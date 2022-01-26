Женщина называла Кука мужем и отцом своих детей, присылала сообщения с угрозами и пыталась попасть к нему домой.

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Фото Bloomberg

45-летняя жительница штата Вирджиния в США получила запретительный судебный приказ после того, как отправила генеральному директору Apple сотни сообщений с угрозами и пыталась попать к нему в дом. Об этом сообщает Sky News.

Cогласно судебным документам, в октябре 2020 года женщина написала в своём твиттере, что вышла замуж за Тима Кука и родила от него двух близнецов. Она также присылала ему сотни сообщений, некоторые из которых содержали угрозы и фотографии оружия.

Один из твитов женщины, скриншот Daily Mail

Один из твитов женщины, скриншот Daily Mail

В сентябре 2021 года она отправила Куку письмо, в котором сообщила, что собирается стать его соседкой, через месяц приехала к его дому и просила охранников о встрече с ним. После отказа женщина не ушла, и охрана вызвала полицию.

После этого она написала сообщение с требованием заплатить ей 500 миллионов долларов наличными, угрожая совершить самоубийство и сжечь дом Кука. Кроме того, зарегистрировала в Калифорнии, Вирджинии и Нью-Йорке десятки компаний с фамилией гендиректора Apple в названии, например, «Безопасная сексуальная клиника, Кук ВИЧ».