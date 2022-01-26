Президент также напомнил, что в стране имеется профицит электроэнергии и квалифицированные сотрудники.

{"id":520757} 3522 просмотров

Президент России Владимир Путин рассказал, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют. Он также отметил, что у Центрального банка есть своя позиция на этот счёт. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

По словам Путина, ЦБ не стоит на пути технического прогресса и предпринимает необходимые усилия, чтобы внедрять новейшие технологии.

По мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Владимир Путин



Путин также отметил, что ЦБ самостоятельно предпринимает усилия для внедрения новейших технологий в данную сферу деятельности. Президент попросил регулятора и правительство в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют в России и доложить о результатах обсуждения.

20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. При этом Центробанк уточнил, что не собирается запрещать владение криптовалютой в России. Её нельзя будет майнить и использовать для платежей в РФ.

25 января стало известно, что Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России.