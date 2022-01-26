Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.

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Коллективный иск принял Савёловский районный суд Москвы. В нём участвует 31 студент GeekBrains, общая сумма требований — 4,5 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В компании объясняют отказ возвращать деньги правилами своей оферты, рассказали представители истцов — юристы Destra Legal. Студенту возвращаются 100% стоимости в течение трёх дней со дня покупки; 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14–30 дней; ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.

В некоторых случаях доступ к купленному курсу, а не к вводным урокам, студенты получают только через 30 дней после покупки. Юристы утверждают, что клиенты могут отказаться от услуги в любое время и вернуть деньги за вычетом фактически понесённых исполнителем расходов. «Ни одному из участников коллективного иска GeekBrains не представил подтверждающих документов своих расходов»,— заявили в Destra Legal.

На отказ в возврате денег от GeekBrains жаловались и пользователи vc.ru — в апреле, мае, июне, октябре 2021 года и январе 2022 года.

В GeekBrains отказались комментировать иск, но дополнили изданию: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».