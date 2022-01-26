Путин заявил о наличии у России конкурентных преимуществ в майнинге криптовалют Статьи редакции
Президент также напомнил, что в стране имеется профицит электроэнергии и квалифицированные сотрудники.
Президент России Владимир Путин рассказал, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют. Он также отметил, что у Центрального банка есть своя позиция на этот счёт. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
По словам Путина, ЦБ не стоит на пути технического прогресса и предпринимает необходимые усилия, чтобы внедрять новейшие технологии.
Путин также отметил, что ЦБ самостоятельно предпринимает усилия для внедрения новейших технологий в данную сферу деятельности. Президент попросил регулятора и правительство в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют в России и доложить о результатах обсуждения.
20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. При этом Центробанк уточнил, что не собирается запрещать владение криптовалютой в России. Её нельзя будет майнить и использовать для платежей в РФ.
25 января стало известно, что Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России.
Самое смешное, что он из майна знает, наверное, только Майн кампф
Франкфурт на Майне еще.
Он скупил весь российский рынок, а сейчас заднюю даст, либерал
И чо, скупил он. Ждет роста, да?
обтекает
ееее Путин из наших!!11
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Тонко
В стране имеется профицит энергии
@
В сёлах электроэнергия отключается от чиха главы местного сельсовета
Жиза, у нас постоянно обрубают при малейшем пуке
А как я ходил заебывать местную говноадминистрацию, чтобы они разобрались с деревьями осенью, когда при малейшем ветре начинало скакать напряжение и свет вырубался
В итоге, ичсх, они так нихуя не сделали, я психанул и попиздил ебать мозг энергетикам местным, они отмазывались-отмазывались, но в итоге прислали бригаду, лол, поковырялись часик и всё стало ок
Как же у меня пердак горел тогда
Ну ты по крайней мере добился своего
Вот всяких бабулек жалко, которые порой и не знают банально куда позвонить или сходить, чтобы им помогли
Ой да ладно, не знают куда позвонить без гугла как правило молодые как раз, а у всех бабулек есть записная книжка с телефонами на все случаи жизни
Йеп, хоть я и не особый любитель быковать и устраивать разборки, но тут у меня уже знатно бомбануло
Несколько дней не мог работать нормально из-за постоянных фейлов сети
Прост ржака, до чего бесполезны власти по существу, не в приоритете, как грица
Та же байда. Я реально озверел.
Каждую неделю по пару раз отключали, у всех знакомые-родственники в жкх, не здесь, то там, все расслабленные такие. Ну работы какие-то у них там, ну работают чёта, ну посидим без телика, ну чо нам, в огороде делать неча.
Приехал как-то к родителям, за день два раза включали - отключали. У нас давно стабилизаторы, но чо-та прям выбесило. И жалобное это "ну лааадно тебе, ну не нааааадо".
Сходил я туда, короче. Два часа шел. Если б полчаса, то остыл бы, но я понимал, что мне потом обратно идти, свирепел всё сильней.
Оборал я там всех. Тыкался во все двери и громко и образно объяснял, что так быть не должно. Там сколько-то зданий на территории, мне было все по барабану. В последнем домике мне дверь не открыли, сказали изнутри "мы все слышали, мы обязательно разберемся". До конца лета нихуя не отключали больше. Сейчас не знаю, спрошу кстати, при случае.
Каждую неделю по пару раз отключали, у всех знакомые-родственники в жкх, не здесь, то там, все расслабленные такие. Ну работы какие-то у них там, ну работают чёта, ну посидим без телика, ну чо нам, в огороде делать неча.
Жиза. Ичсх, у нас вырубают при малейшем дождике/снеге/любой непогоде. Постоянно где-то обрывы, и сиди при морозе весь день без света. При том, что обогрев не работает без электричества
Приехал как-то к родителям, за день два раза включали - отключали
Два — это ещё немного)) У нас по пять-шесть раз бывает)
Оборал я там всех. Тыкался во все двери и громко и образно объяснял, что так быть не должно. Там сколько-то зданий на территории, мне было все по барабану. В последнем домике мне дверь не открыли, сказали изнутри "мы все слышали, мы обязательно разберемся". До конца лета нихуя не отключали больше. Сейчас не знаю, спрошу кстати, при случае
Сильно) Ну вот да, пока не нажмёшь — нихуя не делают. Я не орал, правда, но побурагозил немного, да
Профицит есть, да не про вашу честь))))
Ваша честь, мы просто шутили
ну одно с другим не связано
Это другое
Дак энергия есть, ее забрать и транспортировать не могут
Ну это в основном из-за того, что оборудование и сами линии электропередач говно мамонта, которое менять надо
Бюджетник, да?
Вот вопрос, вот ответ, нихуя не сделано.
В селах, пхах. У меня в городе электричество практически каждый месяц по два раза вырубается. И "подстанция" стоит прям перед моим окном и я каждый раз смотрю как приезжают челы на "буханке", ставят лестницу, залезают, что-то меняют и уезжают.
А что нужно… что нужно майнить? Егор, что надо майнить? Майнить что нужно? Я не понял, что я должен майнить?
Золото, милорд
Люди - новое золото!
Чёрное золото
Это в Африке. Ну или где не моются если.
Шахтёры, например
в вопросах денег дед заинтересован ВСЕГДА
Ну да, ну да.
У него фондовый рынок красный, как жопа гамадрила, рубль стремительно, но отрицательно растет, газпром отказывается продавать газ по супервыгодным ценам, охулиарды летят в пизду на таскание военной техники туда-сюда. А он знай, то одних палочкой острой потычет, то других, то у него дума пляшет - говно во все стороны летит, то "дипломаты" выкатывают заявы покруче блатных.
Деду до конца жизни не потратить то, что у него есть. Срать он хотел на вопросы денег.
Надо просто майнить на ГЭС и класть в резервы государства
Звучит как охуенный план, выдвигайся в президенты с такой программой, я за тебя проголосую
Ещё можно майнить на АЭС, ТЭЦ и в ИТК.
Хотя в ИТК уже и так майнят. Только другое.
наши преимущества в майнинге - возможность майнить в подвалах домов, а плату за электричество вешать на жителей дома
"Несёт риски... учитывая большую волантильность"- Путин.
Тем временем курс рубля в данную секунду 79.995
В рублях закупаешься?
3.5р - это уже приемлемо, да.
Перед НГ случайно наткнулся на рекламу, которая зацепила своим УТП. Суть в том, что компания, совместно с Росатомом предлагают хостинг серверов прямо на территории АЭС.
Аптайм обещают 99.99%, блэкджек, шлюхи, все дела. Меня впечатлило, что эта неповоротливая госкомпания как-то дошла до идеи сдачи прилегающей к АЭС территории в аренду и не просто для какой-то фигни, а для бизнеса хх| века)
Еще имеется в виду низкая температура для охлаждения кек
Охуенное преимущество - риск, что завтра все запретят нахуй
Неее..
Сначала участковый сделает предложение, от которого нельзя отказаться.
Потом следак.
И только потом запретят нахуй.
РФ теперь как Венесуэлла и Иран?
Мы не ресурсная экономика - не ресурсная экономика - не ресурсная экономика.
/не нашел сслки на анек про "работа у нас не вредная не вредная - не вредная"/
Да блять, майним мы или не майним, давайте уже определимся. То запрещено, то преимущество!
ЦБ не имеет права ниче там запрещать, все что сделали это написали доклад и выложили в паблик.
Там уже кто то писал что сотрудники ЦБ получают годовые премии в том числе за цитируемость в СМИ, и тут аккурат перед концом финансового года выходит доклад который обсуждает пол рунета.
заявил так называемый
Ну надо же ).
Точно кибер Дед.
Российские инновации: асик совмещенный с тапиком
да, мы без проблем можем майнить лопатой и киркой крипту. как это делали наши деды. и деды наших дедов. есть у нас для этого и кадры соответствующие, и технологии давно разработаны
Я же сука говорил!!
Что говорил? Что крипту не запретят?
Главное, чтобы он майнинг с майданом не перепутал...
Тж настолько проебал модерацию что набросы делают прямо в новости.
А местные и рады (одни набросам другие просто хомячки).
Позор
Но подача решает. По факту - только цитата.
С таким же успехом можно написать в заголовок «Путин призвалк майнингу и отметил преимущества граждан России, но в соотвествии с правилами ЦБ и закона »
В очередной раз спецоперация "хороший царь и плохие бояре")