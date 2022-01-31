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Новости
Яна Ломакина

Spotify начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса после требования Нила Янга удалить его музыку с платформы Статьи редакции

Сервис впервые опубликовал правила в отношении контента о коронавирусе и других заболеваниях.

77 77 комментариев
1674 просмотров

Стриминговый сервис Spotify добавит специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждается Covid-19, говорится в заявлении генерального директора и сооснователя платформы Дэниэла Эка.

Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение коронавируса. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвящённый коронавирусу, — ресурсу, который предоставляет лёгкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся учёные, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру.

Spotify

Обновление будет доступно во всех странах, где пользуются Spotify.

Сервис также впервые опубликовал на своём сайте политику в отношении контента о коронавирусе. Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесёт угрожающий жизни физический вред». Отмечается, что контент с дезинформацией будут удалять, а учётные записи пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать.

Daniel Ek @eldsjal
There’s been a lot of conversation about information regarding COVID-19 on Spotify. We’ve heard the criticism and we’re implementing changes to help combat misinformation.

https://newsroom.spotify.com/2022-01-30/spotifys-platform-rules-and-approach-to-covid-19/
Было много разговоров о контенте с информацией о коронавирусе на Spotify. Мы услышали критику и вносим изменения, чтобы помочь в борьбе с дезинформацией.

Журналист The New York Times отметил, что Spotify пришлось отреагировать на жалобы о дезинформации на платформе точно так же, как и Facebook. Стриминговый сервис решил внести изменения после жалоб на фейки о вакцинах в подкасте Джо Рогана, каждый выпуск которого в среднем слушают 11 миллионов человек. В январе группа из более 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения призвала принять меры из-за выпуска The Joe Rogan Experience, в котором приглашённый вирусолог-антипрививочник высказывал недоказанные гипотезы о «бесполезности» вакцин.

Ссылаясь на позицию врачей и чиновников, канадский фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить его песни из библиотеки сервиса. «Я делаю это потому, что Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им. У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба», — написал он. Музыканта поддержала канадская певица Джони Митчелл.

После этого слушатели сервиса начали отправлять массовые жалобы, призывать руководство платформы к ответу или отказываться от подписок. Из-за большого количества обращений Spotify временно приостановил работу службы поддержки. На фоне скандала платформа потеряла более двух миллиардов рыночной стоимости.

#новости #вакцинация #spotify

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Astraeus

Нормальный компромиссный вариант между тем, чтобы давать антиваксерам возможность говорить и тем, чтобы удалять их из платформы.

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15
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André

Почему людей, которые задают очевидные вопросы поборникам поголовной постоянной вакцинации, называют антиваксерами?

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1
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Основной кот

а как их называть? зайчата?

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23
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Astraeus

Борцы с мировым заговором ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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13
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Основной кот

боссы иллюминатской качалки

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5
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André

Называй так меня...

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1
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Основной кот

заяц пестрожопый

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1
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André

Yeah daddy

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1
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Основной кот

ту ту ту ту ту

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0
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Astraeus

И что же это за очевидные вопросы?

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4
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André

1) Какие объективные критерии для формирования "популяционного" иммунитета? Почему мы не видим, что он формируется? (хинт: его и не будет для респираторного вируса, это было морковкой для хомячков)

2) Почему вводятся такие жесткие мандаты на вакцинацию, в том числе детей? Разве вакцина защищает от передачи (нет), обеспечивает ли 100%-ную защиту от тяжелого заболевания (нет)?

3) Почему государство закручивает гайки вместо того, чтобы предоставить свободу выбора? Например, если невакцинированный попадает в больницу с ковидом, ему выписывают счет за услуги, но не вводят все типы крипторектальных средств контроля?

Ну это как минимум, наверное, на самом деле их сильно больше.

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7
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Основной кот

1. ХЗ
2. Потому что вакцинация помогает как минимум переносить болезнь в более лёгкой форме, избегая вывода человека из строя и его смерти, что (среди прочего) не позволяет сильно просесть экономике.
3. Потому что в таких вопросах свобода выбора не даёт нам бонусов. Если антиваксер ебучий попадает в больницу - он уменьшает количество свободных мест вне зависимости от того, оплатит ли потом счёт.

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5
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André

1. Ну вот если ХЗ - так идите и делайте исследования, а не просто запрещайте всё и всем

2. А кто-то против вакцинации? Сильно там дети страдают от ковида, какая смертность?

3. Свобода выбора всегда дает бонусы. Если бы этатисты не пытались вкатать всех задающих вопросы в асфальт, не было бы такого возмущения вакцинацией.
По поводу мест: почему же до сих пор государства не сделали доступными достаточное количество мест в больницах, уже скоро третий год "страшной пандемии пойдет"?

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6
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Основной кот

Свобода выбора всегда дает бонусы
Жаль, но не всегда.

Если бы этатисты не пытались вкатать всех задающих вопросы в асфальт, не было бы такого возмущения вакцинацией.
Возмущение вакцинацией идёт с того самого дня, когда была изобретена первая вакцина. Это вечная тема, которой увлечены разного рода мракобесы. И до ковида про антиваксеров приходилось слышать, хотя тогда речь шла о 100-процентно эффективных прививках от гриппа и прочей средневековой хуеты, от которых ссались кипятком тупорылые мамаши и их уёбки-спермобаки, начитавшиеся на галя.ру, что от вакцины их чадо станет аутистом.

"Этатисты" действуют жёстко прежде всего потому, что антиваксерская пропаганда реально сильно срёт в уши людям, пытаясь настроить их против науки (той самой, благодаря которой Светуля и другие видные антиваксеры не только не сдохли в детстве от средневековой хуеты, но и имеют возможность выходить каждую неделю в эфир со всякими маргиналами, находясь в разных точках Земли). Антиваксеры пользуются дарованным им свободными странами правом на свободу слова, распространяя заведомо ложную и вредящую обществу информацию, маскируя её под личное мнение. Мне лично не особо жалко, когда такие вот чувачки лишаются работы или вовсе сдыхают от "несуществующего" ковида. Остальное - не моя забота.

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2
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André

Необходимо различать вакцины от какой-нибудь оспы с 100% эффективностью и очень странные вакцины от ковида.

Я сам вакцинирован, поддерживаю вакцинацию для групп высокого риска, я против жестких ограничений, которые бессмысленны и античеловечны.

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3
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Слава Инженеров

Вакцины это не только про защиту себя любимого. Но и про снижение нагрузки на систему здравоохранения. У нас в городе уже плановый прием остановили, это разве не то чего стоит бояться, всем, а не только тем кто "в группе высокого риска от самой короны"

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1
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Astraeus

Нет вакцин со 100% эффективностью. Вакцина от оспы имеет +/- такую же эффективность, как pfizer/moderna против уханьского штамма (80-90% от заражения и 95%+ от тяжелой формы).
В ближайшее время запилят вакцину под омикрон, которая будет такую же эффективность иметь.

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0
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Bad Mother Fucker

этатисты
мамкин либертарий в треде

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0
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André

Глубокий комментарий

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2
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Astraeus

Я тож либертарий ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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–1
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Основной кот

По поводу мест: почему же до сих пор государства не сделали доступными достаточное количество мест в больницах, уже скоро третий год "страшной пандемии пойдет"?
Возможно, потому что вакцинировать людей банально дешевле и эффективнее.

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–1
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Astraeus

На все эти вопросы ответили еще хрен знает когда.

1. Его с коронавирусом не будет. Об этом говорил оидн из создателей вакцины от AstraZeneca где-то полгода назад.

2. Вакцина не защищает от передачи только с омикрона, которому полтора месяца. При всех предыдущих штаммах она значительно замедляла распространение. По данным CDC, которые они публиковали осенью, вероятность заболеть у вакцинированных в 6 раза ниже, чем невакцинированных.
При большом количестве невакцинированных ломается система здравоохранения, ибо она попросту не в состоянии выдержать такое количество госпитализаций.
Дети хоть и умирают очень редко, то они подвержены лонгковиду (сохранение основных симптомов через длительный срок после болезни), благодаря вакцине болезнь протекает в легкой форме и этого не происходит.

3. Потому что, опять же, антиваксеров настолько много, что система здравоохранения попросту не выдержит. И дело тут не в цене. Больницы не смогут принять всех во время вспышек, включая тех, у кого вообще нет ковида и он за чем-то другим туда пришел.
Впрочем, омикрон намного безопаснее, чем прошлые штаммы и в западных странах уже снимают ограничения.

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–1
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Kesantielu Dasefern

А нужно называть дебилами?

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2
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Selfish Ledger

Зачатки министерства правды в Спотифае

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–10
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Astraeus

Вообще ничего общего с министерством правды не имеет.

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14
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Bad Mother Fucker

он трампист, для него имеет

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12
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Selfish Ledger

Братан, я в какой день платить должен? Или я rent free у тебя в голове живу?

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–1
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Bad Mother Fucker

бля, это ж ты до меня тогда доебался, пришлось тебе ролик искать, чтобы в итоге выяснить, что ты фанат Малека Дудакова, Миши Светова и Дональда Трампа

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4
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Selfish Ledger

Я не от этом. Ты реально обо мне думаешь.

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–1
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Bad Mother Fucker

не льсти себе

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4
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Selfish Ledger

Будут нанятые люди, которые будут прослушивать контент подкастов и после этого выставлять плашку относительно этого контента. Сегодня ковид, завтра что-то другое. Получилось немного прогнуть. Будет офис людей слушать подкасты и проверять из контент.

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0
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Роман Олегович

Чукча не читатель, чукча писатель

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0
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Основной кот

Блять, мы же еще в прошлых срачах установили, что этот вирусолог не антипрививочник, а лишь сомневается в том как организована вакцинация от ковида.

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6
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пепси

Ну установили и установили... Мы жне в Спротифае работаем

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0
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Основной кот

шпротифае

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0
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Основной кот

Ваксеры прямо как феминистки - свою вакцину могут нахваливать и обсуждать всюду. Стоит кому-то высказаться против - рауться

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3
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Основной кот

Это разные вещи. Вакцина - ключ к выходу из короно-пиздеца, который всякие альтернативно одарённые и легковнушаемые мракобесы пытаются дискредитировать, пользуясь ещё большим невежеством других людей.

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1
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André

Уже вот как год пытаемся выйти с помощью вакцины, что-то все никак.

Не будет никакого выхода за счет вакцины, вирус просто будет циркулировать в популяции как грипп.

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2
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Bad Mother Fucker

пытаемся
это кто же пытается

вирус просто будет циркулировать в популяции как грипп
ты что-нибудь слышал о прививках от гриппа?

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5
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André

это кто же пытается
"10 млрд вколотых доз вакцин - ну да, ну да, пошли мы нахер"

ты что-нибудь слышал о прививках от гриппа?
 Много слышал, но не слышал, чтобы они спасали от ежегодной вспышки заболеваемости, так еще и эффективность у них соу-соу.

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2
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Bad Mother Fucker

почему ты одновременно пишешь "пытаемся" о мировом человечестве и отвергаешь его усилия по борьбе с опасным вирусом

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0
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André

Я не отвергаю его усилия по борьбе с опасным вирусом, я лишь утверждаю, что вакцинация является обязательным, но не достаточным условием для решения этой проблемы.

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1
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Основной кот

И именно поэтому всякие (около-)либертарианские придурки усиленно борются с локдовенами и ношением СИЗ?

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–2
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André

Локдауны нихуя не работают, посмотри примеры НЗ и Австралии. Можно сколько угодно сидеть по домам, как только открываются перемещения, сразу растет заболеваемость.

Носить СИЗ - личное дело каждого, хочешь себя защитить - носи, хочешь брать на себя риск - не носи.

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2
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Основной кот

Локдауны нихуя не работают
 как только открываются перемещения, сразу растет заболеваемость.
Ты в какую сторону-то воюешь?

Носить СИЗ - личное дело каждого, хочешь себя защитить - носи, хочешь брать на себя риск - не носи.
Ни хуя подобного. СИЗ защищают прежде всего от заражения других твоими потенциально вирусными выделениями. Маска на твоём ебале - это не про твою безопасность. А вот на чужом - именно про твою.

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0
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Трансгендолет

Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесёт угрожающий жизни физический вред».
Не, ну во имя добра и ПРАВДЫ можно и поцензурить, чего уж там))) лол кек канеш

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3
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Bad Mother Fucker

погоди, а это неправда штоле

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–1
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Трансгендолет

Правда. Только такое насаждение правды ни к чему хорошему не приведет. Такое отношение лишь демонстрирует пренебрежение к людям, как аудитории — дескать они там быдло пустоголовое и не в состоянии сами отличить правду от лжи и проанализировать аргументы сторонник\противников.

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3
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Bad Mother Fucker

насаждение правды ни к чему хорошему не приведет
ЗОЛОТЫЕ ЦИТАТЫ РУНЕТА

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6
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Трансгендолет

Ты пропустил слово "такое". Да, когда тебе взрослому человеку какой-то хуй из Сктокгольма говорит, что правильно, а что нет (а ты его мнения даже не спрашивал), кого можно слушать, а кого нельзя — это всегда вызывает отторжение и чувство, что тебя пытаются отыметь.

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3
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Основной кот

Ты сначала разберись с уебанами, которые за твой счёт ежедневно с телеэкраном называют чёрное белым, а войну миром, а потом уже на Стокгольм иди праведным боем.

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–1
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Трансгендолет

А чо, совмещать никак нельзя? Нужно строго по твоему указанию действовать?

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4
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Bad Mother Fucker

да, вот это настоящая правда

когда джо роган рассказывает тебе, что вакцинироваться не надо - это просто другая точка зрения

а если спотифай пишет тебе, что джо роган пиздит - это цензура и атака на свободу слова

Всё понятно, дальше можешь не продолжать

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–1
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Трансгендолет

на платформе запрещены сообщения, утверждающие
 Отмечается, что контент с дезинформацией будут удалять, а учётные записи пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать.
 а если спотифай пишет тебе, что джо роган пиздит -
Ага, литералли одно и то же

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0
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Bad Mother Fucker

а хули ты цитату обрезал?

Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны»

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–1
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Роман Олегович

Лучше лодку не раскачивать, живёшь в блаженном незнании, платишь налоги, воюешь с Остазией

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0
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Основной кот

Можно. Прямую ложь и фейки можно удалять, это не цензура.

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–5
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Основной кот

Наивный детский мир рассыпается от монологов персонажей в литературе, очевидно.

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2
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Слава Инженеров

Вместо того чтобы бегать и всем затыкать уши, лучше объяснить как самим фильтровать информацию

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0
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nik

Очередной прогиб в угоду всяких пидрил, решивших, что могут диктовать свои условия. Опасен или нет этот вирус - каждый решает сам.
Вот на днях умерла пожилая знакомая от инсульта, врачи сказали родственникам, что мы напишем, что от коронавируса, т.к. нам потом за это деньги дают. Вот и вся ваша сраная статистика по болезням.

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0
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Основной кот

Опасен или нет этот вирус - каждый решает сам.
Охуительные истории.

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5
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Bad Mother Fucker

Опасен или нет этот вирус - каждый решает сам
а для окружающих ты тоже это сам решать будешь

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3
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Основной кот

мертвые души 2.0

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1
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Основной кот

This podcast contains some information about China Barbarian`s Virus

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3
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Основной кот

@Леонид Бережной шо блять риса не дали сегодня?

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0
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André

Боится, что запретят заказывать хуи на алиэкспресс

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3
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пепси

Та не запретят...

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2
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Егор Ниглов

Так скоро придет, что там и не обсудить, что американцев на Луне не было

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–1
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Основной кот

Да там и обсуждать нечего, советские космонавты сами всё разложили давно

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4
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alien Alina

Хахах, подкаст Рогана всё? Тогда передаю привет десяткам минусяторов, кто порвался после того, как я указала на весь бред от мистера вирусолога-антипри (звучит как оксюморон).
к примеру, он был одним из тех ебобо, кто сравнивал карантин с Холокостом….

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1
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Основной кот

в статье не сказно что рогановскому контенту всё. сказно что появится некоторая лычка

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0
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Rond

McFacts brought to you by pfizer-reuters

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Kak krot karatal

Дабы не оскорблять чувств привитых и не ущемлять права не привитых. Соломоново решение, че

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0
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Sergey Michko

-

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Роман Олегович

ТЖшникам 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения вообще не авторитет.

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0
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zyxel upsov

Ah yes. The move that is guaranteed to piss off both sides of the argument. ©galacticboy2009

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Основной кот

Да чот штурмующих инстаграмм нету, а там все именно так уже очень давно.

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