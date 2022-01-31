Сервис впервые опубликовал правила в отношении контента о коронавирусе и других заболеваниях.

{"id":523594} 1674 просмотров Слушать

Стриминговый сервис Spotify добавит специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждается Covid-19, говорится в заявлении генерального директора и сооснователя платформы Дэниэла Эка.

Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение коронавируса. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвящённый коронавирусу, — ресурсу, который предоставляет лёгкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся учёные, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру. Spotify

Обновление будет доступно во всех странах, где пользуются Spotify.

Сервис также впервые опубликовал на своём сайте политику в отношении контента о коронавирусе. Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесёт угрожающий жизни физический вред». Отмечается, что контент с дезинформацией будут удалять, а учётные записи пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать.

Daniel Ek @eldsjal



https://newsroom.spotify.com/2022-01-30/spotifys-platform-rules-and-approach-to-covid-19/ There’s been a lot of conversation about information regarding COVID-19 on Spotify. We’ve heard the criticism and we’re implementing changes to help combat misinformation. Было много разговоров о контенте с информацией о коронавирусе на Spotify. Мы услышали критику и вносим изменения, чтобы помочь в борьбе с дезинформацией.

Журналист The New York Times отметил, что Spotify пришлось отреагировать на жалобы о дезинформации на платформе точно так же, как и Facebook. Стриминговый сервис решил внести изменения после жалоб на фейки о вакцинах в подкасте Джо Рогана, каждый выпуск которого в среднем слушают 11 миллионов человек. В январе группа из более 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения призвала принять меры из-за выпуска The Joe Rogan Experience, в котором приглашённый вирусолог-антипрививочник высказывал недоказанные гипотезы о «бесполезности» вакцин.

Ссылаясь на позицию врачей и чиновников, канадский фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить его песни из библиотеки сервиса. «Я делаю это потому, что Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им. У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба», — написал он. Музыканта поддержала канадская певица Джони Митчелл.