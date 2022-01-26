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Сергей Исенеков

Международный валютный фонд призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве национальной валюты Статьи редакции

В фонде назвали легальный статус криптовалюты в стране главным препятствием для выделения ей кредита в размере 1,3 миллиарда долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) указал правительству Сальвадора на серьёзные риски для финансовой стабильности и защиты потребителей, связанные с использованием криптовалюты. Об этом сказано в заявлении фонда.

В документе сообщается, что правительству Сальвадора необходимо «сузить сферу действия закона о биткойнах». Некоторые исполнительные директора также выразили озабоченность по поводу возможных проблем, к которым может привести выпуск государственных биткойн-облигаций.

В 2021 году Сальвадор запросил кредит МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов, но переговоры зашли в тупик. Кредит должен быть одобрен советом директоров МВФ, но высокий уровень госдолга страны может сделать экономику уязвимой.

В июне стало известно, что биткоин стал официальной валютой Сальвадора. Президент Найиб Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину.

#новости #биткоин #криптовалюта #сальвадор

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Андрей Беликов

Оно боится

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Иван Прохоров

Это политика

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2
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Русский Кексик

биткойнах
 Бйткойн

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–1
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Всякий татарин

А ничего, что на самом https://bitcoin.org используется написание "Биткойн"?

Bitcoin - Open source P2P money
Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money. Find all you need to know and…
bitcoin.org
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3
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Всякий татарин

йврйт

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0
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Всякий татарин

Надеюсь, Сальвадор пошлет МВФ с их кредитами в пешее эротическое путешествие

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1
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Сознательный франт

Ну они, конечно, могут попробовать.

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Timur

Вообще-то, кредиты жизненно необходимы для роста экономики. Посмотри на госдолг развитых стран. Это тебе не ипотека

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Михаил Зеленин

И как тут не поверить в сговор мировых банков. То ЦБ против битка топит, то их шефы из МВФ. Щас еще ФРС подключится.

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