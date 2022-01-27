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Bloomberg: Apple в ближайшие месяцы представит функцию для использования iPhone как платёжного терминала Статьи редакции

Компания купила разработчика такой технологии Mobeewave в 2020 году.

Система будет работать через NFC, который используется для Apple Pay, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к разработке. Пока iPhone можно использовать для приёма оплаты, только если подключить его к внешнему терминалу.

По словам источников Bloomberg, компания планирует добавить функцию на iPhone с обновлением операционной системы в ближайшие месяцы. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.

Это решение Apple позволит компании конкурировать с крупнейшим производителем платёжных терминалов Square. Будет ли новая функция частью Apple Pay, неизвестно. Но источники издания утверждают, что разработчики Mobeewave после покупки стартапа работали именно в этом подразделении.

#новости #apple

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Военный меч

Эппл всё ближе и ближе к прототипу айфона с этой пикчи

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Военный меч

Тут всё же про внешние интерфейсы изображение.

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Военный меч

Надушнил на ровном месте.

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Военный меч

отвратительно, но мне нравится

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Военный меч

ремешок
 А хули перестали дырки под него на телефонах делать? Лет 15 назад удобно было, да и сейчас меньше разбитых экранов могло бы быть.

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Военный меч

Трансформировались в софтовые дыры 🤡🤡🤡

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Военный меч
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Mezzo Deesa

и сейчас меньше разбитых экранов могло бы быть.
 Вот таких-то умников в эпле и не любят.

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Военный меч
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Военный меч

Гуфовский чтоли?

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Leemiak

Да

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Военный меч

да

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Valery Kirichenko

Смешнее было, когда они в iPod Touch 6 поколения добавили удобную штучку для ремешков, а в седьмом поколении выпилили её при том, что корпус практически таким же остался.

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Павел Каташев

Так, погодите, а магсейф к тому моменту разве уже существовал? Или авторы отгадали развитие? Или тим катает нагло с пикчи?

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Военный меч

Магсейф был уже лет 20 назад в макбуках

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Павел Каташев

А, не шарю за ябл, поэтому спрашиваю

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Военный меч

Ровно наоборот с каждым годом.

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Военный меч

Компания Apple - это и есть один большой платежный терминал.

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Военный меч

Давно пора, на Андроиде подобные решения есть с появления nfc

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Крафтовый компот

Брат - владелец айфона, забрал мой старый андроид чтобы юзать его как терминал =)

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Shenmue

Сплит Яблофона и продавщицы Пятерочки

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Военный меч

какая у тебя интересная продавщица в пятерочке

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Shenmue

Какие времена такие и продавщицы)

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Военный меч

Невыгодно

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Военный меч

Это революция!

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Военный меч

It's gorgeous! Unbelievable! Amazing!

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Военный меч

ФОМы добились своего и даже лучше?

@Marhal_New _Arleana

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Marhal_New _Arleana

Что

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Военный меч

Ну или как там эти барыги-протестуны зовутся...

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Marhal_New _Arleana

ФОПы. Пока нет, может на следующих парламентских выборах будет партия, которая будет защищать их интересы, но чёт сомневаюсь.

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Ze Katze

ФЛПшники напряглись

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