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Bloomberg: Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах Статьи редакции

Майнинг могут разрешить в Иркутске, Карелии и Красноярске, сообщили источники издания.

  • Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогах для криптовалютных операторов и регулировании майнинга и выступает против позиции ЦБ о запрете, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к обсуждению.
  • Президент также согласен с предложением разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии — Иркутске, Красноярске и Карелии, говорят источники. Профицит образовался из-за обильной выработки на гидроэлектростанциях или из-за закрытия советских промышленных объектов, которые потребляли много электричества.
  • Дмитрий Песков отказался сообщить изданию позицию Путина и напомнил, что президент поручил Минфину и ЦБ договориться о регулировании.
  • 26 января Путин на совещании с членами правительства сказал, у России есть конкурентные преимущества в майнинге, избыток электроэнергии и подготовленные кадры. «У ЦБ своя позиция и связана она с тем, что по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе риски, прежде всего для граждан страны», — добавил президент.
  • Сооснователь стартапа по разработчике сервисов для майнинга BitCluster Виталий Борщенко рассказал Bloomberg, что майнеров пригласили в состав рабочей группы в правительстве после доклада ЦБ. По его словам, большинство министерств и ведомств против радикальных мер.
  • В декабре 2021 года энергетики в Иркутске подали 85 исков к владельцам криптоферм в частных домах, чтобы через суд добиться повышения тарифов за электричество. Регион считается «столицей майнинга» в России из-за низких цен на электроэнергию.

#новости #криптовалюты #путин

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испанский смех

Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогах
Епт, тут и к бабке не ходи

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испанский смех
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40
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Андрей Иванов

Ну вот и решён вопрос с заселением Иркутска. Хипстеры, майнеры, коворкинги, лаунж бары. Иркутск 2030 будет новым мегаполисом России.

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fosajehu

Новые Васюки

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8
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Путин спас Россию

В 2050 году он полетит на Марс

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2
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Михаил Иванов

Скорее это будет вахта для системников)

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1
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ggg123

Я бы опасался оставлять солидную ферму без присмотра надолго

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Военный меч

Новый Иркутск как в киберпанк 2077....

Неужели живём на заре киберпанка

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Добро и позитив

Переобувались ли когда-либо так же быстро?

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1
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Военный меч

Почему переобулись? На одну группу интересов стриггерилась другая, сразу умаслили президента, объяснив что к чему, он выбрал вторую

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17
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?????? ???????

Те подмять майнинг под себя и вывести его на государственный уровень?

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0
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Военный меч

Как минимум не упустить из рук эту статью доходов бюджета и карманов приближенных к государству

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?????? ???????

Господи их аппетит что то вообще способно удовлетворить?

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Военный меч

Апетит только растет во время еды

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Сеня

как блумберг?

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Роман Олегович

Дерипаска был вне зоны доступа, вот вернулся с отдыха, разрулил вопрос

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Военный меч

Они себе это как игорную зону представляют? Глупость несусветная.

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Путин спас Россию

В чём глупость? Установят льготные тарифы и майнеры сами стекутся.

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Военный меч

Ага, льготные тарифы и налоги. Ещё вопрос что выгоднее будет.

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Уютный Багажник

Особенно если учитывать, что помимо налоговой к тебе скорее всего ещё и дядечки в погонах в своё неурочное время заглянут. Если суммы будут достаточно привлекательные.

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Путин спас Россию

Думаю, они непременно закажут аналитическую проработку у комментаторов TJ 😊

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Военный меч
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Военный меч

Почему бы и нет? Калининград процветает от льгот (правда получить льготу стоит дорого)

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испанский смех

А на остальной территории введут уголовку

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Евгений Мартюхин

Какие льготы, в Иркутске электричество копейки стоит

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Военный меч

Арендуешь у Дерипаски место в датацентре у ГЭС, майнишь себе сколько хочешь, налоги платишь.

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Военный меч

майнишь себе сколько хочешь, налоги платишь.
 Так ты и раньше майнил, платил только за электричество и никто тебе мозги не ебал.

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Военный меч

Смысл, в общем, в том, что они даже за казино нормально уследить не могут, в Москве подпольных хватает, хотя казалось, что всё так просто будет, казино ведь организация, а тут чувачки у себя там что-то майнят и в ус не дуют.

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Путин спас Россию

Ну что пацаны, закупаемся?

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Уютный Багажник

Пошли по пути Северной Кореи

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Selfish Ledger

Как думаете это было частью игры переговоров с США? Когда перед ответом они сделали тот вброс и все запаниковали, а теперь полная обратка.

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Чувак менять ник раз в три мес

Сооснователь стартапа по разработчике сервисов для майнинга BitCluster Виталий Борщенко рассказал Bloomberg, что майнеров пригласили в состав рабочей группы в правительстве после доклада ЦБ.
ну шо молдцы значит

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Чувак менять ник раз в три мес

#лишьбынебыловойны

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Michael Konovalov

Закрылись заводы. Некуда энергию девать. Надо майнить. Profit.

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Военный меч

"регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах"

Test server....

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Рыжий

Ребята со светлыми лицами, расскажите плиз, хорошо это или плохо?

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Военный меч

Для легальных проектов очень хорошо. Для нелегальных вообще похуй.

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Luchano Spaguetti

Наплыв ленивых бездельников и Иркутск превратится в центр мира блять.

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Thor Vahld

Хорошо всяким Олегам повесточку нашептывать, сразу положительный, прогрессивный образ борца для СМИ.

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