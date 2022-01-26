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Новости
vc.ru

Клиенты GeekBrains подали коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции

Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.

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Коллективный иск принял Савёловский районный суд Москвы. В нём участвует 31 студент GeekBrains, общая сумма требований — 4,5 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В компании объясняют отказ возвращать деньги правилами своей оферты, рассказали представители истцов — юристы Destra Legal. Студенту возвращаются 100% стоимости в течение трёх дней со дня покупки; 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14–30 дней; ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.

В некоторых случаях доступ к купленному курсу, а не к вводным урокам, студенты получают только через 30 дней после покупки. Юристы утверждают, что клиенты могут отказаться от услуги в любое время и вернуть деньги за вычетом фактически понесённых исполнителем расходов. «Ни одному из участников коллективного иска GeekBrains не представил подтверждающих документов своих расходов»,— заявили в Destra Legal.

На отказ в возврате денег от GeekBrains жаловались и пользователи vc.ru — в апреле, мае, июне, октябре 2021 года и январе 2022 года.

В GeekBrains отказались комментировать иск, но дополнили изданию: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».

У истцов высокие шансы выиграть суд, а дело может повлиять на коллективные обращения от клиентов к другим платформам с похожими претензиями, считают опрошенные изданием специалисты.

#новости #geekbrains

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Astraeus

ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.
В некоторых случаях доступ к купленному курсу, а не к вводным урокам, студенты получают только через 30 дней после покупки.
)))00

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45
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Al

?

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15
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Антигравитационный торт

Ставлю на инфоцыган

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4
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aliftin

Зря. Скорее всего деньги вернут, а за заявление заберут. Это будет проеб для инфоцыган - в прошлом году случай с xyz показал что можно развалить такую богодельню нытьём, а тут уже даже в суд подать успели. Все и так уже начинают понимать что такие курсы ничего не дают, так ещё и репутация тех что уже есть под вопросом.

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17
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Роман Олегович

Стоило из-за этих копеек доводить дело до суда? Копеек со стороны GB, конечно. Неужели вся их репутация стоит как новый крузак...

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7
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Павел Мусатов

4.5 млн
 новый крузак
 Вейкап, Нэо

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4
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Al

Да

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2
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Борис Глушенков

Новый крузак дороже в два раза

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1
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Романелло Кивогенс

Ну во-первых, не такие уж и копейки, особенно учитывая, что у них недавно, по слухам, были массовые сокращения:
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/01/24/906210-vk-kompaniyah

А во-вторых, это сейчас общая сумма исков - всего 4,5 миллиона, потому как далеко не все недовольные обращаются в суд. Если же процедура упростится до: обратился с жалобой, тебе безропотно вернули внесённые средства, желающих так поступить может вырасти на порядок, а то и больше.

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0
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Всякий татарин

Да, нужен лишь прецедент.

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0
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Подозрительный Кот

а что за курсы то? как стать дата-сциентистом или девопс инженером на 15 часов?)

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4
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Всякий татарин

С гарантией трудоустройства в престижную компанию ООО «Надежда»

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12
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Al

Скорее «Мамонтов»

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1
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Maksim Romanenko

Там по два года учатся. Лить в уши нужно грамотно и тягомотно, чтобы все денюжки отрабатывались и цена разбухала

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6
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ユリー シャネ

Заплати за курс и верни деньги

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5
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George Jejeya

У Скиллбокса так же.

Товарищ у них купил у них курсы, с него списалось разом гораздо больше, чем он ожидал, и он сразу захотел вернуть деньги.

Сначала Скилы его чуть ли не открыто посылали, а потом, как эту историю подняли его знакомые инфлюенсеры, прибежали и вернули всё.

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4
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Всякий татарин

У XYZ была же тема, что деньги брали, а курсы не проводили

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1
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George Jejeya

Ну эта история прям у меня на глазах происходила. Я сам видел и тон первых ответов, и тон ответов после того, как поднялся шум.

Больше всего бесит, кстати, именно это. Считаете себя правыми — будьте правыми до конца, а не до момента, пока это тысячники наретвитят.

Сразу понятно, что это именно разводка, а не недопонимание.

Я после этой истории решил не продавать им интеграции. Они, справедливости ради, с тех пор больше и не обращались. И вообще их рекламы стало гораздо меньше навскидку.

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3
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Michail Reshetnyak

Всегда знал, что курсы он лайн это лохотрон, как быстро срубить баблишко?! Организации курсов! Раньше были курсы "мотивации", " Думай как миллионер и богатей" , "как заработать 1000 000 за два часа" И т.п., а теперь инфо цыгане вышли на новый уровень. Хочешь работать из любой точки мира по 2-3 часа и получать как IT специалист по 200-300к? Наши курсы научат вас и трудоустроят за неделю! Пфффф Эти курсы годятся для общего развития, ознакомиться с профессией, не более

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3
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Seon

Очень расстраивают такие истории. Неужели все такие курсы это лохотрон.

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1
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Al

Не все. Вернее не только лишь все, мало кто. (Все)

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5
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Nadezhda Skidanova

Блин. Ну вот а как тогда реально всему этому научиться? Чёт в университетах такому не учат)) а где брать знания - хз. Я не про программистов, а про разного рода 3D графику спрашиваю. Причем абсолютно серьезно

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0
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Виталий Лановой

Самому составлять план и учиться по гайдам на ютубе, читать статьи, практиковаться. Кстати по программированию куда больше годных курсов и книг чем по графике. Я например искал хороший курс по автокоду, хотел вспомнить основы. Так и не нашёл

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Sergey Gong

Для передачи знаний, люди придумали книги. Давно придумали. Если информация нужна по конкретному ПО, то логичнее искать ее у производителя этого ПО. Обычно они создают разного рода бесплатные обучающие материалы. Плюс профильные форумы, бесплатные видео на ютубах(как правило в EN сегменте). Все это в совокупности дает некое представление об объекте изучения.

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0
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Andi Bigglesworth

https://www.youtube.com/results?search_query=blender+for+beginners+

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Кирилл Сосновский

Вот серьезно, хоть у кого-то из вас есть знакомые-программисты, которые начинали с онлайн-курсов?

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2
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Джонни Мнемоников

Есть, в Макдональдсе работает менеджером доступности касс.

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1
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mukhin.dev

Я считай с них начинал

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0
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Кирилл Сосновский

что за курсы

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0
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mukhin.dev

Практикум

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Кирилл Сосновский

Было полезно?

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0
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Miku Hatsune

Начинал с бесплатных курсов на степике пока учился в универе 🙂

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0
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Кирилл Сосновский

Это не считается

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Всякий татарин

GeekBrains пидорасы и хуесосы. Сталкивались с работой этого сервиса. Ебаное дно. Персонал распиздяи и колхозники.

У меня всё.

P.S. Совсем забыл.

GeekBrains пидорасы и хуесосы.

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1
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Джонни Мнемоников

${название_инфоцыган} пидорасы и хуесосы. Сталкивались с работой этого сервиса. Ебаное дно. Персонал распиздяи и колхозники.
There, fixed it for you.

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1
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Всякий татарин

Зачем?

Это противоречит моему посылу.

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Всякий татарин

С кем не бывает, чтобы мэйл и не наебал

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1
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Митрандир

Вот ребята и прошли ускоренный курс "Приземление лохов".

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1
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Zero-one-one

Всё есть сами знаете где

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0
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Антигравитационный торт

На ютубе

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Zero-one-one

Почти

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Al

А трудоустройство на работу? А как платить кредит и рассрочку за курс?

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Владислав Васильев

К XYZ были претензии,к Skillbox вроде как тоже. Теперь вот GeekBrains. Кто там ещё остался?

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мага

Положим - хекслет

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Al

Всякие скиллфакторы да скиллхуяторы с синергиями. хтмл академии и т.п.

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Всякий татарин

JavaRush

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George Jejeya

Жена проходила Яндекс Практикум, и тоже была недовольна:) но у них сильно от направления зависит всё. Да и по факту всё же доучилась и действительно почти сразу нашла работу.

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dvrkwl

ну, из более таких заметных — Яндекс.Практикум, о них вроде не слышал чего-то прям совсем плохого, шо они там разводят кого-то на бабки или ещё чего. если не прав и такие случаи есть, то можете меня поправить, господа комментаторы

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Andi Bigglesworth

Уже 30 комментариев, а damage control ещё не прибежал в комментарии.

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Джонни Мнемоников

Вазелин у него закончился.

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