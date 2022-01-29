Неделю назад оперативный штаб сообщал о 57 тысячах заболевших.

Положительные тесты на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 113 122 человека, сообщает оперштаб. Больше всего новых заражений выявили в Москве (26 488) и в Петербурге (14 939). В больницы госпитализировали 14 570 россиян.

Оперштаб сообщает, что от инфекции скончались 668 человек, выздоровели — 30 010. Общее количество умерших с коронавирусом в России с начала пандемии достигло 681,1 тысячи человек.

Рекордные показатели в России ежедневно обновляются больше недели: первый рекорд зарегистрировали 21 января. Рост заболеваемости начался с приходом нового штамма «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что при нём количество заболевших может начать расти на 100 тысяч человек.

Разборы Sasha Shambilova 21.12.2021 мир Статьи редакции «Омикрон» — серьёзная угроза или менее опасный вариант? Главное о самом обсуждаемом штамме, который охватывает Учёные сообщают о способности «омикрона» ускользать от вакцин и его высокой заразности, но какие из этих данных верны — пока непонятно. Путешественники ждут автобус до самолёта в аэропорте Лос-Анджелеса Фото AP