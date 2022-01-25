«Яндекс» и оператор системы «Мир» начали оспаривать патент Sqwin SA, из-за которого суд запретил Samsung Pay в России Статьи редакции
Компании пытаются избежать возможного спора из-за своих платёжных систем, считают эксперты.
- Палата по патентным спорам рассмотрит заявление «Яндекса» 18 февраля, Национальной системы платёжных карт (НСПК) —14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы Роспатента.
- «Яндекс» считает, что решение по спору Sqwin SA и Samsung может создать опасный прецедент и негативно повлиять на развитие рынка платёжных решений и доступность смартфонов, пояснили изданию в компании. В НСПК подтвердили обращение в Роспатент, но не уточнили детали.
- НСПК и «Яндекс» развивают собственные платёжные системы Yandex Pay и Mir Pay. Sqwin SA может обратиться с претензией и к ним, если спор с Samsung решится в его пользу, считают опрошенные изданием эксперты.
- В июле 2021 года суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора со Sqwin SA. В августе компания начала обжаловать решение. В октябре суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung, в которых используется платёжная система.
- В ноябре Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей «из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня». Представители компании считают, что в России патент был расширен под технологию Samsung.
И что? Патентный тролль на то и тролль - ему совершенно неважно, что это коснется лично тебя, им деньги за воздух важнее.
Строго говоря, Sqwin SA - это швейцарская компания, то есть патентный тролль извне. За рубежом это довольно распространенное дело.
Щас отключат SWIFT, и ты узнаешь ответ на свой вопрос...
Почему так думаешь?
Безо всякого, просто спрашиваю. Интересны мнения. Отключат или нет - не мы решаем. :)
Дык очевидно же, потому что он высококлассный эксперт в экономике и внешней политике. Тут таких много.
потмоу что SWIFT это не политическая структура а экономическая организация , и уже сколько раз были предпоссылки но они так и не отключили. нужен серьезный повод. типа признания страной спонсирующей терроризм. а на это решимости не хватит ни у кого.
давай теперь свою контру, экспертик
А так мало не политических структур пропали под санкции и не могут работать с РФ... Буквально ни одной
А НСПК для чего делали-то? :)