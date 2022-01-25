Майнеров в Казахстане на неделю отключили от энергоснабжения из-за проблем с электричеством по всей стране Статьи редакции
Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстана считает, что проблемы с электроэнергией не связаны с майнерами.
Энергетическая компания Казахстана отключила с 24 по 31 января от электрической сети предприятия, занимающиеся майнингом криптовалют. Об этом сообщает «Информбюро» со ссылкой на письмо компании.
Отключение обосновали «напряжённой ситуацией с поддержанием баланса электроэнергии и мощности» в единой энергетической сети Казахстана. Предупреждения получили 196 майнинг-компаний.
Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев заявил, что проблемы с электричеством в стране начались не из-за майнеров, а из-за износа энергетической инфраструктуры страны.
Дорджиев также заявлял, что «текущую ситуацию по аварии в электросетях ЕАЭС связывают с ростом криптомайнинга в Казахстане».
25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошли масштабные перебои электричества из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
Великий лидер взял страну с АЭС, а оставил с ржавыми тэц и задыхающимися городами от смога.
Главное города переименовать, остальное - мелочи жизни. :)
Это было при преступной власти клики старой елбасы. Мы её осуждаем.
Новая елбаса - не такая, наведёт порядок.
пакетик конины, +100 рейтинга
взял страну с АЭС
с одной АЭС, которая по мощности сопоставима с ТЭЦ?
Это вообще не АЭС была, а опреснительная станция
и чем опресняли, ядерным реактором?
Да. Радиация выбивала молекулы соли из воды.
Соли это плохо, от них люди тупеют. Правильно выбивала
Причём мощно тупеют, я только разок покурил и вот пожалуйста
Теперь тебе нужно в радиацию, в припяти экскурсии были
Электричеством. Есть такая магия.
Да ну нахер, на электричестве только биток можно опреснять.
Тоже верно. Бесовщина всё это - электричество, атом. Неправославное.
Только пост, молитва и анальный секс!
на электричестве еще признания майнить можно
Электричеством только заряжать воду можно, я по рентв видел, опреснять там колдуны не умели, откуда такая магия?
Физика. Средняя школа, примерно 6-й класс. :)
Физика. Средняя школа
А, Физика - это типа Хогвартса, понял, спс
В Казахстане никогда не было АЭС, ты с Литвой путаешь.
Для почитать (много букв).
Мангистауский атомно-энергетический комбинат, в принципе этих слов достаточно что бы понять что именно АЭС(Атомная электростанция) в Казахстане не было.
А если критично наличие именно Реактора то для сравнения, в МАЭК чистая мощность 52 МВт, в той же Игналинской АЭС чистая мощность 1185(одного из двух работавших), это не дотягивает до АЭС.
Дотягивает / не дотягивает... Это реактор, он вырабатывает (вырабатывал) электричество, принадлежит (принадлежал) энергопроизводящей компании, что ещё надо?
"что ещё надо?"
Конкретика, есть АЭС и МАЭК, направления разные и мощности разные что бы вот говорить "проебали целую АЭС", которой не было.
Дальше не вижу смысла продолжать диалог.
Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане
Дурка ебать
то ли дело тут раковать круглосуточно
а я опять тебя плюсую
Мы сверхлюди, для нас возможно всё
У нас РАКИБ
У нас вся система находится на грани, износ станций — больше 70%, возраст станций — около 40 лет в среднем по Казахстану
ТАК СТРОЙТЕ АЭС МУДАКИ!!!! Четверть мировой добычи урана и ни одной атомной станции, конченые блять
У Росатого есть
Мы баурсаками заплатим
ДА
когда пришли за майнерами, я молчал, ведь я не майнер
Какие же они там все некомпетентные
Не проблемы с электроэнергией, а снижение углеродного следа ради экологии
КазASSтане
Господи, какая же базированная страна.
Майнеры пидарасы и точка
уничтожают высокотехнологичную отрасль
Просто для равновесия, свежий лонгрид (букв пиздец много, правда, но занятно) про отрасль от крипто-скептика. Там и NFT достаётся, хе-хе.
Не продаю, как истину в последней инстанции, но многие вещи звучат разумно и читать было нескучно.
Щито поделать