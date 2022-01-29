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Саша Кириллова

Путин поручил рассмотреть идею создания реестра «токсичного контента» в интернете Статьи редакции

Идею предложил бизнесмен Игорь Ашманов: он считает, что в список войдут ресурсы об ЛГБТ и радикальном феминизме.

Президент России Владимир Путин поручил администрации рассмотреть идею создания «саморегулируемого реестра токсичного контента». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Предложение на встрече Путина с Советом по правам человека (СПЧ) выдвинул бизнесмен Игорь Ашманов. Он заявил, что в реестр можно включать сайты с информацией, которая не запрещена по закону, но может оказать нежелательное влияние на молодежь.

Категории «токсичного контента» Ашманов предложил определять через «открытое общественное обсуждение». По его мнению, включить в список стоит информацию про «насилие, зоофилию, радикальный феминизм, опасность прививок, отказ от рождения детей и поощрение ЛГБТ».

Решение должно быть принято до 1 июня.

#новости #путин #соцсети

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Андрей Заварзин

знаю какой сайт точно туда попадет

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38
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Уютный Багажник

D*F

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22
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Вадим Елистратов

Только после вас.

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22
29 комментариев
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Андрей Заварзин

**

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0
8 комментариев
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Ферман спас Россию

ДТФ - на 90% пророссийский ватный сайт, они там минусами завалят за одну только констатацию факта, что спасибо Западу за их счастливое детство со всеми этими консолями и пекарнями, телевизорами и интернетами - да в общем-то и играми и всеми их любимыми сериалами и человечками-паучками.
Он туда точно не попадёт.

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2
4 комментария
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Shenmue

ТЖ = Токсичный Журнал

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4
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Нужный корабль

Любой

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1
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Уютный Багажник

отказ от рождения детей
 суккк)))

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20
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Нужный корабль

Слыш рожать

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15
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Уютный Багажник

Но у меня пенис!(((

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6 комментариев
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Dmitry Sursin

У нас сокращение населения происходит... Естественно он будет каждый раз приплетать рождаемость... Готов кстати к обсуждению новости, про новые надбавки уже и за первого ребёнка. Или к очередным проклятым 90-м, которые подкосили нас в ~2025-м?

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0
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Нужный корабль

всё блять никак не создадут интернет где всё только хорошо, их дворцов не видно и путин молодец политик лидер и борец

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16
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заказ наряд

Попробовал представить.

Поколебался между картинкой с камеры в мавзолее и репортажем о гурбангулыбердумухамедове. Но во втором случае дворцы видны.

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1
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Нужный корабль

пусть говна пожрёт

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8
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Нужный корабль

принят в список первым

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11
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Нужный корабль

Первым будет Орлов. Прямо в заголовке.

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2
1 комментарий
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Андрей Заварзин

токсик #1

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Нужный корабль

Категории «токсичного контента» Шаманов предложил определять через «открытое общественное обсуждение»
Открытое общественное обсуждение: открыл рот и стал экстремистом.

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10
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Нужный корабль

токсичный контент
 отказ от рождения детей
 кажется они выходят на новый уровень

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hikari

Бабы должны быть готовы ещё нарожать, и агитировать их за отказ могут только нацпредатели и иноагенты. Как-то так, наверное))

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0
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Роман Александров

Отлично, ещё один каталог интересных сайтов будет

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7
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Нужный корабль

поощрение ЛГБТ
Что такое поощрение ЛГБТ?

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4
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Хенрик Квинто

Это как поощрение "антисоветских измышлений" в юности деда, который это принимает. Очень хочется вернуть идеологию, которой нет.

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7
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испанский смех

Так он и вернул, сейчас не девяностые

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1 комментарий
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Нужный корабль

Не преследование == поощрение

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3
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BTopHuk

Не сожгли на костре = одобряют

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Нужный корабль

Лайк Климову например

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Нужный корабль

поощри меня как следует

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1 комментарий
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гчк

кто на молодежь нежелательно влияет? кто влияет-то? не понял, кто негативно влияет?

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Сергей Усанов

враги народа, экстремисты и прочие педерасты

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Sergey Michko

лол

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Pulp Fiction

А почему токсичные, фашистские федеральные каналы, которые призывают к ненависти не попадают под запрет?)

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Ферман спас Россию

Ненависть бывает разная, конкретно эта сплачивает глубинный народ вокруг бункера, объясняет ему причины происходящего в мордоре.

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Путин спас Россию

Надеюсь хотя бы теперь тут либерах перебанят

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BTopHuk

Так, а что подписать нужно? Что нужно подписать?

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Vladimir Vorobyev

Выбери свой лейбл:
1) Экстремист\террорист
2) Иностранный агент
3) Токсичный

На самом деле некого будет банить, если TJ внесут в список токсичных ресурсов

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Некая Л.

Ура, интернет будет добрым и дружелюбным :3

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Некая Л.
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7
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Vladimir Vorobyev

походу, TJ тоже может оказаться в этом списке

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Василий Иванов

Оверлокерс уже попал в некие списки токсичности из-за ругани фанатов

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Нужный корабль

Так Шаманов или Ашманов?

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Vladimir Vorobyev

да

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Нужный корабль

обои

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Нужный корабль

Дешманов

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Нужный корабль

Можно просто пидор

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Наблюдатель

14 признаков фашизма — Psychologies.ru

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Еще недавно всем казалось, что фашизм остался в прошлом. Но сегодня это слово зазвучало снова…
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1
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заказ наряд

Jlo осуждае

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фиолетовый бобер

Ладно реестр, что будет с сайтами которые в нем? Заблокировать не заблокируют, но что тогда сделают

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Путин спас Россию

Почему не заблокируют?

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3
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solawind

Например, обяжут помечать специальной плашкой, как инагентов. Обрежут доступ на размещение рекламы, от чего большинство этих сайтов загнутся

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Нужный корабль

наградят

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Bartashevish- kun

В закладки на комп Пыни пойдут.

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гчк

мдааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

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Ze Katze

Пусть сначала главный международный токсик зарегистриует личный кабинет на TJ

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Vld Mkrv

@Игорь Ашманов @Игорь Ашманов молодец

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испанский смех

Президент трудится без выходных, все заботится о нашей безопасности

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kkk

Ашманов владеет конторой, которая литералли этим и занимается, только пока для частников. Думаю он просто хочет зарабатывать не миллионы, а миллиарды и платить ему будешь лично ты.

https://www.kribrum.ru/technology/

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1
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Sergey FFF

Впервые правильная идея

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–15
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solawind

Да, дурачки с двача будут рады. "Путин запретил феминиздок"

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1
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Нужный корабль

Двач уже и так под колпаком лол, зря радуются

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0
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Нужный корабль

угадайте кто будет первый на очереди )))))

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Нужный корабль

Было бы смешно если б в токсичный контент попали соловьев и ко

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Bartashevish- kun

Панаму жалоб накидать, делов то.

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0
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BTopHuk

Злоупотребление правом

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Нужный корабль

Надеюсь, реестр будет существовать в виде бумажной книги ядовито-зеленого цвета, рассылаемой по почте

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Нужный корабль

когда очень хочется цензурку

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заказ наряд
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Chikk

Ну, как бы вна TJ стравили целых два аккаунта Ашманова, так что вот - ответочка. :)

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Нужный корабль

И дальше что? Добавить в список типа "родительский"?

P.s. Интересно, кто-нить там понимает, что это не сайт токсичный, а люди. Если ограничивать доступ к сайту - люди просто вывалят свою токсичность в другом месте.

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Антон Лисин

На улицах

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Нужный корабль

А дальше как с иноагентами: в паспорт поставить метку и при каждом разговоре уведомлять собеседника о том, что ты внесён минчем-то в список токсичных ресурсов, а также запретить выдавать кредиты и ипотеки, ездить в общественном транспорте, запретить получать вод. права и обращаться за медпомощью, а после переходить к родственникам, если те в прямом эфире первого канала не объявят об отречении от тебя

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Вежливый Снайпер

В театре не показывают таких спектаклей, как правительство… каждый раз дно пробивают.

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Нужный корабль

Когда уже белые списки?

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Максим Шпилёв

Скоро:

...говорится на сайте tjournal.ru*

*токсичный контент

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Нужный корабль

Нам пизда
https://tjournal.ru/s/dispute/517688-doigralis-toksiki

Доигрались, токсики?
Доигрались, токсики?
tjournal.ru
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Нужный корабль

Ну всё, пизда тж

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Далер Скиндиров

"здесь был ответ на коммент"
Исправьте мобильное приложение уже, когда вместо ответа публикуется обычный коммент

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Павел Каташев

Зачем, если есть tj

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Андрей

А вот и следующий этап чебурнета

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Хинкаль

Следующий шаг - создание Министерства Кринжа.

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Лмао

Любимая демократия: рандомного хуя с баблом на полном серьезе слушает президент!

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Олег Тимофеев

Информирование об опасности прививок законом не запрещена, но Путин ее посчитал "токсичной". И что?
Он как-то по закону может это запретить?
Более того, это прямое противоречие 13 и 29 статьи Конституции России, если попытаются блокировать информацию в СМИ.
Согласно 13 статье, если общественно-политическая организация выступает против прививок, включая по религиозным соображениям, то запретить ей это делать никто не имеет право. Сейчас есть такая организация - ПДС НПСР (Постоянно действующее совещание национал-патриотических сил России), и в нее входит огромное количество партий и организаций.
Согласно 29 статьи и вовсе не имеют запретить право человеку выражать его субъективное мнение и его убеждения. И более того, прямо указывается на запрет цензуры.

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