Работница учреждения сочла такие выплаты «оскорбительными».

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Ленинский районный суд Костромы признал незаконным размер стимулирующих выплат сотрудникам местного автотранспортного колледжа. В зависимости от стажа им платили от 50 копеек до 2,5 рублей, говорится в вердикте.

Иск подала заместитель директора колледжа Юлия Присяжная, которую дважды уволили из учреждения. Первый раз из-за того, что она «вынесла сор из избы — сообщила о хищении средств из государственной казны». Женщина восстановилась на работе по суду, но после этого её уволили во второй раз — по сокращению.

Незадолго до этого Совет колледжа принял решение о начислении педагогам дополнительных выплат от 500 до 2,5 тысяч рублей в зависимости от стажа. Присяжная решила получить надбавки за 2019-2020 годы. После этого руководство снизило размер выплат.

За стаж от 5 до 10 лет преподавателям полагалась премия 50 копеек, от 10 до 15 лет — 1 рубль, а тем, кто работает больше 20 лет — 2,5 рубля. Руководство объяснило снижение размеров надбавок финансовыми трудностями.

Фото Юлии Присяжной