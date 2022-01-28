В Бельгии начнут выдавать паспорта с изображениями из комиксов Статьи редакции
На страницах документов появятся картинки с Тинтином и смурфами.
Граждане Бельгии с 7 февраля 2022 года смогут получить новую модель паспорта. В оформление включили картинки из известных местных комиксов. Об этом сообщает телеканал RTBF.
На страницах документов появятся изображения репортёра Тинтина, искателей приключений Блейка и Мортимера, Ларго Винча, смурфов и других героев.
Граждане Бельгии используют паспорт в основном для поездок заграницу. Внутри страны им достаточно иметь пластиковые карты, удостоверяющие личность. Однако паспорта часто подделывают, поэтому власти не только обновили дизайн документа, но и изменили в нём системы безопасности.
Новый вариант имеет 48 элементов защиты (вместо старых 24). Например, на лицевую страницу поместили штрих-код с личными данными владельца, а проколы фотографии выполнили под различным углом, чтобы затруднить повторение особенностей оригинального документа.
ха-ха, смешно
В самой лучше !
кидалтам понравится, а так же тем чиновникам кто знает что инфантилами легче управлять.
Я добавлю, что комиксы для дебилов
Серьезно? Вот это выглядит офигенно?
Я не спорю что использовать героев из комиксов в документах может быть прикольно, но реализовано же как говна кусок. У нас банк России тоже любитель изрыгнуть подобное творчество на монетах. Это ж все безвкусица какая-то
Но попытка хорошая.
Хочу паспорт со смурфиками!
Судя по этому паспорту их туда ещё надо вклеить как в тех альбомах для стикеров
Да
Как олдовые учебники по английскому и немецкому из начала 90-х
Тем временем российский загранник - улыбка под запретом
Вот в нормальных странах запрещают серьёзное лицо фотографировать на паспорт
Это выглядит в сто раз пизже чем поделка бельгийцев
В ответ на блок НАТО, Эстония, Финляндия и Австралия создали альянс АУФ
Нахуя в 2022 году делать обновление для бумажных паспортов?
Чтобы привлечь еще большее количество марокканцев видимо
А у нас электронный паспорт такой убогий показали, что просто жуть. Всё ещё надеюсь, что его сделают хоть чуток симпатичнее.
Где? На Украине? Покажи
Погодите, я что-то не то спросил? Ну ок, сам нагуглю
Надо и нам тоже паспорта уже менять, а то скучные какие то. Предлагаю различные NFT изображать. У каждого будет свой паспорт. А когда придет время замены паспорта, nft можно будет продать. Наверное. хз.
Хрюкнул
хачу паспорт с риком и морти
Зачем хачу паспорт с риком и морти?
откуда узнал, признавайся
А?
хуй на, хахахаха
Лол, вот щас смешно было))))))))))))))))))))))))
В какой-нибудь восточной стране в картинке разглядят харам и поедешь обратно. К паспорту все-таки надо относиться серьезно
кидалты здесь?
Я не люблю комиксы. Предпочитаю унылое говно, которое хорошо вписывается в окружающую реальность.
Можно мне паспорт со скрепами?