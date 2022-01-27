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Новости
Яна Ломакина

«ВКонтакте» включили в список социально значимых сайтов. Зайти можно даже при нулевом балансе на счету Статьи редакции

В список также попали «Госуслуги».

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Правительственная комиссия включила в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет» соцсеть «ВКонтакте» и «Госуслуги». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию. В VK (ранее Mail.ru Group, владеет «ВКонтакте») подтвердили «Коммерсанту» включение соцсети в список.

Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти миллионов пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. Предполагается, что граждане смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.

Ежемесячная аудитория ВКонтакте составляет более 70 миллионов пользователей рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации.

пресс-служба VK

В будущем комиссия утвердит включение в перечень и других сайтов, например, соцсети «Одноклассники», добавил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.

Минкомсвязи в апреле 2020 года утвердила список социально значимых сайтов. В перечень вошёл 371 ресурс. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины. По оценкам мобильных операторов, проект «Доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Они попросили сделать доступ только тем, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.

#новости

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Трансгендолет

Правительственная комиссия включила в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Повышение для товарища майора» соцсеть «ВКонтакте»
Вот так немного понятнее будет))

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21
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BTopHuk

Расслабься и раздвинь

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0
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Трансгендолет

Меня вчера уже курс доллара расслабил

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2
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BTopHuk

Я бухнул на два дня. Всё пропустил ಠ_ʖಠ

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0
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infinity one

Теперь понятно, почему и акция вк упала с 2к до 500 руб и дальше падает

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0
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Военный меч

Значит ли, что и порно в вк будет бесплатным?

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7
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Военный меч

Государство заплатило.

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0
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Военный меч

Или ты из своего кармана?

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8
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BTopHuk

Первая доза бесплатно

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3
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FOX

лично Путин!

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Michel Gorškov

Вроде, слышал раньше что-то про исключительно текстовый трафик без изображений, видео и подобного. Но могу ошибаться.

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0
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Groosha

Сейчас пишут, что и с видео тоже

https://meduza.io/news/2022/01/27/pravitelstvo-nazvalo-dva-pervyh-sotsialno-znachimyh-sayta-s-besplatnym-dostupom-eto-gosuslugi-i-vkontakte

Правительство назвало два первых социально…
Комиссия правительства РФ начала утверждать перечень социально значимых сайтов, доступ к которым…
meduza.io
Правительство назвало два первых социально…
Комиссия правительства РФ начала утверждать перечень социально значимых сайтов, доступ к которым…
meduza.io
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0
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Военный меч

опять 0.vk.com ?

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4
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Военный меч

Не пользуюсь этими ресурсами

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1
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Alice Wonder
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6
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FOX

плати налоги

Операторы сотовой связи задумали поднять цены
Компания «Вымпелком» в ближайшее время планирует поднять цены на архивные тарифы на 10 процентов…
lenta.ru
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Военный меч

Не работаю

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aliftin

Tj уже направило заявку на включение в список социально значимых сайтов?

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2
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DarkFire

На момент написания статьи правительство рф не ответило на запрос тж

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Военный меч

Предполагается, что граждане смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.
 бесплатно
 АХАХАХАХ

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2
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Джон Кроули

Путин, с Шойгу в тайгу. Без регистрации и смс, а теперь и при нулевом балансе.

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1
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Zee Zao

Рисовали же когда-то без цензуры!

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1
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Военный меч

Правильно, ВКонтакте должно быть в одном списке с сайтом МВД и Следственного Комитета

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1
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bor_vn

Т.е. можно за интернет не платить, т.к. все пиратские фильмы, книги и пр. доступны бесплатно! Ура!

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Военный меч

А главное, гей-порно.

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Военный меч

Фууу

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Военный меч

Да, абсолютно бесплатно, только налог немного вырастет, но это никак не взаимосвязано, а так да, бесплатно.

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bor_vn

Не налог, а услуги связи. Но если ты за них не платишь - значит бесплатно.

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Mahmud

ВСизо

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Павел Каташев

Сделаем ТЖ социально значимым? Или госорганы и сми сюда не пойдут?

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Военный меч

Но ВК не дотягивает до 5 лямов в день, там среднее 2,33 получается. Видимо, по второму критерию там одни страницы госорганов ))).

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Damir ReDevil

А сколько Тж в день посещает?

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Военный меч

Ты

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Damir ReDevil

И ты

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Военный меч

Я бот

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Damir ReDevil

15рублевый?

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Военный меч

16-ти

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DarkFire

Инфляция

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Сеня

«Из всех искусств для нас важнейшим являются мемы» В. Путин

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