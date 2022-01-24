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Новости
Артём Мазанов

Банк России на фоне падения рубля остановил покупку иностранной валюты на неопределённый срок Статьи редакции

Перед этим биржевой курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей.

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Регулятор заявил, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». Её покупку приостановили с 15:00 по московскому времени в рамках бюджетного правила: обмен в доллары национальной валюты, направляемой в Резервный фонд, производится по свободному курсу на мировом валютном рынке.

В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в 44,2 долларов за баррель. Когда рубль дешевеет, а нефть дорожает, регулятор может воспользоваться бюджетным правилом: дополнительные нефтегазовые доходы помещаются в резерв и не расходуются.

Бюджетное правило предусматривает накопление дополнительных доходов от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В 2022 году эта планка установлена на отметке $44,2. Если цены на нефть марки Urals опускаются ниже отметки, ЦБ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на внутреннем рынке, повышая таким образом спрос на рубли. Если цена нефти выше этого уровня, ЦБ, наоборот, закупает доллары для ФНБ.

РБК

24 января курс доллара поднялся до 79 рублей, стоимость евро превысила 89 рублей — впервые с июля 2021 года. После приостановки закупки валюты доллар опустился ниже 79 рублей.

#новости #финансы

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156 комментариев
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Разный историк

Слышите шуршание? Это ватники одеваются, чтобы в обменник бежать, величие конвертировать!

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113
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Сталин спас Россию

Это шуршание халатов санитаров, которые тебя уносят под руки

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–11
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Разный историк

Беги быстрей, Сталин, потом оденешься!

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54
16 комментариев
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Артём Палённый

Кстати, выгоднее покупать доллары через биржу по биржевому курсу.

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0
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Разный историк

Еще выгоднее жить в демократической стране запада и смотреть за завтраком по телеку новости, как в очередной раз в какой-то стране с полоумным диктатором очередная жопа и все бегут в банки. Везет людям.

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38
8 комментариев
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Роман Горячкин

Однажды (надеюсь, нет): Верните мне мой 2022 с долларом по 79!

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0
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Разный историк

Однажды (скорее всего): каким таким долларом? Пройдемте, товарищ!

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5
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Jonathan Lynn

А так и будет, когда ядерная четвёртая мировая война все накроет, и ты будешь сидеть в землянке в лесу, отнимая для пропитания у лося дубовую кору и у енота мох - будешь сидеть и вспоминать славный 2022-ой с долларом по 79.

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0
1 комментарий
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Грэм Грэмский

У тебя какая-то болезнннная зацикленность на ватниках

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0
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Разный историк

Не очень понимаю. Ведь за доллар теперь дают больше рублей, значит у нас будет больше рублей! Только выиграли, слава Путину!

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34
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Ёжик-под-левой-сисей

Надо думать наоборот: за доллар теперь просят больше рублей, значит у нас будет меньше рублей! Попросту говоря, не хотят закупаться на хаях.

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0
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Андрей Апанасик
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23
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A Z
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30
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Разный историк

Умный кот в ватной квартире.
Холст, масло.

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4
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Владислав Егоров

Ща еще принудительно вклады ваши валютные в рубли конвертнут, и будет вам опять доллар по 30

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15
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Разный историк

От это будет потеха и не удивят ведь....

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3
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Разный историк

чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности
 В последние дни только об этих угрозах и говорят. Куда ни плюнь, так в угрозу попадёшь.

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11
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Разный историк

тьфю на тебя

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5
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Разный историк

Ну всё, сейчас опять рубль зашатается.

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6
10 комментариев
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Разный историк

победа, за победой великого геополитика Пу

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11
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Разный историк

Скоро сотка ! Инфа сотка...

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7
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Павел Морозов

100000₽=1000$

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1
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Разный историк

1₽=1$ вот удобней было бы считать.....и жить.

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3
1 комментарий
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Разный историк

Apple на территории РФ на своем сайте округлит до 150 рублей за $ для удобства? )

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0
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Павел Морозов

Считать удобней станет

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1
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Разный историк

ёбаный пиздец.....

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0
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No Name

Оптимист.....

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Marat Mayer
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Chikk

Ну как бы вполне логичное решение.

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6
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господин Эдик

Для кого? Для жителей этой страны?

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1
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Chikk

Нет что-то желания в демагогию. Прости.

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2
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BigRichardRichardson

для тех, у кого айкью трехзначный

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1 комментарий
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Андрей Рядькин

Логичным было покупать пока они покупают

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0
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FOX

помогло ровна на час

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6
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Svargr

А что это значит по-простому?

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3
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Сталин спас Россию

Рублю настолько хуёво или будет хуёво, что ЦБ больше не покупает валюту за рубли, чтобы рублю не стало ещё хуёвей

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9
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Svargr

Вроде раньше наоборот покупали валюту, чтобы поддерживать рубль?
А, дошло. Они покупали ее заранее и сливали в моменты просадок?

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1
9 комментариев
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Разный историк

По описанию подходит под Covid-19

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0
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Vladislav Pauls
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Разный историк

ЦБ РФ мог конвертировать рубли, полученные из "сверх" доходов от продажи нефти, в доллары чтобы складывать их в загашник на черный день. Черный день близится, и складывать перестали, чтобы а) не давить на рубль еще сильней; б) не откладывать то, что пригодится.

Если будет еще сильней падать, то резервы наоборот могут распечатать и ЦБ начнет продавать доллары по фиксированному курсу каждому кто желает.

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4
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Svargr

Как видим, помогло примерно на час. (Ну, или другие факторы тоже сыграли)

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1
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Разный историк

зачем тогда они долларовые активы в юани переложили? ведь ЦБ Китая может выставить запрет на продажу России своей валюты и что тогда? с голой жопой ?

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0
10 комментариев
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Chikk

Банк прекратил пополнять валютные резервы. Куда уже проще? :)

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1
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Разный историк

Короче: это хорошо или плохо для обычных юзеров?)

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3 комментария
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norm

Сообщение удалено

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aliftin

Понеслось...

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Михаил Зеленин

Спрос на доллар упал временно. Но валюта через какое-то время все равно понадобится.

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0
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Разный историк

Когда в РФ надо покупать валюту?

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0
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заказ наряд

Эээ.. всегда?

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15
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Разный историк

Верно! Медаль за финансовую грамотность

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2
4 комментария
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Борец с умом

Вообще похуй когда все доходы в баксах.

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4
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Борец с умом

Скорее даже приятно, жду когда бакс пробьет сотку и средняя зарплата терпилы превратится из пятиста баксов в триста!

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–2
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Разный историк

Только вот среди терпил будут твоя и моя мамы, например.

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6
11 комментариев
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Vladimir Ignatov

Приятно смотреть как рушится экономика твоей страны. Приятно, пока есть колбаса в магазине, пока она вкусная, пока за твоей зарплатой в долларах не пришли бандиты. Очень приятно :)

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2
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Алексей Приловский

у меня зп в евро, но мне вообще не приятно за всем этим следить. от свифта отключат, тогда тебе не похуй будет

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1
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Василий Герасимов

Как же охуенно, когда живешь в европе и теперь тебе похер какой там курс валют, ибо плотишь в евро всё

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3
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Mezzo Deesa

плотишь
С ПОЛУЧКИ плотиш-то небось)))))))

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4
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Василий Герасимов

Плочу нологи

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0
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Jonathan Lynn

Абсолютно так же плевать на курс и здесь, если у тебя нормальный источник дохода - всё амортизируется всё равно очень быстро.

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–7
1 комментарий
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Luchano Spaguetti

если у тебя нормальный источник дохода
 Если.
А если и есть, то далеко не у многих.
А если и есть, то у многих он просядет.

А что значит амортизируется? Типа стабилизируется?
Охуенно цены на электронику стабилизируются. Год назад планшет Samsung s6 можно было взять за 25к. Сейчас, постарев на 1 год, он стоит 35к. Пихуй на курсы, мы же рублями расплачиваемся, завозя импорт в РФ.

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3
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Разный историк

зачем сосать чужое если есть своё, родное

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4
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Разный историк

в рамках бюджетного правила
 Ну какб правило для того и вводилось в том числе

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3
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Разный историк

Что вы себе представляете? Миллионы поцреотов ожидают других новостей!

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2
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No Name

Аву бы хоть сменил, а то палишь свое происхождение

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–15
2 комментария
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Разный историк

остановили покупку иностранной валюты
говорит лишь о том, теперь мы стали полностью независимы и от этого западу только хуже

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2
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VladimirV

Ахахахах

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1
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Aleksandr Olegovich

Если что, у вас там финансовая стабильность.
Вдруг кто не знал.

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1
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Разный историк

прекратили покупать, давайте теперь проедать, что успели накопить

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Разный историк

Какой я молодец, что перевел почти все в usd в декабре

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Павел Морозов

Бляяяттттьььь началось

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Chikk

Что началось? Простым языком о сложном (статье уже 3 года, но она актуальна):

Зачем ЦБ покупает иностранную валюту?
Зачем ЦБ покупает иностранную валюту?
tass.ru
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Mezzo Deesa

Было бы проще это всё принять если бы война началась хотя бы…

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1
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Александр Федоров

Херасе

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Kakomicli

Ебанное нато ну зачем оно расширяется и триггерит мокшанского карлана, ей богу заебало это нато.

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Андрей Заварзин

давно пора уже

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Orbital_Cat

Посмотрите, потом отскок будет...

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Alexander Star

Эльвирочка, нахуя ты вообще покупаешь доллары, ослабляя рубль, чтобы потом на эти доллары купить облигации ФРС с доходностью 1,5% годовых?! Нахуя ты покупаешь казначейские облигации Банка Китая? Тебе делать нехуй как поддерживать китайскую экономику? Впрочем, со вторым понятно, вовкины "китайские друзья" давно засунули ему кое что кое куда, так что он делает как они говорят...

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–1
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Igor Chvalun

А в чем проблема то? Куда еще эти доллары деть? А полтора процента от миллиардов долларов - неплохой доход.

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1 комментарий
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Tick

1.5% в стабильном $ лучше, чем 8% в нестабильном рубле.
А кто лучше всех понимает, что невозможно гарантировать стабильность рубля, чем председатель ЦБ РФ? Она же видит, кто в бункере.

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