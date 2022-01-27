Известного фотографа «эстетики еб***й» Арсения Котова избили и задержали в Каире после съёмки в «городе мусорщиков» Статьи редакции
Местные жители закидали россиянина камнями, подумав, что он фотографировал жену одного из них.
Блогер Арсений Котов, известный фотографиями архитектуры России и постсоветских стран, получил сотрясения мозга после конфликта с жителями района Каира в Египте, называемого «городом мусорщиков». Об этом он написал в своём инстаграме.
По словам Котова, во время прогулки по городу на него напал местный житель: он схватил его фотоаппарат и начал «что-то вопить на арабском и размахивать руками». Конфликт с египтянином перерос в драку с ним и его знакомыми. Котова закидали камнями, он получил сотрясение мозга.
В полицейском участке выяснилось, что местный житель напал на фотографа, подумав, что тот снимает его жену. При этом он заявил, что Котов «оставил ему огромный синяк под глазом». Фотографа задержали до выяснения обстоятельств.
На следующий день Котова решили отпустить, но им заинтересовались представители местной службы общественной безопасности из-за снимков «города мусорщиков» — каирского района, население которого занимается сбором и переработкой мусора. Фотографа оставили в полиции.
По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи. После того, как он обратился к подписчикам с просьбой позвонить в МИД, а о ситуации написали СМИ, к нему выехали сотрудники консульского отдела.
Арсений Котов — фотограф из Самары, специализирующийся на съёмке советского модернизма. Блогер был в нескольких десятках городов России, на Алтае, Байкале, Сахалине, приезжал в Припять.
По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи. После того, как он обратился к подписчикам с просьбой позвонить в МИД, а о ситуации написали СМИ, к нему выехали сотрудники консульского отдела.
к нему выехали сотрудники консульского отдела
И отпиздили
камнями
так вы ему не свои ёпта))
Консульский отдел конечно очень профессионально сработал
Скорее "в чужой монастырь со своим уставом". Надо учитывать различие культур, традиций, обычаев, а не с криком "ура" и без подготовки бежать ради очередных картинок в Быстрограм.
Он не смог разрешить конфликт, так как очевидно не знает местного языка. При наличии местного сопровождающего во первых его бы поостерегли изначально, во вторых сопровождающий смог бы разрешить конфликт в зародыше.
В сухом остатке, да, без подготовки полез в др страну.
Я слишком часто шарахаюсь по Африке, чтоб что-то выдумывать. Конфликт весь - это резкое принятие решений от жителей, зачастую странных (на наш взгляд), и это на фоне того, что из-за языка не смогли объясниться сразу. Сам посмотри - в дальнейшем они рядом вполне уже, разобрались.
Подготовка - это язык (!) и желательно местный житель, твой товарищ. И перестань доёбываться, научись сам выводить из А - С.
Правый хуже пидораса
Что он выдумал? Пока выдумываешь здесь только ты.
Какая? Что он именно бежал, или что именно выкрикивал, или что именно выкрикивал, а не шептал?
Тебе знакомо понятие "гипебола" из риторики?
Это и называется "гипербола", да. Если общаться исключительно сухим деловым языком для тебя приемлемо, то иди в МВД, СК или Вооруженные силы.
Как и все остальные люди. Вопрос только в твоём восприятии этого "пиздежа". Очевидно, что у тебя есть проблемы с восприятием и обработкой информации, поэтому ты и стригерился на безобидную реплику.
да не было там никаких обычаев
глянь его инсту
напали толпой, один полез вырывать фотик, другой сразу начал шарить по рюкзаку и вытащив купюру, убежал, а грабителю он врезал
обычные чурбаны-грабители
разве что такое поведение называть их культурой, традициями и обычаями
Когда ходишь в некоторые районы и заведения своего же города, видимо тоже нужно осваивать особый язык, культуру и традиции.
Не знаю за что вас минусуют все верно написали. Давно не смотрели ролики Варламова про американское наркомановое гетто
Потому что это TJ, тут не ради дискуссии, не ради узнать что-то новое и отличное от привычного, а ради выразить своё "фи" и чуть удлинить. Всё нормально. :)
замени название на иркутск - ничего не изменится (ну может фотографии получатся потрешовее и сотрясением не обойдется)
Из того, что слышишь про Египт от туристов, вообще непонятно нахер туда ездить
Это правда. Каир мне запомнился, как город в которой тебя намеренно обводят вокруг всех этих фавелл и баррио и только показывают мечети всякие и какие у них площади красивые. Но стоит один раз увидеть эти районы и это даже со стороны жесть. Тут даже не проблема "как в кино показывают/в реале" (в Венеции например в каналы мусор выкидывают и там вечно воняет), а прям по ощущениям город-помойка.
У Лядова на канале в ролике про Северную Корею что-то типа такого показано, например.
В детстве это стало моим первым воспоминанием о Венеции: мои родители нашли какой-то супер дешёвый вариант меня туда отправить с группой детей. У нас был экскурсовод, который рассказывал о грязи в городе (помимо рассказа о красотах) и в этот момент кто-то выкинул мусор в канал возле нас. Никто из нас даже не посмеялся, потому что образ города, к которому нас готовили, рушился на глазах.
Мы когда с группой шли по улице, из окна проститутка людей зазывала))
У Усачева недавно про Неаполь ролик вышел и я прям вайбы словил
Там тепло зимой и дёшево, будто что-то ещё нужно
И жрат дают.
Главное не бухтет и потерпеть.
Уволился из россиян две недели назад
Это просто невероятно. Им 5 раз звонит человек, которого отпиздили за просто так, а потом ещё и местные мусора решили доебаться. И они вынуждены хотя бы сделать вид, что обратили внимание ,только когда история стала уже всем известна. Сейчас они ещё и этим мусорам помогут.
Путин!!! Введи войска!!! Где жестокая реакция российского МИДа??? Комментарии Маши Захаровой, почему не опубликовали?
В городе мусорщиков, кстати, арабы почти не живут, там в основном православные (!) копты, которые как раз являются наследниками ламповых древних египтян. Одуван писал про него несколько лет назад.
Жён потом тоже закидали, ибо нехуй.
на лицо ошибка переводчика
не фотографировал не "жён", а "жим"
жим-жим, отжиманя, вот это всё
Местные жители закидали россиянина камнями
Крича при этом «ooga-booga»
Чунга-Чанга
скорее "ты с какого раёна"
Каир - вонючая,грязная, пыльная помойка из без города мусорщиков, я туда не доехал потому что и без него мне хватило грязи на улицах
да все так и есть, первая страна где я понял что жизнь в отелях не такой и бред бессмысленный, но в итоге все равно прожил в египте 5 месяцев в маленьком Дахабе на краю египта, там было не так грязно хотя бы, но минус что и там арабы
ебаный пиздец
Местные жители закидали россиянина камнями, подумав, что он фотографировал жену одного из них.
чушь собачья
ограбить хотели, вот и всё
в инсте он написал, что пытались отнять фотик, а один из нападавших успел пошарить в рюкзаке и утащить оттуда какие-то деньги
Держи в курсе
На самом деле это фото с ненаглядной женой обидчика.
так надо вообще знать где находишься и какие у них обычаи. Комаров когда там был знал это наперед, поэтому пизды не получил
В Каире поразило, как они детей возят в кузове, будто картохи мешок.
хуй знает, я в Америке так катался и ничего
У Лядова же выхолил сюжет про данное место. Там типа туристов мимо возят, чтобы не показывать это безумие
По словам Котова, он пять раз звонил в российское посольство, но ему не предоставили никакой помощи.
Просто российское дипведомство сейчас очень занято обвинениями в адрес запада и Украины, не надо их отвлекать.
Что не так со словом ебеня? че вы его спрятали
ну дела. прямо интересно, куда в таких случаях звонит Варламов?
охраннику, который позади камеры идёт с автоматом?
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