Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone лицом в маске Статьи редакции
Устройство распознаёт лицо по особенностям области вокруг глаз.
27 января Apple выпустила iOS 15.4 beta 1 для разработчиков. В новую версию добавили возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске, пишет Mac Rumors.
Технология основана на распознавании особенностей области вокруг глаз. В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без неё. Там также можно указать, что вы постоянно носите очки, чтобы распознавание было более точным.
Apple предупреждает, что Face ID «наиболее точен», когда настроен на полное распознавание лица, и не сработает при ношении солнцезащитных очков. По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13.
Откуда у тебя мое фото????? УДОЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111
@Росгвардия Калининград прекрасное предложение для вас
Новость из будущего
Всё чтоб датчик отпечатка не возвращать.
вот и отлично
Чем отлично? Конченая и неудобная изначально технология помноженная на 0 пандемией остаётся только из-за упёртости Apple не признавать свои ошибки.
Тоже так считал. Но по факту оказалось удобнее пальца (мне). Другой вопрос, что за такие деньги могли бы предоставить выбор. Реально экономия на спичках.
Я хз чем удобнее. Как в магазе платить? Купить часы которые мне не нужны? Набирать каждый раз код?
я сам недавно перешел с самса с сенсором отпечатка в экране на айфон с фейс айди. Так на айфоне фейс айди гораздо лучше работает и быстрее этого ебанутого подэкранного датчика, он срабатывал наверное в 2 раз и 10 , то ли у меня пальцы такие , то ли у них чувствительность ужасная. Да , в маске с фейс айди неудобно пользоваться ,но если маска одета не до носа, то он срабатывает моментально. Это реально удобно, не говоря уже о постоянной разблокировки в течении дня. На самсе я постоянно вводил пароль , т.к. палец не распозновался почти всегда, а сейчас я просто беру телефон в руки и он разблокируется. Да из-за этого дебильная челка есть, но это компромисс
Даже свою говнокию я достаю из кармана уже разблоченой, потому что я лезу в карман не ебалом, а рукой. Фейс айди это фича ради фичи, надо было придумать что то новое, но полезное в голову не лезло.
Я надеюсь ты сравниваешь с Galaxy S *, а не бюджетками. У S серии нет таких проблем. Ну и как бы Apple самая дорогая компания, могут позволить себе лучших инженеров в мире, а по факту имеем отсутсвие датчиков, чёлку, ломающиеся клавиатуры на макбуках, iTunes, проблемы с обменом данными и другие говна.
Ну, iTunes, справедливости ради уже нет
Справедливости ради, на пк есть.
Справедливости ради Music, Photos и прочее говно не стало лучше. Например, после импорта в Photos, оригинал оттуда никак не достать. Ну или в Music я не могу сделать плейлист не включая опции синхронизации моей музыки в облако. Почему? И такие косяки везде. Везде пытаются навязать облако, синхронизации и прочую дичь. Просто скопировать фото с телефона чтобы забэкапить пиздец как затруднительно и медленно.
Значит этой опции не было когда я это пытался сделать. Было это несколько лет назад. В любом случае я не понимаю идею софта, который всё пихает во внутреннюю базу, скрывает от тебя реальный файлы и их нужно оттуда специально доставать.
Все файлы лежат в этом же формате HEIC на файловой системе, найди и скопируй) Аналогично с музыкой, тоже всё в файлах, даже по папочкам по альбомам-исполнителям разложено))
В Photos на маке есть экспорт оригинального HEIC-файла.
Отписал выше. Ну и я в принципе охуел когда без объявления войны Apple поменял формат фоток. На винде их без доп компонента в принципе стало невозможно посмотреть.
Отпечаток пальца на айфонах отлично работает (на тех редких моделях с отпечатком). На макбуках тоже
Когда не до носа, она, скорее всего, воспринимается как борода.
Такая же херня, рабочий телефон был самсунг гэлэкси, постоянно нужно было задавать пароль, ибо ни отпечаток ни лицо не распознавалось. На айфоне это всё таки получше работает, особенно в связке с их часами
Я хз как у вас там. У нас в Беларуси дед отменил коронавирус. Так что проблема разблокировки в маске стоит не так остро.
Достаточно на долю секунды приспустить маску чуть ниже носа и можно платить
Удобно.
Достаточно на долю секунды приспустить маску чуть ниже носа и можно платить
Так это же нарушение рекомендаций по ношению масок.
Я в магазине ничего не боюсь и руки не потеют. Идея заплатить 500+$ за бесполезный девайс это шикарно, спасибо.
Ну ты же заплатил за флагманский самсунг
Как ты это предположил. У меня старый 6s и я доволен. Реальный плюс Apple это долгая поддержка.
И да, часы можно и сильно дешевле купить)
Да даже если и так, то они мне не нужны. Время я посмотрю на телефоне, как и нотификации и прочее. На шаги, давление и всё что он там меряет мне поебать и я не понимаю почему эта инфа в принципе кому-то нужна.
У тебя айфон китайский что ли? Face ID вообще не чувствуется.
Что значит не чувствуется? В маске он не работает это факт. Я могу протягивать телефон к терминалу и одновременно его разблокировать пальцем, с FaceID так не получиться, тк не смотришь прямо на телефон. Если телефон лежит на столе я могу протянуть просто руки и разблокировать его если мне нужно для чего-то взглянуть на экран, с FaceID опять же так не выйдет. Не говоря уже о том, что ошибок распознавания больше у FaceID из-за того, что я например бреюсь тупо раз в месяц.
Логично, потому что в их процессор встроен мощный аппаратный ускоритель нейронных алгоритмов, которые и решают задачу сопоставления визуальных образов.
Логично, потому что нужно продавать больше новых айфон. У эпла часто многие софтверные вещи выходят только на последних моделях. Какой реальный вклад аппаратной начинки в таких ограничениях остается только догадываться..
Как разработчик под macOS и iOS вам скажу, что вклад этот ломовой, аппаратная начинка устройствах apple – это две трети возможности их работы, софт в яблоках всегда опирается на железо. Они каждый год дают разработчикам новые инструменты и API, которые активно используют аппаратные возможности новых устройств. В этом концептуальное отличие от мира Windows, где изначально заложена абстракция от слоя железа. В маках и особенно, в айфонах, требуется аппаратная поддержка значительного числа фич, если вы пишите что-то сложнее блокнота. А задача надёжного (как бы Face ID это блокировка и платежи) распознания визуальных образов — невероятно сложная и целиком лежит на нейронных ядрах процессора. Частичное скрытие образа маской — ещё более сложная задача, которую пытаются решить с момента начала пандемии (никто не ожидал такого поворота истории), вероятно, мощности нейроядер новых 13 и 12 хватает для приемлемого решения этой задачи. Если тесты (а речь идёт про бету iOS!) покажут нормальную работоспособность, то бросят силы на дорогую и сложную оптимизацию этих алгоритмов под менее мощные системы предыдущих поколений.
Коммерцию никто не отменял, но объяснять всё заговором маркетологов – сильное упрощение.
но объяснять всё заговором маркетологов
это от скудоумия ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оптимизируют потом и для более ранних моделей. Просто на старших запас нейронных ядер сильно больше и можно откатать технологию.
Устройство умеет отличать маску от кляпа?
А нахуя он нужен? Чтоб был?
Затем что это боле совершенный метод аутентификации.
у меня мать не может пользоваться тач айди, что-то с отпечатками. Когда загран паспорт оформляла, были похожие проблемы
А по мне так - говно собачье. В 99.9999% случаев преимуществ перед просто разблокировкой камерой, которая есть на ведре - никаких. Если тебя повяжут менты и засунут швабру в жопу - приложить твой палец к экрану или насильно открыть веки одного глаза будет одинаково легко. А одного глаза хватает, можешь сам проверить.
Пока что любая разблокировка биометрией - ослабление защиты. Почему бы не дать пользователям возможность выбирать?
Если тебя повяжут менты и засунут швабру в жопу - приложить твой палец к экрану или насильно открыть веки одного глаза будет одинаково легко
Ты же понимаешь, что в таком случае с такой же лёгкостью можно будет узнать пароль? Ну серьезно. Со шваброй в жопе человек расскажет всё, что знал. И что не знал - тоже.
Я тоже отпечатком пользуюсь, но не вижу ничего плохого в визуальной идентификации, пока она обеспечивает быструю и надёжную разблокировку.
Просто ты упомянул ослабление защиты, я счёл нужным ответить.
ты и так можешь выбрать... андроид
То есть, уже полтора года ты знаешь, что не иметь второй телефон — ошибка, но продолжаешь страдать ради возможности страдать?
Те своим клиентам предоставлять выбор это зашквар для Apple? Если мне нравиться в Apple что-то одно, например длительный срок поддержки, но не нравиться метод разблокировки, то я должен страдать на андроиде которому через 2 года пизда. Отлично.
Наебали его уже все кому не лень, на презентации наврали, что он безопаснее хотя это в принципе не может быть правдой и ничем не подтверждено. Заплатить во время пандемии нельзя. Разблокировать лежащий на столе или в вытянутой руке при оплате телефон нельзя. Конченая чёлка портит вид. ЭМЕЙЗИНГ!!
андроидокрестьяне хотят чтобы мы опустились до их уровня и так же хуево жили с глюками лагами и дырявой безопасностью
и правда, зачем нужна машина если можно ездить на самокате.... ведь FaceID всего лишь в 20 раз надежнее дактилоскопии
мы кажется о методе аутентификации говорили
Именно. Надёжнее в каком смысле - отзывчивей? Херня, я чаще сталкивался с несрабатывающим фейсайди, пытаясь разблокировать телефон на солнце в очках (не солнечных) или в маске, чем с несрабатывающим датчиком отпечатка на моём старом OnePlus.
Безопасней? Тоже, в общем-то, херня.
ведь FaceID всего лишь в 20 раз надежнее дактилоскопии
Потому что так сказали Apple? Ничего что это пиздёжь чистой воды?
потому что это давно известно
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/myth-fingerprints-180971640/
Господи наконец-то! Неужели не придется новые Apple Watch покупать.
В России данная фича не актуальна)))
Спасибо, это действительно нужный апдейт
Джобс гений
Почему Mask с большой буквы? Илон имеет к этому какое-то отношение?
Потому что тут «маска» находится в заголовке и не является артиклем, предлогом или союзом.
Все слова в заголовке должны быть с заглавной буквы? Что за правило такое?
https://grammar.yourdictionary.com/capitalization/rules-for-capitalization-in-titles.html
Стоит добавить, что Apple в своих интерфейсах пользуется собственным стайл-гайдом, в котором описаны их правила написания Title-style capitalization:
When using title-style capitalization, don’t capitalize:
• Articles (a, an, the), unless an article is the first word or follows a colon
• Coordinating conjunctions (and, but, or, nor, for, yet, and so)
• The word to in infinitives (How to Start Your Computer)
• The word as, regardless of the part of speech
• Words that always begin with a lowercase letter, such as iPad and macOS
• Prepositions of four letters or fewer (at, by, for, from, in, into, of, off, on, onto, out, over, to, up, and with), except when the word is part of a verb phrase or is used as another part of speech (such as an adverb, adjective, noun, or verb):
Starting Up the Computer
Logging In to the Server
Getting Started with Your MacBook Pro
When using title-style capitalization, capitalize:
• The first and last word, regardless of the part of speech
• The second word in a hyphenated compound (except for Built-in and Plug-in):
High-Level Events
32-Bit Addressing
Ошибка 403
Если ссылка не открывается, я в изначальный комментарий добавил правила написания заголовков из книги Apple Style Guide, которой руководствуется Apple при создании своих интерфейсов.
А, ну брендбук это другое, понял тогда
Откройте форточку, пожалуйста.
наканецта
Хорошая попытка, эпл, но я все равно останусь на 14
iPhone 11 и XR всё устарели,как-то странно добавлять полезную фичу в некоторые устройства тем самым отбивая лишь желания обновляться,логика Apple убивает каждый раз всё больше и больше
Под конец пандемии таки запилили.
Я в первый же день с спросонья понял, что это дерьмо. Нужно выбрать ослепнуть с утра или набирать код.
Твои глаза видят в ИК-диапазоне?
ничто не меняется, эппл как всегда красавы, а андроидокрестьяне соснули и рвутся в комментариях