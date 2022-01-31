Новости
Яна Ломакина

Карибский ЦБ две недели не может восстановить работоспособность первой в мире официальной цифровой валюты DCash Статьи редакции

Когда всё снова заработает, неизвестно.

Система транзакций официальной электронной версии карибского доллара DCash, используемой семью странами Карибского бассейна, не работает с 14 января. Восточно-карибский центральный банк совместно с поставщиком услуг начал работу над восстановлением, сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудника регулятора Карину Джонсон.

По словам Джонсон, представители Центробанка «круглосуточно» прорабатывают вопрос с компанией Bitt, «чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить возможности [проведения] транзакций». В регуляторе отметили, что архитектура и все приложения DCash «защищены и в безопасности». Когда работу системы восстановят, неизвестно.

Восточно-карибский ЦБ запустил электронную версию местного доллара в марте 2021 года. DCash стал первой в мире официальной цифровой валютой. За функционирование системы отвечает барбадосская компания Bitt. Проект не вышел из фазы «пилотного», но его уже запустили в Доминике, Монтсеррате, Сент-Люсии, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Гренаде, Антигуа и Барбуде.

В октябре 2020 года Банк России объявил о создании цифрового рубля. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.

#новости

1220 просмотров
12 12 комментариев
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Основной кот

цифровой рубль ждет такая же судьба

Ответить
6
Развернуть ветку
Основной кот

Просто рубль ждет такая же судьба, упадет и не смогу поднять

Ответить
4
Развернуть ветку
Основной кот

он уже на своих двух сам стоять не может

Ответить
1
Развернуть ветку
Основной кот
Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

НЕТ, все будет построено на отказоустойчивой инфраструктуре.
Платежи по картам в России не отключались же, а они все идут через НСПК (МИР).

Ответить
2
Развернуть ветку
Основной кот

на отказоустойчивой инфраструктуре

на тех российских серверах, которые неотказоустойчивые?

https://tjournal.ru/news/523606-kommersant-mvd-raskritikovalo-rabotu-serverov-na-rossiyskih-processorah-elbrus-iz-za-slozhnostey-pri-ispolzovanii

«Коммерсантъ»: МВД раскритиковало работу…
В ведомстве считают, что обновление его ИТ-инфраструктуры идёт низкими темпами из-за недостатков…
tjournal.ru
Ответить
–1
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Космический уровень приплетания

Ответить
4
Развернуть ветку
Основной кот

Мы тут ради этого все и собрались. за это нам и платят

Ответить
0
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

— Вы самый жалкий из всех центробанков, о которых я слышал.
— Но вы обо мне слышали!

Ответить
3
Развернуть ветку
Chikk

@Сломалось помоги Карибам, тыжпогромист. :)

Ответить
2
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

карибский, Карина, Джонсон..
 Да вы, блин, издеваетесь?))

Ответить
0
Развернуть ветку
DarkFire

Секс и виски
Кеш карибский

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null