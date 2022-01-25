По какой именно причине — не уточняется.

Алексея Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте службы.

В список также внесли сторонников Навального — Любовь Соболь, Георгия Албурова, Вячеслава Гимади, Руслана Шаведдинова, Ксению Фадееву, Лилию Чанышеву, Павла Зеленского и Захара Сарапулова.

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