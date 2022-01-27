Местные жители закидали россиянина камнями, подумав, что он фотографировал жену одного из них.

{"id":521224} 4356 просмотров Слушать

Фото из инстаграма Арсения Котова

Блогер Арсений Котов, известный фотографиями архитектуры России и постсоветских стран, получил сотрясения мозга после конфликта с жителями района Каира в Египте, называемого «городом мусорщиков». Об этом он написал в своём инстаграме.

По словам Котова, во время прогулки по городу на него напал местный житель: он схватил его фотоаппарат и начал «что-то вопить на арабском и размахивать руками». Конфликт с египтянином перерос в драку с ним и его знакомыми. Котова закидали камнями, он получил сотрясение мозга.

Видео из инстаграма Арсения Котова

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6207b386-bcf6-51af-bc8b-641a2baa4812","width":1080,"height":1350,"size":222088,"type":"jpg","color":"604d45","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"64dfc938-a9d6-5b98-a362-0d27bd5e38d7","width":1080,"height":1350,"size":280346,"type":"jpg","color":"534035","hash":"","external_service":[]}}}]

В полицейском участке выяснилось, что местный житель напал на фотографа, подумав, что тот снимает его жену. При этом он заявил, что Котов «оставил ему огромный синяк под глазом». Фотографа задержали до выяснения обстоятельств.

Скриншот сторис Арсения Котова

На следующий день Котова решили отпустить, но им заинтересовались представители местной службы общественной безопасности из-за снимков «города мусорщиков» — каирского района, население которого занимается сбором и переработкой мусора. Фотографа оставили в полиции.

По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи. После того, как он обратился к подписчикам с просьбой позвонить в МИД, а о ситуации написали СМИ, к нему выехали сотрудники консульского отдела.

Арсений Котов — фотограф из Самары, специализирующийся на съёмке советского модернизма. Блогер был в нескольких десятках городов России, на Алтае, Байкале, Сахалине, приезжал в Припять.