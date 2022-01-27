Bloomberg: Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах Статьи редакции
Майнинг могут разрешить в Иркутске, Карелии и Красноярске, сообщили источники издания.
- Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогах для криптовалютных операторов и регулировании майнинга и выступает против позиции ЦБ о запрете, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к обсуждению.
- Президент также согласен с предложением разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии — Иркутске, Красноярске и Карелии, говорят источники. Профицит образовался из-за обильной выработки на гидроэлектростанциях или из-за закрытия советских промышленных объектов, которые потребляли много электричества.
- Дмитрий Песков отказался сообщить изданию позицию Путина и напомнил, что президент поручил Минфину и ЦБ договориться о регулировании.
- 26 января Путин на совещании с членами правительства сказал, у России есть конкурентные преимущества в майнинге, избыток электроэнергии и подготовленные кадры. «У ЦБ своя позиция и связана она с тем, что по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе риски, прежде всего для граждан страны», — добавил президент.
- Сооснователь стартапа по разработчике сервисов для майнинга BitCluster Виталий Борщенко рассказал Bloomberg, что майнеров пригласили в состав рабочей группы в правительстве после доклада ЦБ. По его словам, большинство министерств и ведомств против радикальных мер.
- В декабре 2021 года энергетики в Иркутске подали 85 исков к владельцам криптоферм в частных домах, чтобы через суд добиться повышения тарифов за электричество. Регион считается «столицей майнинга» в России из-за низких цен на электроэнергию.
Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогах
Епт, тут и к бабке не ходи
Ну вот и решён вопрос с заселением Иркутска. Хипстеры, майнеры, коворкинги, лаунж бары. Иркутск 2030 будет новым мегаполисом России.
Новые Васюки
В 2050 году он полетит на Марс
Скорее это будет вахта для системников)
Я бы опасался оставлять солидную ферму без присмотра надолго
Переобувались ли когда-либо так же быстро?
Те подмять майнинг под себя и вывести его на государственный уровень?
Господи их аппетит что то вообще способно удовлетворить?
как блумберг?
Дерипаска был вне зоны доступа, вот вернулся с отдыха, разрулил вопрос
В чём глупость? Установят льготные тарифы и майнеры сами стекутся.
Особенно если учитывать, что помимо налоговой к тебе скорее всего ещё и дядечки в погонах в своё неурочное время заглянут. Если суммы будут достаточно привлекательные.
Думаю, они непременно закажут аналитическую проработку у комментаторов TJ 😊
А на остальной территории введут уголовку
Какие льготы, в Иркутске электричество копейки стоит
Ну что пацаны, закупаемся?
Пошли по пути Северной Кореи
Как думаете это было частью игры переговоров с США? Когда перед ответом они сделали тот вброс и все запаниковали, а теперь полная обратка.
Сооснователь стартапа по разработчике сервисов для майнинга BitCluster Виталий Борщенко рассказал Bloomberg, что майнеров пригласили в состав рабочей группы в правительстве после доклада ЦБ.
ну шо молдцы значит
Закрылись заводы. Некуда энергию девать. Надо майнить. Profit.
Ребята со светлыми лицами, расскажите плиз, хорошо это или плохо?
Наплыв ленивых бездельников и Иркутск превратится в центр мира блять.
Хорошо всяким Олегам повесточку нашептывать, сразу положительный, прогрессивный образ борца для СМИ.