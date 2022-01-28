На страницах документов появятся картинки с Тинтином и смурфами.

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Граждане Бельгии с 7 февраля 2022 года смогут получить новую модель паспорта. В оформление включили картинки из известных местных комиксов. Об этом сообщает телеканал RTBF.

На страницах документов появятся изображения репортёра Тинтина, искателей приключений Блейка и Мортимера, Ларго Винча, смурфов и других героев.

Мы выбрали дизайн, который представляет нашу страну, её искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора. Софи Вильмес министр иностранных дел Бельгии

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Граждане Бельгии используют паспорт в основном для поездок заграницу. Внутри страны им достаточно иметь пластиковые карты, удостоверяющие личность. Однако паспорта часто подделывают, поэтому власти не только обновили дизайн документа, но и изменили в нём системы безопасности.