Суд запретил американке приближаться ко всем сотрудникам и зданиям Apple после преследования Тима Кука Статьи редакции
Женщина называла Кука мужем и отцом своих детей, присылала сообщения с угрозами и пыталась попасть к нему домой.
45-летняя жительница штата Вирджиния в США получила запретительный судебный приказ после того, как отправила генеральному директору Apple сотни сообщений с угрозами и пыталась попать к нему в дом. Об этом сообщает Sky News.
Cогласно судебным документам, в октябре 2020 года женщина написала в своём твиттере, что вышла замуж за Тима Кука и родила от него двух близнецов. Она также присылала ему сотни сообщений, некоторые из которых содержали угрозы и фотографии оружия.
В сентябре 2021 года она отправила Куку письмо, в котором сообщила, что собирается стать его соседкой, через месяц приехала к его дому и просила охранников о встрече с ним. После отказа женщина не ушла, и охрана вызвала полицию.
После этого она написала сообщение с требованием заплатить ей 500 миллионов долларов наличными, угрожая совершить самоубийство и сжечь дом Кука. Кроме того, зарегистрировала в Калифорнии, Вирджинии и Нью-Йорке десятки компаний с фамилией гендиректора Apple в названии, например, «Безопасная сексуальная клиника, Кук ВИЧ».
Юристы обратились в суд с требованием запретить женщине писать Куку и преследовать его, а также приближаться ко всем сотрудникам Apple и зданиям компании. Суд удовлетворил прошение, пишет NBC News.
Жаль, что мужчины в 21 веке до сих пор подвергаются сталкингу и харассменту 😔
Но надо учитывать, что возможно она идентифицирует себя гендерно, как «жена Тима Кука», и потому это не сталкинг, а часть гендерного поведения☝️
Не зря же гендерные науки изучал 3 года в Костромском Колледже
Коллега поддерживаю! Ебанулись однако
Ага, скажи это всем мужчинам которые пострадали от насилия, преследований или ложных обвинений со стороны женщин.
Ждём когда @badkid зайдет и пояснит тебе за гендерную теорию.
Ха, так он натурал оказывается! Ну, и пидарас же
Team Cock
Я работал в компании, которая называлась «тим дикс»
Это был лицензионный сервис-центр одной известной американской компании
Когда представители американской компании приехали в гости, они от названия знатно эээ.. офигели
Дикс, это множественное число члена?
Типа да, на жаргоне «дик» это член
почему нет?
она тоже
Освети ситуацию
Так всё таки это правда!
Какое-то новое прочтение «Джокера»
Альтернативный вариант Бэтмена Флэшпоинта. Томас Уэйн - Тим Кук, Марта Джокер - эта женщина.
Как бы это на раз два решается. Тест ДНК и все. Тут либо либо. На чем обосновано решение суда в посте не раскрыто
Если она поехавшая, то похуй на ДНК будет. Скажет что он подделал тесты, он же глава могущественной корпорации.
В Штатах с удовольствием найдутся люди с желанием нагнуть на бабки магната. Проведут если надо независимую экспертизу
На Тима Кука не найдется, он как раз с теми кто нагибает всех) он на х%ю вертит Конгресс США, например
Да это понятно. Думаешь у него все друзья? Было бы за че зацепиться зацепились бы
Скорее уж конгрессовый куй дозволяет макнуть в чоколадный глаз
Ну да, куковские презики же по всему Нью-Йорку валяются
Грязные мексиканки 😎😛
Заебало?
Это не причина!
Закрой рот
РУССКИЕ, К ОТВЕТУ
Хуй его знает все может быть. Но если по факту бы сходилось, ни один довод Кука нахуй никому не вперся бы
* мексиканец
Их на ибэй продают)
Я думаю, у неё дети такие же, как и муж
Выдуманные
Вот ее нахуй и послали
Облачные дети
Угроз жизни себе и преследуемому лицу мне кажется вполне достаточно.
Разве каждый не имеет права на мнение? Вот у неё мнение такое)
Я определил свой гендер как «брат тима кука», гони бабло родственник !