Суд постановил заблокировать клип Алёны Швец «Две девочки» после жалоб «Мужского государства» Статьи редакции
Суд усмотрел в видео пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Саратовский суд постановил запретить и заблокировать в России музыкальный клип Алены Швец «Две девочки». Об этом сказано в сообщении прокуратуры, которое опубликовал в телеграм-канале глава экстремистского движения «Мужское государство»* Владислав Поздняков.
Решение ещё не вступило в законную силу, а видео доступно для просмотра.
С июня 2021 года сторонники «Мужского государства» отправляли в правоохранительные органы жалобы на клип певицы. В октябре на видео требовала обратить внимание уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя и обратилась в Роскомнадзор.
В ноябре полиция Новосибирска не стала возбуждать уголовное дело из-за обращения «Мужского государства» по поводу ЛГБТ-пропаганды в песне Алёны Швец «Две девочки». В тот же месяц Роскомнадзор проверить песни исполнительницы на призывы к суициду.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
погодите, в России блокируют видео по запросам экстремистов?
перед законом равны все ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Как ты эти смайлики ставишь?
Я ультра ортодоксальный русский!
Я слушал пару песен. Нормально
Нет. А ты?
как опцион
Я слушаю, она классная
И Швец, и Жнец, и в дуду Игрец.
Лол, это как если бы Талибан подал на кого нибудь в суд за нарушение прав человека :D
Я думаю им надо подать в суд на США.
Ожидаем поток заявлений на pornhub категорию lesbian от инцелов из мг
Ну своих они не тронут
Дети будут здоровее! Отличная новость
Лесбиянки в детстве заразили?
Логика такая, что могут увидеть несовершеннолетние. Поэтому типа да, демонстрация запрещена. И даже закрытые вечеринки ЛГБТ разгоняются силовиками. Хотя это вообще шок. Недавно был случай с Ромой Желудем
это гетеросексуальный поступок
То другое - то ценности и скрепы.
Патриотизм и готовность защищать Отечество.
дык интернет не закрыли по паспортам/авторизацией на госуслугах еще!
Да, оказалось что взрослые тоже начинают голубиться от таких зрелищ
К Вашим услугам гачи-миксы
https://www.youtube.com/watch?v=8ZKWjlRxdok
А если потом натуралов посмотреть, станешь натуралом обратно?
Неа. У геев влияние на одно очко сильнее.
При чём тут МГ, если требования писать жалобы публиковал Поздняков в личном канале?
ЛГБТ Активист
Так-то он уже давно сепарировался от МГ, почему я и поднял этот вопрос
Головка
Промахнулся с ответом, короче это один из основателей лгбт движение в России
Это как Навальный не связанный с фбк*(запрещено ебать), Путина с едром и т.п.
Интересный пиар-механизм в распоряжении современных артистов появился....
Путин развивает шоубиз
Скину 0.1 битка тому, кто тайком снимет видос, как Поздняков со своими латентными гомо-друзьями проводит выходные.
Небедно живете
сколько это в деньгах
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сколько это в деньгах
Ты сам на это подписался, давай теперь в каури-ракушках
Я не знаю стоимость 1 шт. каури-ракушки, так что тут я бессилен
Чё ёбнулись там совсем что-ли? Латентные заднеприводные долбоящеры (это я про МГ) могут вообще что-то требовать?
они граждане
Если не будут на Яндекс выебываться - то не будут сидеть
Поэтому Навального посадили, логично
Cancelled.
Это одобрительный комментарий у новости