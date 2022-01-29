Фильм HBO и CNN о Навальном получил две награды на фестивале Sundance Статьи редакции
В номинации Festival Favorite Award и приз зрительских симпатий.
Фильм «Навальный» получил приз зрительских симпатий в категории «Документальный фильм» и награду в номинации Festival Favorite Award, сообщили организаторы фестиваля. Победитель последней выбирается зрителями из всего кино, представленного на Sundance.
Премьера фильма «Навальный» состоялась 25 января. В нём рассказывается история отравления политика, его лечения и возвращения в Россию. Режиссёром фильма выступил Дэниел Роэр. На следующий день в сети появились первые отзывы на картину.
Покажут ли фильм в России, неизвестно. В кинокомпании «Амедиа», имеющей эксклюзивные права на показ премьер HBO, заявили, что пока не планируют вести переговоры о покупке прав. При этом журналист Bellingcat Христо Грозев утверждал, что создатели фильма нашли способ показать его российской аудитории.
*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Лучше сразу сайт закройте, клоуны блядь.
Опять навальнятам кто-то что-то должен, да штош такое
Дохуя ты смелый
Нет, я соевый трусливый куколд и предлагаю, то что сделал бы сам - удалил бы сайт, а то мало ли что
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кек
Комментарий удален
Студентику виднее, как надо между законами лавировать, он же на Любку Соболь подписан
Опять навальнят обидели 😄
Поздравляем Навального с победой.
Утро субботы, а ты уже рвёшься.
Возьми конфеты, велик, найди себе друзей
Почему не все разу, они что Путину продались что ли
И Путин так забьётся в истерике, что на Украину вторгнется
а всё потому что запад ебал в целом и общем эти снгшные проблемы/политическую битву между чекистами и общественниками. там победителем от жюри признан фильм по событиям интереснее - на тяньмэнской площади
Documentarian Christine Choy tracks down three exiled dissidents from the Tiananmen Square massacre, in order to find closure on an abandoned film she began shooting with Renee Tajima-Peña in 1989.
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ весь мир смотрит на драму вокруг Навального!!!1111
ебал снгшные проблемы
Но не ебал китаепроблемы? Какие же вы потешные
а всё потому что запад ебал в целом и общем эти снгшные проблемы
Держи в курсе
Кажется даже если негативно относиться к Навальному, всё равно нельзя не признать, что история у него интересная. А если ещё и снято хорошо, то это гарантия хорошего фильма.
А че он русофобию вот эту вот затевает
Сжалились над убогими и дали шоколадную медальку
Получается этот весь замес был ради фильма в штатах?