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Новости
Яна Ломакина

Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone и iPad лицом в маске Статьи редакции

Устройство распознаёт лицо по особенностям области вокруг глаз.

32 32 комментария
1574 просмотров
Изображение 9to5Mac

27 января Apple выпустила iOS 15.4 beta 1 для разработчиков. В новую версию добавили возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске, пишет Mac Rumors.

Технология основана на распознавании особенностей области вокруг глаз. В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без неё. Там также можно указать, что вы постоянно носите очки, чтобы распознавание было более точным.

Brandon Butch @BrandonButch
Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1)
Изображение Mac Rumors 

Apple предупреждает, что Face ID «наиболее точен», когда настроен на полное распознавание лица, и не сработает при ношении солнцезащитных очков. По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13.

#новости #apple

32 32 комментария
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32 комментария
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Иной бинокль

Особенности под глазами такие...

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19
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Николай Бойко

Откуда у тебя мое фото????? УДОЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111

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4
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Иной бинокль

Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone удостоверением сотрудника МВД

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16
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Иной бинокль

странно что они не додумались в жетоны зашить RFID с сервисными ключами для смартфонов

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5
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Чмоня

@Росгвардия Калининград прекрасное предложение для вас

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0
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Николай Бойко

Новость из будущего

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0
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lovemyonahole

Всё чтоб датчик отпечатка не возвращать.

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7
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Ганс Крот

вот и отлично

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0
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Иной бинокль

вай вай вай как хорошо!

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6
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Иной бинокль

По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13

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1
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Иной бинокль

ёбл - мудаки, очевидно же.

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0
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Хенрик Квинто

Логично, потому что в их процессор встроен мощный аппаратный ускоритель нейронных алгоритмов, которые и решают задачу сопоставления визуальных образов.

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0
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Иной бинокль

да хз, щас процы давно уже идут с запасом на несколько лет вперед по производительности, как минимум тот же 11 вполне могет

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0
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Хенрик Квинто

Оптимизируют потом и для более ранних моделей. Просто на старших запас нейронных ядер сильно больше и можно откатать технологию.

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0
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bor_vn

Устройство умеет отличать маску от кляпа?

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Иной бинокль

Устройство распознаёт лицо по особенностям области вокруг глаз.
Наконец-то от моих черных кругов от недосыпа какая-то польза!

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2
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Alexander Lapin

Господи наконец-то! Неужели не придется новые Apple Watch покупать.

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2
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Иной бинокль

Обойдёшься. Ты что, решил из ЭКОСИСТЕМЫ выбраться?

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0
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Иной бинокль

тест

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1
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Александр Воронин
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1
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Иной бинокль

Огрызки готовы любую херню лепить, лишь бы не добавлять подэкранный сканер пальца?

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–1
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Vadim Kraev

А нахуя он нужен? Чтоб был?

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–1
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Иной бинокль

А нахуя распознавание рожи? Чтоб было?
Эдит: видал?!??!?!

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1
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Иной бинокль

Программно?

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Андрей Галицкий

наканецта

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Иной бинокль
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Сергей Сергеич

Почему Mask с большой буквы? Илон имеет к этому какое-то отношение?

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Иной бинокль

Просто уважительное отношение!

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Ivan

В России данная фича не актуальна)))

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Нектарий

Хорошая попытка, эпл, но я все равно останусь на 14

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Иной бинокль

Текнолоджи еее

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Иной бинокль
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