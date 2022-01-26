Клиенты GeekBrains подали коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции
Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.
Коллективный иск принял Савёловский районный суд Москвы. В нём участвует 31 студент GeekBrains, общая сумма требований — 4,5 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ».
В компании объясняют отказ возвращать деньги правилами своей оферты, рассказали представители истцов — юристы Destra Legal. Студенту возвращаются 100% стоимости в течение трёх дней со дня покупки; 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14–30 дней; ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.
В некоторых случаях доступ к купленному курсу, а не к вводным урокам, студенты получают только через 30 дней после покупки. Юристы утверждают, что клиенты могут отказаться от услуги в любое время и вернуть деньги за вычетом фактически понесённых исполнителем расходов. «Ни одному из участников коллективного иска GeekBrains не представил подтверждающих документов своих расходов»,— заявили в Destra Legal.
На отказ в возврате денег от GeekBrains жаловались и пользователи vc.ru — в апреле, мае, июне, октябре 2021 года и январе 2022 года.
В GeekBrains отказались комментировать иск, но дополнили изданию: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».
У истцов высокие шансы выиграть суд, а дело может повлиять на коллективные обращения от клиентов к другим платформам с похожими претензиями, считают опрошенные изданием специалисты.
ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.
В некоторых случаях доступ к купленному курсу, а не к вводным урокам, студенты получают только через 30 дней после покупки.
)))00
?
Ставлю на инфоцыган
Зря. Скорее всего деньги вернут, а за заявление заберут. Это будет проеб для инфоцыган - в прошлом году случай с xyz показал что можно развалить такую богодельню нытьём, а тут уже даже в суд подать успели. Все и так уже начинают понимать что такие курсы ничего не дают, так ещё и репутация тех что уже есть под вопросом.
Стоило из-за этих копеек доводить дело до суда? Копеек со стороны GB, конечно. Неужели вся их репутация стоит как новый крузак...
4.5 млн
новый крузак
Вейкап, Нэо
Да
Новый крузак дороже в два раза
Ну во-первых, не такие уж и копейки, особенно учитывая, что у них недавно, по слухам, были массовые сокращения:
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/01/24/906210-vk-kompaniyah
А во-вторых, это сейчас общая сумма исков - всего 4,5 миллиона, потому как далеко не все недовольные обращаются в суд. Если же процедура упростится до: обратился с жалобой, тебе безропотно вернули внесённые средства, желающих так поступить может вырасти на порядок, а то и больше.
а что за курсы то? как стать дата-сциентистом или девопс инженером на 15 часов?)
Скорее «Мамонтов»
Там по два года учатся. Лить в уши нужно грамотно и тягомотно, чтобы все денюжки отрабатывались и цена разбухала
Заплати за курс и верни деньги
У Скиллбокса так же.
Товарищ у них купил у них курсы, с него списалось разом гораздо больше, чем он ожидал, и он сразу захотел вернуть деньги.
Сначала Скилы его чуть ли не открыто посылали, а потом, как эту историю подняли его знакомые инфлюенсеры, прибежали и вернули всё.
Ну эта история прям у меня на глазах происходила. Я сам видел и тон первых ответов, и тон ответов после того, как поднялся шум.
Больше всего бесит, кстати, именно это. Считаете себя правыми — будьте правыми до конца, а не до момента, пока это тысячники наретвитят.
Сразу понятно, что это именно разводка, а не недопонимание.
Я после этой истории решил не продавать им интеграции. Они, справедливости ради, с тех пор больше и не обращались. И вообще их рекламы стало гораздо меньше навскидку.
Всегда знал, что курсы он лайн это лохотрон, как быстро срубить баблишко?! Организации курсов! Раньше были курсы "мотивации", " Думай как миллионер и богатей" , "как заработать 1000 000 за два часа" И т.п., а теперь инфо цыгане вышли на новый уровень. Хочешь работать из любой точки мира по 2-3 часа и получать как IT специалист по 200-300к? Наши курсы научат вас и трудоустроят за неделю! Пфффф Эти курсы годятся для общего развития, ознакомиться с профессией, не более
Очень расстраивают такие истории. Неужели все такие курсы это лохотрон.
Не все. Вернее не только лишь все, мало кто. (Все)
Блин. Ну вот а как тогда реально всему этому научиться? Чёт в университетах такому не учат)) а где брать знания - хз. Я не про программистов, а про разного рода 3D графику спрашиваю. Причем абсолютно серьезно
Самому составлять план и учиться по гайдам на ютубе, читать статьи, практиковаться. Кстати по программированию куда больше годных курсов и книг чем по графике. Я например искал хороший курс по автокоду, хотел вспомнить основы. Так и не нашёл
Для передачи знаний, люди придумали книги. Давно придумали. Если информация нужна по конкретному ПО, то логичнее искать ее у производителя этого ПО. Обычно они создают разного рода бесплатные обучающие материалы. Плюс профильные форумы, бесплатные видео на ютубах(как правило в EN сегменте). Все это в совокупности дает некое представление об объекте изучения.
Вот серьезно, хоть у кого-то из вас есть знакомые-программисты, которые начинали с онлайн-курсов?
Есть, в Макдональдсе работает менеджером доступности касс.
Я считай с них начинал
что за курсы
Практикум
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Начинал с бесплатных курсов на степике пока учился в универе 🙂
Это не считается
${название_инфоцыган} пидорасы и хуесосы. Сталкивались с работой этого сервиса. Ебаное дно. Персонал распиздяи и колхозники.
There, fixed it for you.
Вот ребята и прошли ускоренный курс "Приземление лохов".
Всё есть сами знаете где
На ютубе
Почти
А трудоустройство на работу? А как платить кредит и рассрочку за курс?
К XYZ были претензии,к Skillbox вроде как тоже. Теперь вот GeekBrains. Кто там ещё остался?
Положим - хекслет
Всякие скиллфакторы да скиллхуяторы с синергиями. хтмл академии и т.п.
Жена проходила Яндекс Практикум, и тоже была недовольна:) но у них сильно от направления зависит всё. Да и по факту всё же доучилась и действительно почти сразу нашла работу.
ну, из более таких заметных — Яндекс.Практикум, о них вроде не слышал чего-то прям совсем плохого, шо они там разводят кого-то на бабки или ещё чего. если не прав и такие случаи есть, то можете меня поправить, господа комментаторы
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Вазелин у него закончился.