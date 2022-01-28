План согласовали Минфин. ФСБ, Минцифры и другие ведомства, не поддержал только ЦБ.

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«Дорожную карту» по регулированию криптовалют подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РБК со ссылкой на полученный документ. Его содержание подтвердил источник, близкий к разработке.

План действий по «дорожной карте»

К маю 2022 года Минфин должен проработать атрибуты и функционал системы контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов по переводам между физлицами и других систем.

Доработать ограничения, регулирующие работу участников криптовалютного рынка, определить их статус, порядок их деятельности, а также выбрать надзорный орган в этой сфере.



К ноябрю — добавить требования группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в регулирование криптовалютного рынка.



К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчётности компаний, через которые проходит обращение криптовалютных активов в России.



Ввести уголовную ответственность за преступления с криптовалютой. Например, за уклонение от декларирования данных об операциях и другое.



Ввести административную ответственность за незаконный оборот криптовалютных активов, нарушение правил сделок с ними и организацию незаконного приёма криптовалют.



Разработать механизм проверки достоверности предоставляемых данных о владении криптовалютами.



Доработать законопроект о том, как владельцы криптовалюты должны отчитываться об операциях с ней.



Определить, как нужно идентифицировать клиентов операторов при обмене криптовалют. Участники рынка, попадающие под требования по борьбе с отмыванием денег, должны будут направлять информацию о платёжных операциях в Росфинмониторинг.



Среди других планов — разработать методику, которая будет оценивать стоимость криптовалютных активов, включить оборот криптовалюты в классификацию видов экономической деятельности и разобраться, можно ли применить к криптовалютным площадкам закон «О деятельности иностранных интернет-компаний».