Суд запретил американке приближаться ко всем сотрудникам и зданиям Apple после преследования гендиректора компании Статьи редакции
Женщина называла Тима Кука мужем и отцом своих детей, присылала сообщения с угрозами и пыталась попасть к нему домой.
45-летняя жительница штата Вирджиния в США получила запретительный судебный приказ после того, как отправила генеральному директору Apple сотни сообщений с угрозами и пыталась попать к нему в дом. Об этом сообщает Sky News.
Cогласно судебным документам, в октябре 2020 года женщина написала в своём твиттере, что вышла замуж за Тима Кука и родила от него двух близнецов. Она также присылала ему сотни сообщений, некоторые из которых содержали угрозы и фотографии оружия.
В сентябре 2021 года она отправила Куку письмо, в котором сообщила, что собирается стать его соседкой, через месяц приехала к его дому и просила охранников о встрече с ним. После отказа женщина не ушла, и охрана вызвала полицию.
После этого она написала сообщение с требованием заплатить ей 500 миллионов долларов наличными, угрожая совершить самоубийство и сжечь дом Кука. Кроме того, зарегистрировала в Калифорнии, Вирджинии и Нью-Йорке десятки компаний с фамилией гендиректора Apple в названии, например, «Безопасная сексуальная клиника, Кук ВИЧ».
Юристы обратились в суд с требованием запретить женщине писать Куку и преследовать его, а также приближаться ко всем сотрудникам Apple и зданиям компании. Суд удовлетворил прошение, пишет NBC News.
Жаль, что мужчины в 21 веке до сих пор подвергаются сталкингу и харассменту 😔
Но надо учитывать, что возможно она идентифицирует себя гендерно, как «жена Тима Кука», и потому это не сталкинг, а часть гендерного поведения☝️
Ага, скажи это всем мужчинам которые пострадали от насилия, преследований или ложных обвинений со стороны женщин.
Team Cock
она тоже
Освети ситуацию
Ха, так он натурал оказывается! Ну, и пидарас же
Какое-то новое прочтение «Джокера»
Как бы это на раз два решается. Тест ДНК и все. Тут либо либо. На чем обосновано решение суда в посте не раскрыто
Ну да, куковские презики же по всему Нью-Йорку валяются
Если она поехавшая, то похуй на ДНК будет. Скажет что он подделал тесты, он же глава могущественной корпорации.
В Штатах с удовольствием найдутся люди с желанием нагнуть на бабки магната. Проведут если надо независимую экспертизу
Угроз жизни себе и преследуемому лицу мне кажется вполне достаточно.
Разве каждый не имеет права на мнение? Вот у неё мнение такое)