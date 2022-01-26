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Новости
Яна Ломакина

Суд запретил американке приближаться ко всем сотрудникам и зданиям Apple после преследования Тима Кука Статьи редакции

Женщина называла Кука мужем и отцом своих детей, присылала сообщения с угрозами и пыталась попасть к нему домой.

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4038 просмотров
Фото Bloomberg 

45-летняя жительница штата Вирджиния в США получила запретительный судебный приказ после того, как отправила генеральному директору Apple сотни сообщений с угрозами и пыталась попать к нему в дом. Об этом сообщает Sky News.

Cогласно судебным документам, в октябре 2020 года женщина написала в своём твиттере, что вышла замуж за Тима Кука и родила от него двух близнецов. Она также присылала ему сотни сообщений, некоторые из которых содержали угрозы и фотографии оружия.

Один из твитов женщины, скриншот Daily Mail 
Один из твитов женщины, скриншот Daily Mail

В сентябре 2021 года она отправила Куку письмо, в котором сообщила, что собирается стать его соседкой, через месяц приехала к его дому и просила охранников о встрече с ним. После отказа женщина не ушла, и охрана вызвала полицию.

После этого она написала сообщение с требованием заплатить ей 500 миллионов долларов наличными, угрожая совершить самоубийство и сжечь дом Кука. Кроме того, зарегистрировала в Калифорнии, Вирджинии и Нью-Йорке десятки компаний с фамилией гендиректора Apple в названии, например, «Безопасная сексуальная клиника, Кук ВИЧ».

Юристы обратились в суд с требованием запретить женщине писать Куку и преследовать его, а также приближаться ко всем сотрудникам Apple и зданиям компании. Суд удовлетворил прошение, пишет NBC News.

#новости #apple

59 59 комментариев
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59 комментариев
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Андрей Охапкин

Жаль, что мужчины в 21 веке до сих пор подвергаются сталкингу и харассменту 😔

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Трансгендолет

Но надо учитывать, что возможно она идентифицирует себя гендерно, как «жена Тима Кука», и потому это не сталкинг, а часть гендерного поведения☝️

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51
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Всякий татарин

По фактам

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2
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Трансгендолет

Не зря же гендерные науки изучал 3 года в Костромском Колледже

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8
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Всякий татарин

А видео уроки у верталета?

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0
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Всякий татарин

У больных людей нет предопределенного пола

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8
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Всякий татарин

Ты сейчас оскорбил всех небинарных личностей?

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8
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Всякий татарин

Я знаю

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3
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Всякий татарин

Но надеюсь

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0
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Olegio Dr

Коллега поддерживаю! Ебанулись однако

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Андрей Заварзин

Ага, скажи это всем мужчинам которые пострадали от насилия, преследований или ложных обвинений со стороны женщин.

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3
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Всякий татарин

Так я это не отрицаю. Ебанутыми могут быть и парни, и девушки

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3
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Всякий татарин

Ждём когда @badkid зайдет и пояснит тебе за гендерную теорию.

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3
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Имя Фамилия

Ха, так он натурал оказывается! Ну, и пидарас же

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10
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Всякий татарин

Ну он же G@¥

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7
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Всякий татарин

Teem Kuck

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5
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БЕ3HOГNM

Team Cock

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17
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Виктор Ганелес

Я работал в компании, которая называлась «тим дикс»

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2
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Виктор Ганелес

Это был лицензионный сервис-центр одной известной американской компании
Когда представители американской компании приехали в гости, они от названия знатно эээ.. офигели

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3
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Shenmue

Дикс, это множественное число члена?

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0
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Виктор Ганелес

Типа да, на жаргоне «дик» это член

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Всякий татарин

А зачем так назвали то?

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0
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Слава Инженеров

почему нет?

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0
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Антигравитационный торт

она тоже

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3
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Всякий татарин

@Шеф по повесточке

Освети ситуацию

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1
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Всякий татарин

мне Тим запрещает писать про него, личное за кадром

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Shenmue

Так всё таки это правда!

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9
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Artyom Ramazani-Zubov

Какое-то новое прочтение «Джокера»

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4
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MangaloriANAL

Альтернативный вариант Бэтмена Флэшпоинта. Томас Уэйн - Тим Кук, Марта Джокер - эта женщина.

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Всякий татарин

Почему американский суд занимается эйблизмом??

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3
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Damir ReDevil

Как бы это на раз два решается. Тест ДНК и все. Тут либо либо. На чем обосновано решение суда в посте не раскрыто

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Anton NS

Если она поехавшая, то похуй на ДНК будет. Скажет что он подделал тесты, он же глава могущественной корпорации.

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5
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Damir ReDevil

В Штатах с удовольствием найдутся люди с желанием нагнуть на бабки магната. Проведут если надо независимую экспертизу

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1
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Vladimir Vorobyev

На Тима Кука не найдется, он как раз с теми кто нагибает всех) он на х%ю вертит Конгресс США, например

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Damir ReDevil

Да это понятно. Думаешь у него все друзья? Было бы за че зацепиться зацепились бы

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Shenmue

Скорее уж конгрессовый куй дозволяет макнуть в чоколадный глаз

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Всякий татарин

Пффф, подобрать использованный презерватив и завести детей

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Damir ReDevil

Ну да, куковские презики же по всему Нью-Йорку валяются

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8
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Всякий татарин

Да я более чем уверен, что это бизнес. Остановился в гостинице, поебался, мексиканка подобрала презик и продала

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1
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Damir ReDevil

Грязные мексиканки 😎😛

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Всякий татарин

Блять, опять дрочить...

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Damir ReDevil

Заебало?

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Всякий татарин

Я на работе

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Damir ReDevil

Это не причина!

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Всякий татарин

Согласен!

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Нейродыня

Закрой рот

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Всякий татарин

А ты открой, пожалуйста

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Нейродыня

РУССКИЕ, К ОТВЕТУ

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Damir ReDevil

Хуй его знает все может быть. Но если по факту бы сходилось, ни один довод Кука нахуй никому не вперся бы

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Aydar Sultanov

* мексиканец

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Всякий татарин

Пусть добавляет перец + обычно гондоны со спермой знаменитостей на дороге не валяются.

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Damir ReDevil

Их на ибэй продают)

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Виктор Ганелес

Я думаю, у неё дети такие же, как и муж
Выдуманные

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Damir ReDevil

Вот ее нахуй и послали

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Shenmue

Облачные дети

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Artyom Kobzev

Угроз жизни себе и преследуемому лицу мне кажется вполне достаточно.

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SadDamnWhoSaid

Разве каждый не имеет права на мнение? Вот у неё мнение такое)

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Всякий татарин

Прикиньте если всё это правда, а Тим Кук просто злобный корпорат, пользующийся деньгами и влиянием для решения своих проблем?

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Olegio Dr

Я определил свой гендер как «брат тима кука», гони бабло родственник !

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