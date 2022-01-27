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Новости
vc.ru

РБК: Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки и собирать данные о клиентах Статьи редакции

Если не регулировать или запретить криптовалюты, это приведёт к дестабилизации отрасли, считает ведомство.

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Минфин подготовил план регулирования криптовалют в России. Ведомство предложило разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптовалютных платежей и другое. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученный документ — его подлинность подтвердил источник на крипторынке.

Что именно предлагает Минфин:

  • Проводить операции с криптовалютами в банковской инфраструктуре, чтобы можно было контролировать операции и определять, кто их проводит — для этого на законодательном уровне надо ввести новые субъекты регулирования.
  • Допустить к операциям с криптовалютами и физлиц, и юрлиц. Для доступа им нужно будет пройти упрощённую или полную идентификацию и открыть криптокошелёк в банке. Физлиц поделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
  • Банки с универсальными лицензиями будут организаторами системы обмена криптовалют. Они должны будут контролировать и отслеживать операции, хранить информацию о сделках в течение минимум пяти лет и предоставлять данные по запросам в ЦБ, ФНС и другие ведомства.
  • Запустить систему анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», которая с помощью ИИ будет определять незаконные операции.
  • Собирать о клиентах всю информацию: имена, адреса, даты рождения и другое. Так, например, делает швейцарский криптовалютный сервис Aximetria.
  • Создать операторов обмена криптовалют. Они смогут работать и с физлицами, и с юрлицами, проводить операции по обмену криптовалют на деньги и идентифицировать клиентов.
  • Если концепция будет принята, на российском рынке смогут работать иностранные биржи криптовалют — им надо будет открыть представительство в России, заключить договоры с российскими банками и другое.
  • Дать ЦБ, Минфину, Росфинмониторингу, ФНС, Генпрокуратуре и Минцифры надзорные функции.
  • Отдельно Минфин предлагает регулировать майнинг, но не уточняет деталей.

Если не регулировать криптовалюты или полностью запретить их, это приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества, при этом правоохранительные органы не смогут быстро реагировать на нарушения с криптовалютами, заявили в Минфине.

Центробанк 20 января выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан. Министерство финансов предложило не запрещать криптовалюты, а регулировать их.

Разборы
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Пора ли выводить, можно ли майнить, есть ли риски для NFT: ответы на главные вопросы к новостям о запрете криптовалют Статьи редакции

У грозного предложения ЦБ могут быть последствия, которые не тронут одних, но подпортят положение других.

Дата-центр по добыче криптовалюты в Братске. Фото РБК

#новости #запреткрипты #минфин

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Военный меч
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Военный меч

Какой красивый мужчина! А сколько за щекой поместится…

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15
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Военный меч

сука у меня карниз для штор только что с корнями слетел Я ОБОСРАЛСЯ!!!!!!!

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7
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Военный меч

я то думаю чего пахнет

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5
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Военный меч

Уже съехались? Рад за вас

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13
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Военный меч

за столько лет чего у нас с ним только не было

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4
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Военный меч

Главное, держаться вместе, в спайке, очком к хую

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5
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Военный меч

бывало знаешь, вроде щас всё будет, но прилетал пуш ночью от Звезды и у нас с ПП падал, но не карниз.

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3
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Военный меч

Прекрасно понимаю. Мне однажды написал Звезда, я обосрался

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4
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Военный меч

заебал в комментах трещать, пиздуй посуду мыть

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4
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Военный меч

Ахахахахахахахахахааххахахаах

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3
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Военный меч

F

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3
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Военный меч

Каждому бюджетнику по карте КРИПТОМИР

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16
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Военный меч

Спизжено с всру

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14
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Он Самый

- Запрещено принимать криптовалюту за товары и услуги!
- Идите нахер

- Нужно запретить криптовалюты!
- Идите нахер

- Ок, тогда вы обязаны хранить крипту в банке!
- Идите нахер

<—-- Вы находитесь здесь

- Ок, можете хранить крипту у себя, но должны встать на учет в РосКриптоНадзоре и заполнять отчеты об использовании каждый месяц!
- Идите нахер

- Ну ладно, отчеты только раз в год
- Идите нахер

- Без отчетов, но только для сумм меньше 50000 р в месяц!
- Идите нахер

- Ах так, тогда запретим криптовалюты!
- Идите нахер

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0
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Джонни Мнемоников

криптокошелёк в банке
Вот тут в голос.

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12
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Военный меч

Да будет в меню выбора валюты счета ещё несколько пунктов прост и отдельные счета

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0
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Джонни Мнемоников

Ты наверное не пользуешься криптовалютами.

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0
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Путин спас Россию

Ты держишь на компьютере/смартфоне полноценный кошелёк с полной копией блокчейна?

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–1
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Джонни Мнемоников

Ты не знаешь, как работает блокчейн, очевидно.

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0
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Путин спас Россию

А на вопрос ответить можешь? Потому что если ты пользуешься "лёгким" кошельком - это ничем не отличается от кошелька в банке.

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4
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Джонни Мнемоников

Это ты смешно сказал сейчас.

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1
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Путин спас Россию

Вот примерно на таком же уровне ты "разбираешься" и в политике 😄

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2
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Джонни Мнемоников

А расскажи, как организован кошелёк в банке? У кого физически байты ключа?

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0
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Путин спас Россию

Примерно так же, как лёгкий кошелёк

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–1
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Джонни Мнемоников

А как работает лёгкий кошелёк? Где хранится приватный ключ?

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1
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Путин спас Россию

Ты дальше приватного ключа не знаешь как это работает? И почему крипту критикуют за мнимую децентрализованность?

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Джонни Мнемоников

А ты чего сливаешься-то?

Повторю вопрос понятнее - у "криптокошелька в банке" кто хозяин, кто может совершать транзакции?

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Путин спас Россию

у "криптокошелька в банке" кто хозяин, кто может совершать транзакции?
Пользователь.

Но могут быть некоторые нюансы. Как и в случае с лёгкими кошельками.

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Джонни Мнемоников

Пользователь? А не банк, не?

То есть приватный ключ хранится у пользователя? А как?

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Путин спас Россию

А не банк, не?
Не.

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Джонни Мнемоников

Смешно. :)

Так как пользователь хранит ключ кошелька и как его передаёт банку? По телефону диктует или что?

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Военный меч

В состоянии оплачивать рублями и долларами

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Джонни Мнемоников

Ты наверное не пользуешься криптовалютами.
That.

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Военный меч

Що значит пользоваться криптовалютами

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0
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Джонни Мнемоников

Держать у себя кошельки, совершать операции с ними.

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0
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Военный меч

Но мне для моих целей нужны нормальные валюты , зачем мне это?

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0
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Джонни Мнемоников

Всё в порядке, не напрягайся.

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1
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Военный меч

Опять наркотики покупаешь?

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0
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Джонни Мнемоников

Круглосуточно. И продаю.

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1
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Военный меч

Оставайтесь на линии

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Рыжий

Вместо запрета получаем регулирование. Я в комментах писал, что скорее всего к этому придем. Только что-то быстро как-то

Мутят там что-то. То запретить, то нет. Явно же не для нас делают. Только не пойму для кого

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5
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Военный меч

Чтобы уйти из под санкций , сконвертировав все свое добро в некое на что нет даже правовой базы международной

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4
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Рыжий

сконвертировав все свое добро в некое на что нет даже правовой базы международной
 И таким образос стать зависимым от твиттов Маска или отключения электроэнергии в Казахстане? Ну такое

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1
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Военный меч

Ну можно вложиться в цифровой юань и пососать в будущем

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3
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Astraeus

Ну если брать тот же биткоин, то в течении все его истории если бы ты покупал его в какой-то день, а продавал через год, то ты был бы в плюсе, несмотря на его высокую волатильность и то, что его трясет после твитов Маска или запрета майнинга в очередной стране. Так что в качестве долгосрочного актива он неплох.

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1
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Путин спас Россию

если бы ты покупал его в какой-то день, а продавал через год, то ты был бы в плюсе
Ну это смотря в какие именно моменты ты бы продавал, вполне можно попасть в такие провалы, что уйдёшь в минус.

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2
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Astraeus

Ну да, я слегка ошибся. Если, к примеру, ты покупал его на пике в 2017, то пришлось бы ждать аж до конца 2020, чтобы выйти в плюс. Но в целом биткоин все-равно достаточно выгоден как вложение, если не быть дауном и не покупать его на пиках как 15К в 2017 или 60К в 2021.

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2
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Он Самый

Интервал 3 года. Покупаешь в любой точке его существования, хоть на пике хоть нет, ждешь 3 года и получаешь прибыль.

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0
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Военный меч

всмысле для кого? О_о

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3
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Военный меч

Природные ресурсы невечны, вот и переобуваются

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1
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Военный меч

Ну неплохо, если объективно. Хорошо хоть где то не очередные запрещаторы , а прагматики работают

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2
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Роман Величкин

Так пропадает смысл крипты - анонимность, вот это все.

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10
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Военный меч

а я то думал смысл денег в способности быть платежным средством. Ты правда думаешь что в век цифровизации можно оставаться анонимным?

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12
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Кир Кос

Крипта - так себе в способности быть платежным средством.
Анонимность конечно не основное ее свойство.

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2
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Геннадий Горин

Смысл крипты что это частные деньги которые государство не отберет у тебя, переводи куда хочешь и никто не запретит. Анонимности нету, отсуствует.

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5
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Военный меч

ну дак и прагматизм для властей, стричь налоги будут с операций по крипте

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2
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Военный меч

Смысл крипты не в анонимности.

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2
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робот-бёрдвотчер

"Регулирование" - это возможность в любой момент "законно запретить", отобрать.

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5
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Военный меч

Ну да, росфинмониторинг передает пламенный привет.

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Рыжий

Это все же лучше, чем когда криптой можно расплачиваться только в даркнете да в паре легальных сервисов, типа зарубежных хостингов. Государство уж точно не может оставить хаос в платежных средствах

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робот-бёрдвотчер

Странно, что и защиту детей не приплели.

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3
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Джонни Мнемоников

Выпускайте Мизулину!

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1
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Военный меч

За крипту геи покупают детское порно!

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Джонни Мнемоников

РосБиткоин - такой же, как Биткоин, только тебе не принадлежит.

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2
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Военный меч

Защекоин

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4
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Военный меч

Каждому по битку

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Военный меч

Увы, только биточки в столовой могут дать

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Военный меч

Согласен

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Джонни Мнемоников

Через анус себе проведите. ©

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Pavel Zamyatin

Боюсь, будет не через их

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Военный меч

А если обмен происходит между физическими лицами? Как это отследить?

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Закомплексованная Душа

Никак

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Sergey Bolshakow

Молодцы, Тинькофф и аксиметрия готовы, запускай!

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Военный меч

Проводить операции с криптовалютами в банковской инфраструктуре, чтобы можно было контролировать операции и определять, кто их проводит

Они понимают что такое крипта вообще?
Все, что они могут контролировать, это конечный вывод в рубли.

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