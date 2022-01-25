Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране.