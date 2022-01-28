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Новости
Сергей Исенеков

«Новая газета»: анонимный телеграм-канал выслеживает бывших чеченских силовиков в Турции Статьи редакции

Чеченские блогеры следят за местоположением бывших приближённых Кадырова и угрожают им расправой.

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Автор «Новой газеты» Елена Милашина рассказала об анонимном телеграм-канале под названием Security Turkey. Его администраторы следят за аккаунтами прибывших в Турцию чеченских силовиков, отслеживают по геолокации и ищут у них недвижимость и бизнес в этой стране.

Как отмечает издание, канал создали в августе 2021 года, а с этого момента на него подписалось больше семи тысяч человек. В первой публикации администраторы объяснили цели и задачи «анонимных мстителей», создавших этот канал:

  • противодействовать заказным убийствам лиц чеченской национальности на территории Турции;
  • выявлять в чеченской диаспоре, «опубличивать» и преследовать бывших кадыровцев;
  • сделать турецкое направление для этих людей не самым безопасным и комфортным.

И это движение, безусловно, находит большую поддержку внутри Чечни, так как немалое количество непубличной — вызывающе эксклюзивной! — информации поступает не от простых граждан, а, со всей очевидностью, от непосредственно приближенных к Кадырову и его окружению источников.

Елена Милашина
журналист

В начале сентября в нескольких телеграм-каналах критиков чеченской власти одновременно опубликовали видео с избиением человека, нападение на которого произошло в Турции. По их информации, это мог быть бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы Ахмата Кадырова 42-летний Абдурахман.

Ролик с избиением бывшего «кадыровца» одним из первых опубликовал Security Turkey (редактор TJ проверил канал на наличие ролика, но его уже удалили). Авторы телеграм-канала написали о том, что после службы в полку избитый мужчина участвовал в пытках и совершении нескольких преступлений. После этого он переехал в Турцию, где «уговаривал нужных кадыровцам людей вернуться в Чечню» и обещал уладить проблемы. При этом источники «Новой газеты» опознали этого человека и сказали, что он был обычным водителем, но не смогли вспомнить его фамилию.

После публикации видео с избиением неизвестного мужчины об угрозах сообщил бывший сотрудник чеченской полиции Ахмед Арсанукаев, проживавший с семьёй в Турции. Он утверждал, что чеченский блогер угрожал ему и его семье физической расправой. Security Turkey опубликовал запись разговора их разговора.

Как отмечает «Новая газета», в октябре 2021 года турецкие спецслужбы задержали шестерых человек, в том числе четверых россиян, по делу о подготовке вооруженного нападения на чеченских оппозиционеров. Турецкие СМИ писали, что задержанные выполняли приказы советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова. По мнению Милашиной, угрозы и действия турецкой разведки «могли сильно напугать кадыровцев».

Именно Security Turkey первым опубликовал фотографии подозреваемых, которые администраторы телеграм-канала сделали на улицах Стамбула. Как отмечает «Новая газета», после задержания мужчин «чеченские силовики присели на задницу». Они всё также продолжали летать на отдых в Турцию, но теперь публиковали фотографии только лишь после возвращения в Чечню.

По данным телеграм-канала «Адат», так же поступил и Рамзан Кадыров, который посетил Турцию в октябре. Глава Чечни тщательно скрывал поездку от своих приближённых, а первые фотографии из Турции опубликовал уже после возвращения в Россию.

По мнению «Новой газеты», все события связаны с серией похищений родственников людей, которые критикуют Кадырова. Среди них были члены семьи блогера Хасана Халитова, Заремы Мусаевой, Минкаила Мализаева, Аслана Арцуева и других.

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они похитили мать экс-юриста.

Истории
Яна Ломакина
Силовики из Чечни похитили мать экс-юриста «Комитета против пыток». Кремль назвал это «фантастической историей». Главное Статьи редакции

По версии правозащитников, женщину похитили из-за предполагаемой связи её сына с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.

Скриншот видео «Комитета против пыток»

#новости #турция #соцсети

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Иной бинокль

И писать ничего не хочется, а то ещё извиняться придётся.

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Stanley H. Tweedle

Ты только что оскорбил молчаливых чеченцев

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6
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Mahmud

РиДОНли

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1
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Иной бинокль

Потому что кадыров ган дон?

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0
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Сырно

Что по этому поводу думает Михаил Светов??

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4
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Иной бинокль

Анимечника спросить забыли.

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7
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Иной бинокль

Так я не понэл

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1
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Иной бинокль

Не, ну тебя я люблю :з

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некипишуй

from:svtv_news коронабесие OR ковид OR коронабесия OR байден

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Иной бинокль

Мстители

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3
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Иной бинокль

Когда демократии нет даже по другую сторону баррикад

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Robo Krabe

Так это же заебись.
На каждое действие есть противодействие.
Рад что нашлась настолько "ебанутая" страна, граждане которой могут и не боятся кошмарить этих бесов.

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Иной бинокль

Ютуб у него интересный конечно, можно идти сразу туда

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некипишуй

у когО?

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Иной бинокль

У Хасана Халитова

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Иной бинокль

Какой хороший бот

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Иной бинокль

Чую война кланов назревает в Чечне

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