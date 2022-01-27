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Новости
Яна Ломакина

Известного фотографа «эстетики еб***й» Арсения Котова избили и задержали в Каире после съёмки в «городе мусорщиков» Статьи редакции

Местные жители закидали россиянина камнями, подумав, что он фотографировал жену одного из них.

85 85 комментариев
4356 просмотров
Фото из инстаграма Арсения Котова

Блогер Арсений Котов, известный фотографиями архитектуры России и постсоветских стран, получил сотрясения мозга после конфликта с жителями района Каира в Египте, называемого «городом мусорщиков». Об этом он написал в своём инстаграме.

По словам Котова, во время прогулки по городу на него напал местный житель: он схватил его фотоаппарат и начал «что-то вопить на арабском и размахивать руками». Конфликт с египтянином перерос в драку с ним и его знакомыми. Котова закидали камнями, он получил сотрясение мозга.

Видео из инстаграма Арсения Котова

В полицейском участке выяснилось, что местный житель напал на фотографа, подумав, что тот снимает его жену. При этом он заявил, что Котов «оставил ему огромный синяк под глазом». Фотографа задержали до выяснения обстоятельств.

Скриншот сторис Арсения Котова 

На следующий день Котова решили отпустить, но им заинтересовались представители местной службы общественной безопасности из-за снимков «города мусорщиков» — каирского района, население которого занимается сбором и переработкой мусора. Фотографа оставили в полиции.

По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи. После того, как он обратился к подписчикам с просьбой позвонить в МИД, а о ситуации написали СМИ, к нему выехали сотрудники консульского отдела.

Арсений Котов — фотограф из Самары, специализирующийся на съёмке советского модернизма. Блогер был в нескольких десятках городов России, на Алтае, Байкале, Сахалине, приезжал в Припять.

Разборы
Екатерина Кузнецова
«Эстетика е****й»: как романтизируют городские окраины и почему безусловная хтонь стала элементом массовой культуры Статьи редакции

Серые панельные районы стали новым русским пейзажем — и вместо покосившихся деревень художники теперь запечатляют постсоветскую действительность.

Норильск Фото Арсения Котова

#новости #египет #блогеры #происшествия

85 85 комментариев
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85 комментариев
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Уютный Багажник

По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи. После того, как он обратился к подписчикам с просьбой позвонить в МИД, а о ситуации написали СМИ, к нему выехали сотрудники консульского отдела.

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113
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Путин спас Россию

к нему выехали сотрудники консульского отдела
И отпиздили

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49
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Военный меч

Он фотографировал в неприглядном виде их жинку - Россию.

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3
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Лига порвах 2.1

камнями

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3
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Военный меч

добили

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3
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Сергей Ахрем

так вы ему не свои ёпта))

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0
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Дизайнер Павленко

Консульский отдел конечно очень профессионально сработал

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34
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Военный меч

Во всей красе предстали

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1
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Военный меч

эстетика дикарей

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27
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Chikk

Скорее "в чужой монастырь со своим уставом". Надо учитывать различие культур, традиций, обычаев, а не с криком "ура" и без подготовки бежать ради очередных картинок в Быстрограм.

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–24
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Военный меч

Нормально ты тут навыдумывал. Он куда-то бежал с криком и без подготовки?

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11
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Виктор Огай

Он не смог разрешить конфликт, так как очевидно не знает местного языка. При наличии местного сопровождающего во первых его бы поостерегли изначально, во вторых сопровождающий смог бы разрешить конфликт в зародыше.
В сухом остатке, да, без подготовки полез в др страну.

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10
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Chikk

Я слишком часто шарахаюсь по Африке, чтоб что-то выдумывать. Конфликт весь - это резкое принятие решений от жителей, зачастую странных (на наш взгляд), и это на фоне того, что из-за языка не смогли объясниться сразу. Сам посмотри - в дальнейшем они рядом вполне уже, разобрались.

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2
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Военный меч

Так он бежал куда-то с криком ура и без подготовки или ты предлагаешь по фото гадать?

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0
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Chikk

Подготовка - это язык (!) и желательно местный житель, твой товарищ. И перестань доёбываться, научись сам выводить из А - С.

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0
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Военный меч

Ну то есть ты не знаешь как обстояли дела, а просто решил без оснований выдумать хронологию событий. Так бы сразу и сказал.

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1
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Нейроорлов

Правый хуже пидораса

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4
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Chikk

@Нейроорлов

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1
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thispersondoesnotexist

Что он выдумал? Пока выдумываешь здесь только ты.

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1
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Военный меч

а не с криком "ура" и без подготовки бежать ради очередных картинок в Быстрограм
Где в статье есть эта информация?

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0
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thispersondoesnotexist

Какая? Что он именно бежал, или что именно выкрикивал, или что именно выкрикивал, а не шептал?

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1
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Военный меч

Что он куда-то с криком бежал снимать

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0
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thispersondoesnotexist

Тебе знакомо понятие "гипебола" из риторики?

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1
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Военный меч

Ну то есть нет там такого, понятно. Ну приукрасил чутка, выставляя человека бесцеремонно нарушающим чужие устои. Не напиздел, а художественный прием.

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1
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thispersondoesnotexist

Это и называется "гипербола", да. Если общаться исключительно сухим деловым языком для тебя приемлемо, то иди в МВД, СК или Вооруженные силы.

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0
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Военный меч

Обычно туда и идут, если требуется расследовать обстоятельства преступлений. Как сейчас прекрасно видно, творческие любители гипербол могут и спиздануть под нужным ракурсом.

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0
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thispersondoesnotexist

Как и все остальные люди. Вопрос только в твоём восприятии этого "пиздежа". Очевидно, что у тебя есть проблемы с восприятием и обработкой информации, поэтому ты и стригерился на безобидную реплику.

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0
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Константин Курасов

да не было там никаких обычаев
глянь его инсту
напали толпой, один полез вырывать фотик, другой сразу начал шарить по рюкзаку и вытащив купюру, убежал, а грабителю он врезал
обычные чурбаны-грабители
разве что такое поведение называть их культурой, традициями и обычаями

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4
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Aydar Sultanov

Когда ходишь в некоторые районы и заведения своего же города, видимо тоже нужно осваивать особый язык, культуру и традиции.

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0
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Leha Shum

Не знаю за что вас минусуют все верно написали. Давно не смотрели ролики Варламова про американское наркомановое гетто

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0
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Chikk

Потому что это TJ, тут не ради дискуссии, не ради узнать что-то новое и отличное от привычного, а ради выразить своё "фи" и чуть удлинить. Всё нормально. :)

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0
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Ranae Est

замени название на иркутск - ничего не изменится (ну может фотографии получатся потрешовее и сотрясением не обойдется)

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0
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Добро и позитив

Из того, что слышишь про Египт от туристов, вообще непонятно нахер туда ездить

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19
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ШБмнк

Это правда. Каир мне запомнился, как город в которой тебя намеренно обводят вокруг всех этих фавелл и баррио и только показывают мечети всякие и какие у них площади красивые. Но стоит один раз увидеть эти районы и это даже со стороны жесть. Тут даже не проблема "как в кино показывают/в реале" (в Венеции например в каналы мусор выкидывают и там вечно воняет), а прям по ощущениям город-помойка.

У Лядова на канале в ролике про Северную Корею что-то типа такого показано, например.

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2
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Ilya Filin

В детстве это стало моим первым воспоминанием о Венеции: мои родители нашли какой-то супер дешёвый вариант меня туда отправить с группой детей. У нас был экскурсовод, который рассказывал о грязи в городе (помимо рассказа о красотах) и в этот момент кто-то выкинул мусор в канал возле нас. Никто из нас даже не посмеялся, потому что образ города, к которому нас готовили, рушился на глазах.

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2
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ШБмнк

Мы когда с группой шли по улице, из окна проститутка людей зазывала))

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1
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ШБмнк

У Усачева недавно про Неаполь ролик вышел и я прям вайбы словил

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0
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Военный меч

Вообще не имеет смысла. Унылая развращенная туристами страна.

Если хочется чего то подобного но гораздо более аутентичного, всегда можно поехать в Марокко.

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1
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Русский Кексик

Там тепло зимой и дёшево, будто что-то ещё нужно

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0
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Dmitry Smirnoff

И жрат дают.

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0
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Военный меч

Специфично просто
Но в Александрию мб еще вернусь, ну и Новый Каир посмотреть

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0
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Военный меч

По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи.
 Сразу видно государству не пофиг на своих граждан.

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13
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Aleksandr Dolgikh

Главное не бухтет и потерпеть.

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2
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Nick Rosenberg

Уволился из россиян две недели назад

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1
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Alexander the Nth

Это просто невероятно. Им 5 раз звонит человек, которого отпиздили за просто так, а потом ещё и местные мусора решили доебаться. И они вынуждены хотя бы сделать вид, что обратили внимание ,только когда история стала уже всем известна. Сейчас они ещё и этим мусорам помогут.

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9
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Военный меч

да какой котов, ты че, НАТО у границ, угроза величию России, МИД занят более важными делами

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4
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Военный меч

Куколды как обычно

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2
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Военный меч

Ну ты-то бы им показал

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18
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Военный меч

как надо

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1
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Военный меч

- ДА ТЫ ЗНАЕШЬ КТО Я ТАКОЙ?
- Нет, не знаю
- ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ЭТОМ ЖЕ МЕСТЕ

*Так он узнал, что я пиздабол*

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17
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Aleksandr Dolgikh

Путин!!! Введи войска!!! Где жестокая реакция российского МИДа??? Комментарии Маши Захаровой, почему не опубликовали?

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6
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Военный меч

не вечер пятницы же

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1
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Военный меч

эстетик ебучий - подумали египтяне

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4
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Военный меч

арабы, египтяне там давно не живут

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4
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Олег Мельник

В городе мусорщиков, кстати, арабы почти не живут, там в основном православные (!) копты, которые как раз являются наследниками ламповых древних египтян. Одуван писал про него несколько лет назад.

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4
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Военный меч
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0
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Военный меч

как будто у них золотые жены, опять эти традиции обряды

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2
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norm

Жён потом тоже закидали, ибо нехуй.

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6
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Военный меч

нехуй позировать соглы

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2
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Военный меч

Они даже не знают как жёны выглядят, но на всякий случай отпиздили. И жён, и фотографа.

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4
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Константин Курасов

на лицо ошибка переводчика
не фотографировал не "жён", а "жим"
жим-жим, отжиманя, вот это всё

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Военный меч

Пытался там погулять, так сначала прибежал какой-то бомбила и уговаривал туда не идти, а потом позвал полицейского
В итоге так и не отпиздили там
Вот такая грустная история

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3
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norm

Местные жители закидали россиянина камнями
 Крича при этом «ooga-booga»

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1
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Gre Li

Чунга-Чанга

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0
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Ranae Est

скорее "ты с какого раёна"

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Андрей Заварзин

Каир - вонючая,грязная, пыльная помойка из без города мусорщиков, я туда не доехал потому что и без него мне хватило грязи на улицах

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1
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Военный меч

был там лет 15 назад. Собственно, весь египет за пределами отелей - пыльная помойка с нищими арабами

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1
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Андрей Заварзин

да все так и есть, первая страна где я понял что жизнь в отелях не такой и бред бессмысленный, но в итоге все равно прожил в египте 5 месяцев в маленьком Дахабе на краю египта, там было не так грязно хотя бы, но минус что и там арабы

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1
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аятомат

ебаный пиздец

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1
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Военный меч

он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи
Вот произошло бы это вна Украине...

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1
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Константин Курасов

Местные жители закидали россиянина камнями, подумав, что он фотографировал жену одного из них.
 чушь собачья
ограбить хотели, вот и всё
в инсте он написал, что пытались отнять фотик, а один из нападавших успел пошарить в рюкзаке и утащить оттуда какие-то деньги

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1
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Военный меч

Я против насилия!

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groostlan

Держи в курсе

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Военный меч

Ок

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Андрей Иванов

На самом деле это фото с ненаглядной женой обидчика.

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Jonny Odyssey

так надо вообще знать где находишься и какие у них обычаи. Комаров когда там был знал это наперед, поэтому пизды не получил

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0
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Михаил Левит

В Каире поразило, как они детей возят в кузове, будто картохи мешок.

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0
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Roma Dmitriev

хуй знает, я в Америке так катался и ничего

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Ivan

У Лядова же выхолил сюжет про данное место. Там типа туристов мимо возят, чтобы не показывать это безумие

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0
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Олег Мельник

По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи.
 Просто российское дипведомство сейчас очень занято обвинениями в адрес запада и Украины, не надо их отвлекать.

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Военный меч

Лядов - держись, так сказатб

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Слава Инженеров

Что не так со словом ебеня? че вы его спрятали

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0
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Jenny Smith

ну дела. прямо интересно, куда в таких случаях звонит Варламов?

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Константин Курасов

охраннику, который позади камеры идёт с автоматом?

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Stanley H. Tweedle

ОЛЕГ ИВАХНОВ БЫЛ В КАИРЕ И РАПОРТУЕТ: ЕДА ВКУСНАЯ, ЛЮДИ ГОСТЕПРИИМНЫЕ

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