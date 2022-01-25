Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов Статьи редакции
По какой именно причине — не уточняется.
Алексея Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте службы.
В список также внесли сторонников Навального — Любовь Соболь, Георгия Албурова, Вячеслава Гимади, Руслана Шаведдинова, Ксению Фадееву, Лилию Чанышеву, Павла Зеленского и Захара Сарапулова.
такие разные судьбы
Извинись
Извинись ДОН
Так сказал Рамзан Ахматович, а его слово - закон
Молоток! Правильно сказал! И тот пидор, кто минус поставит. Скажу Ромзану, найдет....
Ой, чувствую, минут 20 будешь список зачитывать...
Теперь они должны найти Навального и арестовать!
Теперь все ясно
Путин:
Россия не ведет переговоры с террористами, она их уничтожает
Все уже давно об этом знают
Почему так можно делать, не обосновывая эти внесения?
Потому что, за обоснованием, законностью, правом, нормальным функционированием - это обращайтесь к государству
Кучка малообразованных детей, играющих в городок в песочнице - не должны и не способны ничего обосновать и требовать этого - глупо
Снова в твиттерах будут писать про "сучит ножками"?
ага, обновляем список, так много людей
Епать, я вот не топлю за ваших этих Навальных и Соболей, может даже наоборот, но это вообще уже пздц. Приравнять к террористам, сюрр какой-то.
расскажи, за что топишь? и почему даже наоборот?
Поддерживаю товарища Путина в этом решении! Давно пора утихомирить пятую колонну, которая мутит воду во время надвигающейся войны!
Вся наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!
Начать придётся с питуна? Так сказать показать своим примером
Всмысле бан по причине экстремист
Знаю чела, который регулярно по мелочи врет. Иногда он в чем-то уверен, без фактов, спорит что это так, а простой поиск в интернете опровергает. Его всегда обманывают: то в магазине, то в банке, то правительство.
Не знаю насчет прям терроризма, но пердаки он иногда взрывает знатно))0)0)
Кто это все придумал!
Грамотно сделал. Так им и надо