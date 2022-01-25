Роскомнадзор заказал исследование для блокировки подменных номеров Статьи редакции
В 2021 году телефонные мошенники украли около 45 миллиардов рублей в России.
- Исследование проводится подконтрольным Роскомнадзору «Главным радиочастотным центром» (ГРЧЦ) с 29 декабря 2021 года под кодовым названием «Идентификация» — оно стоит 8,2 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
- Авторы должны определить принцип взаимодействия операторов связи, прокомментировали исследование в ГРЧЦ, но не уточнили детали.
- Задача, поставленная ГРЧЦ, технически невозможна — операторы других стран, с которых идут звонки мошенников, не обязаны соблюдать российские законы, считает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
- За 11 месяцев в 2021 году мошенники украли у россиян около 45 млрд рублей с помощью подменных номеров, приводит издание данные МВД.
- В феврале 2020 года российские банки и операторы запустили распознавание подменных номеров. Например, МТС каждый день блокирует 60 тысяч таких звонков, а «Мегафон» — до 500 тысяч, рассказали операторы изданию. Но небольшие операторы не борются с такими услугами, а наоборот оказывают их, добавили источники «Ъ» на рынке.
мошенники украли около 45 миллиардов рублей в России
Я думал госбюджет несколько больше
То другие мошенники
Задача, поставленная ГРЧЦ, технически невозможна — операторы других стран, с которых идут звонки мошенников, не обязаны соблюдать российские законы
ой да ладно, гугл же можно штрафовать, будем и Vodafone наказывать. в смысле они не должны у себя в европе наши законы соблюдать?
Добро пожаловать в Роскомнадзор
пусть открывают представительство и переносят базы данных!
Из Украины?
В чем же будет подвох? Не могут же они просто так ради благополучия людей что-то сделать, наверняка подговняют. Блокировками новыми?
Ну может реальные банки взвыли, что теперь их холодные звонки никто не берет
удобно
Против социнженерии не попрешь, надо грамотность населения в целом повышать
надо грамотность населения в целом повышать
В автобусах уже крутят сообщения о том, что нельзя по телефону сообщать секретный код-секретное слово. И что-то там еще, типа не переходить по ссылкам
Против социнженерии не попрешь
Она же там примитившейная вообще
не, ну это жестко
не одобряю
не надо
Авторы должны определить принцип взаимодействия операторов связи
Типа послушать лекцию по ОКСу за 8 лимонов? Заебись, готов прочитать.