{"id":1026,"title":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0438\u0449\u0435\u0432\u0443\u044e \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0448\u0438\u0444\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=1026&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=9cb013a59ccce4d2e86882e627db11b6482213ed208d150cb78cb4997d731210","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Суд постановил заблокировать клип Алёны Швец «Две девочки» после жалоб «Мужского государства» Статьи редакции

Суд усмотрел в видео пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

84 84 комментария
4162 просмотров

Саратовский суд постановил запретить и заблокировать в России музыкальный клип Алены Швец «Две девочки». Об этом сказано в сообщении прокуратуры, которое опубликовал в телеграм-канале глава экстремистского движения «Мужское государство»* Владислав Поздняков.

Решение ещё не вступило в законную силу, а видео доступно для просмотра.

Фото из телеграм-канала «Мужское государство»

С июня 2021 года сторонники «Мужского государства» отправляли в правоохранительные органы жалобы на клип певицы. В октябре на видео требовала обратить внимание уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя и обратилась в Роскомнадзор.

В ноябре полиция Новосибирска не стала возбуждать уголовное дело из-за обращения «Мужского государства» по поводу ЛГБТ-пропаганды в песне Алёны Швец «Две девочки». В тот же месяц Роскомнадзор проверить песни исполнительницы на призывы к суициду.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

#новости #музыка #запреты #мужскоегосударство

84 84 комментария
17
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
84 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Bad Mother Fucker

погодите, в России блокируют видео по запросам экстремистов?

Ответить
66
Развернуть ветку
испанский смех

перед законом равны все ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
14
Развернуть ветку
некипишуй

Как ты эти смайлики ставишь?

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Это перк либерах

Ответить
3
Развернуть ветку
испанский смех

Я ультра ортодоксальный русский!

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Забавно, экстремистская организация решает через суд, что надо делать

Ответить
39
Развернуть ветку
Настоящий украинец

С другой стороны, кто слушает Швец, кроме этих двух девочек

Ответить
7
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Я слушал пару песен. Нормально

Ответить
5
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Ты девочка?

Ответить
5
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Нет. А ты?

Ответить
3
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Я небинарная личность украинца, который не против войти в состав России

Ответить
7
Развернуть ветку
Настоящий украинец

не, бинарная

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

как опцион

Ответить
5
Развернуть ветку
Настоящий украинец

А кто второй?

Ответить
0
Развернуть ветку
Joseph Knecht

Я слушаю, она классная

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Все ясно с тобой

Ответить
3
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

И Швец, и Жнец, и в дуду Игрец.

Ответить
0
Развернуть ветку
Лев Глебович

Лол, это как если бы Талибан подал на кого нибудь в суд за нарушение прав человека :D

Ответить
27
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Я думаю им надо подать в суд на США.

Ответить
2
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana
Ответить
20
Развернуть ветку
Пётр Козлов

Ожидаем поток заявлений на pornhub категорию lesbian от инцелов из мг

Ответить
10
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Не жалко. Только пусть gay раздел оставят в покое

Ответить
5
Развернуть ветку
Андрей А

Ну своих они не тронут

Ответить
11
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Тронут, решимости не хватает познакомиться с геем, а смотреть на чужой успех не хочется

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Возбудили(сь) за ЛГБТ.
Понятненько.

Ответить
7
Развернуть ветку
Гюндуз Гусейнли

Дети будут здоровее! Отличная новость

Ответить
0
Развернуть ветку
Вася Пупкин мл.

Лесбиянки в детстве заразили?

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Прочитал сам документ и не понял, у нас в принципе запретили демонстрацию лгбт отношений, не только для детей?

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыжий

Логика такая, что могут увидеть несовершеннолетние. Поэтому типа да, демонстрация запрещена. И даже закрытые вечеринки ЛГБТ разгоняются силовиками. Хотя это вообще шок. Недавно был случай с Ромой Желудем

Ответить
4
Развернуть ветку
Настоящий украинец

как это спасает от щелкания хуями по голове у школотронов ?

Ответить
5
Развернуть ветку
испанский смех

это гетеросексуальный поступок

Ответить
6
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

То другое - то ценности и скрепы.
Патриотизм и готовность защищать Отечество.

Ответить
2
Развернуть ветку
Настоящий украинец

А это ты уже на скрепу покушаешься!

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Это решается решением вопроса нацио… да хуй с ним

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Так поставить ограничения 18+ и закрыть вопрос

Ответить
1
Развернуть ветку
Матвей Коновалов

дык интернет не закрыли по паспортам/авторизацией на госуслугах еще!

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Тогда зачем возрастные ограничения, если они не работают?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Да, оказалось что взрослые тоже начинают голубиться от таких зрелищ

Ответить
3
Развернуть ветку
Настоящий украинец

От этого клипа захотелось послушать других лгбт- исполнителей

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

К Вашим услугам гачи-миксы
https://www.youtube.com/watch?v=8ZKWjlRxdok

Ответить
9
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Давно не слушал, спасибо, что напомнил

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

и немного патриотisma

Ответить
4
Развернуть ветку
некипишуй

А если потом натуралов посмотреть, станешь натуралом обратно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Неа. У геев влияние на одно очко сильнее.

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Превращаются в голубец

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Но дети же могут увидеть, хоть ты увешайся юридически правильными, задокументированными предупреждениями.
Такая "логика".

Ответить
2
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Дети могут и смерть увидеть

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

суд постановил запрет на умирание на территории россии

Ответить
3
Развернуть ветку
Harry Hatchet

При чём тут МГ, если требования писать жалобы публиковал Поздняков в личном канале?

Ответить
–14
Развернуть ветку
Новый Уренгой

ЛГБТ Активист

Ответить
12
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Кто такой Поздняков?

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Глава МГ

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

При чём тут МГ
 Глава МГ

Ответить
12
Развернуть ветку
Harry Hatchet

Так-то он уже давно сепарировался от МГ, почему я и поднял этот вопрос

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Головка

Ответить
2
Развернуть ветку
Новый Уренгой

Промахнулся с ответом, короче это один из основателей лгбт движение в России

Ответить
1
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Это как Навальный не связанный с фбк*(запрещено ебать), Путина с едром и т.п.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Интересный пиар-механизм в распоряжении современных артистов появился....

Ответить
3
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Путин развивает шоубиз

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

Скину 0.1 битка тому, кто тайком снимет видос, как Поздняков со своими латентными гомо-друзьями проводит выходные.

Ответить
2
Развернуть ветку
Виктор Огай

Небедно живете

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

сколько это в деньгах

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый Уренгой

269 414.16 rub

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

сколько это в деньгах

Ответить
2
Развернуть ветку
Новый Уренгой

3482.38$
3031.55589€
98354.43015₴
151 868 184,89(₸)

Ответить
2
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

сколько это в деньгах

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый Уренгой
Ответить
1
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Ты сам на это подписался, давай теперь в каури-ракушках

Ответить
0
Развернуть ветку
Новый Уренгой

Я не знаю стоимость 1 шт. каури-ракушки, так что тут я бессилен

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Эх, я проебал ключ от кошелька с 0,1 биткоина (HDD сдох)

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

Чё ёбнулись там совсем что-ли? Латентные заднеприводные долбоящеры (это я про МГ) могут вообще что-то требовать?

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

они граждане

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Это экстремисты лол, каждый из них будет сидеть

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

Если не будут на Яндекс выебываться - то не будут сидеть

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

((((((

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

немножечко сисек угрожает государству

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Поэтому Навального посадили, логично

Ответить
3
Развернуть ветку
Dmitriy Volkov
Ответить
5
Развернуть ветку
Настоящий украинец

О, очередные новости как суд подыгрывает экстремистам, судью ждёт сюрприз откровения 🤡

Ответить
1
Развернуть ветку
Руперт Папкин
Ответить
–1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Зато на швабру - можно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Ммм эффект стрейзанд

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Степанов

Cancelled.

Ответить
0
Развернуть ветку
Onetwo Threefour

Это одобрительный комментарий у новости

Ответить
–3
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 84 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null