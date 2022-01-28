Больше половины принесли продажи iPhone.

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Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года выросла на 11% год к году, до 123,9 миллиардов долларов, прибыль — на 25%, до 34,6 миллиардов долларов.

Доходы превзошли ожидания аналитиков, за исключением продаж iPad. Одним из самых прибыльных подразделений компании остались облачные сервисы, а наибольший рост показали продажи Мас.

Так выросла выручка Apple:

от продаж iPhone — на 9%, составив 71,63 миллиарда долларов;.

от услуг (Apple TV+, Apple Music и другие) — на 24%, до 19,52 миллиарда долларов;



от продаж Mac также — на 25% год к году, до 10,85 миллиарда долларов;



от Apple Watch, Airpods, техники для дома и другого — на 13%, до 14,7 миллиарда долларов;

Выручка от iPad снизилась на 14%, до 7,25 миллиарда долларов..

В октябре 2021 года Apple заявила, что не получила 6 миллиардов за квартал из-за дефицита чипов. В отчёте Тим Кук рассказал, что ущерб компании в последнем квартале года превысил эту сумму, но не сказал насколько.