В ведомстве считают, что обновление его ИТ-инфраструктуры идёт низкими темпами из-за недостатков отечественной разработки.

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Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» из-за сложностей при их запуске и эксплуатации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Как следует из письма заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики, серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Это, по его мнению, «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов». Шулика предложил в 2022 году протестировать производительность процессоров при работе с российским системным софтом.

Гендиректор АО МЦСТ, поставщика серверов для МВД, Сергей Овчинников сообщил, что проблемы совместимости «можно решить». Он добавил, что в новой модели процессора «многие недоработки уже исправлены».

В декабре 2021 года крупнейшие российские компании, среди которых Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с российскими процессорами. Они пожаловались на дороговизну и низкую энергоэффективность. Компании отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования.