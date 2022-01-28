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Новости
Яна Ломакина

Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone лицом в маске Статьи редакции

Устройство распознаёт лицо по особенностям области вокруг глаз.

100 100 комментариев
3018 просмотров
Изображение 9to5Mac

27 января Apple выпустила iOS 15.4 beta 1 для разработчиков. В новую версию добавили возможность настроить Face ID на распознавание лица в маске, пишет Mac Rumors.

Технология основана на распознавании особенностей области вокруг глаз. В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без неё. Там также можно указать, что вы постоянно носите очки, чтобы распознавание было более точным.

Brandon Butch @BrandonButch
Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1)
Изображение Mac Rumors 

Apple предупреждает, что Face ID «наиболее точен», когда настроен на полное распознавание лица, и не сработает при ношении солнцезащитных очков. По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13.

#новости #apple

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Иной бинокль

Особенности под глазами такие...

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32
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Николай Бойко

Откуда у тебя мое фото????? УДОЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111

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5
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Иной бинокль

Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone удостоверением сотрудника МВД

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30
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Иной бинокль

странно что они не додумались в жетоны зашить RFID с сервисными ключами для смартфонов

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7
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Чмоня

@Росгвардия Калининград прекрасное предложение для вас

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0
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Николай Бойко

Новость из будущего

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1
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lovemyonahole

Всё чтоб датчик отпечатка не возвращать.

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11
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Ганс Крот

вот и отлично

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3
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lovemyonahole

Чем отлично? Конченая и неудобная изначально технология помноженная на 0 пандемией остаётся только из-за упёртости Apple не признавать свои ошибки.

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0
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супрематизм 2.0

Тоже так считал. Но по факту оказалось удобнее пальца (мне). Другой вопрос, что за такие деньги могли бы предоставить выбор. Реально экономия на спичках.

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lovemyonahole

Я хз чем удобнее. Как в магазе платить? Купить часы которые мне не нужны? Набирать каждый раз код?

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4
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Александр Михайлов

я сам недавно перешел с самса с сенсором отпечатка в экране на айфон с фейс айди. Так на айфоне фейс айди гораздо лучше работает и быстрее этого ебанутого подэкранного датчика, он срабатывал наверное в 2 раз и 10 , то ли у меня пальцы такие , то ли у них чувствительность ужасная. Да , в маске с фейс айди неудобно пользоваться ,но если маска одета не до носа, то он срабатывает моментально. Это реально удобно, не говоря уже о постоянной разблокировки в течении дня. На самсе я постоянно вводил пароль , т.к. палец не распозновался почти всегда, а сейчас я просто беру телефон в руки и он разблокируется. Да из-за этого дебильная челка есть, но это компромисс

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6
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glimpse unthinkable

Даже свою говнокию я достаю из кармана уже разблоченой, потому что я лезу в карман не ебалом, а рукой. Фейс айди это фича ради фичи, надо было придумать что то новое, но полезное в голову не лезло.

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2
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lovemyonahole

Я надеюсь ты сравниваешь с Galaxy S *, а не бюджетками. У S серии нет таких проблем. Ну и как бы Apple самая дорогая компания, могут позволить себе лучших инженеров в мире, а по факту имеем отсутсвие датчиков, чёлку, ломающиеся клавиатуры на макбуках, iTunes, проблемы с обменом данными и другие говна.

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0
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Serge

Ну, iTunes, справедливости ради уже нет

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1
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супрематизм 2.0

Справедливости ради, на пк есть.

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1
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lovemyonahole

Справедливости ради Music, Photos и прочее говно не стало лучше. Например, после импорта в Photos, оригинал оттуда никак не достать. Ну или в Music я не могу сделать плейлист не включая опции синхронизации моей музыки в облако. Почему? И такие косяки везде. Везде пытаются навязать облако, синхронизации и прочую дичь. Просто скопировать фото с телефона чтобы забэкапить пиздец как затруднительно и медленно.

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0
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Goingup Thisafternoon
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2
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lovemyonahole

Значит этой опции не было когда я это пытался сделать. Было это несколько лет назад. В любом случае я не понимаю идею софта, который всё пихает во внутреннюю базу, скрывает от тебя реальный файлы и их нужно оттуда специально доставать.

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0
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AleXXX

Все файлы лежат в этом же формате HEIC на файловой системе, найди и скопируй) Аналогично с музыкой, тоже всё в файлах, даже по папочкам по альбомам-исполнителям разложено))

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0
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AleXXX

В Photos на маке есть экспорт оригинального HEIC-файла.

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1
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lovemyonahole

Отписал выше. Ну и я в принципе охуел когда без объявления войны Apple поменял формат фоток. На винде их без доп компонента в принципе стало невозможно посмотреть.

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Андрей Лузин

Отпечаток пальца на айфонах отлично работает (на тех редких моделях с отпечатком). На макбуках тоже

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1
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супрематизм 2.0

Когда не до носа, она, скорее всего, воспринимается как борода.

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Николай Щорс

Такая же херня, рабочий телефон был самсунг гэлэкси, постоянно нужно было задавать пароль, ибо ни отпечаток ни лицо не распознавалось. На айфоне это всё таки получше работает, особенно в связке с их часами

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1
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Иной бинокль

но если маска одета не до носа
 Так тогда нет смысла маску носить, если так надевать

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супрематизм 2.0

Я хз как у вас там. У нас в Беларуси дед отменил коронавирус. Так что проблема разблокировки в маске стоит не так остро.

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Rude Kid

Достаточно на долю секунды приспустить маску чуть ниже носа и можно платить

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0
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lovemyonahole

Удобно.

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Serge

Достаточно на долю секунды приспустить маску чуть ниже носа и можно платить
 Так это же нарушение рекомендаций по ношению масок.

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Иной бинокль

В магазе как раз руки потеют и сканер срабатывает с 10 раза, а платить можно и часами, да. С их помощью можно и телефон разблокировать, если ты в маске

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lovemyonahole

Я в магазине ничего не боюсь и руки не потеют. Идея заплатить 500+$ за бесполезный девайс это шикарно, спасибо.

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Иной бинокль

При чем тут страх? Они потеют из-за того, что там жарко.

заплатить 500+$ за бесполезный девайс
Ну ты же заплатил за флагманский самсунг и ничего, а тут почему-то сразу стал деньги считать, странно. И да, часы можно и сильно дешевле купить)

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3
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lovemyonahole

Ну ты же заплатил за флагманский самсунг
 Как ты это предположил. У меня старый 6s и я доволен. Реальный плюс Apple это долгая поддержка.

И да, часы можно и сильно дешевле купить)
 Да даже если и так, то они мне не нужны. Время я посмотрю на телефоне, как и нотификации и прочее. На шаги, давление и всё что он там меряет мне поебать и я не понимаю почему эта инфа в принципе кому-то нужна.

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0
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Ivar Ragnarsson

У тебя айфон китайский что ли? Face ID вообще не чувствуется.

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1
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lovemyonahole

Что значит не чувствуется? В маске он не работает это факт. Я могу протягивать телефон к терминалу и одновременно его разблокировать пальцем, с FaceID так не получиться, тк не смотришь прямо на телефон. Если телефон лежит на столе я могу протянуть просто руки и разблокировать его если мне нужно для чего-то взглянуть на экран, с FaceID опять же так не выйдет. Не говоря уже о том, что ошибок распознавания больше у FaceID из-за того, что я например бреюсь тупо раз в месяц.

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1
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Иной бинокль

вай вай вай как хорошо!

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7
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Иной бинокль

По данным 9to5Mac, функция пока доступна только на iPhone 12 и 13

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2
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Хенрик Квинто

Логично, потому что в их процессор встроен мощный аппаратный ускоритель нейронных алгоритмов, которые и решают задачу сопоставления визуальных образов.

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2
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Макс Шлыков

Логично, потому что нужно продавать больше новых айфон. У эпла часто многие софтверные вещи выходят только на последних моделях. Какой реальный вклад аппаратной начинки в таких ограничениях остается только догадываться..

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–3
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Хенрик Квинто

Как разработчик под macOS и iOS вам скажу, что вклад этот ломовой, аппаратная начинка устройствах apple – это две трети возможности их работы, софт в яблоках всегда опирается на железо. Они каждый год дают разработчикам новые инструменты и API, которые активно используют аппаратные возможности новых устройств. В этом концептуальное отличие от мира Windows, где изначально заложена абстракция от слоя железа. В маках и особенно, в айфонах, требуется аппаратная поддержка значительного числа фич, если вы пишите что-то сложнее блокнота. А задача надёжного (как бы Face ID это блокировка и платежи) распознания визуальных образов — невероятно сложная и целиком лежит на нейронных ядрах процессора. Частичное скрытие образа маской — ещё более сложная задача, которую пытаются решить с момента начала пандемии (никто не ожидал такого поворота истории), вероятно, мощности нейроядер новых 13 и 12 хватает для приемлемого решения этой задачи. Если тесты (а речь идёт про бету iOS!) покажут нормальную работоспособность, то бросят силы на дорогую и сложную оптимизацию этих алгоритмов под менее мощные системы предыдущих поколений.

Коммерцию никто не отменял, но объяснять всё заговором маркетологов – сильное упрощение.

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5
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испанский смех

но объяснять всё заговором маркетологов
это от скудоумия ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
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Иной бинокль

да хз, щас процы давно уже идут с запасом на несколько лет вперед по производительности, как минимум тот же 11 вполне могет

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0
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Хенрик Квинто

Оптимизируют потом и для более ранних моделей. Просто на старших запас нейронных ядер сильно больше и можно откатать технологию.

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1
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Иной бинокль

ёбл - мудаки, очевидно же.

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–1
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bor_vn

Устройство умеет отличать маску от кляпа?

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7
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Иной бинокль

Огрызки готовы любую херню лепить, лишь бы не добавлять подэкранный сканер пальца?

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–3
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Vadim Kraev

А нахуя он нужен? Чтоб был?

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2
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Иной бинокль

А нахуя распознавание рожи? Чтоб было?
Эдит: видал?!??!?!

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2
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dd

Затем что это боле совершенный метод аутентификации.

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0
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Кирилл Сосновский

у меня мать не может пользоваться тач айди, что-то с отпечатками. Когда загран паспорт оформляла, были похожие проблемы

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1
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Иной бинокль

А по мне так - говно собачье. В 99.9999% случаев преимуществ перед просто разблокировкой камерой, которая есть на ведре - никаких. Если тебя повяжут менты и засунут швабру в жопу - приложить твой палец к экрану или насильно открыть веки одного глаза будет одинаково легко. А одного глаза хватает, можешь сам проверить.

Пока что любая разблокировка биометрией - ослабление защиты. Почему бы не дать пользователям возможность выбирать?

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–2
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kerokero

Если тебя повяжут менты и засунут швабру в жопу - приложить твой палец к экрану или насильно открыть веки одного глаза будет одинаково легко
 Ты же понимаешь, что в таком случае с такой же лёгкостью можно будет узнать пароль? Ну серьезно. Со шваброй в жопе человек расскажет всё, что знал. И что не знал - тоже.

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1
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Иной бинокль

Да, конечно. Поэтому я не вижу особых недостатков в сканере отпечатка: много людей даже имея ифоны se 2020 предпочитают сканер, а не мордайди.

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kerokero

Я тоже отпечатком пользуюсь, но не вижу ничего плохого в визуальной идентификации, пока она обеспечивает быструю и надёжную разблокировку.
Просто ты упомянул ослабление защиты, я счёл нужным ответить.

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0
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dd

ты и так можешь выбрать... андроид

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0
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Иной бинокль

Я не могу, обязан использовать огрызок по корпоративным стандартам. Ну, т.е. я мог бы таскать два телефона, но я сдуру решил что полностью переехать на огрызок - лучше, чем два телефона. Жалею об этом уже полтора года.

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–2
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Rude Kid

То есть, уже полтора года ты знаешь, что не иметь второй телефон — ошибка, но продолжаешь страдать ради возможности страдать?

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1
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Иной бинокль

Я не могу просто так сдать этот и перестать выплачивать свою часть лизинга, т.к. взял более продвинутую модель, чем та, что полностью покрывалась бы за счёт компании.

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0
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lovemyonahole

Те своим клиентам предоставлять выбор это зашквар для Apple? Если мне нравиться в Apple что-то одно, например длительный срок поддержки, но не нравиться метод разблокировки, то я должен страдать на андроиде которому через 2 года пизда. Отлично.

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0
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lovemyonahole

Наебали его уже все кому не лень, на презентации наврали, что он безопаснее хотя это в принципе не может быть правдой и ничем не подтверждено. Заплатить во время пандемии нельзя. Разблокировать лежащий на столе или в вытянутой руке при оплате телефон нельзя. Конченая чёлка портит вид. ЭМЕЙЗИНГ!!

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–1
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испанский смех

андроидокрестьяне хотят чтобы мы опустились до их уровня и так же хуево жили с глюками лагами и дырявой безопасностью

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1
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dd

и правда, зачем нужна машина если можно ездить на самокате.... ведь FaceID всего лишь в 20 раз надежнее дактилоскопии

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Иной бинокль

FaceID всего лишь в 20 раз надежнее дактилоскопии
Чем-чем, а маркетингом ёбл силён, не спорю.

Разница между топовыми вёдрами и огрызками не такая же как между авто и самокатом, почему яблодрочеры настолько пафосно-тупые?

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0
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dd

мы кажется о методе аутентификации говорили

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Иной бинокль

Именно. Надёжнее в каком смысле - отзывчивей? Херня, я чаще сталкивался с несрабатывающим фейсайди, пытаясь разблокировать телефон на солнце в очках (не солнечных) или в маске, чем с несрабатывающим датчиком отпечатка на моём старом OnePlus.

Безопасней? Тоже, в общем-то, херня.

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1
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lovemyonahole

ведь FaceID всего лишь в 20 раз надежнее дактилоскопии
 Потому что так сказали Apple? Ничего что это пиздёжь чистой воды?

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0
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dd

потому что это давно известно
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/myth-fingerprints-180971640/

The Myth of Fingerprints
Police today increasingly embrace DNA tests as the ultimate crime-fighting tool. They once felt…
www.smithsonianmag.com
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0
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Иной бинокль

Программно?

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Иной бинокль

Устройство распознаёт лицо по особенностям области вокруг глаз.
Наконец-то от моих черных кругов от недосыпа какая-то польза!

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3
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Александр Воронин
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2
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Alexander Lapin

Господи наконец-то! Неужели не придется новые Apple Watch покупать.

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2
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Иной бинокль

Обойдёшься. Ты что, решил из ЭКОСИСТЕМЫ выбраться?

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0
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Иной бинокль

Время идёт, я по сей день считаю, что Face ID хуйня и ничего удобнее пальца человечество не придумало

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1
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Иной бинокль

Бля, мне эта новость напомнила что не стоит покупать айфон. Хотел попробовать взять следующее поколение, после того как их заставили type-c запилить. Но отпечаток, боюсь, так и не завезут.

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Иной бинокль

Есть же SE, там отпечаток.

Сам лично на 8 перехожу

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Иной бинокль

тест

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Ivan

В России данная фича не актуальна)))

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Ivar Ragnarsson

Спасибо, это действительно нужный апдейт

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Николай Щорс

Джобс гений

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Сергей Сергеич

Почему Mask с большой буквы? Илон имеет к этому какое-то отношение?

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Maxim 🤷‍♂️

Потому что тут «маска» находится в заголовке и не является артиклем, предлогом или союзом.

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Сергей Сергеич

Все слова в заголовке должны быть с заглавной буквы? Что за правило такое?

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Maxim 🤷‍♂️

https://grammar.yourdictionary.com/capitalization/rules-for-capitalization-in-titles.html

Стоит добавить, что Apple в своих интерфейсах пользуется собственным стайл-гайдом, в котором описаны их правила написания Title-style capitalization:

When using title-style capitalization, don’t capitalize:

• Articles (a, an, the), unless an article is the first word or follows a colon
• Coordinating conjunctions (and, but, or, nor, for, yet, and so)
• The word to in infinitives (How to Start Your Computer)
• The word as, regardless of the part of speech
• Words that always begin with a lowercase letter, such as iPad and macOS
• Prepositions of four letters or fewer (at, by, for, from, in, into, of, off, on, onto, out, over, to, up, and with), except when the word is part of a verb phrase or is used as another part of speech (such as an adverb, adjective, noun, or verb):
Starting Up the Computer
 Logging In to the Server
 Getting Started with Your MacBook Pro
When using title-style capitalization, capitalize:
• The first and last word, regardless of the part of speech
• The second word in a hyphenated compound (except for Built-in and Plug-in):
High-Level Events
 32-Bit Addressing

Common Title Capitalization Rules
Familiarize yourself with common title capitalization rules, and it will be easier to write…
grammar.yourdictionary.com
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Сергей Сергеич

Ошибка 403

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Maxim 🤷‍♂️

Если ссылка не открывается, я в изначальный комментарий добавил правила написания заголовков из книги Apple Style Guide, которой руководствуется Apple при создании своих интерфейсов.

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Сергей Сергеич

А, ну брендбук это другое, понял тогда

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Maxim 🤷‍♂️

Откройте форточку, пожалуйста.

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Иной бинокль

Просто уважительное отношение!

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Андрей Галицкий

наканецта

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Иной бинокль
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Нектарий

Хорошая попытка, эпл, но я все равно останусь на 14

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Иной бинокль

Текнолоджи еее

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Иной бинокль
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Goga Ermolenko

iPhone 11 и XR всё устарели,как-то странно добавлять полезную фичу в некоторые устройства тем самым отбивая лишь желания обновляться,логика Apple убивает каждый раз всё больше и больше

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супрематизм 2.0

Под конец пандемии таки запилили.

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Lolodin Log

Я в первый же день с спросонья понял, что это дерьмо. Нужно выбрать ослепнуть с утра или набирать код.

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AleXXX

Твои глаза видят в ИК-диапазоне?

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Иной бинокль

Бл, да когда уже quick path выкатят

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испанский смех

ничто не меняется, эппл как всегда красавы, а андроидокрестьяне соснули и рвутся в комментариях

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