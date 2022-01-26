Международный валютный фонд призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве национальной валюты Статьи редакции
В фонде назвали легальный статус криптовалюты в стране главным препятствием для выделения ей кредита в размере 1,3 миллиарда долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) указал правительству Сальвадора на серьёзные риски для финансовой стабильности и защиты потребителей, связанные с использованием криптовалюты. Об этом сказано в заявлении фонда.
В документе сообщается, что правительству Сальвадора необходимо «сузить сферу действия закона о биткойнах». Некоторые исполнительные директора также выразили озабоченность по поводу возможных проблем, к которым может привести выпуск государственных биткойн-облигаций.
В 2021 году Сальвадор запросил кредит МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов, но переговоры зашли в тупик. Кредит должен быть одобрен советом директоров МВФ, но высокий уровень госдолга страны может сделать экономику уязвимой.
В июне стало известно, что биткоин стал официальной валютой Сальвадора. Президент Найиб Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину.
Оно боится
Это политика
биткойнах
Бйткойн
А ничего, что на самом https://bitcoin.org используется написание "Биткойн"?
Ну они, конечно, могут попробовать.
Вообще-то, кредиты жизненно необходимы для роста экономики. Посмотри на госдолг развитых стран. Это тебе не ипотека
И как тут не поверить в сговор мировых банков. То ЦБ против битка топит, то их шефы из МВФ. Щас еще ФРС подключится.