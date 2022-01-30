Умер актёр Леонид Куравлёв Статьи редакции
Ему было 85 лет.
О смерти актёра сообщают РИА «Новости» со ссылкой на его сына и ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.
В начале января Куравлёва госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке с вирусной пневмонией. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Из госпиталя актёра перевели в хоспис имени Миллионщиковой: медики диагностировали у артиста деменцию смешанного типа.
Леонид Куравлёв — советский и российский актёр, народный артист РСФСР. Он сыграл в таких фильмах, как «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию».
В 2014 году Куравлёв подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.
В интервью 2016 года актёр назвал существование России «спасением мира» и призвал поддержать президента Владимира Путина. Он высказал мнение, что страны Запада стремятся уничтожить Россию, а такие понятия, как «доброта» и «душа», иностранцам чужды.
Такой вот дедуля был.
Конечно, аннексия Крыма — это целиком и полностью ответственность Куравлёва (нет). И поэтому вспоминать об этом в день его смерти очень уместно (тоже нет).
Про мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Это и пишут. Что не так?
Как же пугает эта манера клеймить людей по партийной принадлежности: тот поддержал Путина, а тот - Навального.
Ни Навальный, ни Путин не являются абсолютным добром, и злом абсолютным они не являются тоже.
У людей есть причины уважать или критиковать того или другого.
Мы же, при оценке личности и уж тем более профессиональных успехов человек, должны оставлять их политические взгляды за скобками.
В ином случае мы снова откатимся к расстрельным спискам и нацистским режиамам.
Удивительно, что подобным образом высказываются люди, которых самих раздражает когда их политических героев день от дня шеймят пропагандистские провластнык СМИ.
Мы же, при оценке личности и уж тем более профессиональных успехов человек, должны оставлять их политические взгляды за скобками.
При оценке личности невозможно оставлять полит взгляды за скобками. Проф успехи - да. @Михаил Темнов хоть и душнит, но все таки прав
Ни Навальный, ни Путин не являются абсолютным добром, и злом абсолютным они не являются тоже.
именно поэтому здесь никто не РАДУЕТСЯ его смерти
Мы же, при оценке личности и уж тем более профессиональных успехов человек, должны оставлять их политические взгляды за скобками.
В ином случае мы снова откатимся к расстрельным спискам и нацистским режиамам
А этому есть какие-то логические свидетельства, кроме «я так сказал»?
Можно сколько угодно говорить о его политических взглядах, но он был прежде всего хорошим актером, а что он там уже думал, это его личное дело
Только исключительный гандон станет тащить политоту на фоне смерти человека, не суть даже важно актёр он или нет, хороший или плохой. Воспитанность явно у навальнят хромает.
ты нормальный?..
Что не отменяет его актерского таланта. Как тот же Михалков. Актер же охуенный
Чувак, ты бы задумался над тем, как сильно ты дискредитируешь себя и своих единомышленников по политическим (и не только) взглядам, когда мозг твой настолько отравлен ненавистью, что ты не можешь не изойтись на говно по поводу смерти прекрасного актера, которого большая часть страны любит. Когда пропагандоны демонстрируют примеры деструктивного поведения и отсутствия какой-либо морали на тебе подобных личностях, им даже приукрашивать ничего не нужно, ведь ты такой сам по себе
На какое говно я исхожу? Просто нагуглил, как я это обычно делаю, общественную позицию умершего человека. Даже мнений о нём не оставил личных, заметь.
Если ты известный актёр – будь добр фильтровать свой вокабуляр и тщательно продумывать свою публичную позицию. Поддержал хуйню – будь добр получить в свою сторону критику и непонимание.
нет ничего более дегенератского, чем выискивать позицию по Крыму после смерти человека. это просто омерзительно
нет ничего более дегенеративного, чем умалчивать факты от человеке только потому что он помер
Та да, бочка дёгтя с ложкой межа внутри в виде его актёрской работы
хорошо пожил... у нас в среднем живут не больше 70 вроде...
Мужчины обычно не более 65. Возраст выхода на пенсию специально подогнали.
Это женщины. Мужчины у нас в среднем живут около 59 лет
Ну вот и снова встретились.
RIP Афоня
Один из немногих по-настоящему офигенных советских фильмов
Блять, у меня от токсичности каментов экран в телефоне позеленел, уймитесь уже, а? Причем тут сука Крым и че он там подписывал или не подписывал?!
Это так Прекрасную Россию Будущего строят.
в чем токсичность? тут кто-то радуется, что он помер? не вижу ни одного комента такого
кто-то зашел лишний раз подрочить на его допотные фильмы, кто-то упомянуть поддержку военного вторжения в другую страну, в чем проблема?
На днях только пересматривал "Афоню", а перед ним фильм "Начало", где персонаж Куравлёва также на танцах. Там даже отсылка есть к фильму!
Царствие ему небесное, замечательный актер был.
Хороший актер был. Жаль. Но пожил, до 85 дожить неплохо сейчас у нас
С деменцией в старости жить очень тяжко. Хорошо, если хотя бы до 80 чувствовал себя нормально — тоже возраст.
На самом деле не редкий. Там нет традиции окутываться слоями иронии, поэтому в целом атмосфера чуть более душевная и спокойная. Это тут все злые как собаки
Не знал Куравлёва как человека. Знал его лишь как замечательного актёра. Символ советского кино. Симпатизировал еще хотя бы тем, что не полез в политику, как многие его коллеги по культурному ремеслу.
Симпатизировал еще хотя бы тем, что не полез в политику, как многие его коллеги по культурному ремеслу.
В 2014 году Куравлёв подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.
это фильмы нашего детства, алё...
конечно, дело в 'ленте'
а вот и зумерки 2000-ых годов рождения?
ДАВАЙ
КАК В ПОСЛЕДНИЙ
Люди рвутся, что мы обсуждаем гнилые делишки одного актёра под "святой новостью о его смерти".
При этом сами обесценивают тысячи смертей, которые этот актер поддержал.
Значит смерть одного деятеля порочить нельзя, а на смерти тысяч простых людей с его подачи в том числе - похуй?
на смерти тысяч простых людей с его подачи в том числе - похуй?
не пизди
Блин, какой же классный артист был... Тут просто Ф-ище
F
Хороший был актер и человек видимо неплохой. Подписал и подписал, это видимо просто уже советская привычка - подписывать такие письма, человек не был людоедом как пропагандоны и уже это хорошо. В контр-пример можно привести Терешкову - вот где политика, от которой не отмоешься.
Пока нормальные русские и украинцы скорбят по великому актеру
Тупоголовые патриоты Украины приходят на русский сайт чтобы на русском языке написать какой плохой был Куравлев
хорошо хоть в рекламе от сбера успел сняться
Как жаль... Вот с кем Дудю надо было делать интервью в самом начале, а не с Бастой или Шнурами всякими.
Мне одному кажется стыдным и неуместным предъявлять старому больному человеку, который априори наивнее и внушаемее здоровых молодых людей, за какую-то подпись какой-то декларации?
По мне, одно дело, когда на Путина показушно молится какой-нибудь хоккеист Овечкин, который и СССР не застал, и деньги уже давным-давно зашибает в США. Это действительно очень стыдно. И другое дело — когда к политике приплетают полузабытого артиста, которому приятно любое внимание и для которого ностальгия по СССР - ностальгия по собственной молодости и тем же актёрским работам.
похуй
как актер давно умер все равно, как человек видимо тоже, доживал век типичным гомо совектикусом и ждал когда солнцеликий приведет его в рай
и в чём он не прав