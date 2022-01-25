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Яна Ломакина

Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России Статьи редакции

Там предложили регулировать рынок цифровой валюты.

Минфин подготовил собственную концепцию регулирования криптовалют в России и ждёт по ней позиции правительства, рассказал директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

«Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — сказал Чебесков на конференции «Криптоактивы: всё, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране.

Иван Чебесков

Центробанк 20 января выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан.

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Анатолий Чиквин
Пора ли выводить, можно ли майнить, есть ли риски для NFT: ответы на главные вопросы к новостям о запрете криптовалют Статьи редакции

У грозного предложения ЦБ могут быть последствия, которые не тронут одних, но подпортят положение других.

Дата-центр по добыче криптовалюты в Братске. Фото РБК

#новости #запреткрипты

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Правый сосок

Кто-то майнит на государственном электричестве?

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Настоящий украинец

Кто-то не майнит на государственном электричестве?

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Настоящий украинец

тот лох

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Настоящий украинец

Кто-то при погонах или при погонной крыше

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Настоящий украинец

Нет, но некто Дерипаска майнит аж на ГЭС

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Настоящий украинец

Башни кремля спорят!

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stikerman

там башню давно уже снесло

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Anton Mark

С места событий

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Kirill Spiridonov

Биполярочка у них там, однако

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Павел Морозов

Пятый этаж с девятым поссорился

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некипишуй

кто-то на этих заявлениях поднял бабла

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Рыжий

и снова не ты и не я(

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Павел Морозов

Айтишники бы ещё и на этом зарабатывали

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некипишуй

и снова не доказанное утверждение

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Some Dude

я закупился на 40к, на 38 и на 35 ^_^

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Настоящий украинец

Плохой/хороший полицейский

В итоге состригут хорошие налоги со всех, а подконтрольные им рынки продолжат свои миллионные обороты

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Настоящий украинец

Разыгрывается какой-то двухглавый цирк?

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Павел Морозов

Многоходовочка

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Настоящий украинец

Fight!

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Андрей Васильев
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Джонни Мнемоников

Извините.

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Рыжий

«Нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан»
 Ну и в чем он не прав

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Нейроорлов

По факту ☝️

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Новый Уренгой

Нэ понал

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Renat Zaripov

Нимножка закупились на падении, теперь можно опять всем майнить, всем спасибо! Платите нологи.

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Настоящий украинец

Дети успешных политиков уже вложились в крипту

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Антигравитационный торт

Значит мнение, что это все ради премий топ-менеджмента, чтобы поднять цитируемость в СМИ, оказалось верным?

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Лига сильнейших экономик мира

Блять как тяжело читать заголовки с двойным отрицанием

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Настоящий украинец

Ясно, Чебесков не успел скинуть крипту

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lovemyonahole

Нет. Просто уже купили и давать триггер для роста.

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Настоящий украинец

Зачем запрещать, если можно возглавить?

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Ivar Ragnarsson

О, неужели у кого-то мозги включились

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Jonny Odyssey

в подвальных помещениях министерства финансов видимо жужжит не одна сотня видеокарт...

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Сoгласен

Башни между собой никак не договорятся

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