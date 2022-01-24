Перед этим биржевой курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей.

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Регулятор заявил, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». Её покупку приостановили с 15:00 по московскому времени в рамках бюджетного правила: обмен в доллары национальной валюты, направляемой в Резервный фонд, производится по свободному курсу на мировом валютном рынке.

В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в 44,2 долларов за баррель. Когда рубль дешевеет, а нефть дорожает, регулятор может воспользоваться бюджетным правилом: дополнительные нефтегазовые доходы помещаются в резерв и не расходуются.

Бюджетное правило предусматривает накопление дополнительных доходов от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В 2022 году эта планка установлена на отметке $44,2. Если цены на нефть марки Urals опускаются ниже отметки, ЦБ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на внутреннем рынке, повышая таким образом спрос на рубли. Если цена нефти выше этого уровня, ЦБ, наоборот, закупает доллары для ФНБ. РБК