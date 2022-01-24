За работу компания получила почти 650 тысяч долларов.

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Военно-воздушные силы США заключили с разработчиком игрового движка Unity контракт на создание трёхмерного симулятора «собачьего боя» — воздушного боя между истребителями на близком расстоянии, пишет Vice со ссылкой на полученные от властей документы.

Согласно данным о госзакупках, военные заключили с Unity два соглашения в июне и октябре 2020 года в общей сложности на почти 650 тысяч долларов. Компания должна была улучшить уже используемую систему моделирования AFSIM (Advanced Framework for Simulation, Integration and Modelling): позволить запустить симулятор с меньшим количеством операторов, управляющих моделированием, и обеспечить «лучшее качество погружения».

В Unity в ответ на запрос журналистов заявили, что разработки компании использовали только для обучения пилотов и они «напрямую не связаны с гибелью людей».

В апреле 2021 года три сотрудника Unity рассказали Vice, что большинство работников компании не имеют доступа ко всем деталям проектов, которые разрабатывают. Некоторые даже не знали, что создают технологии для военных целей. Например, один из них создавал «рандомизированную схему для правительственного проекта симуляции», которую использовали для моделирования взрыва обломков на военных взлётно-посадочных полосах.