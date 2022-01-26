Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года, курс доллара — 80 рублей впервые с ноября 2020 года Статьи редакции
Валюта дорожает на фоне угрозы войны на Украине.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» заявили, что рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
Курс евро на Московской бирже 26 января вырос до 90,097 рубля по состоянию на 18:38 по московскому времени. В последний раз европейская валюта стоила дороже 90 рублей 20 июля 2021 года.
По данным на 19:13 по московскому времени курс доллара вырос до 80,03 рубля. Это максимум с ноября 2020 года.
На фоне этого цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с 2014 года.
Аналитики BCS Express связывают рост курса с геополитикой, а именно обострением отношений России и США вокруг Украины.
Мы наконец слезли с "нефтяной иглы" и курс рубля не зависит от цен на нефть. Спасибо Путин!
ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ МИРАААААААААААААА УРАААААААААААААААААААА
Естественная реакция рынка на предложение правящей партии страны стать открытыми спонсорами террористических организаций.
Террористических организаций…
А по телику говорят вовсю, что Запад обосрался от страха
Так и есть, хватают свои зелёные бумажки и бегут со страха с российского финансового рынка
Все западные еще после 14го лыжи навострили, сейчас свои бегут, спасая накопления.
А можно тогда в 2007 к эмочкам, блейзеру и доллару по 26?
А эмочки и блейзер?
усилил падение
отрицательно вырос
Как говорится, будет нефть по 100 и доллар по 100
так об этом аналитики(тот же Демура, не к ночи будет помянут) давно об этом говорил. Что настанет момент, когда врубят настоящие санкции и будет курс 150 и нефть 150 )))
Ух, показали этому западу! Теперь если что покупать будут, завалим их фурами с нашей валютой
мировая практика
доллар не нужен - мы в России тратим рубли
Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились!
«Это все просто как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет.»
Пизда тебе, рубль ебанный.
Пожалуйста, жизнь одна, дайте пожить;(
Каждый год мы с друзьями покупаем доллар по 80
...и идём майнить биткоин.
https://meduza.io/feature/2022/01/26/kto-vinovat-v-tom-chto-v-evrope-vot-vot-mozhet-razgoretsya-voyna-versii-ssha-i-rossii
Понравилась это компиляция. Интересно, нарочно старались представить российский МИД олигофренами или разумных цитат надергать просто невозможно?
Не знаю что вы тут имеете в виду, я прочитал и позиция США четкая и понятная, а позиция России - какие-то отрывочные бредовые мысли. И вот у меня вопрос, неужели это всё, на что способен МИД или медуза не старалась? Ведь можно говорить неправду, но делать это более правдоподобно
А ещё можно до конца дочитать
И 81 будет сегодня
Ура
Затянуть пояса!
ПрИ ЧёМ ТуТ ПуТин
путен намайнил вот и бесятся
Тут и посол США ответ привез. Короче если все и начнется, то до олимпиады. Да простит нас Великий Кормчий
тенге