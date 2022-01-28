Apple отчиталась о рекордной выручке в почти 124 миллиарда долларов за квартал Статьи редакции
Больше половины принесли продажи iPhone.
Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года выросла на 11% год к году, до 123,9 миллиардов долларов, прибыль — на 25%, до 34,6 миллиардов долларов.
Доходы превзошли ожидания аналитиков, за исключением продаж iPad. Одним из самых прибыльных подразделений компании остались облачные сервисы, а наибольший рост показали продажи Мас.
Так выросла выручка Apple:
- от продаж iPhone — на 9%, составив 71,63 миллиарда долларов;.
- от услуг (Apple TV+, Apple Music и другие) — на 24%, до 19,52 миллиарда долларов;
- от продаж Mac также — на 25% год к году, до 10,85 миллиарда долларов;
- от Apple Watch, Airpods, техники для дома и другого — на 13%, до 14,7 миллиарда долларов;
Выручка от iPad снизилась на 14%, до 7,25 миллиарда долларов..
В октябре 2021 года Apple заявила, что не получила 6 миллиардов за квартал из-за дефицита чипов. В отчёте Тим Кук рассказал, что ущерб компании в последнем квартале года превысил эту сумму, но не сказал насколько.
В следующем квартале проблема с цепочками поставок будет меньше влиять на выручку, спрогнозировал гендиректор Apple.
Им трудно какой-то штраф выписать, ибо они и так без проблем под любой режим ложатся ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Отправляешь три повестки в суд по адресу г. Купертинск, потом вламываешься и похищаешь кука в одних колготках за уклонение от явки
Эта и другие фантастические истории в рамках правового поля России
Они и так идут на разработки. Apple в 2021 на R&D 22 миллиарда баксов потратили.
Могут купить Россию
🤞
Нет, не могут. Максимум на Белоруссию хватит.