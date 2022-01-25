Суд усмотрел в видео пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

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Саратовский суд постановил запретить и заблокировать в России музыкальный клип Алены Швец «Две девочки». Об этом сказано в сообщении прокуратуры, которое опубликовал в телеграм-канале глава экстремистского движения «Мужское государство»* Владислав Поздняков.

Решение ещё не вступило в законную силу, а видео доступно для просмотра.

Фото из телеграм-канала «Мужское государство»



С июня 2021 года сторонники «Мужского государства» отправляли в правоохранительные органы жалобы на клип певицы. В октябре на видео требовала обратить внимание уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя и обратилась в Роскомнадзор.

В ноябре полиция Новосибирска не стала возбуждать уголовное дело из-за обращения «Мужского государства» по поводу ЛГБТ-пропаганды в песне Алёны Швец «Две девочки». В тот же месяц Роскомнадзор проверить песни исполнительницы на призывы к суициду.