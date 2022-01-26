В Хабаровске суд прекратил дело о «неуважении к власти» из-за матерного стихотворения про «Мишу и Вову» Статьи редакции
По словам полицейских, в частушке речь идёт о губернаторе Хабаровского края и президенте России. Автор стихотворения это отрицала.
Хабаровский краевой суд отменил штраф в 30 тысяч рублей журналистке «Просто газеты» Татьяне Хлестуновой по статье о «явном неуважении к власти» и прекратил дело об административном правонарушении, сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы».
Протокол на Хлестунову, пишет «Медиазона», составили из-за публикации в инстаграме стихотворения: «Меня зовут Миша, я с Вовой дружу. Всегда вместе с Вовой за ручку хожу. Тупое ***** [лицо], ***** [ерунду] я несу. Единственный козырь — жопа моя. Народ не ценил я и нёс ерунду. Теперь вместе с Вовой я ***** [к чёрту] иду».
Суд первой инстанции счёл, что стихотворение «цинично», «оскорбляет общественную нравственность» и «выражает явное неуважение к обществу». Полицейские в суде, как отмечали правозащитники, утверждали, что в стихотворении речь идёт о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтярёве и президенте Владимире Путине. В решении суда это не упоминается. Сама Хлестунова говорила, что все совпадения с реальными людьми случайны.
До этого журналистку несколько раз задерживали и арестовывали из-за акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отмечает «Радио Свобода».
Оттепель
Палки на земле не валяются
Полицейские в суде, как отмечали правозащитники, утверждали, что в стихотворении речь идёт о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтярёве и президенте Владимире Путине.
Повторюсь, но анекдот "а ви кого имели в виду, таварыщ Бэрия?" все ещё актуален
Жирик гавно на палке кому он нахуй усрался
Ты его ебло видел? Где там красота?
Два пидараса вместе с жириком
Я тоже не гей но примерно понимаю. В детстве хотел выглядеть как Дэвид Бекхэм например. Ну красава мужик и до сих пор. Но я же не гей
«явном неуважении к власти»
Получается, «неявное» можно, и если да, то как?
По словам полицейских, в частушке речь идёт о губернаторе Хабаровского края и президенте России
Если полицейские в "плохих" персонажах узнали властей, то это теперь их надо привлекать по статье о «явном неуважении к власти»
За подобный кринж должна быть отдельная статья
Кринж не в стишке уж точно
статья "кринжтроллинг"
[к чёрту]
это нахуй в смысле?
Нет. Нахуй, если в одно слово, то это направление - как налево, направо. А к чёрту - это подразумевает личный контакт, возможно намёк на совокупление. В общем - либеральный термин, ты должен понимать. :)
Я бы этому судье памятник при жизни поставил!