Ирландцы обещали «мирно сорвать» мероприятия, которые могут негативно сказаться на промысле.

Министр обороны России Сергей Шойгу перенёс район февральских учений ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщается в твиттере посольства России. Этому способствовали протесты местных рыбаков, добывающих рыбу к юго-западу от побережья острова.

Глава организации рыбной промышленности юга и запада Ирландии Патрик Мёрфи пообещал устроить акцию протеста и «мирно сорвать» учения ВМФ. Он отметил, что активность военных кораблей и подлодок может негативно сказаться на промысле.

Заявление российского посольства о переносе места учений упоминает запросы Мёрфи и отмечается, что Шойгу пошёл на уступки «в качестве жеста доброй воли». Sky News сообщал, что рыбаки провели «продуктивную встречу» с послом России.

Учения в Атлантическом океане пройдут с 3 по 8 февраля. В них примут участие более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около 10 тысяч военных.