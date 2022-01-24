{"id":1026,"title":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0438\u0449\u0435\u0432\u0443\u044e \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0448\u0438\u0444\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=1026&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=9cb013a59ccce4d2e86882e627db11b6482213ed208d150cb78cb4997d731210","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Vice: разработчик движка Unity сделал для ВВС США симулятор воздушных боёв — не все знали, что работают на военных Статьи редакции

За работу компания получила почти 650 тысяч долларов.

30 30 комментариев
3077 просмотров

Военно-воздушные силы США заключили с разработчиком игрового движка Unity контракт на создание трёхмерного симулятора «собачьего боя» — воздушного боя между истребителями на близком расстоянии, пишет Vice со ссылкой на полученные от властей документы.

Согласно данным о госзакупках, военные заключили с Unity два соглашения в июне и октябре 2020 года в общей сложности на почти 650 тысяч долларов. Компания должна была улучшить уже используемую систему моделирования AFSIM (Advanced Framework for Simulation, Integration and Modelling): позволить запустить симулятор с меньшим количеством операторов, управляющих моделированием, и обеспечить «лучшее качество погружения».

В Unity в ответ на запрос журналистов заявили, что разработки компании использовали только для обучения пилотов и они «напрямую не связаны с гибелью людей».

В апреле 2021 года три сотрудника Unity рассказали Vice, что большинство работников компании не имеют доступа ко всем деталям проектов, которые разрабатывают. Некоторые даже не знали, что создают технологии для военных целей. Например, один из них создавал «рандомизированную схему для правительственного проекта симуляции», которую использовали для моделирования взрыва обломков на военных взлётно-посадочных полосах.

Сотрудники могут запросить у менеджеров информацию, но процесс занимает много времени, а ответы получаются расплывчатыми. Во внутреннем документе руководство Unity рекомендовало работникам, говоря о сотрудничестве с ВВС, называть партнёров «правительством», а не «военными». Кроме того, необходимо подчёркивать, что продукты нужны только для тренингов и «ничто не будет использоваться в реальных боевых действиях».

#новости #военные #unity

30 30 комментариев
35
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Разный историк

Как же я заколебался путать при чтении ВВС и BBC. И не важно что я быстро въезжаю в контекст, меня сам факт напрягает.

Ответить
17
Развернуть ветку
Разный историк

Как же я заколебался путать при чтении ВВС и BBC
 И BBC

Ответить
36
Развернуть ветку
Женя Кузьмин

мы пишем «Би-би-си» поэтому всегда на TJ, если речь про СМИ

Ответить
5
Развернуть ветку
Разный историк

Вот бы все были как TJ.

Ответить
4
Развернуть ветку
Разный историк

Заплачь

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

Подставляй плечо.

Ответить
3
Развернуть ветку
Разный историк

Дислексия - черта потенциально успешного предпринимателя.

Ответить
1
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Ну у нас для этого случая уже ВКС

Ответить
0
Развернуть ветку
Timur
Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

А в чем проблема работать на военных? Тебе деньги платят и ты помогаешь в обучении солдатам, которые благодаря навыкам из твоего симулятора, могут домой вернуться

Ответить
5
Развернуть ветку
Жы Dogolonoga

помогаешь не вернуться домой другим

Ответить
5
Развернуть ветку
Vladislav Donets
Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Александр

У нас Лебедева обоссали только за то что он сделал навигацию в метро…

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

не совсем понятен заголовок, ведь мы только это и читаем

Ответить
3
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Unreal не зашквар короче

Ответить
6
Развернуть ветку
Разный историк

Так есть же dcs, зачем что то еще разрабатывать?

Ответить
2
Развернуть ветку
Ivan

Кстати смотрел видосы пилотов истребителей, которые дома играют в эту шляпу, и они говорят, что это очень добротный симулятор. Они даже между собой там бои устраивают

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

А где им еще гонять? В асе комбате?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

В battlefield 1942. Я там обучалчся азам пилотирования

Ответить
3
Развернуть ветку
Максоний

И как, научился?

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Летит на украину теперь

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Вундермахер

Салага, деды на Ил-2 Штурмовик обучались

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

Обучался полетам на этом симуляторе 98 года, сложная штука аж пздц.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Васильев

Они и начинали DCS или Lock On делать как тренажер самолета. Уже потом решили выходить на рынок и продавать как игру. С Армой так же.

Ответить
0
Развернуть ветку
Разный историк

@serguun42 пока ты не хочешь в дкс уже блять новый сим будет

Ответить
1
Развернуть ветку
Разный историк

GBU мне в жопу! Т.е. в рот мне ноги

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Ионов

да и правильно делают что скрывают

что такого в создавании вр реальности для военных? это наоборот очень круто разрабатывать такую вещь

может скоро и войны государств будут так же прозодить, создадут катку в батл танкс, и начнут пулять, это же куда лучше

Ответить
0
Развернуть ветку
Интернет

Ну не знаю, может быть потому что есть люди, которые не хотят быть причастными к убийствам людей, хоть и косвенно?

Ответить
1
Развернуть ветку
This is I'm

Санкции !!! Быстро !

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

За работу компания получила почти 650 тысяч долларов.
Вот это она лоханулась конечно

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null