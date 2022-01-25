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«Яндекс» и оператор системы «Мир» начали оспаривать патент Sqwin SA, из-за которого суд запретил Samsung Pay в России Статьи редакции

Компании пытаются избежать возможного спора из-за своих платёжных систем, считают эксперты.

  • Палата по патентным спорам рассмотрит заявление «Яндекса» 18 февраля, Национальной системы платёжных карт (НСПК) —14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы Роспатента.
  • «Яндекс» считает, что решение по спору Sqwin SA и Samsung может создать опасный прецедент и негативно повлиять на развитие рынка платёжных решений и доступность смартфонов, пояснили изданию в компании. В НСПК подтвердили обращение в Роспатент, но не уточнили детали.
  • НСПК и «Яндекс» развивают собственные платёжные системы Yandex Pay и Mir Pay. Sqwin SA может обратиться с претензией и к ним, если спор с Samsung решится в его пользу, считают опрошенные изданием эксперты.
  • В июле 2021 года суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора со Sqwin SA. В августе компания начала обжаловать решение. В октябре суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung, в которых используется платёжная система.
  • В ноябре Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей «из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня». Представители компании считают, что в России патент был расширен под технологию Samsung.

#новости #samsung

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Настоящий украинец

поднимите руки те кому прям вот жизненно необходим Yandex Pay

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Настоящий украинец

Так завтра придут за эплом и гуглом

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Настоящий украинец

российские банки потратили кучу денег чтобы внедрить их в каждый киоск страны

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Максим Мекеня

И что? Патентный тролль на то и тролль - ему совершенно неважно, что это коснется лично тебя, им деньги за воздух важнее.

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Настоящий украинец

как часто в россии вообще происходит патентный троллинг и не часть ли это лоббирования местных продуктов, извините за слово продуктов

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Максим Мекеня

Строго говоря, Sqwin SA - это швейцарская компания, то есть патентный тролль извне. За рубежом это довольно распространенное дело.

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Настоящий украинец

больше о деятельности этой Sqwin SA я найти не могу в англоязычном интернете. такое ощущение будто её специально зарегали в Швейцарии чтобы симитровать "зарубежный спрос" на российсские технологии

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Настоящий украинец

Нашёл - Виктор Гульченко

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Настоящий украинец

Уже 100 раз писали, что там какой-то русский чел, уже не вспомню имя и фамилию

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Настоящий украинец

И скажут: «ну извините! Вы просрали деньги!»

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Alexander Personazhe

Щас отключат SWIFT, и ты узнаешь ответ на свой вопрос...

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Настоящий украинец

тейк: SWIFT никогда не отключат от России

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Alexander Personazhe

Почему так думаешь?
Безо всякого, просто спрашиваю. Интересны мнения. Отключат или нет - не мы решаем. :)

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Eugene Podosenov

Дык очевидно же, потому что он высококлассный эксперт в экономике и внешней политике. Тут таких много.

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Настоящий украинец

потмоу что SWIFT это не политическая структура а экономическая организация , и уже сколько раз были предпоссылки но они так и не отключили. нужен серьезный повод. типа признания страной спонсирующей терроризм. а на это решимости не хватит ни у кого.
давай теперь свою контру, экспертик

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Eugene Podosenov

А так мало не политических структур пропали под санкции и не могут работать с РФ... Буквально ни одной

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Настоящий украинец

в санкциях всегда делают лазеечки на план Б. надо было Русал разлочить - решилось быстро вопросик

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Настоящий украинец

но Россию от него?

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Максим Мекеня

А НСПК для чего делали-то? :)

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Настоящий украинец

пилили бабки пока прёт. потому что это не тот продукт который хотят сделать популярным на планете. смысл вступать на уже занятый рынок, если он может предложить то же самое что и у конкурентов?

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Настоящий украинец

Щас, отключат

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Настоящий украинец

Соснут.

Скриньте.

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