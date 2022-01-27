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Илон Маск предложил использовать роботов-гуманоидов Optimus на заводах Tesla из-за нехватки работников в США Статьи редакции

Производство роботов — «важнейшая задача», над которой будет работать компания в 2022 году, заявил Маск.

Робот Tesla

Об использовании роботов для решения проблемы с дефицитом кадров Илон Маск заявил во время отчёта Tesla за год, сообщает Bloomberg.

По словам Маска, производство роботов Optimus «со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес» для Tesla.

В отчёте компания указала, что проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.

Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём».

#новости #роботы #tesla

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Военный меч
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Военный меч

@Робат-робат

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3
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Военный меч

Скоро и комментаторов кожаных выгоним:3

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10
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Военный меч

Меня можно оставить )

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2
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Андрей Петкевич

только в реальности миллениалы сами не хотят работать на заводах, и приходится делать роботов, чтобы кто-то носил коробки

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5
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Военный меч

Дети лукаша либо сам лукаш

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0
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Mahmud

распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём
 Можно дальше не надо а

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11
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Виктор Огай

Потом они узнают про интернет и зарегаются на ТЖ

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8
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Mahmud

И без того щитпоста хватает

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0
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Виктор Огай

будут плюсовать новости и хорошие комменты про Маска.

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3
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Военный меч

Потом увидят посты Орлова и начнётся война.

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2
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Mahmud

Нраица

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0
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Виктор Огай

а потом пойдут инфоцыганить

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Артур Мудрик

уже, иначе кто по-твоему делает новорегов с революцией?

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0
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Военный меч

пушистики и роботы явно лучше людей.

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Военный меч

У роботов холодный жесткий анус. Тебе явно не понравится

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5
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Военный меч

Прям как у трупа, да?

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4
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Ze Katze

Попался, первый
Чё как там на фабрике Маска? Нормально?

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Военный меч

Там робаты-мексикосы пашут

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Ze Katze

Да ты же сам жёлтый

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4
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Жабка

Роборасист!

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2
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Военный меч

Это другое!

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2
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VladimirV

Не завидуй

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Bkmz Иванов

Он разве не другой стороны отношений?

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Bkmz Иванов

Я так надеялся..

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Andrew Sychev

Норм. Они то Теслу не могут никак довести до ума, а уже роботов планируют.

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Forrest_Dumb

То есть Тесла не продается огромными партиями и на ее авто нет очереди покупаетелей?

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Madegghead

огромными партиями не продается. Производитель среднего размера.
Очереди покупателей сейчас хоть на автоваз, из-за дефцита чипов.

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Виктор Огай

Когда последний раз гуглил стату по электрокарам, тесла в лидерах.
Сравнивать с традиционными и гибридными машинами можно, но сложно.

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Madegghead

почему сложно сравнивать с традиционными авто?
Традиционное авто гораздо сложнее производить, намного технологичнее. Электрическое - очень простая балалайка, прямо примитивная. Сравнение тут в пользу Теслы.
Так вот в списке мировых производителей беглый гуглеж дает что производитель на 12 -месте выпускает 2.5 миллиона штук.
Т.е. Тесла со своим менее миллиона где-то в районе 20-25 места в мире, лень гуглить.

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Виктор Огай

Тесла дороже среднего и низшего ценового сегментов. Продается не везде. Ремонтируется тоже (в той же России по полгода ждут ремонта). Вопрос с зарядкой тоже нетривиальный.

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Виктор Огай

Если что, я тоже склоняюсь к тому, что Тесла все еще больше хайп, нежели что-то стоящее. Но тем не менее среди производителей электромобилей Тесла сейчас в лидерах.

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Madegghead

Тесла каждый год стремительно теряет долю рынка электрокаров...
Она поднялась в сове время на пустом неконкурентном рынке. А он внезапно начал расти из-за кучи решений Правительств... После этого на этот ранее небольшой рынок пошли крупные конкуренты... И Тесла эту борьбу проигрывает в чистую.

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Forrest_Dumb

Миллион проданных Теслой авто за год это мало?
В автовазах есть чипы?

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Madegghead

да в Автовазе есть чипы очевидно. Странный вопрос.

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André

У Тойоты и VW ~10 млн было в 2019 году. При этом, они не особо представлены на рынке Китая, где Тесла имеет гигафактори и торгует практически без маржи.

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Forrest_Dumb

А я не писал, что Тесла лидер мирового рынка авто. Я сказал, что она продает авто огромными партиями. Миллион авто за год, одна десятая продаж многолетнего устоявшегося лидера среди всех автопроизводителей - Тойоты, это без сомнения огромные продажи.

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Andrew Sychev

ты сравни сколько тойота продает и сколько тесла, и охуеешь, что такое огромные партии

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Военный меч

Я бы на завод пошел, пусть меня научат

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Shenmue

Optimus Prime одобряет

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Павел Каташев

Выкупит китайских уйгуров из Китая и переоденет в костюмы, завезет как новых роботов

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Madegghead

ну это же чушь и PR.
Гуманизированный робот мало где применим, будет дорог.
Везде где роботов можно и рентабельно применять на заводах их давно применяют...

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Виктор Огай

Так где у Маска было не про ПР хоть что-то.

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Военный меч

Вот оно всё и вылезло
Тесла и хуперлооп — для роботов будущего, не для людей

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