу внедрили.
 Вы про Гитлера, надеюсь?

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–3
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Андрей Рядькин

где выдержки из нашей дневной аналитики?

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3
1 комментарий
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Павел Фролов

Вот как они нас боятся! Так их!

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3
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Пётр Козлов

А какие причины? Кто первый начал?

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–2
3 комментария
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Нектарий

Вот тут все сжато и доходчиво

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2
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лала лало

Надо было долары закупать?

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0
6 комментариев
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Baileys

Как хорошо, что украинский истеблишмент поддерживал Байдена, ой т.е. свою двухпартийную поддержку.

Нечего терпеть кремлёвского агента Трампа

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–7
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Robo Krabe

У Донбасса..
Ахахахаа
Такими темпами донецкий угольный бассейн скоро будут по имени отчеству упоминать.
При этом росиюшка вторгается На Украину.
Блядь. Афтар не будь быдлом. Пиши правильно.

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–18
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Alexey Samarkin

https://www.youtube.com/watch?v=Ed8drAGbQNM

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1
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Никита Смирнов

Дания отправила фрегат в Балтийское море и планирует перебросить *четыре* истребителя F-16 в Литву.
Нидерланды перебросят в Болгарию *два* истребителя F-35, а корабль и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования.
Щедрые пздц

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1
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Дмитрий Sh

Вместо того что бы делать бмв и косить свой газон перед домом, славянские дебилы будут ваивать, а европка будет наблюдать драку двух приматов, которые не могут договорится дипломатически в 2022м году, ебучие варвары

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1
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Stan Majors

Может не надо? Жизнь же одна.

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0
2 комментария
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Igor Elfimov

Кому это всё надо?

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0
1 комментарий
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Антон Лисин

Когда уже пизданут в какую нибудь сторону чтобы стабильность настала

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0
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Владислав Недзвецкий

«Источники New York Times…”

Ясно, а че сами то молчат?

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–12
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