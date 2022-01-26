{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Костромской суд признал незаконными премии в 50 копеек сотрудникам колледжа Статьи редакции

Работница учреждения сочла такие выплаты «оскорбительными».

4 4 комментария
207 просмотров

Ленинский районный суд Костромы признал незаконным размер стимулирующих выплат сотрудникам местного автотранспортного колледжа. В зависимости от стажа им платили от 50 копеек до 2,5 рублей, говорится в вердикте.

Иск подала заместитель директора колледжа Юлия Присяжная, которую дважды уволили из учреждения. Первый раз из-за того, что она «вынесла сор из избы — сообщила о хищении средств из государственной казны». Женщина восстановилась на работе по суду, но после этого её уволили во второй раз — по сокращению.

Незадолго до этого Совет колледжа принял решение о начислении педагогам дополнительных выплат от 500 до 2,5 тысяч рублей в зависимости от стажа. Присяжная решила получить надбавки за 2019-2020 годы. После этого руководство снизило размер выплат.

За стаж от 5 до 10 лет преподавателям полагалась премия 50 копеек, от 10 до 15 лет — 1 рубль, а тем, кто работает больше 20 лет — 2,5 рубля. Руководство объяснило снижение размеров надбавок финансовыми трудностями.

Фото Юлии Присяжной

Присяжная посчитала такие выплаты «оскорбительными». Суд признал премии незаконными и постановил выплатить истцу задолженность за стаж в размере почти 70 тысяч рублей. Колледж подал апелляцию.

#новости #право

4 4 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Всякий татарин

Хотите чтобы солдаты НАТО получили эти премии?

Ответить
2
Развернуть ветку
Всякий татарин

стимулирующих выплат
 Опечатка. Тут "симулирующих"

Ответить
2
Развернуть ветку
Трансгендолет

стимулирующих выплат
Такие выплаты могут стимулировать разве что плюнуть в харю руководству и сменить работу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Всякий татарин

дважды уволили из учреждения. Первый раз из-за того, что она «вынесла сор из избы — сообщила о хищении средств из государственной казны».
Сукаааа, вот как так жить можно? Какой нахуй сор, ворьё поганое?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null