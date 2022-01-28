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Новости
Яна Ломакина

В Бельгии начнут выдавать паспорта с изображениями из комиксов Статьи редакции

На страницах документов появятся картинки с Тинтином и смурфами.

57 57 комментариев
1985 просмотров

Граждане Бельгии с 7 февраля 2022 года смогут получить новую модель паспорта. В оформление включили картинки из известных местных комиксов. Об этом сообщает телеканал RTBF.

На страницах документов появятся изображения репортёра Тинтина, искателей приключений Блейка и Мортимера, Ларго Винча, смурфов и других героев.

Мы выбрали дизайн, который представляет нашу страну, её искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора.

Софи Вильмес
министр иностранных дел Бельгии

Граждане Бельгии используют паспорт в основном для поездок заграницу. Внутри страны им достаточно иметь пластиковые карты, удостоверяющие личность. Однако паспорта часто подделывают, поэтому власти не только обновили дизайн документа, но и изменили в нём системы безопасности.

Новый вариант имеет 48 элементов защиты (вместо старых 24). Например, на лицевую страницу поместили штрих-код с личными данными владельца, а проколы фотографии выполнили под различным углом, чтобы затруднить повторение особенностей оригинального документа.

#новости #бельгия #комиксы

57 57 комментариев
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Иной бинокль

Это же офигенно

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32
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Иной бинокль

Клоунада левацкого популизма не знает границ

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5
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Иной бинокль

Границ твое пузо не знает

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27
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Сергей Сергеич

ха-ха, смешно

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Иной бинокль

Ты 100 тыс в третий раз уже набил?

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5
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Иной бинокль

Заучит как угроза

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Иной бинокль

Клоунада левацкого популизма не знает границ

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7
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Иной бинокль

Напомни, в какой стране европейского союза запрещены аборты?

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1
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Иной бинокль

Отклейся от моей подошвы

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АТВ

В самой лучше !

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Подозрительный Кот

кидалтам понравится, а так же тем чиновникам кто знает что инфантилами легче управлять.

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АТВ

Я добавлю, что комиксы для дебилов

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Neketa Fo

Серьезно? Вот это выглядит офигенно?

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Иной бинокль

Да

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11
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Neketa Fo

Я не спорю что использовать героев из комиксов в документах может быть прикольно, но реализовано же как говна кусок. У нас банк России тоже любитель изрыгнуть подобное творчество на монетах. Это ж все безвкусица какая-то

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Иной бинокль

Это - да. Потому что на серебре смотрится инородно. Паспорт - норм.

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Sam Lowry

Но попытка хорошая.

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Sergey Mikheev

Хочу паспорт со смурфиками!

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Neketa Fo

Судя по этому паспорту их туда ещё надо вклеить как в тех альбомах для стикеров

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Romario Grechevsky

Да

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ununnamed

Как олдовые учебники по английскому и немецкому из начала 90-х

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Иной бинокль

В российском внутреннем паспорте уже давно Кенни печатают

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Иной бинокль

Сволочи!

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Пётр Козлов

Тем временем российский загранник - улыбка под запретом

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Иной бинокль

Россия для грустных, не забывай

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6
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Neketa Fo

Вот в нормальных странах запрещают серьёзное лицо фотографировать на паспорт

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1
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Иной бинокль

В нормальных странах запрещают поменьше.

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9
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Анон Нона

Улыбка меняет черты лица, что нелогичного

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Иной бинокль
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0
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Анон Нона

Улыбка меняет черты лица, что нелогичного

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1
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Иной бинокль

Паспорта Эстонии, Финляндии, Австралии сплошь в зверье. Новое "скучно". :)

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5
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Neketa Fo

Это выглядит в сто раз пизже чем поделка бельгийцев

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2
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Иной бинокль

В эстонским дубликаты. Всего пять зверей вроде.
А в канадском при листании зверь "двигается".

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3
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ununnamed
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Рудольф Нуриев

В ответ на блок НАТО, Эстония, Финляндия и Австралия создали альянс АУФ

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Иной бинокль

Примите пропущенную дозу.

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Neketa Fo

Нахуя в 2022 году делать обновление для бумажных паспортов?

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3
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SadDamnWhoSaid

Чтобы привлечь еще большее количество марокканцев видимо

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Александр Бугаев

А у нас электронный паспорт такой убогий показали, что просто жуть. Всё ещё надеюсь, что его сделают хоть чуток симпатичнее.

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2
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Neketa Fo

Где? На Украине? Покажи

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–1
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Neketa Fo

Погодите, я что-то не то спросил? Ну ок, сам нагуглю

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–1
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Иной бинокль

Какова позиция русских рэперов по данному вопросу?

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2
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Ёршик Золотой

Надо и нам тоже паспорта уже менять, а то скучные какие то. Предлагаю различные NFT изображать. У каждого будет свой паспорт. А когда придет время замены паспорта, nft можно будет продать. Наверное. хз.

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2
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Мордовский Русский

Хрюкнул

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Антоксик

хачу паспорт с риком и морти

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Harry Hatchet

Зачем хачу паспорт с риком и морти?

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3
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Антоксик

откуда узнал, признавайся

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Harry Hatchet

А?

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Антоксик

хуй на, хахахаха

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Harry Hatchet

Лол, вот щас смешно было))))))))))))))))))))))))

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Иной бинокль

Ненавижу смурфов

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Ivan

В какой-нибудь восточной стране в картинке разглядят харам и поедешь обратно. К паспорту все-таки надо относиться серьезно

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Подозрительный Кот

кидалты здесь?

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Иной бинокль

Жду когда в России появится возможность выпустить паспорт с собственным дизайном

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Иной бинокль

продолжают загнивать

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vlad novikov

Я не люблю комиксы. Предпочитаю унылое говно, которое хорошо вписывается в окружающую реальность.

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fullmetalboy48151623 .

Можно мне паспорт со скрепами?

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