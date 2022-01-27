РБК: Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки и собирать данные о клиентах Статьи редакции
Если не регулировать или запретить криптовалюты, это приведёт к дестабилизации отрасли, считает ведомство.
Минфин подготовил план регулирования криптовалют в России. Ведомство предложило разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптовалютных платежей и другое. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученный документ — его подлинность подтвердил источник на крипторынке.
Что именно предлагает Минфин:
- Проводить операции с криптовалютами в банковской инфраструктуре, чтобы можно было контролировать операции и определять, кто их проводит — для этого на законодательном уровне надо ввести новые субъекты регулирования.
- Допустить к операциям с криптовалютами и физлиц, и юрлиц. Для доступа им нужно будет пройти упрощённую или полную идентификацию и открыть криптокошелёк в банке. Физлиц поделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
- Банки с универсальными лицензиями будут организаторами системы обмена криптовалют. Они должны будут контролировать и отслеживать операции, хранить информацию о сделках в течение минимум пяти лет и предоставлять данные по запросам в ЦБ, ФНС и другие ведомства.
- Запустить систему анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», которая с помощью ИИ будет определять незаконные операции.
- Собирать о клиентах всю информацию: имена, адреса, даты рождения и другое. Так, например, делает швейцарский криптовалютный сервис Aximetria.
- Создать операторов обмена криптовалют. Они смогут работать и с физлицами, и с юрлицами, проводить операции по обмену криптовалют на деньги и идентифицировать клиентов.
- Если концепция будет принята, на российском рынке смогут работать иностранные биржи криптовалют — им надо будет открыть представительство в России, заключить договоры с российскими банками и другое.
- Дать ЦБ, Минфину, Росфинмониторингу, ФНС, Генпрокуратуре и Минцифры надзорные функции.
- Отдельно Минфин предлагает регулировать майнинг, но не уточняет деталей.
Если не регулировать криптовалюты или полностью запретить их, это приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества, при этом правоохранительные органы не смогут быстро реагировать на нарушения с криптовалютами, заявили в Минфине.
Центробанк 20 января выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан. Министерство финансов предложило не запрещать криптовалюты, а регулировать их.
- Запрещено принимать криптовалюту за товары и услуги!
- Идите нахер
- Нужно запретить криптовалюты!
- Идите нахер
- Ок, тогда вы обязаны хранить крипту в банке!
- Идите нахер
<—-- Вы находитесь здесь
- Ок, можете хранить крипту у себя, но должны встать на учет в РосКриптоНадзоре и заполнять отчеты об использовании каждый месяц!
- Идите нахер
- Ну ладно, отчеты только раз в год
- Идите нахер
- Без отчетов, но только для сумм меньше 50000 р в месяц!
- Идите нахер
- Ах так, тогда запретим криптовалюты!
- Идите нахер
криптокошелёк в банке
Вот тут в голос.
Ты наверное не пользуешься криптовалютами.
Ты держишь на компьютере/смартфоне полноценный кошелёк с полной копией блокчейна?
Ты не знаешь, как работает блокчейн, очевидно.
А на вопрос ответить можешь? Потому что если ты пользуешься "лёгким" кошельком - это ничем не отличается от кошелька в банке.
Это ты смешно сказал сейчас.
Вот примерно на таком же уровне ты "разбираешься" и в политике 😄
А расскажи, как организован кошелёк в банке? У кого физически байты ключа?
Примерно так же, как лёгкий кошелёк
А как работает лёгкий кошелёк? Где хранится приватный ключ?
Ты дальше приватного ключа не знаешь как это работает? И почему крипту критикуют за мнимую децентрализованность?
А ты чего сливаешься-то?
Повторю вопрос понятнее - у "криптокошелька в банке" кто хозяин, кто может совершать транзакции?
у "криптокошелька в банке" кто хозяин, кто может совершать транзакции?
Пользователь.
Но могут быть некоторые нюансы. Как и в случае с лёгкими кошельками.
Пользователь? А не банк, не?
То есть приватный ключ хранится у пользователя? А как?
А не банк, не?
Не.
Смешно. :)
Так как пользователь хранит ключ кошелька и как его передаёт банку? По телефону диктует или что?
Ты наверное не пользуешься криптовалютами.
That.
Держать у себя кошельки, совершать операции с ними.
Всё в порядке, не напрягайся.
Круглосуточно. И продаю.
Вместо запрета получаем регулирование. Я в комментах писал, что скорее всего к этому придем. Только что-то быстро как-то
Мутят там что-то. То запретить, то нет. Явно же не для нас делают. Только не пойму для кого
сконвертировав все свое добро в некое на что нет даже правовой базы международной
И таким образос стать зависимым от твиттов Маска или отключения электроэнергии в Казахстане? Ну такое
Ну если брать тот же биткоин, то в течении все его истории если бы ты покупал его в какой-то день, а продавал через год, то ты был бы в плюсе, несмотря на его высокую волатильность и то, что его трясет после твитов Маска или запрета майнинга в очередной стране. Так что в качестве долгосрочного актива он неплох.
если бы ты покупал его в какой-то день, а продавал через год, то ты был бы в плюсе
Ну это смотря в какие именно моменты ты бы продавал, вполне можно попасть в такие провалы, что уйдёшь в минус.
Ну да, я слегка ошибся. Если, к примеру, ты покупал его на пике в 2017, то пришлось бы ждать аж до конца 2020, чтобы выйти в плюс. Но в целом биткоин все-равно достаточно выгоден как вложение, если не быть дауном и не покупать его на пиках как 15К в 2017 или 60К в 2021.
Интервал 3 года. Покупаешь в любой точке его существования, хоть на пике хоть нет, ждешь 3 года и получаешь прибыль.
Так пропадает смысл крипты - анонимность, вот это все.
Крипта - так себе в способности быть платежным средством.
Анонимность конечно не основное ее свойство.
Смысл крипты что это частные деньги которые государство не отберет у тебя, переводи куда хочешь и никто не запретит. Анонимности нету, отсуствует.
"Регулирование" - это возможность в любой момент "законно запретить", отобрать.
Это все же лучше, чем когда криптой можно расплачиваться только в даркнете да в паре легальных сервисов, типа зарубежных хостингов. Государство уж точно не может оставить хаос в платежных средствах
Странно, что и защиту детей не приплели.
Выпускайте Мизулину!
РосБиткоин - такой же, как Биткоин, только тебе не принадлежит.
Через анус себе проведите. ©
Боюсь, будет не через их
Никак
Молодцы, Тинькофф и аксиметрия готовы, запускай!