Bloomberg: Apple в ближайшие месяцы представит функцию для использования iPhone как платёжного терминала Статьи редакции
Компания купила разработчика такой технологии Mobeewave в 2020 году.
Система будет работать через NFC, который используется для Apple Pay, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к разработке. Пока iPhone можно использовать для приёма оплаты, только если подключить его к внешнему терминалу.
По словам источников Bloomberg, компания планирует добавить функцию на iPhone с обновлением операционной системы в ближайшие месяцы. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.
Это решение Apple позволит компании конкурировать с крупнейшим производителем платёжных терминалов Square. Будет ли новая функция частью Apple Pay, неизвестно. Но источники издания утверждают, что разработчики Mobeewave после покупки стартапа работали именно в этом подразделении.
и сейчас меньше разбитых экранов могло бы быть.
Вот таких-то умников в эпле и не любят.
Да
Смешнее было, когда они в iPod Touch 6 поколения добавили удобную штучку для ремешков, а в седьмом поколении выпилили её при том, что корпус практически таким же остался.
Так, погодите, а магсейф к тому моменту разве уже существовал? Или авторы отгадали развитие? Или тим катает нагло с пикчи?
А, не шарю за ябл, поэтому спрашиваю
Брат - владелец айфона, забрал мой старый андроид чтобы юзать его как терминал =)
Сплит Яблофона и продавщицы Пятерочки
Какие времена такие и продавщицы)
ФОМы добились своего и даже лучше?
Что
ФОПы. Пока нет, может на следующих парламентских выборах будет партия, которая будет защищать их интересы, но чёт сомневаюсь.
ФЛПшники напряглись