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Саша Кириллова

Фильм HBO и CNN о Навальном получил две награды на фестивале Sundance Статьи редакции

В номинации Festival Favorite Award и приз зрительских симпатий.

SundanceFilmFestival @sundancefest
Announcing the Festival Favorite Award. This award is selected by audience votes from the 84 features screened at #Sundance 2022.

Фильм «Навальный» получил приз зрительских симпатий в категории «Документальный фильм» и награду в номинации Festival Favorite Award, сообщили организаторы фестиваля. Победитель последней выбирается зрителями из всего кино, представленного на Sundance.

Премьера фильма «Навальный» состоялась 25 января. В нём рассказывается история отравления политика, его лечения и возвращения в Россию. Режиссёром фильма выступил Дэниел Роэр. На следующий день в сети появились первые отзывы на картину.

Покажут ли фильм в России, неизвестно. В кинокомпании «Амедиа», имеющей эксклюзивные права на показ премьер HBO, заявили, что пока не планируют вести переговоры о покупке прав. При этом журналист Bellingcat Христо Грозев утверждал, что создатели фильма нашли способ показать его российской аудитории.

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

#новости #кино #навальный

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Andy

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Лучше сразу сайт закройте, клоуны блядь.

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Путин спас Россию

Опять навальнятам кто-то что-то должен, да штош такое

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–7
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Рыжий

Дохуя ты смелый

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3
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Andy

Нет, я соевый трусливый куколд и предлагаю, то что сделал бы сам - удалил бы сайт, а то мало ли что

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2
15 комментариев
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Уютный Багажник

@Путин спас Россию фас

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12
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Уютный Багажник

кек

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12
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Нужный корабль

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Опять позоритесь, пиздец.

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7
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Нужный корабль

Ваш юрист - ссыкло просто, законов никаких нет насчёт маркировки физлиц.

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3
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Нужный корабль

Сегодня нет, а завтра приняли и давай маркировать 100500 статей о Навальном

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3
25 комментариев
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Путин спас Россию

Студентику виднее, как надо между законами лавировать, он же на Любку Соболь подписан

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3 комментария
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Путин спас Россию

Опять навальнят обидели 😄

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1
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Павел Морозов

Поздравляем Навального с победой.

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5
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Путин спас Россию
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Андрей Рядькин

Утро субботы, а ты уже рвёшься.
Возьми конфеты, велик, найди себе друзей

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4
4 комментария
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Путин спас Россию

Почему не все разу, они что Путину продались что ли

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–7
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Нужный корабль

Просто побоялись, что Алекс Ферман из Казахстана проснётся от раздирания очка огнём раньше времени.

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13
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Нужный корабль

Ферман охуенный чувак

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11 комментариев
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Путин спас Россию

И Путин так забьётся в истерике, что на Украину вторгнется

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–4
4 комментария
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Нужный корабль

а всё потому что запад ебал в целом и общем эти снгшные проблемы/политическую битву между чекистами и общественниками. там победителем от жюри признан фильм по событиям интереснее - на тяньмэнской площади

Documentarian Christine Choy tracks down three exiled dissidents from the Tiananmen Square massacre, in order to find closure on an abandoned film she began shooting with Renee Tajima-Peña in 1989.

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Путин спас Россию

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ весь мир смотрит на драму вокруг Навального!!!1111

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Andy

ебал снгшные проблемы
 Но не ебал китаепроблемы? Какие же вы потешные

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Нужный корабль

по моему в США сейчас китай гораздо чаще в новостях появляется чем россия

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3 комментария
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Mahmud

а всё потому что запад ебал в целом и общем эти снгшные проблемы
 Держи в курсе

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Нужный корабль

а то что?

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2 комментария
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Нужный корабль

А в чем разница, что тут азиаты и начали сниматт фильм хуеву тучу лет назад?

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Нужный корабль

#непремиясахарова

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Никита

Кажется даже если негативно относиться к Навальному, всё равно нельзя не признать, что история у него интересная. А если ещё и снято хорошо, то это гарантия хорошего фильма.

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Нужный корабль

негативно относиться к Навальному
Зачем?

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Рыжий

А че он русофобию вот эту вот затевает

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Нужный корабль

Так премия не говорит, что фильм хороший

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Путин спас Россию

Сжалились над убогими и дали шоколадную медальку

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6 комментариев
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Игорь Голованов

Получается этот весь замес был ради фильма в штатах?

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