Если не регулировать или запретить криптовалюты, это приведёт к дестабилизации отрасли, считает ведомство.

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Минфин подготовил план регулирования криптовалют в России. Ведомство предложило разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптовалютных платежей и другое. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученный документ — его подлинность подтвердил источник на крипторынке.

Что именно предлагает Минфин:

Проводить операции с криптовалютами в банковской инфраструктуре, чтобы можно было контролировать операции и определять, кто их проводит — для этого на законодательном уровне надо ввести новые субъекты регулирования.

Допустить к операциям с криптовалютами и физлиц, и юрлиц. Для доступа им нужно будет пройти упрощённую или полную идентификацию и открыть криптокошелёк в банке. Физлиц поделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.



Банки с универсальными лицензиями будут организаторами системы обмена криптовалют. Они должны будут контролировать и отслеживать операции, хранить информацию о сделках в течение минимум пяти лет и предоставлять данные по запросам в ЦБ, ФНС и другие ведомства.



Запустить систему анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», которая с помощью ИИ будет определять незаконные операции.



Собирать о клиентах всю информацию: имена, адреса, даты рождения и другое. Так, например, делает швейцарский криптовалютный сервис Aximetria.



Создать операторов обмена криптовалют. Они смогут работать и с физлицами, и с юрлицами, проводить операции по обмену криптовалют на деньги и идентифицировать клиентов.



Если концепция будет принята, на российском рынке смогут работать иностранные биржи криптовалют — им надо будет открыть представительство в России, заключить договоры с российскими банками и другое.



Дать ЦБ, Минфину, Росфинмониторингу, ФНС, Генпрокуратуре и Минцифры надзорные функции.



Отдельно Минфин предлагает регулировать майнинг, но не уточняет деталей.



Если не регулировать криптовалюты или полностью запретить их, это приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества, при этом правоохранительные органы не смогут быстро реагировать на нарушения с криптовалютами, заявили в Минфине.

Центробанк 20 января выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан. Министерство финансов предложило не запрещать криптовалюты, а регулировать их.