Тем не менее борьба с нелегальным майнингом не ведется. Напрашивается вывод, что ранее принятые меры по устранению энергодефицита оказались неэффективными и не только уничтожают высокотехнологичную отрасль и портят инвестиционный климат в стране, но и не решают свою основную задачу по обеспечению энергобезопасности. События сегодняшнего дня это доказали наглядно.