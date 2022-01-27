Производство роботов — «важнейшая задача», над которой будет работать компания в 2022 году, заявил Маск.

Робот Tesla

Об использовании роботов для решения проблемы с дефицитом кадров Илон Маск заявил во время отчёта Tesla за год, сообщает Bloomberg.

По словам Маска, производство роботов Optimus «со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес» для Tesla.

В отчёте компания указала, что проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.

Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём».