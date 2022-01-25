Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России Статьи редакции
Там предложили регулировать рынок цифровой валюты.
Минфин подготовил собственную концепцию регулирования криптовалют в России и ждёт по ней позиции правительства, рассказал директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.
«Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — сказал Чебесков на конференции «Криптоактивы: всё, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».
Центробанк 20 января выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан.
Кто-то майнит на государственном электричестве?
там башню давно уже снесло
С места событий
Биполярочка у них там, однако
Пятый этаж с девятым поссорился
кто-то на этих заявлениях поднял бабла
и снова не ты и не я(
Айтишники бы ещё и на этом зарабатывали
и снова не доказанное утверждение
я закупился на 40к, на 38 и на 35 ^_^
Многоходовочка
Извините.
«Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан»
Ну и в чем он не прав
По факту ☝️
Нэ понал
Нимножка закупились на падении, теперь можно опять всем майнить, всем спасибо! Платите нологи.
Значит мнение, что это все ради премий топ-менеджмента, чтобы поднять цитируемость в СМИ, оказалось верным?
Блять как тяжело читать заголовки с двойным отрицанием
Нет. Просто уже купили и давать триггер для роста.
О, неужели у кого-то мозги включились
в подвальных помещениях министерства финансов видимо жужжит не одна сотня видеокарт...
Башни между собой никак не договорятся