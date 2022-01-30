Россия изменила район учений ВМФ в Атлантическом океане после недовольства ирландских рыбаков Статьи редакции
Ирландцы обещали «мирно сорвать» мероприятия, которые могут негативно сказаться на промысле.
Министр обороны России Сергей Шойгу перенёс район февральских учений ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщается в твиттере посольства России. Этому способствовали протесты местных рыбаков, добывающих рыбу к юго-западу от побережья острова.
Глава организации рыбной промышленности юга и запада Ирландии Патрик Мёрфи пообещал устроить акцию протеста и «мирно сорвать» учения ВМФ. Он отметил, что активность военных кораблей и подлодок может негативно сказаться на промысле.
Заявление российского посольства о переносе места учений упоминает запросы Мёрфи и отмечается, что Шойгу пошёл на уступки «в качестве жеста доброй воли». Sky News сообщал, что рыбаки провели «продуктивную встречу» с послом России.
Учения в Атлантическом океане пройдут с 3 по 8 февраля. В них примут участие более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около 10 тысяч военных.
а какого хрена Россия проводит свои военные учения в экономической зоне Ирландии? Что я пропустил?
Всем известно, что границы России нигде не заканчиваются
Это так.
Территориальные воды и экономическая зона две разные вещи
США свои крейсеры подгонит к нам в экономическую зону, что будет?
США свои крейсеры подгонит к нам в экономическую зону, что будет?
так они и заходят и учения там проводят
экономическая зона 200 миль за пределами террвод, там нельзя запретить проход
вийна
они что мускулами играют???!! агрессоры?!
но двойные стандарты для либералов недоступны для понимания. стрелочка не поворачивается
Россия как всегда опозорится - будет пытаться догнать их крейсеры, кричать в мегафоны что-то непонятное и кидать перед собой бомбочки.
Только не говори об этом либералам
Гримасы "Русского Мира"
Хочет, а что?
а Ирландия не хочет)
Ну ладно)
Потому что в этом месте не только рыба водится)
Пьяный Ирландский рыбак поставил на место великомогучую русскую армию.
Ireland strong!
Обосрались санкций
А могли бы и повторить
Повтори у себя за щекой, путиненок
Норм у тебя психологическое состояние в воскресенье утром
И у тебя
Кстати
Гулльские рыбаки запросили в качестве компенсации сумму в 110 тысяч фунтов стерлингов. Британское торговое ведомство уменьшило её до 65 тысяч. Эта сумма и была выплачена Россией[5].
Сколько это на современные деньги?
Примерно 665 552 310 российских рублей по состоянию на январь 2022 года.
Инфляция фунта стерлингов за 118 лет составила 9 668.11%, если верить валютному калькулятору.
Этот назвали бы "гульфиковый инцидент".
спасибо за просветительскую работу, педофил
"Результаты инцидента: 2 рыбака убито, 6 ранено, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. В крейсер «Аврора» попало 5 снарядов, выпущенных русскими кораблями, которыми был смертельно ранен судовой иеромонах Анастасий Рукин (оторвало руку, в октябре 1904 года умер в госпитале Танжера) и легко — комендор. На корабле пробиты передняя дымовая труба, машинный кожух и надводный борт в трёх местах. На броненосце «Орёл» разорвало во время выстрела дульную часть 75-мм орудия. Кораблями сделано 500 выстрелов из орудий и 1800 из пулемётов."
То есть ещё и сами себя обстреляли, прелестно... Боевого иеромонаха жалко, конечно, пострадал за дурость флотских ымперцев...
Пошла на уступки террористическому режиму Ирландии
@Путин спас Россию у тебя уже подражатели, педофил
Украина сказала, что не хочет.
Путин: ну, ладно тогда.
Я думаю, НАТО у них не забыло спросить, раз вооружает их весьма эффективным против путинской орды оружием.
А что там что-то забыли спросить из бункера - так в нынешних реалиях миру людей на эти вскукареки уже наплевать.
сливает устаревший хлам, который никому не получилось бы продать
вооружает их весьма эффективным оружием
Ну тут спорно, джавелины и их британские и шведские аналоги хорошенько прожарят путинских танкистов - и их уже чисто по количеству хватает на это. Современные версии стингеров посбивают много путинских соколов.
Но мордор будет воевать как в Сирии - издали ракетами и артиллерией, как он любит, понимая, что подобной ответки не будет. Типа - ответ на провокацию Украины.
Нафига ирландским рыбакам нападать на Украину?
Отобрать шаланды полные кефали
И креветки с пивасом
Рыбу распугали своими древними кораблями
Российский флот испугался что ирландские рыбаки их рыбой закидают)
Вероятно, "мирных ирландских рыбаков" смутило, что учения запланированы в зоне прокладки трансатлантических интернет-кабелей. На их месте я бы тоже напрягся.
ВМФ Путина "обходительны" им нужны "подвиги" для Скабеевой, "страшные террористические" катера.