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Яна Ломакина

В Хабаровске суд прекратил дело о «неуважении к власти» из-за матерного стихотворения про «Мишу и Вову» Статьи редакции

По словам полицейских, в частушке речь идёт о губернаторе Хабаровского края и президенте России. Автор стихотворения это отрицала.

Хабаровский краевой суд отменил штраф в 30 тысяч рублей журналистке «Просто газеты» Татьяне Хлестуновой по статье о «явном неуважении к власти» и прекратил дело об административном правонарушении, сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы».

Протокол на Хлестунову, пишет «Медиазона», составили из-за публикации в инстаграме стихотворения: «Меня зовут Миша, я с Вовой дружу. Всегда вместе с Вовой за ручку хожу. Тупое ***** [лицо], ***** [ерунду] я несу. Единственный козырь — жопа моя. Народ не ценил я и нёс ерунду. Теперь вместе с Вовой я ***** [к чёрту] иду».

Суд первой инстанции счёл, что стихотворение «цинично», «оскорбляет общественную нравственность» и «выражает явное неуважение к обществу». Полицейские в суде, как отмечали правозащитники, утверждали, что в стихотворении речь идёт о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтярёве и президенте Владимире Путине. В решении суда это не упоминается. Сама Хлестунова говорила, что все совпадения с реальными людьми случайны.

До этого журналистку несколько раз задерживали и арестовывали из-за акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отмечает «Радио Свобода».

#новости #соцсети

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Русский Кексик

Оттепель

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Всякий татарин

Сууук

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Всякий татарин

Чёт так себе стихотворение. Вот же у кого-то работа до такого докапываться.

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7
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Добро и позитив

Палки на земле не валяются

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2
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Asuka Langley

Полицейские в суде, как отмечали правозащитники, утверждали, что в стихотворении речь идёт о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтярёве и президенте Владимире Путине.
Повторюсь, но анекдот "а ви кого имели в виду, таварыщ Бэрия?" все ещё актуален

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7
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Всякий татарин

Почему Вова это сразу Путин, а не Жирик?

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5
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Damir ReDevil

Жирик гавно на палке кому он нахуй усрался

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1
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Всякий татарин

Ну Дягтерев же из ЛДПР, его туда за красивую мордашку взяли. Путин-то причём? В суде потому и поржали, это не те Вова и Миша)
Над ЛДПР ролфить можно. И турнуть их из Хабаровска Кремлю давно охото.

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2
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Damir ReDevil

Ты его ебло видел? Где там красота?

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0
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Damir ReDevil

Два пидараса вместе с жириком

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Всякий татарин

Ну я не гей, это кому-то доругому вопрос

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Damir ReDevil

Я тоже не гей но примерно понимаю. В детстве хотел выглядеть как Дэвид Бекхэм например. Ну красава мужик и до сих пор. Но я же не гей

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Славой Жижек

«явном неуважении к власти»
Получается, «неявное» можно, и если да, то как?

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Всякий татарин

Анекдот_про_жукова_берию_и_сталина.жпг

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Максим Шпилёв

По словам полицейских, в частушке речь идёт о губернаторе Хабаровского края и президенте России
Если полицейские в "плохих" персонажах узнали властей, то это теперь их надо привлекать по статье о «явном неуважении к власти»

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Сеня

За подобный кринж должна быть отдельная статья

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Damir ReDevil

Кринж не в стишке уж точно

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Жёлтый Арбуз

статья "кринжтроллинг"

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Кнорозов

[к чёрту]

это нахуй в смысле?

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Chikk

Нет. Нахуй, если в одно слово, то это направление - как налево, направо. А к чёрту - это подразумевает личный контакт, возможно намёк на совокупление. В общем - либеральный термин, ты должен понимать. :)

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–3
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Damir ReDevil

Я бы этому судье памятник при жизни поставил!

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Всякий татарин

А чо как Фургал там? Сидит? А чо сидит-то? Всё расследуют… Ну, ну. Пинкертоны, блять.

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