Илон Маск предложил использовать роботов-гуманоидов Optimus на заводах Tesla из-за нехватки работников в США Статьи редакции
Производство роботов — «важнейшая задача», над которой будет работать компания в 2022 году, заявил Маск.
Об использовании роботов для решения проблемы с дефицитом кадров Илон Маск заявил во время отчёта Tesla за год, сообщает Bloomberg.
По словам Маска, производство роботов Optimus «со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес» для Tesla.
В отчёте компания указала, что проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.
Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём».
только в реальности миллениалы сами не хотят работать на заводах, и приходится делать роботов, чтобы кто-то носил коробки
распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём
Можно дальше не надо а
Потом они узнают про интернет и зарегаются на ТЖ
И без того щитпоста хватает
будут плюсовать новости и хорошие комменты про Маска.
Нраица
а потом пойдут инфоцыганить
уже, иначе кто по-твоему делает новорегов с революцией?
Попался, первый
Чё как там на фабрике Маска? Нормально?
Да ты же сам жёлтый
Роборасист!
Не завидуй
Он разве не другой стороны отношений?
Я так надеялся..
Норм. Они то Теслу не могут никак довести до ума, а уже роботов планируют.
То есть Тесла не продается огромными партиями и на ее авто нет очереди покупаетелей?
огромными партиями не продается. Производитель среднего размера.
Очереди покупателей сейчас хоть на автоваз, из-за дефцита чипов.
Когда последний раз гуглил стату по электрокарам, тесла в лидерах.
Сравнивать с традиционными и гибридными машинами можно, но сложно.
почему сложно сравнивать с традиционными авто?
Традиционное авто гораздо сложнее производить, намного технологичнее. Электрическое - очень простая балалайка, прямо примитивная. Сравнение тут в пользу Теслы.
Так вот в списке мировых производителей беглый гуглеж дает что производитель на 12 -месте выпускает 2.5 миллиона штук.
Т.е. Тесла со своим менее миллиона где-то в районе 20-25 места в мире, лень гуглить.
Тесла дороже среднего и низшего ценового сегментов. Продается не везде. Ремонтируется тоже (в той же России по полгода ждут ремонта). Вопрос с зарядкой тоже нетривиальный.
Если что, я тоже склоняюсь к тому, что Тесла все еще больше хайп, нежели что-то стоящее. Но тем не менее среди производителей электромобилей Тесла сейчас в лидерах.
Тесла каждый год стремительно теряет долю рынка электрокаров...
Она поднялась в сове время на пустом неконкурентном рынке. А он внезапно начал расти из-за кучи решений Правительств... После этого на этот ранее небольшой рынок пошли крупные конкуренты... И Тесла эту борьбу проигрывает в чистую.
Миллион проданных Теслой авто за год это мало?
В автовазах есть чипы?
да в Автовазе есть чипы очевидно. Странный вопрос.
У Тойоты и VW ~10 млн было в 2019 году. При этом, они не особо представлены на рынке Китая, где Тесла имеет гигафактори и торгует практически без маржи.
А я не писал, что Тесла лидер мирового рынка авто. Я сказал, что она продает авто огромными партиями. Миллион авто за год, одна десятая продаж многолетнего устоявшегося лидера среди всех автопроизводителей - Тойоты, это без сомнения огромные продажи.
ты сравни сколько тойота продает и сколько тесла, и охуеешь, что такое огромные партии
Optimus Prime одобряет
Выкупит китайских уйгуров из Китая и переоденет в костюмы, завезет как новых роботов
ну это же чушь и PR.
Гуманизированный робот мало где применим, будет дорог.
Везде где роботов можно и рентабельно применять на заводах их давно применяют...
Так где у Маска было не про ПР хоть что-то.