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Артём Мазанов

Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов Статьи редакции

По какой именно причине — не уточняется.

Алексея Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте службы.

В список также внесли сторонников Навального — Любовь Соболь, Георгия Албурова, Вячеслава Гимади, Руслана Шаведдинова, Ксению Фадееву, Лилию Чанышеву, Павла Зеленского и Захара Сарапулова.

#новости #навальный

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Єрмак
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FOX

такие разные судьбы

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Александр Воронин

Извинись

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0
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Дон Бот

Извинись ДОН

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1
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Настоящий украинец

Я бы назвал это статью из двух половинок статей

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0
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allah213

Так сказал Рамзан Ахматович, а его слово - закон

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9
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Итеров Густав

Молоток! Правильно сказал! И тот пидор, кто минус поставит. Скажу Ромзану, найдет....

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–7
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Сём

Ой, чувствую, минут 20 будешь список зачитывать...

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Eva Dark

Теперь они должны найти Навального и арестовать!

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5
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FOX

Теперь все ясно
Путин:
Россия не ведет переговоры с террористами, она их уничтожает

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Сергей Шестаков

Все уже давно об этом знают

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5
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Добро и позитив

Почему так можно делать, не обосновывая эти внесения?

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Настоящий украинец

Потому что им уже похуй. Кто с них спросит то.

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11
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Настоящий украинец

Очевидный итог отсутствия независимости ветвей власти

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4
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Настоящий украинец

Судебную первым делом подмяли, чтобы вообще ничего выиграть без позволения барина было нельзя.

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0
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Devil.Trigger

Потому что, за обоснованием, законностью, правом, нормальным функционированием - это обращайтесь к государству

Кучка малообразованных детей, играющих в городок в песочнице - не должны и не способны ничего обосновать и требовать этого - глупо

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Рыжий

Снова в твиттерах будут писать про "сучит ножками"?

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Настоящий украинец

Фадееву тоже(

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1
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Женя Кузьмин

ага, обновляем список, так много людей

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Сергей Сергеич

Епать, я вот не топлю за ваших этих Навальных и Соболей, может даже наоборот, но это вообще уже пздц. Приравнять к террористам, сюрр какой-то.

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Андрей Рядькин

расскажи, за что топишь? и почему даже наоборот?

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3
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Настоящий украинец

И Зеленский(

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Veniamin Borzov

Поддерживаю товарища Путина в этом решении! Давно пора утихомирить пятую колонну, которая мутит воду во время надвигающейся войны!
Вся наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!

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0
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BaybA

Начать придётся с питуна? Так сказать показать своим примером

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Настоящий украинец

Ребят, ну вы чего, не пятница же. Зачем режим сбиваете??

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Артур Мудрик

Всмысле бан по причине экстремист

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Настоящий украинец

Налицо злоупотребление правосудием. Йеее

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Sergey Michko

Знаю чела, который регулярно по мелочи врет. Иногда он в чем-то уверен, без фактов, спорит что это так, а простой поиск в интернете опровергает. Его всегда обманывают: то в магазине, то в банке, то правительство.

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a handsome cat

Не знаю насчет прям терроризма, но пердаки он иногда взрывает знатно))0)0)

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Итеров Густав

Кто это все придумал!

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Настоящий украинец

Воры и убийцы теперь объявляют "террористами" честных людей и патриотов России.

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Итеров Густав

Грамотно сделал. Так им и надо

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–5
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Настоящий украинец

кто?

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