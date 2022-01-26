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Новости
Артём Мазанов

Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года, курс доллара — 80 рублей впервые с ноября 2020 года Статьи редакции

Валюта дорожает на фоне угрозы войны на Украине.

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Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» заявили, что рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

Курс евро на Московской бирже 26 января вырос до 90,097 рубля по состоянию на 18:38 по московскому времени. В последний раз европейская валюта стоила дороже 90 рублей 20 июля 2021 года.

Курс евро

По данным на 19:13 по московскому времени курс доллара вырос до 80,03 рубля. Это максимум с ноября 2020 года.

Курс доллара

На фоне этого цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Аналитики BCS Express связывают рост курса с геополитикой, а именно обострением отношений России и США вокруг Украины.

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Екатерина Кузнецова
Всадники падения рубля: что «роняло» российскую валюту со времён присоединения Крыма Статьи редакции

Российская экономика по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, но к этому добавились санкции и геополитические угрозы.

#новости

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ZGMarty

Мы наконец слезли с "нефтяной иглы" и курс рубля не зависит от цен на нефть. Спасибо Путин!

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38
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artemykairyak

ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ МИРАААААААААААААА УРАААААААААААААААААААА

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1
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Всякий татарин

Рубль упал и уронил картинки на ТЖ

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23
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Алексей Маликов

Естественная реакция рынка на предложение правящей партии страны стать открытыми спонсорами террористических организаций.

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19
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SadDamnWhoSaid

Террористических организаций…

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0
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Добро и позитив

А по телику говорят вовсю, что Запад обосрался от страха

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10
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Алексей Чанков

Так и есть, хватают свои зелёные бумажки и бегут со страха с российского финансового рынка

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16
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Задумчивой Кот

Все западные еще после 14го лыжи навострили, сейчас свои бегут, спасая накопления.

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0
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Всякий татарин

Да всё, в пизду, какие 80, верните хотя бы 60.

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8
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Всякий татарин

Никто никогда не вернется в 2017

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20
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FUNGAME

А можно тогда в 2007 к эмочкам, блейзеру и доллару по 26?

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0
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Всякий татарин

Вот сделают деноминацию 5 к 1 и будет тебе 26 курс

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2
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FUNGAME

А эмочки и блейзер?

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0
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Померанский Шпицрутен

усилил падение
 отрицательно вырос

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12
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Всякий татарин

Это чтобы не травмировать психику оно так работает??

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3
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Всякий татарин

АХАХХА И ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ ГРУЗИТ

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29
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Максим Чистов

Как говорится, будет нефть по 100 и доллар по 100

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8
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Madegghead

так об этом аналитики(тот же Демура, не к ночи будет помянут) давно об этом говорил. Что настанет момент, когда врубят настоящие санкции и будет курс 150 и нефть 150 )))

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0
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Русский патриот

Ух, показали этому западу! Теперь если что покупать будут, завалим их фурами с нашей валютой

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7
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некипишуй

мировая практика
доллар не нужен - мы в России тратим рубли

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1
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Жаль

Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились!

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7
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FUNGAME

«Это все просто как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет.»

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3
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Alexander Revan

Пизда тебе, рубль ебанный.

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4
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Stan Majors

Пожалуйста, жизнь одна, дайте пожить;(

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4
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Лига порвах 2.1

Каждый год мы с друзьями покупаем доллар по 80

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3
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Джонни Мнемоников

...и идём майнить биткоин.

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0
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Алексей Чанков

https://meduza.io/feature/2022/01/26/kto-vinovat-v-tom-chto-v-evrope-vot-vot-mozhet-razgoretsya-voyna-versii-ssha-i-rossii
Понравилась это компиляция. Интересно, нарочно старались представить российский МИД олигофренами или разумных цитат надергать просто невозможно?

Кто виноват в том, что в Европе вот-вот может…
Было много предположений об истинных намерениях Владимира Путина, но на самом деле нам не нужно…
meduza.io
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–4
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Всякий татарин

А ты не думал что там просто написана правда?

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5
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Алексей Чанков

Не знаю что вы тут имеете в виду, я прочитал и позиция США четкая и понятная, а позиция России - какие-то отрывочные бредовые мысли. И вот у меня вопрос, неужели это всё, на что способен МИД или медуза не старалась? Ведь можно говорить неправду, но делать это более правдоподобно

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0
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Всякий татарин

Там внизу есть ссылки, почитайте. Кратко: да это все на что способен мид

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2
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Всякий татарин

Да там с первых слов авор с каких-то эмоциональных манипуляций начинает. Просто тупо на неуравновешенную аудиторию продавливает.
Удивительно такое Г видеть на Медузе. Они вроде норм всегда были.

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0
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Жаль

А ещё можно до конца дочитать

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0
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Всякий татарин

Зачем на это обращать внимание? Они надёргали цитаты из разных источников, самые тупые какие нашли. Все вместе в одном тексте они создают превратное печатление, что об одной стороне, что о другой.

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0
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red blue

И 81 будет сегодня

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1
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Всякий татарин

Уже меньше 80

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0
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Жаль

Ура

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Всякий татарин

на
на на на на на на на на!

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1
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Коровка говорит мууу

Затянуть пояса!

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1
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Всякий татарин

Сверхдержава

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Крепкий стоячок

ПрИ ЧёМ ТуТ ПуТин

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Данил Вишнивецкий

путен намайнил вот и бесятся

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Михаил Зеленин

Тут и посол США ответ привез. Короче если все и начнется, то до олимпиады. Да простит нас Великий Кормчий

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Всякий татарин

Я надеюсь, ТЖшники умны и хранят сбережения в валюте

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Фома Платонов

тенге

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Всякий татарин

Да лишь бы кредиты не хранили в валюте, уже хорошо будет

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Всякий татарин

умны и не хранят сбережения

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