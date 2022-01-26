«Единая Россия» попросила Путина начать поставку военной продукции в ДНР и ЛНР Статьи редакции
По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».
Партия «Единая Россия» инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил главы фракции в Госдуме Владимир Васильев, пишет «Интерфакс».
По словам Васильева, решение об обращении к руководству страны было принято после консультаций в Совете Думы, во фракции «Единой России» в Госдуме и в партии. Он также отметил, что Россия «долго ждала от Вашингтона разумного решения, но этого не произошло».
Первым идею поставки вооружений в ЛНР и ДНР публично высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он объяснил необходимость поставок тем, что НАТО «накачивает» оружием Украину.
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Интернет этот ваш отключат и хуек
Зато децентрализация
Bump it
Единая Россия» попросила Путина
Простые люди звонят Терешковой и просят чтобы Путин ввёл войска!
Ебать она кощей
Тетя Дадли из 3 части Поттера.
но войска и есть простые люди
А точно попросил?
Народ попросил
Ему похуй
кому война, а россиянам на ебало говна.
не могут бросить людей на произвол киевского режима
не то, что рашкован
рашкован можно на прогиб бросить
с народом реально повезло
суки дайте комп купить.... подождите недельку, потом жахнем....
войны не будет, в окопе сидеть не придётся
продолжаю играть в игры
по тбилиси
очень праваславна
Россия не терпит
Так никто не просил помогать
и ЕдРо представитель народного волеизъявления
Отъехавшие бля
могут бросить людей на произвол киевского режима».
Видят камушек в глазу другого, а фашизм под своим носом - нет. Классика.
Начало.
Бетмен. Начало
Ебать спасибо нахуй
Бля, посоны, не могу найти рубль - куда-то упал
Пошла жара
Рано ещё
Действительно зачем просить пользователей писать новости
https://tjournal.ru/news/520579-v-gosdume-i-sovete-federacii-predlozhili-nachat-postavku-vooruzheniya-v-dnr-i-lnr
никто и не просил, лол
Ну так у вас совершенно другой повод. Здесь же речь идёт о всей партии, а не словах двух человек
Как же надоели и те и другие. В поисках личной выгоды готовы опять развязать конфликт от которого страдают простые люди. И, попрошу заметить, я говорю что про российские власти, что и про американские и европейские и украинские. Все это уже просто надоело.
Нихуя ж себе. Это ж украинские и европейские власти провели аншлюс Крыма, да?
Так я и говорю, что все задалбали, вообще все.
Понимаю. Альтернативные рацпредложения? :3
Перестать уже сраться друг с другом? Но в человечестве такого не бывает. Может перестать лезть во все дыры и попытаться играть "жертву", пущай сидит там нато себе на Украине? Но скорее всего Европа им и слова на скажет на любую агрессию. Хрен знает чо тут делать, я хочу мир во всем мире, а не вот это все.
У всех яйца недостаточно крепкие, чтобы собраться, принять существующую реальность и договориться об едином решении с уступками каждой стороне.
Ну и нахуя?
Санкций мало, рубль слишком стабильный...
Как-то дорого стоит, считать неудобно
ну видимо кто-то заработает
Вторжение будет происходить силами ЛДНР, расходимся
Давно пора 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Ну раз партия, выбранная народом, просит, то что тут поделаешь. Голос народа все таки. Президенту ничего не останется, как прислушаться к народу
По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».
А бросить своих граждан на произвол путинского режима значит можно
Мем "Путин введи войска" более неактуален.
Ещё немного поднажать нужно
да и так уже +10 руб за 3 месяца.
В октябре было 69рублей...
США даёт оружие - ок
Россия даёт оружие - КАК ОНИ ПОСМЕЛИ
Все как всегда 😏
Ну явно не я