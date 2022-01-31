Spotify начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса после требования Нила Янга удалить его музыку с платформы Статьи редакции
Сервис впервые опубликовал правила в отношении контента о коронавирусе и других заболеваниях.
Стриминговый сервис Spotify добавит специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждается Covid-19, говорится в заявлении генерального директора и сооснователя платформы Дэниэла Эка.
Обновление будет доступно во всех странах, где пользуются Spotify.
Сервис также впервые опубликовал на своём сайте политику в отношении контента о коронавирусе. Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесёт угрожающий жизни физический вред». Отмечается, что контент с дезинформацией будут удалять, а учётные записи пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать.
Журналист The New York Times отметил, что Spotify пришлось отреагировать на жалобы о дезинформации на платформе точно так же, как и Facebook. Стриминговый сервис решил внести изменения после жалоб на фейки о вакцинах в подкасте Джо Рогана, каждый выпуск которого в среднем слушают 11 миллионов человек. В январе группа из более 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения призвала принять меры из-за выпуска The Joe Rogan Experience, в котором приглашённый вирусолог-антипрививочник высказывал недоказанные гипотезы о «бесполезности» вакцин.
Ссылаясь на позицию врачей и чиновников, канадский фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить его песни из библиотеки сервиса. «Я делаю это потому, что Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им. У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба», — написал он. Музыканта поддержала канадская певица Джони Митчелл.
После этого слушатели сервиса начали отправлять массовые жалобы, призывать руководство платформы к ответу или отказываться от подписок. Из-за большого количества обращений Spotify временно приостановил работу службы поддержки. На фоне скандала платформа потеряла более двух миллиардов рыночной стоимости.
Нормальный компромиссный вариант между тем, чтобы давать антиваксерам возможность говорить и тем, чтобы удалять их из платформы.
Почему людей, которые задают очевидные вопросы поборникам поголовной постоянной вакцинации, называют антиваксерами?
Борцы с мировым заговором ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Называй так меня...
Yeah daddy
И что же это за очевидные вопросы?
1) Какие объективные критерии для формирования "популяционного" иммунитета? Почему мы не видим, что он формируется? (хинт: его и не будет для респираторного вируса, это было морковкой для хомячков)
2) Почему вводятся такие жесткие мандаты на вакцинацию, в том числе детей? Разве вакцина защищает от передачи (нет), обеспечивает ли 100%-ную защиту от тяжелого заболевания (нет)?
3) Почему государство закручивает гайки вместо того, чтобы предоставить свободу выбора? Например, если невакцинированный попадает в больницу с ковидом, ему выписывают счет за услуги, но не вводят все типы крипторектальных средств контроля?
Ну это как минимум, наверное, на самом деле их сильно больше.
1. ХЗ
2. Потому что вакцинация помогает как минимум переносить болезнь в более лёгкой форме, избегая вывода человека из строя и его смерти, что (среди прочего) не позволяет сильно просесть экономике.
3. Потому что в таких вопросах свобода выбора не даёт нам бонусов. Если антиваксер ебучий попадает в больницу - он уменьшает количество свободных мест вне зависимости от того, оплатит ли потом счёт.
1. Ну вот если ХЗ - так идите и делайте исследования, а не просто запрещайте всё и всем
2. А кто-то против вакцинации? Сильно там дети страдают от ковида, какая смертность?
3. Свобода выбора всегда дает бонусы. Если бы этатисты не пытались вкатать всех задающих вопросы в асфальт, не было бы такого возмущения вакцинацией.
По поводу мест: почему же до сих пор государства не сделали доступными достаточное количество мест в больницах, уже скоро третий год "страшной пандемии пойдет"?
Свобода выбора всегда дает бонусы
Жаль, но не всегда.
Если бы этатисты не пытались вкатать всех задающих вопросы в асфальт, не было бы такого возмущения вакцинацией.
Возмущение вакцинацией идёт с того самого дня, когда была изобретена первая вакцина. Это вечная тема, которой увлечены разного рода мракобесы. И до ковида про антиваксеров приходилось слышать, хотя тогда речь шла о 100-процентно эффективных прививках от гриппа и прочей средневековой хуеты, от которых ссались кипятком тупорылые мамаши и их уёбки-спермобаки, начитавшиеся на галя.ру, что от вакцины их чадо станет аутистом.
"Этатисты" действуют жёстко прежде всего потому, что антиваксерская пропаганда реально сильно срёт в уши людям, пытаясь настроить их против науки (той самой, благодаря которой Светуля и другие видные антиваксеры не только не сдохли в детстве от средневековой хуеты, но и имеют возможность выходить каждую неделю в эфир со всякими маргиналами, находясь в разных точках Земли). Антиваксеры пользуются дарованным им свободными странами правом на свободу слова, распространяя заведомо ложную и вредящую обществу информацию, маскируя её под личное мнение. Мне лично не особо жалко, когда такие вот чувачки лишаются работы или вовсе сдыхают от "несуществующего" ковида. Остальное - не моя забота.
Необходимо различать вакцины от какой-нибудь оспы с 100% эффективностью и очень странные вакцины от ковида.
Я сам вакцинирован, поддерживаю вакцинацию для групп высокого риска, я против жестких ограничений, которые бессмысленны и античеловечны.
Вакцины это не только про защиту себя любимого. Но и про снижение нагрузки на систему здравоохранения. У нас в городе уже плановый прием остановили, это разве не то чего стоит бояться, всем, а не только тем кто "в группе высокого риска от самой короны"
Нет вакцин со 100% эффективностью. Вакцина от оспы имеет +/- такую же эффективность, как pfizer/moderna против уханьского штамма (80-90% от заражения и 95%+ от тяжелой формы).
В ближайшее время запилят вакцину под омикрон, которая будет такую же эффективность иметь.
этатисты
мамкин либертарий в треде
Глубокий комментарий
Я тож либертарий ( ͡° ͜ʖ ͡°)
На все эти вопросы ответили еще хрен знает когда.
1. Его с коронавирусом не будет. Об этом говорил оидн из создателей вакцины от AstraZeneca где-то полгода назад.
2. Вакцина не защищает от передачи только с омикрона, которому полтора месяца. При всех предыдущих штаммах она значительно замедляла распространение. По данным CDC, которые они публиковали осенью, вероятность заболеть у вакцинированных в 6 раза ниже, чем невакцинированных.
При большом количестве невакцинированных ломается система здравоохранения, ибо она попросту не в состоянии выдержать такое количество госпитализаций.
Дети хоть и умирают очень редко, то они подвержены лонгковиду (сохранение основных симптомов через длительный срок после болезни), благодаря вакцине болезнь протекает в легкой форме и этого не происходит.
3. Потому что, опять же, антиваксеров настолько много, что система здравоохранения попросту не выдержит. И дело тут не в цене. Больницы не смогут принять всех во время вспышек, включая тех, у кого вообще нет ковида и он за чем-то другим туда пришел.
Впрочем, омикрон намного безопаснее, чем прошлые штаммы и в западных странах уже снимают ограничения.
А нужно называть дебилами?
Зачатки министерства правды в Спотифае
Вообще ничего общего с министерством правды не имеет.
он трампист, для него имеет
Братан, я в какой день платить должен? Или я rent free у тебя в голове живу?
бля, это ж ты до меня тогда доебался, пришлось тебе ролик искать, чтобы в итоге выяснить, что ты фанат Малека Дудакова, Миши Светова и Дональда Трампа
Я не от этом. Ты реально обо мне думаешь.
не льсти себе
Будут нанятые люди, которые будут прослушивать контент подкастов и после этого выставлять плашку относительно этого контента. Сегодня ковид, завтра что-то другое. Получилось немного прогнуть. Будет офис людей слушать подкасты и проверять из контент.
Чукча не читатель, чукча писатель
Ну установили и установили... Мы жне в Спротифае работаем
Уже вот как год пытаемся выйти с помощью вакцины, что-то все никак.
Не будет никакого выхода за счет вакцины, вирус просто будет циркулировать в популяции как грипп.
пытаемся
это кто же пытается
вирус просто будет циркулировать в популяции как грипп
ты что-нибудь слышал о прививках от гриппа?
это кто же пытается
"10 млрд вколотых доз вакцин - ну да, ну да, пошли мы нахер"
ты что-нибудь слышал о прививках от гриппа?
Много слышал, но не слышал, чтобы они спасали от ежегодной вспышки заболеваемости, так еще и эффективность у них соу-соу.
почему ты одновременно пишешь "пытаемся" о мировом человечестве и отвергаешь его усилия по борьбе с опасным вирусом
Я не отвергаю его усилия по борьбе с опасным вирусом, я лишь утверждаю, что вакцинация является обязательным, но не достаточным условием для решения этой проблемы.
Локдауны нихуя не работают, посмотри примеры НЗ и Австралии. Можно сколько угодно сидеть по домам, как только открываются перемещения, сразу растет заболеваемость.
Носить СИЗ - личное дело каждого, хочешь себя защитить - носи, хочешь брать на себя риск - не носи.
Локдауны нихуя не работают
как только открываются перемещения, сразу растет заболеваемость.
Ты в какую сторону-то воюешь?
Носить СИЗ - личное дело каждого, хочешь себя защитить - носи, хочешь брать на себя риск - не носи.
Ни хуя подобного. СИЗ защищают прежде всего от заражения других твоими потенциально вирусными выделениями. Маска на твоём ебале - это не про твою безопасность. А вот на чужом - именно про твою.
Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны», а «ношение медицинской маски нанесёт угрожающий жизни физический вред».
Не, ну во имя добра и ПРАВДЫ можно и поцензурить, чего уж там))) лол кек канеш
погоди, а это неправда штоле
Правда. Только такое насаждение правды ни к чему хорошему не приведет. Такое отношение лишь демонстрирует пренебрежение к людям, как аудитории — дескать они там быдло пустоголовое и не в состоянии сами отличить правду от лжи и проанализировать аргументы сторонник\противников.
насаждение правды ни к чему хорошему не приведет
ЗОЛОТЫЕ ЦИТАТЫ РУНЕТА
Ты пропустил слово "такое". Да, когда тебе взрослому человеку какой-то хуй из Сктокгольма говорит, что правильно, а что нет (а ты его мнения даже не спрашивал), кого можно слушать, а кого нельзя — это всегда вызывает отторжение и чувство, что тебя пытаются отыметь.
А чо, совмещать никак нельзя? Нужно строго по твоему указанию действовать?
да, вот это настоящая правда
когда джо роган рассказывает тебе, что вакцинироваться не надо - это просто другая точка зрения
а если спотифай пишет тебе, что джо роган пиздит - это цензура и атака на свободу слова
Всё понятно, дальше можешь не продолжать
на платформе запрещены сообщения, утверждающие
Отмечается, что контент с дезинформацией будут удалять, а учётные записи пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут заблокировать.
а если спотифай пишет тебе, что джо роган пиздит -
Ага, литералли одно и то же
а хули ты цитату обрезал?
Например, на платформе запрещены сообщения, утверждающие, что «СПИД, Covid-19, рак или другие серьёзные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификациями или нереальны»
Лучше лодку не раскачивать, живёшь в блаженном незнании, платишь налоги, воюешь с Остазией
Вместо того чтобы бегать и всем затыкать уши, лучше объяснить как самим фильтровать информацию
Очередной прогиб в угоду всяких пидрил, решивших, что могут диктовать свои условия. Опасен или нет этот вирус - каждый решает сам.
Вот на днях умерла пожилая знакомая от инсульта, врачи сказали родственникам, что мы напишем, что от коронавируса, т.к. нам потом за это деньги дают. Вот и вся ваша сраная статистика по болезням.
Опасен или нет этот вирус - каждый решает сам
а для окружающих ты тоже это сам решать будешь
@Леонид Бережной шо блять риса не дали сегодня?
Боится, что запретят заказывать хуи на алиэкспресс
Та не запретят...
Так скоро придет, что там и не обсудить, что американцев на Луне не было
Хахах, подкаст Рогана всё? Тогда передаю привет десяткам минусяторов, кто порвался после того, как я указала на весь бред от мистера вирусолога-антипри (звучит как оксюморон).
к примеру, он был одним из тех ебобо, кто сравнивал карантин с Холокостом….
McFacts brought to you by pfizer-reuters
Дабы не оскорблять чувств привитых и не ущемлять права не привитых. Соломоново решение, че
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ТЖшникам 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения вообще не авторитет.
Ah yes. The move that is guaranteed to piss off both sides of the argument. ©galacticboy2009