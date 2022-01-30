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Саша Кириллова

Умер актёр Леонид Куравлёв Статьи редакции

Ему было 85 лет.

Фото Игоря Верещагина

О смерти актёра сообщают РИА «Новости» со ссылкой на его сына и ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

В начале января Куравлёва госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке с вирусной пневмонией. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Из госпиталя актёра перевели в хоспис имени Миллионщиковой: медики диагностировали у артиста деменцию смешанного типа.

Леонид Куравлёв — советский и российский актёр, народный артист РСФСР. Он сыграл в таких фильмах, как «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию».

#новости

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Далекий самолет

В 2014 году Куравлёв подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.
В интервью 2016 года актёр назвал существование России «спасением мира» и призвал поддержать президента Владимира Путина. Он высказал мнение, что страны Запада стремятся уничтожить Россию, а такие понятия, как «доброта» и «душа», иностранцам чужды.
Такой вот дедуля был.

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24
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Далекий самолет

медики диагностировали у артиста деменцию смешанного типа.
🤔

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42
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Далекий самолет

да как вы делаете эти цитаты???

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3
2 комментария
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Максим Рычков

Конечно, аннексия Крыма — это целиком и полностью ответственность Куравлёва (нет). И поэтому вспоминать об этом в день его смерти очень уместно (тоже нет).

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17
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Далекий самолет

Уместно, вспомним все хорошее и плохое. По заслугам

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20
3 комментария
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Далекий самолет

Полиция скорби?

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5
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пепси

Про мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Это и пишут. Что не так?

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2
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Eugene SOBI

Как же пугает эта манера клеймить людей по партийной принадлежности: тот поддержал Путина, а тот - Навального.

Ни Навальный, ни Путин не являются абсолютным добром, и злом абсолютным они не являются тоже.

У людей есть причины уважать или критиковать того или другого.

Мы же, при оценке личности и уж тем более профессиональных успехов человек, должны оставлять их политические взгляды за скобками.

В ином случае мы снова откатимся к расстрельным спискам и нацистским режиамам.

Удивительно, что подобным образом высказываются люди, которых самих раздражает когда их политических героев день от дня шеймят пропагандистские провластнык СМИ.

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22
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Далекий самолет

Почему картины Гитлера не оценивают в отрыве от его личности?

Актёр поддерживал военную аннексию, а это не просто политические взгляды. Он буквально стелил дорожку кровавому режиму.

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5
1 комментарий
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Далекий самолет

оставлять их политические взгляды за скобками
Ну ты оставляй. А я не намерен.

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2
3 комментария
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Рыжий

Мы же, при оценке личности и уж тем более профессиональных успехов человек, должны оставлять их политические взгляды за скобками.
 При оценке личности невозможно оставлять полит взгляды за скобками. Проф успехи - да. @Михаил Темнов хоть и душнит, но все таки прав

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2
11 комментариев
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Dmitry Pasyutin

Ни Навальный, ни Путин не являются абсолютным добром, и злом абсолютным они не являются тоже.
 именно поэтому здесь никто не РАДУЕТСЯ его смерти

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1
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Далекий самолет

Мы же, при оценке личности и уж тем более профессиональных успехов человек, должны оставлять их политические взгляды за скобками.
 В ином случае мы снова откатимся к расстрельным спискам и нацистским режиамам
А этому есть какие-то логические свидетельства, кроме «я так сказал»?

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0
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Marselin

Можно сколько угодно говорить о его политических взглядах, но он был прежде всего хорошим актером, а что он там уже думал, это его личное дело

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7
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Далекий самолет

личное дело
 публично подписал письмо в поддержку оккупации и войны с Украиной
Охуенно личное.

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19
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Далекий самолет

Ой блять и чё?

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10
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Далекий самолет

С мертвецами только и умеете воевать в комментариях

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10
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Далекий самолет

Не смущает вообще?

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–3
19 комментариев
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Chikk

Только исключительный гандон станет тащить политоту на фоне смерти человека, не суть даже важно актёр он или нет, хороший или плохой. Воспитанность явно у навальнят хромает.

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0
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Далекий самолет

Не пизди, моралфажина лицемерная. О мёртвых ничего, кроме правды.

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5
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Далекий самолет

А когда Бокасса откинулся, тоже нельзя было написать что он жрал своих противников?

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0
2 комментария
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Далекий самолет

Хуесос по факту

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4
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Корень Леса

ты нормальный?..

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–4
3 комментария
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Далекий самолет

Нет, просто типичный совок

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0
1 комментарий
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Рыжий

Что не отменяет его актерского таланта. Как тот же Михалков. Актер же охуенный

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8
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Далекий самолет

А кто сказал, что отменяет...

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4
1 комментарий
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Сержант Волков

Чувак, ты бы задумался над тем, как сильно ты дискредитируешь себя и своих единомышленников по политическим (и не только) взглядам, когда мозг твой настолько отравлен ненавистью, что ты не можешь не изойтись на говно по поводу смерти прекрасного актера, которого большая часть страны любит. Когда пропагандоны демонстрируют примеры деструктивного поведения и отсутствия какой-либо морали на тебе подобных личностях, им даже приукрашивать ничего не нужно, ведь ты такой сам по себе

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6
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Далекий самолет

Актер буквально поддержал убийство тысяч людей, а ты предлагаешь задуматься человеку, который его как-то неправильно осуждает?

У кого ещё промытые мозги.

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0
2 комментария
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Далекий самолет

На какое говно я исхожу? Просто нагуглил, как я это обычно делаю, общественную позицию умершего человека. Даже мнений о нём не оставил личных, заметь.

Если ты известный актёр – будь добр фильтровать свой вокабуляр и тщательно продумывать свою публичную позицию. Поддержал хуйню – будь добр получить в свою сторону критику и непонимание.

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0
3 комментария
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SadDamnWhoSaid

нет ничего более дегенератского, чем выискивать позицию по Крыму после смерти человека. это просто омерзительно

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5
4 комментария
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Навальный спас Белоруссию

нет ничего более дегенеративного, чем умалчивать факты от человеке только потому что он помер

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1
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пепси

Та да, бочка дёгтя с ложкой межа внутри в виде его актёрской работы

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0
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Далекий самолет

Отличный актер, вклад несомненно великий внёс

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21
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ну и в чем он не прав

хорошо пожил... у нас в среднем живут не больше 70 вроде...

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16
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ну и в чем он не прав
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5
5 комментариев
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Michael Konovalov

Мужчины обычно не более 65. Возраст выхода на пенсию специально подогнали.

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1
2 комментария
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Petr

Это женщины. Мужчины у нас в среднем живут около 59 лет

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0
1 комментарий
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Далекий самолет

Скооооро стаааану я сеееедым и стаааарым

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0
3 комментария
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Дмитрий Немов

Ну вот и снова встретились.

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16
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Путин спас Россию

RIP Афоня

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10
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Путин спас Россию

Один из немногих по-настоящему офигенных советских фильмов

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5
11 комментариев
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user101
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10
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Mikhail Dragunov

Блять, у меня от токсичности каментов экран в телефоне позеленел, уймитесь уже, а? Причем тут сука Крым и че он там подписывал или не подписывал?!

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4
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Максим Рычков

Это так Прекрасную Россию Будущего строят.

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5
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Навальный спас Белоруссию

в чем токсичность? тут кто-то радуется, что он помер? не вижу ни одного комента такого

кто-то зашел лишний раз подрочить на его допотные фильмы, кто-то упомянуть поддержку военного вторжения в другую страну, в чем проблема?

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3
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Далекий самолет

Ну да, человек подписался в поддержку смерти людей и разрушении чужих жизней. При чем вообще это все

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1
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Далекий самолет

Ну он же подписывал – вот и обсуждаем под новостью о нём.

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1
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Максим Шпилёв

На днях только пересматривал "Афоню", а перед ним фильм "Начало", где персонаж Куравлёва также на танцах. Там даже отсылка есть к фильму!

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3
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Далекий самолет

Нолан - гений

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15
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Далекий самолет

в начале отсылка к афоне?

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0
3 комментария
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Vova Esenkov

Царствие ему небесное, замечательный актер был.

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7
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Daniel Shnaider
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7
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Рыжий

Хороший актер был. Жаль. Но пожил, до 85 дожить неплохо сейчас у нас

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6
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пепси

С деменцией в старости жить очень тяжко. Хорошо, если хотя бы до 80 чувствовал себя нормально — тоже возраст.

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3
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Далекий самолет

Тот редкий случай когда на дтф больше сострадания и адекватности, чем здесь

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5
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Далекий самолет

Ты ещё про Пикабу так расскажи.

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0
8 комментариев
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Сержант Волков

На самом деле не редкий. Там нет традиции окутываться слоями иронии, поэтому в целом атмосфера чуть более душевная и спокойная. Это тут все злые как собаки

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1
1 комментарий
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Alexander Ilinykh

Не знал Куравлёва как человека. Знал его лишь как замечательного актёра. Символ советского кино. Симпатизировал еще хотя бы тем, что не полез в политику, как многие его коллеги по культурному ремеслу.

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0
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Рыжий

Симпатизировал еще хотя бы тем, что не полез в политику, как многие его коллеги по культурному ремеслу.
 В 2014 году Куравлёв подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Ответить
4
28 комментариев
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Далекий самолет

Сука, вся лента в интернете в этой новости, ну умер и умер да и хуй бы с ним, как же заебало высасывание инфоповодов из каждого умершеного совкового когототам

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–22
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ну и в чем он не прав

это фильмы нашего детства, алё...

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11
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Далекий самолет

моралфаги подрвались. свечку на аву ещё поставьте

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–2
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user101

конечно, дело в 'ленте'

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1
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Подозрительный Кот

а вот и зумерки 2000-ых годов рождения?

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1 комментарий
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Последний выдох миллениала

ДАВАЙ
КАК В ПОСЛЕДНИЙ

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2
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Далекий самолет

Люди рвутся, что мы обсуждаем гнилые делишки одного актёра под "святой новостью о его смерти".

При этом сами обесценивают тысячи смертей, которые этот актер поддержал.

Значит смерть одного деятеля порочить нельзя, а на смерти тысяч простых людей с его подачи в том числе - похуй?

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1
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Bad Mother Fucker

на смерти тысяч простых людей с его подачи в том числе - похуй?
не пизди

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1
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пепси

Блин, какой же классный артист был... Тут просто Ф-ище

F

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1
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Померанский Шпицрутен

Хороший был актер и человек видимо неплохой. Подписал и подписал, это видимо просто уже советская привычка - подписывать такие письма, человек не был людоедом как пропагандоны и уже это хорошо. В контр-пример можно привести Терешкову - вот где политика, от которой не отмоешься.

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The Sandman

Пока нормальные русские и украинцы скорбят по великому актеру
Тупоголовые патриоты Украины приходят на русский сайт чтобы на русском языке написать какой плохой был Куравлев

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1
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unidentified flying BASTARD 🌈

хорошо хоть в рекламе от сбера успел сняться

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Егор Ниглов

Как жаль... Вот с кем Дудю надо было делать интервью в самом начале, а не с Бастой или Шнурами всякими.

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Максим Рычков

Мне одному кажется стыдным и неуместным предъявлять старому больному человеку, который априори наивнее и внушаемее здоровых молодых людей, за какую-то подпись какой-то декларации?

По мне, одно дело, когда на Путина показушно молится какой-нибудь хоккеист Овечкин, который и СССР не застал, и деньги уже давным-давно зашибает в США. Это действительно очень стыдно. И другое дело — когда к политике приплетают полузабытого артиста, которому приятно любое внимание и для которого ностальгия по СССР - ностальгия по собственной молодости и тем же актёрским работам.

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Навальный спас Белоруссию

похуй

как актер давно умер все равно, как человек видимо тоже, доживал век типичным гомо совектикусом и ждал когда солнцеликий приведет его в рай

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–8
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Последний выдох миллениала

и в чём он не прав

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