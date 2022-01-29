Идею предложил бизнесмен Игорь Ашманов: он считает, что в список войдут ресурсы об ЛГБТ и радикальном феминизме.

Президент России Владимир Путин поручил администрации рассмотреть идею создания «саморегулируемого реестра токсичного контента». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Предложение на встрече Путина с Советом по правам человека (СПЧ) выдвинул бизнесмен Игорь Ашманов. Он заявил, что в реестр можно включать сайты с информацией, которая не запрещена по закону, но может оказать нежелательное влияние на молодежь.

Категории «токсичного контента» Ашманов предложил определять через «открытое общественное обсуждение». По его мнению, включить в список стоит информацию про «насилие, зоофилию, радикальный феминизм, опасность прививок, отказ от рождения детей и поощрение ЛГБТ».

Решение должно быть принято до 1 июня.