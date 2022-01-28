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Новости
vc.ru

Apple отчиталась о рекордной выручке в почти 124 миллиарда долларов за квартал Статьи редакции

Больше половины принесли продажи iPhone.

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Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года выросла на 11% год к году, до 123,9 миллиардов долларов, прибыль — на 25%, до 34,6 миллиардов долларов.

Доходы превзошли ожидания аналитиков, за исключением продаж iPad. Одним из самых прибыльных подразделений компании остались облачные сервисы, а наибольший рост показали продажи Мас.

Так выросла выручка Apple:

  • от продаж iPhone — на 9%, составив 71,63 миллиарда долларов;.
  • от услуг (Apple TV+, Apple Music и другие) — на 24%, до 19,52 миллиарда долларов;
  • от продаж Mac также — на 25% год к году, до 10,85 миллиарда долларов;
  • от Apple Watch, Airpods, техники для дома и другого — на 13%, до 14,7 миллиарда долларов;

Выручка от iPad снизилась на 14%, до 7,25 миллиарда долларов..

В октябре 2021 года Apple заявила, что не получила 6 миллиардов за квартал из-за дефицита чипов. В отчёте Тим Кук рассказал, что ущерб компании в последнем квартале года превысил эту сумму, но не сказал насколько.

В следующем квартале проблема с цепочками поставок будет меньше влиять на выручку, спрогнозировал гендиректор Apple.

#новости #apple

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Иной бинокль

ого сколько денег на штрафы из них можно выбить

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7
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Иной бинокль
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Иной бинокль
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3
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Astraeus

Им трудно какой-то штраф выписать, ибо они и так без проблем под любой режим ложатся ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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3
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Слава Инженеров

Отправляешь три повестки в суд по адресу г. Купертинск, потом вламываешься и похищаешь кука в одних колготках за уклонение от явки

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5
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BTopHuk

Эта и другие фантастические истории в рамках правового поля России

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4
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Иной бинокль

не ложатся, а инвестируют в правоохранительную и судебную систему России ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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2
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Иной бинокль

Интересно, как бы скакнули технологии, если бы эти доходы шли на разработки, а не на штрафы авторитарных и левацких государств?

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Astraeus

Они и так идут на разработки. Apple в 2021 на R&D 22 миллиарда баксов потратили.

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0
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VladimirV

Могут купить Россию

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1
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Сергей Сергеич

🤞

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0
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Alexander Golubev

Нет, не могут. Максимум на Белоруссию хватит.

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