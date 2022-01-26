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Новости
Сергей Исенеков

Путин заявил о наличии у России конкурентных преимуществ в майнинге криптовалют Статьи редакции

Президент также напомнил, что в стране имеется профицит электроэнергии и квалифицированные сотрудники.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют. Он также отметил, что у Центрального банка есть своя позиция на этот счёт. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

По словам Путина, ЦБ не стоит на пути технического прогресса и предпринимает необходимые усилия, чтобы внедрять новейшие технологии.

По мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге.

Владимир Путин

Путин также отметил, что ЦБ самостоятельно предпринимает усилия для внедрения новейших технологий в данную сферу деятельности. Президент попросил регулятора и правительство в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют в России и доложить о результатах обсуждения.

20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. При этом Центробанк уточнил, что не собирается запрещать владение криптовалютой в России. Её нельзя будет майнить и использовать для платежей в РФ.

25 января стало известно, что Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России.

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Дата-центр по добыче криптовалюты в Братске. Фото РБК

#новости #путин #криптовалюты

77 77 комментариев
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77 комментариев
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Всякий татарин

главный майнер проснулся

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63
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Некая Л.

Самое смешное, что он из майна знает, наверное, только Майн кампф

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22
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заказ наряд

Франкфурт на Майне еще.

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1
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Всякий татарин

он конечно в ахуе с этих слов. хайп, майнинг…

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8
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Всякий татарин

главный майнер проснулся похайпить

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12
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Всякий татарин

и второй

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3
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Всякий татарин

на этих наших брусках то есть эльбрусах

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2
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Андрей Рядькин

Он скупил весь российский рынок, а сейчас заднюю даст, либерал

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1
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заказ наряд

И чо, скупил он. Ждет роста, да?

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0
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Андрей Рядькин

обтекает

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0
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Сергей Сергеич

ееее Путин из наших!!11

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0
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Всякий татарин

«А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?».

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38
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Лига порвах 2.1

Подпиши пару блоков

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17
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испанский смех

Тонко

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0
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Всякий татарин

Что такое манинг? Кто такая Маня?

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4
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Некая Л.

В стране имеется профицит энергии
@
В сёлах электроэнергия отключается от чиха главы местного сельсовета

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36
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Владимир Старик

Жиза, у нас постоянно обрубают при малейшем пуке

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3
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Владимир Старик

А как я ходил заебывать местную говноадминистрацию, чтобы они разобрались с деревьями осенью, когда при малейшем ветре начинало скакать напряжение и свет вырубался

В итоге, ичсх, они так нихуя не сделали, я психанул и попиздил ебать мозг энергетикам местным, они отмазывались-отмазывались, но в итоге прислали бригаду, лол, поковырялись часик и всё стало ок

Как же у меня пердак горел тогда

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5
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Некая Л.

Ну ты по крайней мере добился своего

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2
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Некая Л.

Вот всяких бабулек жалко, которые порой и не знают банально куда позвонить или сходить, чтобы им помогли

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5
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ggg123

Ой да ладно, не знают куда позвонить без гугла как правило молодые как раз, а у всех бабулек есть записная книжка с телефонами на все случаи жизни

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0
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Владимир Старик

Йеп, хоть я и не особый любитель быковать и устраивать разборки, но тут у меня уже знатно бомбануло

Несколько дней не мог работать нормально из-за постоянных фейлов сети

Прост ржака, до чего бесполезны власти по существу, не в приоритете, как грица

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0
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заказ наряд

Та же байда. Я реально озверел.

Каждую неделю по пару раз отключали, у всех знакомые-родственники в жкх, не здесь, то там, все расслабленные такие. Ну работы какие-то у них там, ну работают чёта, ну посидим без телика, ну чо нам, в огороде делать неча.

Приехал как-то к родителям, за день два раза включали - отключали. У нас давно стабилизаторы, но чо-та прям выбесило. И жалобное это "ну лааадно тебе, ну не нааааадо".

Сходил я туда, короче. Два часа шел. Если б полчаса, то остыл бы, но я понимал, что мне потом обратно идти, свирепел всё сильней.

Оборал я там всех. Тыкался во все двери и громко и образно объяснял, что так быть не должно. Там сколько-то зданий на территории, мне было все по барабану. В последнем домике мне дверь не открыли, сказали изнутри "мы все слышали, мы обязательно разберемся". До конца лета нихуя не отключали больше. Сейчас не знаю, спрошу кстати, при случае.

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3
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Владимир Старик

Каждую неделю по пару раз отключали, у всех знакомые-родственники в жкх, не здесь, то там, все расслабленные такие. Ну работы какие-то у них там, ну работают чёта, ну посидим без телика, ну чо нам, в огороде делать неча.
Жиза. Ичсх, у нас вырубают при малейшем дождике/снеге/любой непогоде. Постоянно где-то обрывы, и сиди при морозе весь день без света. При том, что обогрев не работает без электричества

Приехал как-то к родителям, за день два раза включали - отключали
Два — это ещё немного)) У нас по пять-шесть раз бывает)

Оборал я там всех. Тыкался во все двери и громко и образно объяснял, что так быть не должно. Там сколько-то зданий на территории, мне было все по барабану. В последнем домике мне дверь не открыли, сказали изнутри "мы все слышали, мы обязательно разберемся". До конца лета нихуя не отключали больше. Сейчас не знаю, спрошу кстати, при случае
Сильно) Ну вот да, пока не нажмёшь — нихуя не делают. Я не орал, правда, но побурагозил немного, да

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1
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Некая Л.

Профицит есть, да не про вашу честь))))

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4
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Владимир Старик

Ваша честь, мы просто шутили

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Всякий татарин

А линии электропередач у вас есть?) Нет? То-то))
Это разный бизнес, энерготранспортировка и генерация. С генерацией у нас всё отлично, в некоторых областях её девать буквально некуда. Стоят ГЭС и генерят.

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Всякий татарин

Сельсовет майнит.

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1
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Михаил Желтухин

ну одно с другим не связано

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1
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Лига порвах 2.1

Это другое

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0
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Михаил Зеленин

Дак энергия есть, ее забрать и транспортировать не могут

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0
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KingOfTheDivan

Ну это в основном из-за того, что оборудование и сами линии электропередач говно мамонта, которое менять надо

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0
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заказ наряд

Бюджетник, да?

Вот вопрос, вот ответ, нихуя не сделано.

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ＫＩＢØＵＮＥ

В селах, пхах. У меня в городе электричество практически каждый месяц по два раза вырубается. И "подстанция" стоит прям перед моим окном и я каждый раз смотрю как приезжают челы на "буханке", ставят лестницу, залезают, что-то меняют и уезжают.

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0
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Джонни Мнемоников

А что нужно… что нужно майнить? Егор, что надо майнить? Майнить что нужно? Я не понял, что я должен майнить?

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16
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Владимир Старик

Золото, милорд

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1
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Джонни Мнемоников

Люди - новое золото!

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1
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Владимир Старик

Чёрное золото

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0
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Джонни Мнемоников

Это в Африке. Ну или где не моются если.

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0
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Владимир Старик

Шахтёры, например

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0
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гчк

в вопросах денег дед заинтересован ВСЕГДА

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7
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заказ наряд

Ну да, ну да.

У него фондовый рынок красный, как жопа гамадрила, рубль стремительно, но отрицательно растет, газпром отказывается продавать газ по супервыгодным ценам, охулиарды летят в пизду на таскание военной техники туда-сюда. А он знай, то одних палочкой острой потычет, то других, то у него дума пляшет - говно во все стороны летит, то "дипломаты" выкатывают заявы покруче блатных.

Деду до конца жизни не потратить то, что у него есть. Срать он хотел на вопросы денег.

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2
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Super 72

Надо просто майнить на ГЭС и класть в резервы государства

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3
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Владимир Старик

Звучит как охуенный план, выдвигайся в президенты с такой программой, я за тебя проголосую

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1
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Джонни Мнемоников

Ещё можно майнить на АЭС, ТЭЦ и в ИТК.

Хотя в ИТК уже и так майнят. Только другое.

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0
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некипишуй

наши преимущества в майнинге - возможность майнить в подвалах домов, а плату за электричество вешать на жителей дома

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3
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Илья Мартынов

"Несёт риски... учитывая большую волантильность"- Путин.
Тем временем курс рубля в данную секунду 79.995

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3
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Всякий татарин

Дед чисто сбил цену для закупки. Запускаешь новость про запрет - закупаешься - запускаешь новость про разрешение

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2
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заказ наряд

В рублях закупаешься?

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0
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Всякий татарин

У России есть конкурентные преимущества в майнинге криптовалют.

От создателей: «Хватит легионеров в футболе, скоро одни иностранцы играть будут»

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Всякий татарин

Ну так реально есть. У нас очень дешёвая электроэнергия. И её девать некуда. Советской индустрии нет, а генерация электроэнергии осталась.

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0
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Всякий татарин

Я плачу по ставке 7.3р/кВт как юр.лицо, ничоси дешевая электроэнергия.

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Всякий татарин

Ну впервой тройке по майнингу ещё США (там дешевле?) и Казахстан (проблемная инфраструктура)

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Всякий татарин

Поверхностно чекнул стоимость кВт в США и он стоит $0.13 (~10р).

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1
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Всякий татарин

В среднем 3,5 для юриков в Иркутской области. У Дерипаски вообще своя генерация.

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Всякий татарин

3.5р - это уже приемлемо, да.
Перед НГ случайно наткнулся на рекламу, которая зацепила своим УТП. Суть в том, что компания, совместно с Росатомом предлагают хостинг серверов прямо на территории АЭС.

Аптайм обещают 99.99%, блэкджек, шлюхи, все дела. Меня впечатлило, что эта неповоротливая госкомпания как-то дошла до идеи сдачи прилегающей к АЭС территории в аренду и не просто для какой-то фигни, а для бизнеса хх| века)

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1
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ggg123

Еще имеется в виду низкая температура для охлаждения кек

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1
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Турбосвин

Охуенное преимущество - риск, что завтра все запретят нахуй

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1
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заказ наряд

Неее..

Сначала участковый сделает предложение, от которого нельзя отказаться.

Потом следак.

И только потом запретят нахуй.

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Marhal_New _Arleana
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Павел Мухунов

РФ теперь как Венесуэлла и Иран?

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Всякий татарин

майнинг - копание

в копании "у нас здесь и определённые конкурентные преимущества" и богатый опыт конечно есть

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заказ наряд

Мы не ресурсная экономика - не ресурсная экономика - не ресурсная экономика.

/не нашел сслки на анек про "работа у нас не вредная не вредная - не вредная"/

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Глеб Клинов

Да блять, майним мы или не майним, давайте уже определимся. То запрещено, то преимущество!

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ggg123

ЦБ не имеет права ниче там запрещать, все что сделали это написали доклад и выложили в паблик.
Там уже кто то писал что сотрудники ЦБ получают годовые премии в том числе за цитируемость в СМИ, и тут аккурат перед концом финансового года выходит доклад который обсуждает пол рунета.

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French potato

заявил так называемый

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Андрей Апанасик
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Василий Дробовский

Ну надо же ).
Точно кибер Дед.

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Всякий татарин

Конкурентные преимущества это отмывать бабки и платить взятки в крипте?

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Сергеев Алексей

Российские инновации: асик совмещенный с тапиком

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Aram Mirzoyants

да, мы без проблем можем майнить лопатой и киркой крипту. как это делали наши деды. и деды наших дедов. есть у нас для этого и кадры соответствующие, и технологии давно разработаны

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Dizzy Dizz

Я же сука говорил!!

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Super 72

Что говорил? Что крипту не запретят?

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Andy Bezbozhny

Главное, чтобы он майнинг с майданом не перепутал...

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Cusuvasuk

Тж настолько проебал модерацию что набросы делают прямо в новости.
А местные и рады (одни набросам другие просто хомячки).
Позор

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Cusuvasuk

Но подача решает. По факту - только цитата.
С таким же успехом можно написать в заголовок «Путин призвалк майнингу и отметил преимущества граждан России, но в соотвествии с правилами ЦБ и закона »

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Константин Иванов

В очередной раз спецоперация "хороший царь и плохие бояре")

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