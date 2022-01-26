Теперь сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять их госорганам.

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Скриншот с сайта «Роскомсвободы»



14 января «Яндекс.Лавку», «Яндекс Go, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еду» добавили в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Внесённые в реестр сервисы обязаны собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их правоохранительным органам и спецслужбам по запросу в соответствии с положениями «пакета Яровой».

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили «Новой газете» включение в реестр и отметили, что компания выполняет требования действующего законодательства.

Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов «Яндекс Go», «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить. пресс-служба «Яндекса»

