Остальные требования компания пока не выполнила.

Twitter начал исполнять российский закон о «приземлении» иностранных компаний и открыл личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из перечня регулятора.

Компания пока не выполнила два других требования властей — не создала форму для обратной связи и не открыла представительство в России.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.

Закон о «приземлении» уже начали исполнять Apple, Likee, Viber, Tiktok и Spotify. Meta, Discord, Twitch и другие компании пока не выполнили ни одного требования.