В России выявили более 100 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — впервые с начала пандемии Статьи редакции
Неделю назад оперативный штаб сообщал о 57 тысячах заболевших.
Положительные тесты на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 113 122 человека, сообщает оперштаб. Больше всего новых заражений выявили в Москве (26 488) и в Петербурге (14 939). В больницы госпитализировали 14 570 россиян.
Оперштаб сообщает, что от инфекции скончались 668 человек, выздоровели — 30 010. Общее количество умерших с коронавирусом в России с начала пандемии достигло 681,1 тысячи человек.
Рекордные показатели в России ежедневно обновляются больше недели: первый рекорд зарегистрировали 21 января. Рост заболеваемости начался с приходом нового штамма «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что при нём количество заболевших может начать расти на 100 тысяч человек.
И это только официально и подтверждённых/
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тесты полное гавно. мне выдал отрицательный, хотя в соседней комнате с теми же симптомами положительный.
Тебе-то отрицательный, а вот кому-то может пришел и положительный.
Может, а может нет, а может пошёл ты..
Не понимаю тебя/
Ну так, если он выдумывает себе свои смыслы, его проблемы/
У меня нет никаких зиг. Тебе тоже не советую/
Привет. Рад видеть. Мы особо не знакомы, но помню тебя задорным и неглупым. Хорошего дня.
Ты куда-то пропадал?
Не замечал
Я весь в работе
Так ведь Чак Паланик писал, что "ты - это не твоя работа"
С украинцами что ли воюешь?
Нет. Терпи
011 терпел и нам велел
Да
Я хочу посмотреть аниме голубой период
Чё такой слабый что-ли
Помню при 16 заболевших сидели дома месяц)
Мы не знали что это такое. Если бы мы знали что это такое, но мы не знали что это такое
А военные машины которые зачем то чистили перекисью ДОРОГИ )) больше походило на панику
Это же какую смертность ожидать через неделю, по 30к в сутки?
А, ну тогда похуй
Смертность-то ниже, вот только заразность выше. В результате ситуация в масштабах целой страны может даже хуже, чем при "дельте". По крайней мере на первых парах. Вон как в Штатах смертность резко рванула.
Больше заболевших — больше потенциально летальных исходов (в том числе организмов которые и так уже на ладан дышали)
нагрузка на больницы, люди могут умереть из-за нехватки персонала и т.д.
не говоря уже о том что большая часть врачей занимается ковидными, а куча других болезней как бы с появлением ковида никуда не пропали, а скорее всего даже обострились.
Примерно по 1к в сутки, как и сейчас. Так-то дохуя, но люди ко всему привыкают. Лишняя тысяча трупов в день сегодня уже нас не удивляет.
Человек это животное такое, гибкое. Люди и к войне привыкают, а тут жизнь обычная, а смерти эти где-то там, далеко
Так смертность же низкая как раз. Так что, наверное, даже выходных никаких не будет.
Реальные цифры выше, разумеется, просто мне кажется люди уже даже врачей не вызывают.
В конце 20-го болел - чувствовалось прям, симптомы по списку, пробыл дома 2 недели, запахи-вкусы, вот это вот всё. Сам тест не сдавал, пошла сдавать жена, не помню честно какой сдавала, но вроде тот, что говорит "вы недавно болели"
В начале этого года дня 3-4 покашлял, насморк, пару раз слегка приподнялась температура. Опять же, жена пошла сдавать тест, в этот раз уже количественный - по антителам высокие значения, под 800+ там что ли, т.е. тоже явно болели.
В офисе сейчас у нас процентов у 15 подтвержденный, куча с просто симптомами по домам сидит. Так что вот как-то так
Пи
пох вообще, антитела подходят ко всем
нет на самом деле, вся фишка в скорости репликации
Ко всему притыкается. Помню как два года назад хотелось все преувеличить, а сейчас хочется закрыть глаза.
1. Пошел покупать гвоздей. Два бытовых магаза, семейных рядом с домом закрыты – объявление закрыты.
2. В автосервисе тачка зависла – заболел мастер.
3. В барбершоп пришел он пустой – парикмахер говорит отменили запись 9/10 клиентов.
4. В прошлую пятницу в офисе заболело 7 человек, а к вчерашней пятнице все тупо сидели дома и болели, даже не упоминая о болезни.
5. Сам я всю субботу лежал с адской болью головы и одышкой.
Эта болезнь тупо рутиной стала
1 млн избыточной за два года, а не за год. За 2021 несколько меньше 700к, остальные 300 за 2020.
зачем вам нужны пенсионеры, которые не верят вковид и не хотят привиться спутником?
А нахуя нам либерахи, которые радуются смерти пенсионеров?
Человек может заблуждаться, например.
Правда. У нас скорее всего первый месяц нового семестра будет на дистанте. Уже 3й год стабильно
Как же охуенно, что я не взял академ, а закончил универ. Не представляю как в таких условиях учиться
В это время ОРЗ обычный. Хуету придумываете
Ну не скажи. Я не помню, чтобы в прошлые года в школах так болели дети. У нас по 50% в отдельных класса.
Недавно переболел. Это нихрена не орз просто
Ура победа
Похуй
Блин когда уже забьют на статистику заразившихся и будут смотреть только умирающих
Все заразятся. Что больше, то и напишут. Большие цифры приятнее озвучивать.
nikhuya sobi
Про реальность:
Заболела знакомая в регионе, кашель, боль в горле и тд, сдала тест - положительный, с ней контактировали 4 родственника, все без симптомов, сдавать тест конечно же не пошли, потому что даже экспресс, это 999 ₽, с зарплатами 15-30, это существенно для бюджета, зато пошли на работу и в школу.
Да и половой член с ним, с омикроном.
Кстати писали же, от из-за ковида половой член уменьшается на несколько сантиметров
Это отрицательный рост.
Положительное падение
бегу прививаться
Опять дистант
Ещё неделю на больничном сижу, проходит легче гриппа лол. Только горло заебало. В 20м году болел - сильно хуже было
Просто дед решил всех на домашний арест посадить.
вот эту бы новость запостили
Есть пробитие, ррррраунд!