Сервер не запустили, сайт и Discord разработчиков отключили.

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В Minecraft запланировали запустить сервер Blockverse, в котором пользователи могли бы добывать NFT во время игры, а затем их продавать. Для входа на сервер игроки должны были приобрести у разработчиков невзаимозаменяемые токены, которые начали продавать 24 января.

Все 10 тысяч NFT, которые создали авторы Blockverse, раскупили за 8 минут. Разработчики получили около 1,2 миллиона долларов, после чего перестали выходить на связь. Сайт Blockverse и сервер в Discord закрыли, последнюю запись в Твиттере опубликовали 24 января. В ней говорится, что сервер Blockverse в Minecraft начал работать, но игроки утверждают, что его так и не запустили.

Одной из жертв авторов Blockverse, по его собственным словам, стал пользователь Твиттера под ником illiquidassets. Он помогал разработчикам с маркетингом, продвигал их Твиттер и Discord, вкладывал в это свои деньги, так как создатели проекта обещали ему вернуть средства после запуска сервера. В итоге, как утверждает illiquidassets, он потерял 26 тысяч долларов.

NFT-аватары, которые продавали авторы Blockverse

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Игроки, пострадавшие от действий авторов Blockverse, организовали сервер в Discord для их поиска. После этого с ними связалсяпользователь под ником Kashx, который, как предполагается, входит в команду разработчиков NFT-проекта. Он заявил, что создатели Blockverse не собирались обманывать игроков, но из-за проблемного запуска сервера запаниковали — игроки отправляли им слишком много негативных сообщений и угрожали убийством. Ситуация вышла из-под контроля, и потому разработчики прекратили взаимодействовать с игроками.

В другой беседе Kashx заявил, что разработчики готовы передать права на Blockverse и на выручку от перепродажи NFT игрокам. Но при этом авторы сервера считают, что уже заработанные средства — 1,2 миллиона долларов — это «справедливая плата» за проделанную ими работу и за те угрозы, которые они получили.