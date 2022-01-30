Ему было 85 лет.

Фото Игоря Верещагина

О смерти актёра сообщают РИА «Новости» со ссылкой на его сына и ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

В начале января Куравлёва госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке с вирусной пневмонией. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Из госпиталя актёра перевели в хоспис имени Миллионщиковой: медики диагностировали у артиста деменцию смешанного типа.

Леонид Куравлёв — советский и российский актёр, народный артист РСФСР. Он сыграл в таких фильмах, как «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию».