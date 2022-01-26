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Новости
Сергей Исенеков

Роскомнадзор внёс «Яндекс Go», «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» в реестр организаторов распространения информации Статьи редакции

Теперь сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять их госорганам.

54 54 комментария
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Скриншот с сайта «Роскомсвободы»

14 января «Яндекс.Лавку», «Яндекс Go, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еду» добавили в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Внесённые в реестр сервисы обязаны собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их правоохранительным органам и спецслужбам по запросу в соответствии с положениями «пакета Яровой».

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили «Новой газете» включение в реестр и отметили, что компания выполняет требования действующего законодательства.

Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов «Яндекс Go», «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить.

пресс-служба «Яндекса»

В 2014 году сервисы «Яндекса» впервые попали в реестр организаторов распространения информации. Тогда в список включили «Яндекс.Почту», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг». В 2019 туда добавили «Яндекс.Дзен», а в 2020 — «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру», «Яндекс.Маркет» и «Беру.ру».

#новости #яндекс

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Антигравитационный торт

ОПЯТЬ СВОЙ ЯНДЕКС ПИАРИТЕ

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11
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Chikk

Уважаемые жруны, теперь вы все под колпаком, ваши средние калории посчитаны и лишних талонов на еду, если наступит время Ч, никто не даст. :)

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9
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Всякий татарин

Настоящие партизаны питаются в кб ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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2
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Chikk

Не надо раскрывать явки, в паблик же пишешь!

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1
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Сергей Сергеич

Главное, чтоб не в кгб

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0
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Уютный Багажник

если наступит время Ч
 Если наступит время Чечни?

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1
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Chikk

Когда забанили в Гугле, да? :D

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0
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Уютный Багажник

Когда форточку заклинило, да? :D

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1
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Chikk

Травля?

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1
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Нейроорлов

Как дела?

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0
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Chikk

Ты тут ещё попизди.

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Нейроорлов

ЕДУ В КАЗАХСТАН

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Chikk

Одобряю.

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0
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Нейроорлов

Настоящее лицо великих русских революционеров

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0
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Уютный Багажник

Настоящее лицо великих русских революционеров
 кек

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1
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Нейроорлов

Добавь в чат

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Сергей Сергеич

Там света нет

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Chikk

Травля!

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Уютный Багажник

получил фашист гранату ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Михаил Рыбаков

Учитывая, что многие живут не там где прописаны проще установить где вы реально живете.

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Всякий татарин

росcumнадзор очень хочет знать, как ты покушол

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3
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Всякий татарин

и если это больше, чем миска риса - тобi пизда

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5
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некипишуй

неа, он очень хочет знать не покушол ли ты на деньги госдепа

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Всякий татарин

ну если оплатил visa/mastercard, то ответ очевиден

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Hooligan

Юзерам Яндексa на это пофиг

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3
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Антигравитационный торт

А какое альтернативное такси?

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умный человек

бомбилы у вокзала

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Антигравитационный торт

Тогда лучше уж под колпаком у ФСБ кататься

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Всякий татарин

Если в Москве, то альтернатива есть.

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Антигравитационный торт

Какая? Убер же под яндексом

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Всякий татарин

Ситимобил занимает второе место на рынке, после покупки Сбером еще больше доли рынка отхватил. Пользуюсь им уже несколько лет. То Яндексом, то Сити, где лучше цены в данный момент.

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2
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Антигравитационный торт

Сбер не сольет думаешь?

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Всякий татарин

"Знал бы прикуп, жил бы в Сочи":) Но я так понял они серьезно настроены на то, чтобы кусать Яндекс в разных областях. Пока что успешно, раз идет расширение доли рынка. А вот Гетт загибается у нас, это да. То есть по сути сейчас два крупных игрока.

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artemykairyak

мейл.ру
 альтернатива

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некипишуй

купи машину

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–1
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Антигравитационный торт

У меня есть

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Всякий татарин

Требую проверить покупателей данного товара на причастность к экстремистским и националистским сообществам (ХХЛ)

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2
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Антигравитационный торт

Ну нормальные люди едят белорусскую сгущёнку рогачевскую

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Всякий татарин

Она же вся одинаковая?

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Антигравитационный торт

Нет, Белорусская настоящая

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Chikk

Какой плевок прям в душу разборщикам еды. Отвратительно так поступать.

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Сергей Сергеич

Ебать чё так дорого

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некипишуй

кто вообще пользуется сервисами яндекса?
в чем прикол то?

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Рыжий

Хочешь-не хочешь, а пользуешься. Тот же Озон возит через Яндекс.Такси экспресс заказы разные. Там и грузовое такси есть. Очень многие заведения с едой доставляют через Яндекс или Деливери только

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Сергей Сергеич

Тоже не понимаю, люди совсем с ума сошли что-ли, интернетом всяким пользоваться и приложениями.

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некипишуй

я пользуюсь интернетом и приложениями, но не яндексом
что я упускаю в своей жизни?

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Жёлтый Арбуз

Ну тож странно отрицать, что у них есть годные продукты. Та же музыка, к примеру, карта осадков – любовь, та же лавка, которая вчера шоколадочку моей жопе жирненькой привезла в 12 ночи

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Всякий татарин

Когда фсб интересуется, какую подливу ты заказал в яндекс лавке

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Всякий татарин

Хотя всё ясно - так надеются, что будут вычислять «преступников» по адресу доставки

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Сергей Низовцев

Избранные пользователи теперь смогут отведать новый соус "новичок"?

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Всякий татарин

Теперь сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять их госорганам.
 а че в смысле. А раньше что не хранили и не предоставляли?

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Алексей Горячев

А почему бы просто не внести google и apple как распространителей пуш сообщений?

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Жёлтый Арбуз

C учётом того, что меня могут посадить за лайк в вк, вы думается, меня ещё чем-то можно напугать?

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Полтергей

Теперь государство будет знать, по средствам ли жрут граждане. А то может налогов заплатили на хлеб с водой, а в Яндексе заказывают икорку и осетров.

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