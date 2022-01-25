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Роскомнадзор заказал исследование для блокировки подменных номеров Статьи редакции

В 2021 году телефонные мошенники украли около 45 миллиардов рублей в России.

  • Исследование проводится подконтрольным Роскомнадзору «Главным радиочастотным центром» (ГРЧЦ) с 29 декабря 2021 года под кодовым названием «Идентификация» — оно стоит 8,2 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
  • Авторы должны определить принцип взаимодействия операторов связи, прокомментировали исследование в ГРЧЦ, но не уточнили детали.
  • Задача, поставленная ГРЧЦ, технически невозможна — операторы других стран, с которых идут звонки мошенников, не обязаны соблюдать российские законы, считает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
  • За 11 месяцев в 2021 году мошенники украли у россиян около 45 млрд рублей с помощью подменных номеров, приводит издание данные МВД.
  • В феврале 2020 года российские банки и операторы запустили распознавание подменных номеров. Например, МТС каждый день блокирует 60 тысяч таких звонков, а «Мегафон» — до 500 тысяч, рассказали операторы изданию. Но небольшие операторы не борются с такими услугами, а наоборот оказывают их, добавили источники «Ъ» на рынке.

#новости #роскомнадзор #мошенники

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Сталин спас Россию

мошенники украли около 45 миллиардов рублей в России
Я думал госбюджет несколько больше

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11
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Русский Кексик

То другие мошенники

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4
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Настоящий украинец
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1
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Настоящий украинец

Задача, поставленная ГРЧЦ, технически невозможна — операторы других стран, с которых идут звонки мошенников, не обязаны соблюдать российские законы
 ой да ладно, гугл же можно штрафовать, будем и Vodafone наказывать. в смысле они не должны у себя в европе наши законы соблюдать?

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8
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Стас Фарбер

Добро пожаловать в Роскомнадзор

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4
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испанский смех

пусть открывают представительство и переносят базы данных!

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4
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Антигравитационный торт

Из Украины?

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0
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Настоящий украинец

можем помочь перенести

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0
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Трансгендолет

В чем же будет подвох? Не могут же они просто так ради благополучия людей что-то сделать, наверняка подговняют. Блокировками новыми?

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4
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Антигравитационный торт

Ну может реальные банки взвыли, что теперь их холодные звонки никто не берет

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7
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Настоящий украинец

Тогда роскомнадзор должен запретить определители номеров

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4
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испанский смех

удобно

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3
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Русский Кексик

Против социнженерии не попрешь, надо грамотность населения в целом повышать

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Рыжий

надо грамотность населения в целом повышать
 В автобусах уже крутят сообщения о том, что нельзя по телефону сообщать секретный код-секретное слово. И что-то там еще, типа не переходить по ссылкам
Против социнженерии не попрешь
 Она же там примитившейная вообще

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Настоящий украинец

примитившейная
какие россияне, такая и инженерия

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3
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Настоящий украинец

Когда мне скучно, а такие звонят, я могу и полчаса поболтать притворившись дураком. Звонилицы (мужчина ни разу не звонил) бывало под конец и на мат переходили.

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5
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Рыжий

не, ну это жестко
не одобряю

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Настоящий украинец

За 11 месяцев в 2021 году мошенники украли у россиян около 45 млрд рублей с помощью подменных номеров
 а это не жестоко?

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Настоящий украинец

по 146 103 896 рублей в день получается, в среднем.
зотя конечно тут еще надо узнать как МВД посчитало. есть варик что наобум

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Настоящий украинец

надо поднять только в этом вопросе

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испанский смех

не надо

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Джонни Мнемоников

Авторы должны определить принцип взаимодействия операторов связи
Типа послушать лекцию по ОКСу за 8 лимонов? Заебись, готов прочитать.

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