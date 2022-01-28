РБК: правительство России утвердило «дорожную карту» по регулированию криптовалют Статьи редакции
План согласовали Минфин. ФСБ, Минцифры и другие ведомства, не поддержал только ЦБ.
«Дорожную карту» по регулированию криптовалют подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РБК со ссылкой на полученный документ. Его содержание подтвердил источник, близкий к разработке.
План действий по «дорожной карте»
- К маю 2022 года Минфин должен проработать атрибуты и функционал системы контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов по переводам между физлицами и других систем.
- Доработать ограничения, регулирующие работу участников криптовалютного рынка, определить их статус, порядок их деятельности, а также выбрать надзорный орган в этой сфере.
- К ноябрю — добавить требования группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в регулирование криптовалютного рынка.
- К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчётности компаний, через которые проходит обращение криптовалютных активов в России.
- Ввести уголовную ответственность за преступления с криптовалютой. Например, за уклонение от декларирования данных об операциях и другое.
- Ввести административную ответственность за незаконный оборот криптовалютных активов, нарушение правил сделок с ними и организацию незаконного приёма криптовалют.
- Разработать механизм проверки достоверности предоставляемых данных о владении криптовалютами.
- Доработать законопроект о том, как владельцы криптовалюты должны отчитываться об операциях с ней.
- Определить, как нужно идентифицировать клиентов операторов при обмене криптовалют. Участники рынка, попадающие под требования по борьбе с отмыванием денег, должны будут направлять информацию о платёжных операциях в Росфинмониторинг.
Среди других планов — разработать методику, которая будет оценивать стоимость криптовалютных активов, включить оборот криптовалюты в классификацию видов экономической деятельности и разобраться, можно ли применить к криптовалютным площадкам закон «О деятельности иностранных интернет-компаний».
20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретитьоборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества. Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы». Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах.
Закладчик детектед
Ответ в статье есть(админ. И уголовное Наказание+штрафы) в скором времени она нах в России не кому не нужна будет!
в скором времени она нах в России не кому не нужна будет!
Т.е суть крипты в том, чтобы проводить незаконные сделки и без этого она не нужна? Серьезно?
А крипта всё равно пока падает.
Вот думаю что купить - биток или эфир
главное успеть вовремя вывести. Кому-то с Игрой в кальмара повезло...
Он ещё жив?
Доге
Кокс
Спас от чего? От процветания и жизни без коррупции?
Путина убрать - коррупция исчезнет и наступит процветание. Именно так это и работает, да.
Это предполагает, что без него с гарантией в 100%, было бы супер охуенчик. Хотя в реале может оказаться что был бы какой-нить жирик на максималках, решивший ёбнуть по Южной Корее просто потому что.
Это какая-то новая модель Путина?
Так сколько денег из бюджета было потрачено на закупку крипты, пока она была на низах? И кто нынешний владелец?