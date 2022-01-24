Vice: разработчик движка Unity сделал для ВВС США симулятор воздушных боёв — не все знали, что работают на военных Статьи редакции
За работу компания получила почти 650 тысяч долларов.
Военно-воздушные силы США заключили с разработчиком игрового движка Unity контракт на создание трёхмерного симулятора «собачьего боя» — воздушного боя между истребителями на близком расстоянии, пишет Vice со ссылкой на полученные от властей документы.
Согласно данным о госзакупках, военные заключили с Unity два соглашения в июне и октябре 2020 года в общей сложности на почти 650 тысяч долларов. Компания должна была улучшить уже используемую систему моделирования AFSIM (Advanced Framework for Simulation, Integration and Modelling): позволить запустить симулятор с меньшим количеством операторов, управляющих моделированием, и обеспечить «лучшее качество погружения».
В Unity в ответ на запрос журналистов заявили, что разработки компании использовали только для обучения пилотов и они «напрямую не связаны с гибелью людей».
В апреле 2021 года три сотрудника Unity рассказали Vice, что большинство работников компании не имеют доступа ко всем деталям проектов, которые разрабатывают. Некоторые даже не знали, что создают технологии для военных целей. Например, один из них создавал «рандомизированную схему для правительственного проекта симуляции», которую использовали для моделирования взрыва обломков на военных взлётно-посадочных полосах.
Сотрудники могут запросить у менеджеров информацию, но процесс занимает много времени, а ответы получаются расплывчатыми. Во внутреннем документе руководство Unity рекомендовало работникам, говоря о сотрудничестве с ВВС, называть партнёров «правительством», а не «военными». Кроме того, необходимо подчёркивать, что продукты нужны только для тренингов и «ничто не будет использоваться в реальных боевых действиях».
мы пишем «Би-би-си» поэтому всегда на TJ, если речь про СМИ
Ну у нас для этого случая уже ВКС
А в чем проблема работать на военных? Тебе деньги платят и ты помогаешь в обучении солдатам, которые благодаря навыкам из твоего симулятора, могут домой вернуться
помогаешь не вернуться домой другим
У нас Лебедева обоссали только за то что он сделал навигацию в метро…
Unreal не зашквар короче
Кстати смотрел видосы пилотов истребителей, которые дома играют в эту шляпу, и они говорят, что это очень добротный симулятор. Они даже между собой там бои устраивают
В battlefield 1942. Я там обучалчся азам пилотирования
И как, научился?
Салага, деды на Ил-2 Штурмовик обучались
Они и начинали DCS или Lock On делать как тренажер самолета. Уже потом решили выходить на рынок и продавать как игру. С Армой так же.
@serguun42 пока ты не хочешь в дкс уже блять новый сим будет
да и правильно делают что скрывают
что такого в создавании вр реальности для военных? это наоборот очень круто разрабатывать такую вещь
может скоро и войны государств будут так же прозодить, создадут катку в батл танкс, и начнут пулять, это же куда лучше
Ну не знаю, может быть потому что есть люди, которые не хотят быть причастными к убийствам людей, хоть и косвенно?
Санкции !!! Быстро !
За работу компания получила почти 650 тысяч долларов.
Вот это она лоханулась конечно