В список также попали «Госуслуги».

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Правительственная комиссия включила в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет» соцсеть «ВКонтакте» и «Госуслуги». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию. В VK (ранее Mail.ru Group, владеет «ВКонтакте») подтвердили «Коммерсанту» включение соцсети в список.

Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти миллионов пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. Предполагается, что граждане смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.

Ежемесячная аудитория ВКонтакте составляет более 70 миллионов пользователей рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации. пресс-служба VK

В будущем комиссия утвердит включение в перечень и других сайтов, например, соцсети «Одноклассники», добавил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.