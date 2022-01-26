Валюта дорожает на фоне угрозы войны на Украине.

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Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» заявили, что рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

Курс евро на Московской бирже 26 января вырос до 90,097 рубля по состоянию на 18:38 по московскому времени. В последний раз европейская валюта стоила дороже 90 рублей 20 июля 2021 года.

Курс евро

По данным на 19:13 по московскому времени курс доллара вырос до 80,03 рубля. Это максимум с ноября 2020 года.

Курс доллара

На фоне этого цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Аналитики BCS Express связывают рост курса с геополитикой, а именно обострением отношений России и США вокруг Украины.