Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone и iPad лицом в маске Статьи редакции
Устройство распознаёт лицо по особенностям области вокруг глаз.
27 января Apple выпустила iOS 15.4 beta 1 для разработчиков. В новую версию добавили возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске, пишет Mac Rumors.
Технология основана на распознавании особенностей области вокруг глаз. В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без неё. Там также можно указать, что вы постоянно носите очки, чтобы распознавание было более точным.
Apple предупреждает, что Face ID «наиболее точен», когда настроен на полное распознавание лица, и не сработает при ношении солнцезащитных очков. По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13.
Откуда у тебя мое фото????? УДОЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111
@Росгвардия Калининград прекрасное предложение для вас
Новость из будущего
Всё чтоб датчик отпечатка не возвращать.
вот и отлично
Логично, потому что в их процессор встроен мощный аппаратный ускоритель нейронных алгоритмов, которые и решают задачу сопоставления визуальных образов.
Оптимизируют потом и для более ранних моделей. Просто на старших запас нейронных ядер сильно больше и можно откатать технологию.
Устройство умеет отличать маску от кляпа?
Господи наконец-то! Неужели не придется новые Apple Watch покупать.
А нахуя он нужен? Чтоб был?
наканецта
Почему Mask с большой буквы? Илон имеет к этому какое-то отношение?
В России данная фича не актуальна)))
Хорошая попытка, эпл, но я все равно останусь на 14