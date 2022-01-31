«Коммерсантъ»: МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах «Эльбрус» из-за сложностей при использовании Статьи редакции
В ведомстве считают, что обновление его ИТ-инфраструктуры идёт низкими темпами из-за недостатков отечественной разработки.
Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» из-за сложностей при их запуске и эксплуатации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
Как следует из письма заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики, серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Это, по его мнению, «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов». Шулика предложил в 2022 году протестировать производительность процессоров при работе с российским системным софтом.
Гендиректор АО МЦСТ, поставщика серверов для МВД, Сергей Овчинников сообщил, что проблемы совместимости «можно решить». Он добавил, что в новой модели процессора «многие недоработки уже исправлены».
В декабре 2021 года крупнейшие российские компании, среди которых Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с российскими процессорами. Они пожаловались на дороговизну и низкую энергоэффективность. Компании отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования.
из писька заместителя
Вышло неплохо
вы ничего не видели
Я даже скриншот сделал 😏
удоли
не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации
не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов
Не позволяет использовать винду без оставления следов на компах с предустановленным российским линуксом
Нашел смешное слово
ничего не было
я видел письку
Он добавил, что в новой модели процессора «многие недоработки уже исправлены».
То есть надо купить еще одну партию процов?)))
Купят хп и делл
Отечественная темника
Пока все смеются над писькой, опечаток в тексте меньше не становится