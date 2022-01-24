Банк России на фоне падения рубля остановил покупку иностранной валюты на неопределённый срок Статьи редакции
Перед этим биржевой курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей.
Регулятор заявил, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». Её покупку приостановили с 15:00 по московскому времени в рамках бюджетного правила: обмен в доллары национальной валюты, направляемой в Резервный фонд, производится по свободному курсу на мировом валютном рынке.
В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в 44,2 долларов за баррель. Когда рубль дешевеет, а нефть дорожает, регулятор может воспользоваться бюджетным правилом: дополнительные нефтегазовые доходы помещаются в резерв и не расходуются.
24 января курс доллара поднялся до 79 рублей, стоимость евро превысила 89 рублей — впервые с июля 2021 года. После приостановки закупки валюты доллар опустился ниже 79 рублей.
Это шуршание халатов санитаров, которые тебя уносят под руки
Кстати, выгоднее покупать доллары через биржу по биржевому курсу.
Однажды (надеюсь, нет): Верните мне мой 2022 с долларом по 79!
А так и будет, когда ядерная четвёртая мировая война все накроет, и ты будешь сидеть в землянке в лесу, отнимая для пропитания у лося дубовую кору и у енота мох - будешь сидеть и вспоминать славный 2022-ой с долларом по 79.
У тебя какая-то болезнннная зацикленность на ватниках
Надо думать наоборот: за доллар теперь просят больше рублей, значит у нас будет меньше рублей! Попросту говоря, не хотят закупаться на хаях.
Ща еще принудительно вклады ваши валютные в рубли конвертнут, и будет вам опять доллар по 30
100000₽=1000$
Считать удобней станет
Оптимист.....
Ну как бы вполне логичное решение.
Для кого? Для жителей этой страны?
Нет что-то желания в демагогию. Прости.
для тех, у кого айкью трехзначный
Логичным было покупать пока они покупают
помогло ровна на час
А что это значит по-простому?
Рублю настолько хуёво или будет хуёво, что ЦБ больше не покупает валюту за рубли, чтобы рублю не стало ещё хуёвей
Вроде раньше наоборот покупали валюту, чтобы поддерживать рубль?
А, дошло. Они покупали ее заранее и сливали в моменты просадок?
ЦБ РФ мог конвертировать рубли, полученные из "сверх" доходов от продажи нефти, в доллары чтобы складывать их в загашник на черный день. Черный день близится, и складывать перестали, чтобы а) не давить на рубль еще сильней; б) не откладывать то, что пригодится.
Если будет еще сильней падать, то резервы наоборот могут распечатать и ЦБ начнет продавать доллары по фиксированному курсу каждому кто желает.
Как видим, помогло примерно на час. (Ну, или другие факторы тоже сыграли)
Банк прекратил пополнять валютные резервы. Куда уже проще? :)
Сообщение удалено
Понеслось...
Спрос на доллар упал временно. Но валюта через какое-то время все равно понадобится.
Эээ.. всегда?
Вообще похуй когда все доходы в баксах.
Скорее даже приятно, жду когда бакс пробьет сотку и средняя зарплата терпилы превратится из пятиста баксов в триста!
Приятно смотреть как рушится экономика твоей страны. Приятно, пока есть колбаса в магазине, пока она вкусная, пока за твоей зарплатой в долларах не пришли бандиты. Очень приятно :)
у меня зп в евро, но мне вообще не приятно за всем этим следить. от свифта отключат, тогда тебе не похуй будет
Как же охуенно, когда живешь в европе и теперь тебе похер какой там курс валют, ибо плотишь в евро всё
плотишь
С ПОЛУЧКИ плотиш-то небось)))))))
Плочу нологи
Абсолютно так же плевать на курс и здесь, если у тебя нормальный источник дохода - всё амортизируется всё равно очень быстро.
если у тебя нормальный источник дохода
Если.
А если и есть, то далеко не у многих.
А если и есть, то у многих он просядет.
А что значит амортизируется? Типа стабилизируется?
Охуенно цены на электронику стабилизируются. Год назад планшет Samsung s6 можно было взять за 25к. Сейчас, постарев на 1 год, он стоит 35к. Пихуй на курсы, мы же рублями расплачиваемся, завозя импорт в РФ.
Аву бы хоть сменил, а то палишь свое происхождение
Ахахахах
Если что, у вас там финансовая стабильность.
Вдруг кто не знал.
Бляяяттттьььь началось
Что началось? Простым языком о сложном (статье уже 3 года, но она актуальна):
Было бы проще это всё принять если бы война началась хотя бы…
Херасе
Ебанное нато ну зачем оно расширяется и триггерит мокшанского карлана, ей богу заебало это нато.
давно пора уже
Посмотрите, потом отскок будет...
Эльвирочка, нахуя ты вообще покупаешь доллары, ослабляя рубль, чтобы потом на эти доллары купить облигации ФРС с доходностью 1,5% годовых?! Нахуя ты покупаешь казначейские облигации Банка Китая? Тебе делать нехуй как поддерживать китайскую экономику? Впрочем, со вторым понятно, вовкины "китайские друзья" давно засунули ему кое что кое куда, так что он делает как они говорят...
А в чем проблема то? Куда еще эти доллары деть? А полтора процента от миллиардов долларов - неплохой доход.
1.5% в стабильном $ лучше, чем 8% в нестабильном рубле.
А кто лучше всех понимает, что невозможно гарантировать стабильность рубля, чем председатель ЦБ РФ? Она же видит, кто в бункере.