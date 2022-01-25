{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Майнеров в Казахстане на неделю отключили от энергоснабжения из-за проблем с электричеством по всей стране Статьи редакции

Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстана считает, что проблемы с электроэнергией не связаны с майнерами.

53 53 комментария
1219 просмотров

Энергетическая компания Казахстана отключила с 24 по 31 января от электрической сети предприятия, занимающиеся майнингом криптовалют. Об этом сообщает «Информбюро» со ссылкой на письмо компании.

Отключение обосновали «напряжённой ситуацией с поддержанием баланса электроэнергии и мощности» в единой энергетической сети Казахстана. Предупреждения получили 196 майнинг-компаний.

Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев заявил, что проблемы с электричеством в стране начались не из-за майнеров, а из-за износа энергетической инфраструктуры страны.

У нас вся система находится на грани, износ станций — больше 70%, возраст станций — около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались, и индустрия оставалась серьёзно недофинансированной.

Алан Дорджиев
президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане

Дорджиев также заявлял, что «текущую ситуацию по аварии в электросетях ЕАЭС связывают с ростом криптомайнинга в Казахстане».

Тем не менее борьба с нелегальным майнингом не ведется. Напрашивается вывод, что ранее принятые меры по устранению энергодефицита оказались неэффективными и не только уничтожают высокотехнологичную отрасль и портят инвестиционный климат в стране, но и не решают свою основную задачу по обеспечению энергобезопасности. События сегодняшнего дня это доказали наглядно.

Алан Дорджиев
президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане

25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошли масштабные перебои электричества из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

#новости #казахстан #майнинг

53 53 комментария
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Romula Daraa

Великий лидер взял страну с АЭС, а оставил с ржавыми тэц и задыхающимися городами от смога.

Ответить
9
Развернуть ветку
Chikk

Главное города переименовать, остальное - мелочи жизни. :)

Ответить
4
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

Это было при преступной власти клики старой елбасы. Мы её осуждаем.
Новая елбаса - не такая, наведёт порядок.

Ответить
2
Развернуть ветку
Romula Daraa

пакетик конины, +100 рейтинга

Ответить
3
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

взял страну с АЭС
 с одной АЭС, которая по мощности сопоставима с ТЭЦ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Это вообще не АЭС была, а опреснительная станция

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

и чем опресняли, ядерным реактором?

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Да. Радиация выбивала молекулы соли из воды.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Соли это плохо, от них люди тупеют. Правильно выбивала

Ответить
1
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Причём мощно тупеют, я только разок покурил и вот пожалуйста

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Теперь тебе нужно в радиацию, в припяти экскурсии были

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Электричеством. Есть такая магия.

Ответить
0
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

Да ну нахер, на электричестве только биток можно опреснять.

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Тоже верно. Бесовщина всё это - электричество, атом. Неправославное.

Ответить
0
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

Только пост, молитва и анальный секс!

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

на электричестве еще признания майнить можно

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Электричеством только заряжать воду можно, я по рентв видел, опреснять там колдуны не умели, откуда такая магия?

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Физика. Средняя школа, примерно 6-й класс. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Физика. Средняя школа
 А, Физика - это типа Хогвартса, понял, спс

Ответить
0
Развернуть ветку
Даурен Ерзаков

В Казахстане никогда не было АЭС, ты с Литвой путаешь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Для почитать (много букв).

Кризис страшнее Фукусимы. Казахстан вплотную…
Уже более 20 лет идея о строительстве новой атомной электростанции будоражит умы энергетиков…
mediazona.ca
Ответить
0
Развернуть ветку
Даурен Ерзаков

Мангистауский атомно-энергетический комбинат, в принципе этих слов достаточно что бы понять что именно АЭС(Атомная электростанция) в Казахстане не было.
А если критично наличие именно Реактора то для сравнения, в МАЭК чистая мощность 52 МВт, в той же Игналинской АЭС чистая мощность 1185(одного из двух работавших), это не дотягивает до АЭС.

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Дотягивает / не дотягивает... Это реактор, он вырабатывает (вырабатывал) электричество, принадлежит (принадлежал) энергопроизводящей компании, что ещё надо?

Ответить
0
Развернуть ветку
Даурен Ерзаков

"что ещё надо?"
Конкретика, есть АЭС и МАЭК, направления разные и мощности разные что бы вот говорить "проебали целую АЭС", которой не было.
Дальше не вижу смысла продолжать диалог.

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане
Дурка ебать

Ответить
8
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

то ли дело тут раковать круглосуточно

Ответить
2
Развернуть ветку
Настоящий украинец

РАКУЕМ
СЕГОДНЯ МЫ С ТОБОЙ РАКУЕМ

Ответить
4
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

а я опять тебя плюсую

Ответить
3
Развернуть ветку
Настоящий украинец

И в дыню брызнули кончёй

Ответить
2
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Ты там живёшь, хаха.

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Существует

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Я сейчас чуть не умер, когда увидел шапку в твоём профиле.

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Так и задумано

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Жить в Казахстане невозможно, только существовать

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Мы сверхлюди, для нас возможно всё

Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

У нас РАКИБ

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

У нас вся система находится на грани, износ станций — больше 70%, возраст станций — около 40 лет в среднем по Казахстану
ТАК СТРОЙТЕ АЭС МУДАКИ!!!! Четверть мировой добычи урана и ни одной атомной станции, конченые блять

Ответить
2
Развернуть ветку
Настоящий украинец

А у Казахстана есть технологии для такого строительства? Я сам не проверял, но, вроде, если уран кидать лопатой в печь, то эл-во не появится

Ответить
1
Развернуть ветку
Путин спас Россию

У Росатого есть

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Ты просишь построить тебе АЭС, но делаешь это без уважения

Ответить
1
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Мы баурсаками заплатим

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

ТЕБЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ИНФРАСТРУКТУРЕ ПИЗДА! КАК ПО_ТВОЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДОЛЖНО ПЕРЕДАВАТЬСЯ, ПО ВОЗДУХУ?

Ответить
1
Развернуть ветку
Настоящий украинец

Ну Тесла делал что-то такое

Ответить
0
Развернуть ветку
Настоящий украинец

ПУСТЬ ТЕСЛА ТЕБЕ ТАРИФЫ И СУБСИДИРУЕТ!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

ДА

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

когда пришли за майнерами, я молчал, ведь я не майнер

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Какие же они там все некомпетентные
Не проблемы с электроэнергией, а снижение углеродного следа ради экологии

Ответить
2
Развернуть ветку
Настоящий украинец

ASSоциация COCKчейна и ИНДУСтрии дата-центров в Казахстане

Ответить
1
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

КазASSтане

Ответить
1
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Господи, какая же базированная страна.

Ответить
1
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Майнеры пидарасы и точка

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

уничтожают высокотехнологичную отрасль
Просто для равновесия, свежий лонгрид (букв пиздец много, правда, но занятно) про отрасль от крипто-скептика. Там и NFT достаётся, хе-хе.

Не продаю, как истину в последней инстанции, но многие вещи звучат разумно и читать было нескучно.

Не ваши бро: почему крипта и NFT — худшее, что с…
Fuck crypto.
hyperduh.medium.com
Ответить
1
Развернуть ветку
Hooligan

Щито поделать

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null