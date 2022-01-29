Путин поручил рассмотреть идею создания реестра «токсичного контента» в интернете Статьи редакции
Идею предложил бизнесмен Игорь Ашманов: он считает, что в список войдут ресурсы об ЛГБТ и радикальном феминизме.
Президент России Владимир Путин поручил администрации рассмотреть идею создания «саморегулируемого реестра токсичного контента». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
Предложение на встрече Путина с Советом по правам человека (СПЧ) выдвинул бизнесмен Игорь Ашманов. Он заявил, что в реестр можно включать сайты с информацией, которая не запрещена по закону, но может оказать нежелательное влияние на молодежь.
Категории «токсичного контента» Ашманов предложил определять через «открытое общественное обсуждение». По его мнению, включить в список стоит информацию про «насилие, зоофилию, радикальный феминизм, опасность прививок, отказ от рождения детей и поощрение ЛГБТ».
Решение должно быть принято до 1 июня.
знаю какой сайт точно туда попадет
D*F
Только после вас.
**
ДТФ - на 90% пророссийский ватный сайт, они там минусами завалят за одну только констатацию факта, что спасибо Западу за их счастливое детство со всеми этими консолями и пекарнями, телевизорами и интернетами - да в общем-то и играми и всеми их любимыми сериалами и человечками-паучками.
Он туда точно не попадёт.
ТЖ = Токсичный Журнал
отказ от рождения детей
суккк)))
Но у меня пенис!(((
У нас сокращение населения происходит... Естественно он будет каждый раз приплетать рождаемость... Готов кстати к обсуждению новости, про новые надбавки уже и за первого ребёнка. Или к очередным проклятым 90-м, которые подкосили нас в ~2025-м?
Попробовал представить.
Поколебался между картинкой с камеры в мавзолее и репортажем о гурбангулыбердумухамедове. Но во втором случае дворцы видны.
токсик #1
Бабы должны быть готовы ещё нарожать, и агитировать их за отказ могут только нацпредатели и иноагенты. Как-то так, наверное))
Отлично, ещё один каталог интересных сайтов будет
Это как поощрение "антисоветских измышлений" в юности деда, который это принимает. Очень хочется вернуть идеологию, которой нет.
Так он и вернул, сейчас не девяностые
Не сожгли на костре = одобряют
кто на молодежь нежелательно влияет? кто влияет-то? не понял, кто негативно влияет?
враги народа, экстремисты и прочие педерасты
лол
А почему токсичные, фашистские федеральные каналы, которые призывают к ненависти не попадают под запрет?)
Ненависть бывает разная, конкретно эта сплачивает глубинный народ вокруг бункера, объясняет ему причины происходящего в мордоре.
Надеюсь хотя бы теперь тут либерах перебанят
Так, а что подписать нужно? Что нужно подписать?
Выбери свой лейбл:
1) Экстремист\террорист
2) Иностранный агент
3) Токсичный
На самом деле некого будет банить, если TJ внесут в список токсичных ресурсов
Ура, интернет будет добрым и дружелюбным :3
походу, TJ тоже может оказаться в этом списке
Оверлокерс уже попал в некие списки токсичности из-за ругани фанатов
да
14 признаков фашизма — Psychologies.ru
Jlo осуждае
Ладно реестр, что будет с сайтами которые в нем? Заблокировать не заблокируют, но что тогда сделают
Почему не заблокируют?
Например, обяжут помечать специальной плашкой, как инагентов. Обрежут доступ на размещение рекламы, от чего большинство этих сайтов загнутся
В закладки на комп Пыни пойдут.
мдааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Пусть сначала главный международный токсик зарегистриует личный кабинет на TJ
@Игорь Ашманов @Игорь Ашманов молодец
Президент трудится без выходных, все заботится о нашей безопасности
Ашманов владеет конторой, которая литералли этим и занимается, только пока для частников. Думаю он просто хочет зарабатывать не миллионы, а миллиарды и платить ему будешь лично ты.
Впервые правильная идея
Да, дурачки с двача будут рады. "Путин запретил феминиздок"
Панаму жалоб накидать, делов то.
Злоупотребление правом
Ну, как бы вна TJ стравили целых два аккаунта Ашманова, так что вот - ответочка. :)
На улицах
А дальше как с иноагентами: в паспорт поставить метку и при каждом разговоре уведомлять собеседника о том, что ты внесён минчем-то в список токсичных ресурсов, а также запретить выдавать кредиты и ипотеки, ездить в общественном транспорте, запретить получать вод. права и обращаться за медпомощью, а после переходить к родственникам, если те в прямом эфире первого канала не объявят об отречении от тебя
В театре не показывают таких спектаклей, как правительство… каждый раз дно пробивают.
Скоро:
...говорится на сайте tjournal.ru*
*токсичный контент
"здесь был ответ на коммент"
Исправьте мобильное приложение уже, когда вместо ответа публикуется обычный коммент
Зачем, если есть tj
А вот и следующий этап чебурнета
Следующий шаг - создание Министерства Кринжа.
Любимая демократия: рандомного хуя с баблом на полном серьезе слушает президент!
Информирование об опасности прививок законом не запрещена, но Путин ее посчитал "токсичной". И что?
Он как-то по закону может это запретить?
Более того, это прямое противоречие 13 и 29 статьи Конституции России, если попытаются блокировать информацию в СМИ.
Согласно 13 статье, если общественно-политическая организация выступает против прививок, включая по религиозным соображениям, то запретить ей это делать никто не имеет право. Сейчас есть такая организация - ПДС НПСР (Постоянно действующее совещание национал-патриотических сил России), и в нее входит огромное количество партий и организаций.
Согласно 29 статьи и вовсе не имеют запретить право человеку выражать его субъективное мнение и его убеждения. И более того, прямо указывается на запрет цензуры.