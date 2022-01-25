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Яна Ломакина

Twitter начал исполнять закон о «приземлении» и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора Статьи редакции

Остальные требования компания пока не выполнила.

Twitter начал исполнять российский закон о «приземлении» иностранных компаний и открыл личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из перечня регулятора.

Компания пока не выполнила два других требования властей — не создала форму для обратной связи и не открыла представительство в России.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России. Согласно закону о «приземлении», они должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если они откажутся, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать сервисы на территории России.

Закон о «приземлении» уже начали исполнять Apple, Likee, Viber, Tiktok и Spotify. Meta, Discord, Twitch и другие компании пока не выполнили ни одного требования.

#новости #twitter

814 просмотров
Спасибо за наводку Фома Киняев
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kinrany

"Начал исполнять закон": один стажер потратил пять минут, чтобы завести бесполезный аккаунт.

Это "новость, но не событие".

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5
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Рыжий

Здесь сам факт важен, что прогибаются

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Shenmue

Прогиб засчитан

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Настоящий украинец

Так условный стажер - это просто исполнитель. Можно быть уверенным, что решение принималось на уровне топов.

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Антигравитационный торт

И остальные сделают

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3
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kinrany

личный кабинет на сайте

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3
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Стас Фарбер

Почему даже негативные новости лайкают?

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Рыжий

Почему негативные? Может твиттер разблокируют наконец. Задолбался включать vpn чтобы покекать с видоса или с рвачей
На скрине загрузка главной страницы...

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Джонни Мнемоников

В 2022-м в России подключаться без always-on VPN...

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Сознательный франт

У меня на норде где-то пару недель назад начало постоянно соединение отваливаться.

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Джонни Мнемоников

Попал под DPI, небось. Протон норм работет.
Только т-с-с-с..!

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Рыжий

У меня лимит трафика есть. Покупал сервер какой-то дешманский. Сейчас даже гляну что там за параметры

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Джонни Мнемоников

Протон. Ещё с сервером возиться.

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Рыжий

Не, лимита трафика нет, сеть 100Мб/с

Ещё с сервером возиться
 Нашел скрипт, который сам все делает, устанавливает openvpn и все такое. Просто через scp скачал файлы для openvpn клиента и все

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1
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Стас Фарбер

Поставь себе за 130р cloudflare warp и не еби мозги себе 😂

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Рыжий

18 апреля РКН пообещал, что заблокирует Cloudflare WARP в 2022 году.
 или его можно ставить на собственные сервера?

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Chikk

Рекламу убей, включи uBlock - всё может стать вполне живым и без VPN.

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Рыжий

У меня файл main.js грузится 40секунд. Не уверен, что uBlock в этом плане помощник

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Chikk

Тут только тесты. Но как бы вот - залез в Свитер, потыкал, всё вполне бодро, VPN вырублен. Честно говоря, хз в чём там его "замедлили".

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Рыжий

Вот для примера, как грузится твиттер через vpn

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Андрей Иванов

Воняют слабостью.

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гчк

the eagle has landed

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Настоящий украинец

закон о «приземлении»
 Кукуху бы кой кому приземлить, конечно.

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Damir ReDevil

Ну если посмотреть на картину в целом, то это не чисто российская история

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Andy

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

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Damir ReDevil

Да, интернет в любом случае будет идти в сторону регулирования

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Chikk

Комментарий удалён.

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робот-бёрдвотчер

Птичка приземлилась:3

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Andy

Приземлился анусом на бутылку

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Jan Lemon

Решили время потянуть)

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