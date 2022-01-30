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Саша Кириллова

Россия изменила район учений ВМФ в Атлантическом океане после недовольства ирландских рыбаков Статьи редакции

Ирландцы обещали «мирно сорвать» мероприятия, которые могут негативно сказаться на промысле.

Министр обороны России Сергей Шойгу перенёс район февральских учений ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщается в твиттере посольства России. Этому способствовали протесты местных рыбаков, добывающих рыбу к юго-западу от побережья острова.

Глава организации рыбной промышленности юга и запада Ирландии Патрик Мёрфи пообещал устроить акцию протеста и «мирно сорвать» учения ВМФ. Он отметил, что активность военных кораблей и подлодок может негативно сказаться на промысле.

Заявление российского посольства о переносе места учений упоминает запросы Мёрфи и отмечается, что Шойгу пошёл на уступки «в качестве жеста доброй воли». Sky News сообщал, что рыбаки провели «продуктивную встречу» с послом России.

Учения в Атлантическом океане пройдут с 3 по 8 февраля. В них примут участие более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около 10 тысяч военных.

#новости #россия #ирландия

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Семен Прозов

а какого хрена Россия проводит свои военные учения в экономической зоне Ирландии? Что я пропустил?

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28
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Рыжий

Всем известно, что границы России нигде не заканчиваются

Путин: "Границы России нигде не заканчиваются…
Президент России Владимир Путин провел мини-экзамен по географии для одаренных детей и сам дал…
www.bbc.com
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30
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Путин спас Россию

Это так.

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–3
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IO

Территориальные воды и экономическая зона две разные вещи

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7
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Семен Прозов

США свои крейсеры подгонит к нам в экономическую зону, что будет?

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1
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Dr Serj

США свои крейсеры подгонит к нам в экономическую зону, что будет?
 так они и заходят и учения там проводят

экономическая зона 200 миль за пределами террвод, там нельзя запретить проход

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6
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IO

Не знаю, что?
https://goarctic.ru/politics/arkticheskoe-energeticheskoe-vedomstvo-ssha-i-voennye-provokatsii-v-isklyuchitelnoy-ekonomicheskoy-z/

Арктическое энергетическое ведомство США и…
Зарубежные СМИ об Арктике
goarctic.ru
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3
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Семен Прозов

вийна

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0
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Zakhar Zakharov

они что мускулами играют???!! агрессоры?!

но двойные стандарты для либералов недоступны для понимания. стрелочка не поворачивается

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Ферман спас Россию

Россия как всегда опозорится - будет пытаться догнать их крейсеры, кричать в мегафоны что-то непонятное и кидать перед собой бомбочки.

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Андрей Охапкин

Только не говори об этом либералам

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1
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Ферман спас Россию

Гримасы "Русского Мира"

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Путин спас Россию

Хочет, а что?

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–1
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Семен Прозов

а Ирландия не хочет)

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Путин спас Россию

Ну ладно)

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Никита

Потому что в этом месте не только рыба водится)

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Никита Борисова

Пьяный Ирландский рыбак поставил на место великомогучую русскую армию.

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14
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Рыжий

Ireland strong!

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1
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Далекий самолет

Сиба ину качок: когда против тебя бастуют россияни
Сиба ину чмоня: когда против тебя бастуют ирландцы

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13
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Антон Лисин

Обосрались санкций

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6
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Путин спас Россию

А могли бы и повторить

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гулльский_инцидент

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–15
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Михаил Артамонов

Повтори у себя за щекой, путиненок

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3
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Путин спас Россию

Норм у тебя психологическое состояние в воскресенье утром

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–1
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Далекий самолет

Он хотя бы не людоед казахский.

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5
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Путин спас Россию

И у тебя

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–4
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Далекий самолет

Ещё раз опозориться на весь мир, выставив себя неадекватными психопатами, неспособными отличить миноносец от рыбацкой лодки ?
Кстати, в русско-японской войне, ирландские рыбаки одни из немногих, кого смогла победить русская армия

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2
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Путин спас Россию

Кстати

Гулльские рыбаки запросили в качестве компенсации сумму в 110 тысяч фунтов стерлингов. Британское торговое ведомство уменьшило её до 65 тысяч. Эта сумма и была выплачена Россией[5].
Сколько это на современные деньги?

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–3
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Tauraloke Esteru

Примерно 665 552 310 российских рублей по состоянию на январь 2022 года.
Инфляция фунта стерлингов за 118 лет составила 9 668.11%, если верить валютному калькулятору.

Расчет инфляции между двумя датами, начиная с…
Калькулятор динамики цен между двумя датами (инфляция, стоимость жизни), Франция, США, Швейцария ...
fxtop.com
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5
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Никита Борисова

Этот назвали бы "гульфиковый инцидент".

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Zakhar Zakharov

спасибо за просветительскую работу, педофил

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Александр Фельдман

"Результаты инцидента: 2 рыбака убито, 6 ранено, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. В крейсер «Аврора» попало 5 снарядов, выпущенных русскими кораблями, которыми был смертельно ранен судовой иеромонах Анастасий Рукин (оторвало руку, в октябре 1904 года умер в госпитале Танжера) и легко — комендор. На корабле пробиты передняя дымовая труба, машинный кожух и надводный борт в трёх местах. На броненосце «Орёл» разорвало во время выстрела дульную часть 75-мм орудия. Кораблями сделано 500 выстрелов из орудий и 1800 из пулемётов."

То есть ещё и сами себя обстреляли, прелестно... Боевого иеромонаха жалко, конечно, пострадал за дурость флотских ымперцев...

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Ферман спас Россию

Пошла на уступки террористическому режиму Ирландии

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Zakhar Zakharov

@Путин спас Россию у тебя уже подражатели, педофил

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Далекий самолет

Ещё одно свидетельство подготовки нападения на УКРАИНУ!

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Andrew Muralov

Украина сказала, что не хочет.

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2
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Олег Новиков

Путин: ну, ладно тогда.

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Далекий самолет

Сперва показалось, что кого-то забыли спросить.

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Ферман спас Россию

Я думаю, НАТО у них не забыло спросить, раз вооружает их весьма эффективным против путинской орды оружием.
А что там что-то забыли спросить из бункера - так в нынешних реалиях миру людей на эти вскукареки уже наплевать.

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Андрей Охапкин

сливает устаревший хлам, который никому не получилось бы продать
 вооружает их весьма эффективным оружием

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Ферман спас Россию

Ну тут спорно, джавелины и их британские и шведские аналоги хорошенько прожарят путинских танкистов - и их уже чисто по количеству хватает на это. Современные версии стингеров посбивают много путинских соколов.
Но мордор будет воевать как в Сирии - издали ракетами и артиллерией, как он любит, понимая, что подобной ответки не будет. Типа - ответ на провокацию Украины.

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Далекий самолет
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Сергей Романов

Нафига ирландским рыбакам нападать на Украину?

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Путин спас Россию

Отобрать шаланды полные кефали

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Далекий самолет

и рыбку съесть

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умный человек

И креветки с пивасом

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Антон Лисин

Рыбу распугали своими древними кораблями

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Далекий самолет
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Michael Konovalov

Российский флот испугался что ирландские рыбаки их рыбой закидают)

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Филипп Дориан
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Юрий Ручимский

Вероятно, "мирных ирландских рыбаков" смутило, что учения запланированы в зоне прокладки трансатлантических интернет-кабелей. На их месте я бы тоже напрягся.

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Василий Дробовский

ВМФ Путина "обходительны" им нужны "подвиги" для Скабеевой, "страшные террористические" катера.

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