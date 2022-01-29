В номинации Festival Favorite Award и приз зрительских симпатий.

SundanceFilmFestival @sundancefest Announcing the Festival Favorite Award. This award is selected by audience votes from the 84 features screened at #Sundance 2022.

Фильм «Навальный» получил приз зрительских симпатий в категории «Документальный фильм» и награду в номинации Festival Favorite Award, сообщили организаторы фестиваля. Победитель последней выбирается зрителями из всего кино, представленного на Sundance.

Премьера фильма «Навальный» состоялась 25 января. В нём рассказывается история отравления политика, его лечения и возвращения в Россию. Режиссёром фильма выступил Дэниел Роэр. На следующий день в сети появились первые отзывы на картину.

Покажут ли фильм в России, неизвестно. В кинокомпании «Амедиа», имеющей эксклюзивные права на показ премьер HBO, заявили, что пока не планируют вести переговоры о покупке прав. При этом журналист Bellingcat Христо Грозев утверждал, что создатели фильма нашли способ показать его российской аудитории.

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.