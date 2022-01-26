{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

«Единая Россия» попросила Путина начать поставку военной продукции в ДНР и ЛНР Статьи редакции

По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».

83 83 комментария
3690 просмотров

Партия «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил главы фракции в Госдуме Владимир Васильев, пишет «Интерфакс».

Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Владимир Васильев
главы фракции «Единая Россия» в Госдуме

По словам Васильева, решение об обращении к руководству страны было принято после консультаций в Совете Думы, во фракции «Единой России» в Госдуме и в партии. Он также отметил, что Россия «долго ждала от Вашингтона разумного решения, но этого не произошло».

Первым идею поставки вооружений в ЛНР и ДНР публично высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он объяснил необходимость поставок тем, что НАТО «накачивает» оружием Украину.

Новости
Артём Мазанов
НАТО перебросит силы в Восточную Европу, из Киева эвакуируют дипломатов, рубль падает. Главное о ситуации вокруг Украины Статьи редакции

По мнению Кремля, концентрация украинских военных у Донбасса говорит о подготовке к наступлению именно Украины, а не РФ.

По данным Reuters на январь 2022 года, вдоль украинских границ страны сосредоточены более 100 тысяч российских военных, в том числе в Белоруссии. Такую оценку издание дало после изучения спутниковых снимков. Эту цифру озвучил и Владимир Зеленский

#новости

83 83 комментария
27
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
83 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Андрей Рядькин

вопрос с продажей долларов снят. Спасибо

Ответить
66
Развернуть ветку
Павел Морозов

Докупаем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко

Ну ты понел

Ответить
29
Развернуть ветку
red blue
Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Рядькин
Ответить
10
Развернуть ветку
Всякий татарин

Что значат эти линии? Косинусы считать, синусы?

Ответить
1
Развернуть ветку
red blue

вверху белая линия - крыша, в которую доллар стучит. Если много стучит, то скоро пробьет. Стрелочка - это стрелочка.

Ответить
1
Развернуть ветку
Василий Герасимов

О, норм, пойду на биржу теперь торговать

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

это уже STONKS или еще нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

возник новый вопрос. А может лучше в банках не держать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Морозов

В биткоин все

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Интернет этот ваш отключат и хуек

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Морозов

Зато децентрализация

Ответить
2
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Bump it

Ответить
0
Развернуть ветку
No Name

Единая Россия» попросила Путина

Ответить
46
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Простые люди звонят Терешковой и просят чтобы Путин ввёл войска!

Ответить
24
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Ебать она кощей

Ответить
3
Развернуть ветку
Pulp Fiction

Тетя Дадли из 3 части Поттера.

Ответить
3
Развернуть ветку
испанский смех

но войска и есть простые люди

Ответить
3
Развернуть ветку
Всякий татарин

тебя же китаец попросил чтобы без хуйни...

Ответить
20
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

А точно попросил?

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Морозов

Народ попросил

Ответить
3
Развернуть ветку
Павел Морозов

Ему похуй

Ответить
2
Развернуть ветку
Всякий татарин

жалко его. никто ведь не заступится

Ответить
0
Развернуть ветку
VCHSLV

кому война, а россиянам на ебало говна.

Ответить
16
Развернуть ветку
Alexander the Nth
Ответить
12
Развернуть ветку
испанский смех

не могут бросить людей на произвол киевского режима
 не то, что рашкован

Ответить
9
Развернуть ветку
Крепкий стоячок

рашкован можно на прогиб бросить

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

с народом реально повезло

Ответить
5
Развернуть ветку
Всякий татарин
Ответить
5
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

суки дайте комп купить.... подождите недельку, потом жахнем....

Ответить
–3
Развернуть ветку
Всякий татарин

нахуй тебе комп? покупай лучше термобелье и непромокаемый комбинезон с обувью - в сыром окопе близ Донецка сидеть в этом будет намного комфортнее чем твоему соседу анимешнику в коротких джинсиках и кроссовочках.

Ответить
10
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

войны не будет, в окопе сидеть не придётся
продолжаю играть в игры

Ответить
0
Развернуть ветку
Всякий татарин

в окопе сидеть не придётся
ах ты штабная крыса

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

по тбилиси

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

очень праваславна

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Россия не терпит

Ответить
–2
Развернуть ветку
Всякий татарин
Ответить
4
Развернуть ветку
Всякий татарин

Не дотянули день без очередного ухудшения обстановки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Всякий татарин

Рубль всё ещё слишком дорогой, нужно срочно исправить ситуацию.

Ответить
11
Развернуть ветку
Всякий татарин

Скорее оправдать ситуацию с рублем. Мол это просто новые задачи появились, нужно помогать другим в ущерб себе.

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Морозов

Так никто не просил помогать

Ответить
0
Развернуть ветку
Всякий татарин

Единая Россия считает иначе.

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

и ЕдРо представитель народного волеизъявления

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitriy Volkov

Отъехавшие бля

Ответить
3
Развернуть ветку
Всякий татарин

врываемся

Ответить
3
Развернуть ветку
Pulp Fiction

могут бросить людей на произвол киевского режима».
 Видят камушек в глазу другого, а фашизм под своим носом - нет. Классика.

Ответить
3
Развернуть ветку
Павел Морозов

Начало.

Ответить
2
Развернуть ветку
ЖопаПодсранчик

Бетмен. Начало

Ответить
0
Развернуть ветку
Крепкий стоячок

Ебать спасибо нахуй

Ответить
2
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana
Ответить
2
Развернуть ветку
Коровка говорит мууу

Бля, посоны, не могу найти рубль - куда-то упал

Ответить
2
Развернуть ветку
Николай Бойко

Пошла жара

Ответить
1
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Рано ещё

Ответить
0
Развернуть ветку
Всякий татарин

Это вам за фильм о Навальном!

Кстати, чего все так возбудились? Это же просто поставки оружия

Ответить
1
Развернуть ветку
Всякий татарин

Действительно зачем просить пользователей писать новости

https://tjournal.ru/news/520579-v-gosdume-i-sovete-federacii-predlozhili-nachat-postavku-vooruzheniya-v-dnr-i-lnr

В Госдуме и Совете Федерации предложили начать…
Обновлено: «Единая Россия» официально обратилась с просьбой к «руководству России» начать поставки…
tjournal.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

никто и не просил, лол

Ответить
5
Развернуть ветку
Всякий татарин

Справедливо

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Ну так у вас совершенно другой повод. Здесь же речь идёт о всей партии, а не словах двух человек

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Мирошников

Как же надоели и те и другие. В поисках личной выгоды готовы опять развязать конфликт от которого страдают простые люди. И, попрошу заметить, я говорю что про российские власти, что и про американские и европейские и украинские. Все это уже просто надоело.

Ответить
0
Развернуть ветку
ziggy stardust

Нихуя ж себе. Это ж украинские и европейские власти провели аншлюс Крыма, да?

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр Мирошников

Так я и говорю, что все задалбали, вообще все.

Ответить
0
Развернуть ветку
syrslava

Понимаю. Альтернативные рацпредложения? :3

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Мирошников

Перестать уже сраться друг с другом? Но в человечестве такого не бывает. Может перестать лезть во все дыры и попытаться играть "жертву", пущай сидит там нато себе на Украине? Но скорее всего Европа им и слова на скажет на любую агрессию. Хрен знает чо тут делать, я хочу мир во всем мире, а не вот это все.

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Мансонуров

У всех яйца недостаточно крепкие, чтобы собраться, принять существующую реальность и договориться об едином решении с уступками каждой стороне.

Ответить
0
Развернуть ветку
Пусть тебе приснится абьюз

Ну и нахуя?

Ответить
0
Развернуть ветку
Simon Adebisi

Санкций мало, рубль слишком стабильный...

Ответить
4
Развернуть ветку
Павел Морозов

Как-то дорого стоит, считать неудобно

Ответить
1
Развернуть ветку
Всякий татарин

денег мало, длинный шмель

Ответить
1
Развернуть ветку
johny64 XZ

ну видимо кто-то заработает

Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня

Вторжение будет происходить силами ЛДНР, расходимся

Ответить
1
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Давно пора 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

Ответить
–6
Развернуть ветку
Андрей Ядров

Ну раз партия, выбранная народом, просит, то что тут поделаешь. Голос народа все таки. Президенту ничего не останется, как прислушаться к народу

Ответить
0
Развернуть ветку
Пётр Козлов

По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».
А бросить своих граждан на произвол путинского режима значит можно

Ответить
0
Развернуть ветку
Simon Adebisi

Мем "Путин введи войска" более неактуален.

Ответить
0
Развернуть ветку
StarDog

Ещё немного поднажать нужно

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

да и так уже +10 руб за 3 месяца.
В октябре было 69рублей...

Ответить
0
Развернуть ветку
Всякий татарин

Больше БУКов, нужно больше БУКов, чтобы было больше трупов

Ответить
0
Развернуть ветку
Почитать зашёл
Ответить
0
Развернуть ветку
Juice_29

США даёт оружие - ок

Россия даёт оружие - КАК ОНИ ПОСМЕЛИ

Все как всегда 😏

Ответить
–4
Развернуть ветку
Всякий татарин

кто БУКом гражданский самолет сбил, 283 трупа, включая 80 детей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Juice_29

Ну явно не я

Ответить
0
Развернуть ветку
Всякий татарин

Ну вот тем кто сбил я бы даже рогатки не давал, не то что еще БУКов

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 83 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null