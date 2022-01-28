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РБК: правительство России утвердило «дорожную карту» по регулированию криптовалют Статьи редакции

План согласовали Минфин. ФСБ, Минцифры и другие ведомства, не поддержал только ЦБ.

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«Дорожную карту» по регулированию криптовалют подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РБК со ссылкой на полученный документ. Его содержание подтвердил источник, близкий к разработке.

План действий по «дорожной карте»

  • К маю 2022 года Минфин должен проработать атрибуты и функционал системы контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов по переводам между физлицами и других систем.
  • Доработать ограничения, регулирующие работу участников криптовалютного рынка, определить их статус, порядок их деятельности, а также выбрать надзорный орган в этой сфере.
  • К ноябрю — добавить требования группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в регулирование криптовалютного рынка.
  • К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчётности компаний, через которые проходит обращение криптовалютных активов в России.
  • Ввести уголовную ответственность за преступления с криптовалютой. Например, за уклонение от декларирования данных об операциях и другое.
  • Ввести административную ответственность за незаконный оборот криптовалютных активов, нарушение правил сделок с ними и организацию незаконного приёма криптовалют.
  • Разработать механизм проверки достоверности предоставляемых данных о владении криптовалютами.
  • Доработать законопроект о том, как владельцы криптовалюты должны отчитываться об операциях с ней.
  • Определить, как нужно идентифицировать клиентов операторов при обмене криптовалют. Участники рынка, попадающие под требования по борьбе с отмыванием денег, должны будут направлять информацию о платёжных операциях в Росфинмониторинг.

Среди других планов — разработать методику, которая будет оценивать стоимость криптовалютных активов, включить оборот криптовалюты в классификацию видов экономической деятельности и разобраться, можно ли применить к криптовалютным площадкам закон «О деятельности иностранных интернет-компаний».

20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретитьоборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества. Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы». Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах.

#новости #запреткрипты

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Иной бинокль

Определить, как нужно идентифицировать клиентов операторов при обмене криптовалют.
 А в чем тогда ее смысол

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Selfish Ledger

Закладчик детектед

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Vladislav Pauls

Ответ в статье есть(админ. И уголовное Наказание+штрафы) в скором времени она нах в России не кому не нужна будет!

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Рыжий

в скором времени она нах в России не кому не нужна будет!
 Т.е суть крипты в том, чтобы проводить незаконные сделки и без этого она не нужна? Серьезно?

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3
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Путин спас Россию

А крипта всё равно пока падает.

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Иной бинокль

Так покупай

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1
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Путин спас Россию

Вот думаю что купить - биток или эфир

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Иной бинокль

TON, он как раз пока два бакса стоит

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2
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Рыжий

главное успеть вовремя вывести. Кому-то с Игрой в кальмара повезло...

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1
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Путин спас Россию

Он ещё жив?

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Иной бинокль

Это отличный кейс

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Astraeus

Доге

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Vladislav Pauls

Кокс

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Иной бинокль

Или NFT

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2
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Stadtluft Macht-Frei

Спас от чего? От процветания и жизни без коррупции?

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Путин спас Россию

Путина убрать - коррупция исчезнет и наступит процветание. Именно так это и работает, да.

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1
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Llaren Hlaalo

Это предполагает, что без него с гарантией в 100%, было бы супер охуенчик. Хотя в реале может оказаться что был бы какой-нить жирик на максималках, решивший ёбнуть по Южной Корее просто потому что.

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Путин спас Россию

Это какая-то новая модель Путина?

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Роман Горячкин

Так сколько денег из бюджета было потрачено на закупку крипты, пока она была на низах? И кто нынешний владелец?

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