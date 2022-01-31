{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

«Коммерсантъ»: МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах «Эльбрус» из-за сложностей при использовании Статьи редакции

В ведомстве считают, что обновление его ИТ-инфраструктуры идёт низкими темпами из-за недостатков отечественной разработки.

19 19 комментариев
1520 просмотров

Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» из-за сложностей при их запуске и эксплуатации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Как следует из письма заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики, серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Это, по его мнению, «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов». Шулика предложил в 2022 году протестировать производительность процессоров при работе с российским системным софтом.

Гендиректор АО МЦСТ, поставщика серверов для МВД, Сергей Овчинников сообщил, что проблемы совместимости «можно решить». Он добавил, что в новой модели процессора «многие недоработки уже исправлены».

В декабре 2021 года крупнейшие российские компании, среди которых Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с российскими процессорами. Они пожаловались на дороговизну и низкую энергоэффективность. Компании отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования.

Технологии
Дмитрий Новик
«Привыкли, что ничего работоспособного в стране нет»: как в России годами пытаются «победить» Intel, Huawei и Dell

Разработки проигрывают иностранным конкурентам даже при поддержке государства. Причина — высокие цены и слабые технические характеристики.

Несколько компаний наладили производство компьютеров на отечественных компонентах, но в свободной продаже найти их трудно. Фото «Красная весна»

#новости

19 19 комментариев
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Зянон

из писька заместителя
 Вышло неплохо

Ответить
18
Развернуть ветку
Яна Ломакина

вы ничего не видели

Ответить
7
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Я даже скриншот сделал 😏

Ответить
0
Развернуть ветку
Яна Ломакина

удоли

Ответить
2
Развернуть ветку
Основной кот

Покажи

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Борродач

не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации
 не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов
 Не позволяет использовать винду без оставления следов на компах с предустановленным российским линуксом

Ответить
6
Развернуть ветку
Основной кот

а как его потом списанный на авито продавать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

хаха че kali Linux с брутфорсерами к смартфонам не грузится

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот
Ответить
3
Развернуть ветку
Sergey Mikheev

Нашел смешное слово

Ответить
2
Развернуть ветку
Основной кот

опечатка по Фрейду

Ответить
1
Развернуть ветку
Яна Ломакина

ничего не было

Ответить
4
Развернуть ветку
Артём Мазанов

я видел письку

Ответить
5
Развернуть ветку
Основной кот

поздравляю!

Ответить
5
Развернуть ветку
Яна Ломакина
Ответить
15
Развернуть ветку
Основной кот

Чёт не узнаю тебя

Ответить
1
Развернуть ветку
Трансгендолет

Он добавил, что в новой модели процессора «многие недоработки уже исправлены».
То есть надо купить еще одну партию процов?)))

Ответить
2
Развернуть ветку
Антон Лисин

Купят хп и делл

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр П.

Отечественная темника
 Пока все смеются над писькой, опечаток в тексте меньше не становится

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null