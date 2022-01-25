В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошли масштабные перебои электричества — не работают светофоры и аэропорты Статьи редакции
Причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане.
- В трёх странах Центральной Азии произошли отключения электричества. Перебои с подачей электроэнергии зафиксировали в южных районах Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Утром 25 января электричество пропало в части районов Алма-Аты. Как рассказал РБК местный житель, в некоторых домах подачу электроэнергии восстановили через несколько часов.
- Издание Orda.kz сообщило, что отключение электричества также было зафиксировано Шымкенте, Таразе и Туркестанской области. Шардаринская ГЭС на юге Казахстана остановила выработку электроэнергии из-за аварии в энергосистеме.
- В Бишкеке перебои с электроснабжением наблюдались в 12 часов дня. В городе перестали работать светофоры и отключены насосные станции, подающие воду в дома. Аэропорт работает не в полном режиме. Электричество также отключено в городе Ош, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.
- Несколько жителей многоквартирных домов в Бишкеке из-за отключения электричества застряли в лифтах. Некоторые пользователи также сообщают о проблемах в работе интернета.
- В Ташкенте из-за отключения электричества не работают метро, аэропорт и светофоры. Власти просят жителей города не выезжать на личном транспорте без срочной надобности. Также по всему Узбекистану из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.
- Из-за отключения света на крупнейшем горнолыжном курорте Узбекистана Амирсое пассажиры застряли на канатной дороге.
- В администрации Алма-Аты сообщили, что в городе упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях.
- Казахстанская энергокомпания «Самрук-Энерго» сообщила, что произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями общей энергосистемы. По словам представителя компании, электричество удалось восстановить на половину.
- РБК отмечает, что Казахстан, Киргизия и Узбекистан со времён СССР находятся в единой энергосистеме. Система управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте. Она позволяла регулировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде.
- Например, Таджикистан и Кыргызстан поставляют соседям электроэнергию, производимую в избыточном объёме. В зимнее время Таджикистан и Кыргызстан наоборот накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию из соседних республик.
@Сталин спас Россию ты как там, генератор уже купил?
не отвечает уже 5 минут, что-то плохое случилось(((((((((
Может в лифте застрял. Главное в такой момент срать не захотеть. :D
"Вставьте копипасту Я вчера обосрался в центре города и это не смешно"
Хорошо посрать ушел
Генератор тьмы
А обещали, что Украина замёрзнет и там вообще энергетический коллапс будет
Срочник розетки перепутал
они его уже изобрели?
Сук))))
нахуя в ташкенте метро
Нахуя тебе мозг, если ты им не пользуешься?
https://www.tazabek.kg/news:1757642/?telegram
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И надо город сразу переименовать в Чернобыльбек
Нееее. Чернобыль хороший городок
это шантаж
Естественно! Решили качнуть деньжат. В России запретили, все туда рванули, сети не выдержали.