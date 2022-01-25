Twitter начал исполнять закон о «приземлении» и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора Статьи редакции
Остальные требования компания пока не выполнила.
Twitter начал исполнять российский закон о «приземлении» иностранных компаний и открыл личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из перечня регулятора.
Компания пока не выполнила два других требования властей — не создала форму для обратной связи и не открыла представительство в России.
Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.
Закон о «приземлении» уже начали исполнять Apple, Likee, Viber, Tiktok и Spotify. Meta, Discord, Twitch и другие компании пока не выполнили ни одного требования.
"Начал исполнять закон": один стажер потратил пять минут, чтобы завести бесполезный аккаунт.
Это "новость, но не событие".
Здесь сам факт важен, что прогибаются
Прогиб засчитан
И остальные сделают
личный кабинет на сайте
Почему даже негативные новости лайкают?
Почему негативные? Может твиттер разблокируют наконец. Задолбался включать vpn чтобы покекать с видоса или с рвачей
На скрине загрузка главной страницы...
В 2022-м в России подключаться без always-on VPN...
У меня на норде где-то пару недель назад начало постоянно соединение отваливаться.
Попал под DPI, небось. Протон норм работет.
Только т-с-с-с..!
У меня лимит трафика есть. Покупал сервер какой-то дешманский. Сейчас даже гляну что там за параметры
Протон. Ещё с сервером возиться.
Не, лимита трафика нет, сеть 100Мб/с
Ещё с сервером возиться
Нашел скрипт, который сам все делает, устанавливает openvpn и все такое. Просто через scp скачал файлы для openvpn клиента и все
Поставь себе за 130р cloudflare warp и не еби мозги себе 😂
18 апреля РКН пообещал, что заблокирует Cloudflare WARP в 2022 году.
или его можно ставить на собственные сервера?
Рекламу убей, включи uBlock - всё может стать вполне живым и без VPN.
У меня файл main.js грузится 40секунд. Не уверен, что uBlock в этом плане помощник
Тут только тесты. Но как бы вот - залез в Свитер, потыкал, всё вполне бодро, VPN вырублен. Честно говоря, хз в чём там его "замедлили".
Вот для примера, как грузится твиттер через vpn
Воняют слабостью.
the eagle has landed
Ну если посмотреть на картину в целом, то это не чисто российская история
МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Да, интернет в любом случае будет идти в сторону регулирования
Комментарий удалён.
Птичка приземлилась:3
Приземлился анусом на бутылку
Решили время потянуть)