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Новости
Сергей Исенеков

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошли масштабные перебои электричества — не работают светофоры и аэропорты Статьи редакции

Причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане.

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Фото РИА «Новости»
  • В трёх странах Центральной Азии произошли отключения электричества. Перебои с подачей электроэнергии зафиксировали в южных районах Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает «Интерфакс».
  • Утром 25 января электричество пропало в части районов Алма-Аты. Как рассказал РБК местный житель, в некоторых домах подачу электроэнергии восстановили через несколько часов.
  • Издание Orda.kz сообщило, что отключение электричества также было зафиксировано Шымкенте, Таразе и Туркестанской области. Шардаринская ГЭС на юге Казахстана остановила выработку электроэнергии из-за аварии в энергосистеме.
  • В Бишкеке перебои с электроснабжением наблюдались в 12 часов дня. В городе перестали работать светофоры и отключены насосные станции, подающие воду в дома. Аэропорт работает не в полном режиме. Электричество также отключено в городе Ош, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.
  • Несколько жителей многоквартирных домов в Бишкеке из-за отключения электричества застряли в лифтах. Некоторые пользователи также сообщают о проблемах в работе интернета.
  • В Ташкенте из-за отключения электричества не работают метро, аэропорт и светофоры. Власти просят жителей города не выезжать на личном транспорте без срочной надобности. Также по всему Узбекистану из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.
Метро в Ташкенте
  • Из-за отключения света на крупнейшем горнолыжном курорте Узбекистана Амирсое пассажиры застряли на канатной дороге.
Видео РИА «Новости»
  • В администрации Алма-Аты сообщили, что в городе упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях.
  • Казахстанская энергокомпания «Самрук-Энерго» сообщила, что произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями общей энергосистемы. По словам представителя компании, электричество удалось восстановить на половину.
  • РБК отмечает, что Казахстан, Киргизия и Узбекистан со времён СССР находятся в единой энергосистеме. Система управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте. Она позволяла регулировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде.
  • Например, Таджикистан и Кыргызстан поставляют соседям электроэнергию, производимую в избыточном объёме. В зимнее время Таджикистан и Кыргызстан наоборот накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию из соседних республик.

#новости #казахстан #узбекистан #киргизия

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Chikk

@Сталин спас Россию ты как там, генератор уже купил?

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Николай Бойко

не отвечает уже 5 минут, что-то плохое случилось(((((((((

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Chikk

Может в лифте застрял. Главное в такой момент срать не захотеть. :D

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The Sandman

"Вставьте копипасту Я вчера обосрался в центре города и это не смешно"

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Русский Кексик

Хорошо посрать ушел

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Marhal_New _Arleana

Генератор тьмы

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Marhal_New _Arleana

А обещали, что Украина замёрзнет и там вообще энергетический коллапс будет

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заказ наряд

Срочник розетки перепутал

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Мистер Андерсон

они его уже изобрели?

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–4
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Marhal_New _Arleana

Сук))))

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испанский смех

нахуя в ташкенте метро

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Alex Blake

Нахуя тебе мозг, если ты им не пользуешься?

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Антигравитационный торт
АКИpress 🇰🇬 Новости
Россия построит атомную электростанцию в Кыргызстане
https://www.tazabek.kg/news:1757642/?telegram

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Русский Кексик

И надо город сразу переименовать в Чернобыльбек

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Итеров Густав

Нееее. Чернобыль хороший городок

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испанский смех

это шантаж

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Настоящий украинец

Опять майнеры!

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Итеров Густав

Естественно! Решили качнуть деньжат. В России запретили, все туда рванули, сети не выдержали.

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