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Саша Кириллова

В России выявили более 100 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — впервые с начала пандемии Статьи редакции

Неделю назад оперативный штаб сообщал о 57 тысячах заболевших.

Положительные тесты на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 113 122 человека, сообщает оперштаб. Больше всего новых заражений выявили в Москве (26 488) и в Петербурге (14 939). В больницы госпитализировали 14 570 россиян.

Оперштаб сообщает, что от инфекции скончались 668 человек, выздоровели — 30 010. Общее количество умерших с коронавирусом в России с начала пандемии достигло 681,1 тысячи человек.

Рекордные показатели в России ежедневно обновляются больше недели: первый рекорд зарегистрировали 21 января. Рост заболеваемости начался с приходом нового штамма «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что при нём количество заболевших может начать расти на 100 тысяч человек.

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Sasha Shambilova
«Омикрон» — серьёзная угроза или менее опасный вариант? Главное о самом обсуждаемом штамме, который охватывает мир Статьи редакции

Учёные сообщают о способности «омикрона» ускользать от вакцин и его высокой заразности, но какие из этих данных верны — пока непонятно.

Путешественники ждут автобус до самолёта в аэропорте Лос-Анджелеса Фото AP

#новости #covid19 #омикрон

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Лысина Арика

И это только официально и подтверждённых/

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Michael Petrov

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тесты полное гавно. мне выдал отрицательный, хотя в соседней комнате с теми же симптомами положительный.

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9
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Candy Boy

Тебе-то отрицательный, а вот кому-то может пришел и положительный.

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Zero-one-one

Может и ты тоже болеешь?

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Лысина Арика

Может, а может нет, а может пошёл ты..

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7
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Нужный корабль

зигу забыл добавить в конце)

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Лысина Арика

Не понимаю тебя/

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1
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Нужный корабль

Ссыкло

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Лысина Арика

Ну так, если он выдумывает себе свои смыслы, его проблемы/

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Нужный корабль

вместо зиги двоеточие поставил

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Лысина Арика

У меня нет никаких зиг. Тебе тоже не советую/

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Василий Васин

Привет. Рад видеть. Мы особо не знакомы, но помню тебя задорным и неглупым. Хорошего дня.

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Нужный корабль

Привет, спасибо! И тебе тоже!

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Zero-one-one

Может и ты тоже болеешь?

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Zakhar Zakharov

Ты куда-то пропадал?
Не замечал

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Zero-one-one

Я весь в работе

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Рыжий

Так ведь Чак Паланик писал, что "ты - это не твоя работа"

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Zakhar Zakharov

С украинцами что ли воюешь?

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Нужный корабль

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ!

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Нужный корабль

там миллионы же были за день

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Нужный корабль

Тестируют лучше)))

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Нужный корабль

Я болел в конце 20 года и в конце 21. Это уже две совершенно разные болезни. Если в первый раз меня колбасило две недели, то сейчас я несколько дней покашлял и потемпературил.
Надеюсь, что всё это уже скоро закончится.

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Zero-one-one

Нет. Терпи

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Рыжий

011 терпел и нам велел

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Zero-one-one

Да

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Tauraloke Esteru
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Нужный корабль

Го вместе :з
Включим маняме и как начнём терпеть.

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Zero-one-one

Я хочу посмотреть аниме голубой период

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Нужный корабль

Знаешь как там опенинг называется? Everblue.

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Антон Лисин

Чё такой слабый что-ли

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Ivan

Помню при 16 заболевших сидели дома месяц)

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Dmitry Pasyutin

Мы не знали что это такое. Если бы мы знали что это такое, но мы не знали что это такое

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Нужный корабль

разное течение болезни же

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Ivan

А военные машины которые зачем то чистили перекисью ДОРОГИ )) больше походило на панику

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2
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Рыжий

Это же какую смертность ожидать через неделю, по 30к в сутки?

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Нужный корабль

нет у омикрона смертности сильной, все дома болеют, а многие продолжают учиться/работать.

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13
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Рыжий

А, ну тогда похуй

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Нужный корабль

Мансовать стало сложнее, но последствия проще. Идеальный баланс.

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Романелло Кивогенс

Смертность-то ниже, вот только заразность выше. В результате ситуация в масштабах целой страны может даже хуже, чем при "дельте". По крайней мере на первых парах. Вон как в Штатах смертность резко рванула.

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Нужный корабль

Что плохого в этой заразности, если болезнь протекает легко?

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ユリー シャネ

Больше заболевших — больше потенциально летальных исходов (в том числе организмов которые и так уже на ладан дышали)

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Нужный корабль

Ну как бы всё равно все переболеют, не сейчас, дак чуть позже. Не вижу проблемы в большой заразности.

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Romula Daraa

нагрузка на больницы, люди могут умереть из-за нехватки персонала и т.д.

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ユリー シャネ

не говоря уже о том что большая часть врачей занимается ковидными, а куча других болезней как бы с появлением ковида никуда не пропали, а скорее всего даже обострились.

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Нужный корабль

Пока что нагрузки нет. Все дома болеют.

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Нужный корабль

Спроси-ка у врачей про нагрузку для начала.

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Владимир Красильников

Примерно по 1к в сутки, как и сейчас. Так-то дохуя, но люди ко всему привыкают. Лишняя тысяча трупов в день сегодня уже нас не удивляет.

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Рыжий

Человек это животное такое, гибкое. Люди и к войне привыкают, а тут жизнь обычная, а смерти эти где-то там, далеко

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Alexander Ilinykh

Так смертность же низкая как раз. Так что, наверное, даже выходных никаких не будет.

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Нужный корабль

у нас наоборот ограничения ослабляют даже

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Нужный корабль

В Москве вон их и не вводили. Как отменили перед выборами, так и и с концами.
Был в екб перед перед нг, так удивился, что у вас там только начались какие-то послабления.

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Упоротый Голубь

Реальные цифры выше, разумеется, просто мне кажется люди уже даже врачей не вызывают.

В конце 20-го болел - чувствовалось прям, симптомы по списку, пробыл дома 2 недели, запахи-вкусы, вот это вот всё. Сам тест не сдавал, пошла сдавать жена, не помню честно какой сдавала, но вроде тот, что говорит "вы недавно болели"

В начале этого года дня 3-4 покашлял, насморк, пару раз слегка приподнялась температура. Опять же, жена пошла сдавать тест, в этот раз уже количественный - по антителам высокие значения, под 800+ там что ли, т.е. тоже явно болели.

В офисе сейчас у нас процентов у 15 подтвержденный, куча с просто симптомами по домам сидит. Так что вот как-то так

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Нужный корабль

Кто знает какой следующий штамм

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Нужный корабль

Omicron Pro Max

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4
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Dmitry Pasyutin

Пи

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Romula Daraa

пох вообще, антитела подходят ко всем

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Нужный корабль

Эффективность разная.

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Romula Daraa

нет на самом деле, вся фишка в скорости репликации

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Teddy Loaf

Ко всему притыкается. Помню как два года назад хотелось все преувеличить, а сейчас хочется закрыть глаза.

1. Пошел покупать гвоздей. Два бытовых магаза, семейных рядом с домом закрыты – объявление закрыты.
2. В автосервисе тачка зависла – заболел мастер.
3. В барбершоп пришел он пустой – парикмахер говорит отменили запись 9/10 клиентов.
4. В прошлую пятницу в офисе заболело 7 человек, а к вчерашней пятнице все тупо сидели дома и болели, даже не упоминая о болезни.
5. Сам я всю субботу лежал с адской болью головы и одышкой.

Эта болезнь тупо рутиной стала

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3
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Нужный корабль

Эта болезнь тупо рутиной стала
Ну так потому что отношение такое, как у людей, так и у государства.
Типа ну а хули?

Итого - 1млн избыточной смертности за 2021. За 2022 будет еще больше, можете скринить.

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Anton Golovanov

1 млн избыточной за два года, а не за год. За 2021 несколько меньше 700к, остальные 300 за 2020.

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Romula Daraa

зачем вам нужны пенсионеры, которые не верят вковид и не хотят привиться спутником?

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Сергей Махалов

А нахуя нам либерахи, которые радуются смерти пенсионеров?
Человек может заблуждаться, например.

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ШБмнк

Правда. У нас скорее всего первый месяц нового семестра будет на дистанте. Уже 3й год стабильно

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Рыжий

Как же охуенно, что я не взял академ, а закончил универ. Не представляю как в таких условиях учиться

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Антон Лисин

В это время ОРЗ обычный. Хуету придумываете

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Лысина Арика
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Alexei Kuksin

Ну не скажи. Я не помню, чтобы в прошлые года в школах так болели дети. У нас по 50% в отдельных класса.

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Alexey Betev

Недавно переболел. Это нихрена не орз просто

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Кузькин отец

Ура победа

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Сеня

Похуй

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Сеня

Блин когда уже забьют на статистику заразившихся и будут смотреть только умирающих

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Lofoten Forsake

Все заразятся. Что больше, то и напишут. Большие цифры приятнее озвучивать.

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Дуд Волро

nikhuya sobi

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Нужный корабль

Пофиг. Количество госпитализаций в 3-4 раза меньше, чем в октябре-ноябре.

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ГТО и Теология

Про реальность:

Заболела знакомая в регионе, кашель, боль в горле и тд, сдала тест - положительный, с ней контактировали 4 родственника, все без симптомов, сдавать тест конечно же не пошли, потому что даже экспресс, это 999 ₽, с зарплатами 15-30, это существенно для бюджета, зато пошли на работу и в школу.

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Сергей Махалов
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Michael Konovalov

Да и половой член с ним, с омикроном.

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Рыжий

Кстати писали же, от из-за ковида половой член уменьшается на несколько сантиметров

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Нужный корабль

Все так, даже на 10 бывает. У меня был 23

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6
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Michael Konovalov

Это отрицательный рост.

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Павел Морозов

Положительное падение

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Саша

бегу прививаться

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Павел Морозов

Опять дистант

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Имя И Фамилия

Ещё неделю на больничном сижу, проходит легче гриппа лол. Только горло заебало. В 20м году болел - сильно хуже было

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Пластиковое Окно

Просто дед решил всех на домашний арест посадить.

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SadDamnWhoSaid

вот эту бы новость запостили

Естественная убыль населения России превысила…
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meduza.io
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Slow Zeleniy

Есть пробитие, ррррраунд!

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Нужный корабль

Похуй

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