По словам полицейских, в частушке речь идёт о губернаторе Хабаровского края и президенте России. Автор стихотворения это отрицала.

Хабаровский краевой суд отменил штраф в 30 тысяч рублей журналистке «Просто газеты» Татьяне Хлестуновой по статье о «явном неуважении к власти» и прекратил дело об административном правонарушении, сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы».

Протокол на Хлестунову, пишет «Медиазона», составили из-за публикации в инстаграме стихотворения: «Меня зовут Миша, я с Вовой дружу. Всегда вместе с Вовой за ручку хожу. Тупое ***** [лицо], ***** [ерунду] я несу. Единственный козырь — жопа моя. Народ не ценил я и нёс ерунду. Теперь вместе с Вовой я ***** [к чёрту] иду».

Суд первой инстанции счёл, что стихотворение «цинично», «оскорбляет общественную нравственность» и «выражает явное неуважение к обществу». Полицейские в суде, как отмечали правозащитники, утверждали, что в стихотворении речь идёт о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтярёве и президенте Владимире Путине. В решении суда это не упоминается. Сама Хлестунова говорила, что все совпадения с реальными людьми случайны.

До этого журналистку несколько раз задерживали и арестовывали из-за акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отмечает «Радио Свобода».