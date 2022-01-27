«ВКонтакте» включили в список социально значимых сайтов. Зайти можно даже при нулевом балансе на счету Статьи редакции
В список также попали «Госуслуги».
Правительственная комиссия включила в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет» соцсеть «ВКонтакте» и «Госуслуги». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию. В VK (ранее Mail.ru Group, владеет «ВКонтакте») подтвердили «Коммерсанту» включение соцсети в список.
Сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее пяти миллионов пользователей в день. Кроме того, на нём должно быть расположено не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. Предполагается, что граждане смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.
В будущем комиссия утвердит включение в перечень и других сайтов, например, соцсети «Одноклассники», добавил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.
Минкомсвязи в апреле 2020 года утвердила список социально значимых сайтов. В перечень вошёл 371 ресурс. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины. По оценкам мобильных операторов, проект «Доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Они попросили сделать доступ только тем, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.
Правительственная комиссия включила в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Повышение для товарища майора» соцсеть «ВКонтакте»
Вот так немного понятнее будет))
Расслабься и раздвинь
Меня вчера уже курс доллара расслабил
Я бухнул на два дня. Всё пропустил ಠ_ʖಠ
Теперь понятно, почему и акция вк упала с 2к до 500 руб и дальше падает
Первая доза бесплатно
лично Путин!
Вроде, слышал раньше что-то про исключительно текстовый трафик без изображений, видео и подобного. Но могу ошибаться.
Сейчас пишут, что и с видео тоже
https://meduza.io/news/2022/01/27/pravitelstvo-nazvalo-dva-pervyh-sotsialno-znachimyh-sayta-s-besplatnym-dostupom-eto-gosuslugi-i-vkontakte
плати налоги
Tj уже направило заявку на включение в список социально значимых сайтов?
На момент написания статьи правительство рф не ответило на запрос тж
Путин, с Шойгу в тайгу. Без регистрации и смс, а теперь и при нулевом балансе.
Рисовали же когда-то без цензуры!
Т.е. можно за интернет не платить, т.к. все пиратские фильмы, книги и пр. доступны бесплатно! Ура!
Не налог, а услуги связи. Но если ты за них не платишь - значит бесплатно.
ВСизо
Сделаем ТЖ социально значимым? Или госорганы и сми сюда не пойдут?
А сколько Тж в день посещает?
И ты
15рублевый?
Инфляция
«Из всех искусств для нас важнейшим являются мемы» В. Путин