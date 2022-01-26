{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
vc.ru

FT: Amazon платила сотрудникам за положительные отзывы в соцсетях, но свернула кампанию — она не принесла эффекта Статьи редакции

Компания надеялась так изменить свою репутацию как работодателя.

5 5 комментариев
787 просмотров

В 2018 году Amazon развернула кампанию, которая должна была спасти её репутацию в глазах потенциальных сотрудников и общественных деятелей из-за критики безопасности и условий работы на её складах, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Работники складов Amazon прошли специальный курс о том, как реагировать на критику компании в соцсетях. Они должны отвечать «прямо, но вежливо» на публикации, которые компания считает неправдой, писал в 2019 году The Intercept со ссылкой на внутренний документ.

Скриншот одного из сообщений на Twitter: «Условия труда на моём JAX2 (складе) отличные. Есть контроль температуры, безопасность в приоритете, и мы просто хотим доставить ваши посылки вовремя».

Неизвестно, сколько всего существовало таких учётных записей. В августе 2019 года Bellingcat зафиксировал около 50 похожих аккаунтов в США и Европе.

Amazon отказалась от кампании в конце 2021 года и удалила все сообщения сотрудников в соцсетях. По словам источников FT, компания оказалась недовольна эффективностью такой схемы по привлечению новых сотрудников. Кроме того, некоторые заводили сразу несколько поддельных аккаунтов, чтобы написать больше положительных отзывов и получить больше денег.

В марте 2021 года компания обязала водителей в США согласиться на сбор данных с камер в фургонах — иначе они не смогут доставлять посылки. В том же месяце доставщики Amazon пожаловались, что им приходится мочиться в бутылки.

В мае Amazon показала «будки для медитаций» для рабочих на складе — в них можно посмотреть успокаивающие видео.

#новости #amazon

5 5 комментариев
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Jonny Odyssey

Кремлеботы уже небось какахи тоже наоткладывали, а вдруг и до них очередь дойдет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk
Ответить
2
Развернуть ветку
Всякий татарин

Хорошо.

Ответить
1
Развернуть ветку
Всякий татарин
Ответить
1
Развернуть ветку
Fenrir784

А они не думали, что фейк отзывы сделают только хуже?
Кремлеботы ничему не научили?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null