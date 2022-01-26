В фонде назвали легальный статус криптовалюты в стране главным препятствием для выделения ей кредита в размере 1,3 миллиарда долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) указал правительству Сальвадора на серьёзные риски для финансовой стабильности и защиты потребителей, связанные с использованием криптовалюты. Об этом сказано в заявлении фонда.

В документе сообщается, что правительству Сальвадора необходимо «сузить сферу действия закона о биткойнах». Некоторые исполнительные директора также выразили озабоченность по поводу возможных проблем, к которым может привести выпуск государственных биткойн-облигаций.

В 2021 году Сальвадор запросил кредит МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов, но переговоры зашли в тупик. Кредит должен быть одобрен советом директоров МВФ, но высокий уровень госдолга страны может сделать экономику уязвимой.

В июне стало известно, что биткоин стал официальной валютой Сальвадора. Президент Найиб Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину.