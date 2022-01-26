Роскомнадзор внёс «Яндекс Go», «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» в реестр организаторов распространения информации Статьи редакции
Теперь сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять их госорганам.
14 января «Яндекс.Лавку», «Яндекс Go, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еду» добавили в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода».
Внесённые в реестр сервисы обязаны собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их правоохранительным органам и спецслужбам по запросу в соответствии с положениями «пакета Яровой».
В пресс-службе «Яндекса» подтвердили «Новой газете» включение в реестр и отметили, что компания выполняет требования действующего законодательства.
В 2014 году сервисы «Яндекса» впервые попали в реестр организаторов распространения информации. Тогда в список включили «Яндекс.Почту», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг». В 2019 туда добавили «Яндекс.Дзен», а в 2020 — «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру», «Яндекс.Маркет» и «Беру.ру».
ОПЯТЬ СВОЙ ЯНДЕКС ПИАРИТЕ
Уважаемые жруны, теперь вы все под колпаком, ваши средние калории посчитаны и лишних талонов на еду, если наступит время Ч, никто не даст. :)
Не надо раскрывать явки, в паблик же пишешь!
Главное, чтоб не в кгб
если наступит время Ч
Если наступит время Чечни?
Когда забанили в Гугле, да? :D
Когда форточку заклинило, да? :D
Травля?
Как дела?
Ты тут ещё попизди.
ЕДУ В КАЗАХСТАН
Одобряю.
Настоящее лицо великих русских революционеров
Настоящее лицо великих русских революционеров
кек
Добавь в чат
Там света нет
Травля!
получил фашист гранату ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Учитывая, что многие живут не там где прописаны проще установить где вы реально живете.
неа, он очень хочет знать не покушол ли ты на деньги госдепа
Юзерам Яндексa на это пофиг
А какое альтернативное такси?
бомбилы у вокзала
Тогда лучше уж под колпаком у ФСБ кататься
Какая? Убер же под яндексом
Сбер не сольет думаешь?
мейл.ру
альтернатива
купи машину
У меня есть
Ну нормальные люди едят белорусскую сгущёнку рогачевскую
Нет, Белорусская настоящая
Какой плевок прям в душу разборщикам еды. Отвратительно так поступать.
Ебать чё так дорого
кто вообще пользуется сервисами яндекса?
в чем прикол то?
Хочешь-не хочешь, а пользуешься. Тот же Озон возит через Яндекс.Такси экспресс заказы разные. Там и грузовое такси есть. Очень многие заведения с едой доставляют через Яндекс или Деливери только
Тоже не понимаю, люди совсем с ума сошли что-ли, интернетом всяким пользоваться и приложениями.
я пользуюсь интернетом и приложениями, но не яндексом
что я упускаю в своей жизни?
Ну тож странно отрицать, что у них есть годные продукты. Та же музыка, к примеру, карта осадков – любовь, та же лавка, которая вчера шоколадочку моей жопе жирненькой привезла в 12 ночи
Избранные пользователи теперь смогут отведать новый соус "новичок"?
А почему бы просто не внести google и apple как распространителей пуш сообщений?
C учётом того, что меня могут посадить за лайк в вк, вы думается, меня ещё чем-то можно напугать?
Теперь государство будет знать, по средствам ли жрут граждане. А то может налогов заплатили на хлеб с водой, а в Яндексе заказывают икорку и осетров.