Когда всё снова заработает, неизвестно.

Система транзакций официальной электронной версии карибского доллара DCash, используемой семью странами Карибского бассейна, не работает с 14 января. Восточно-карибский центральный банк совместно с поставщиком услуг начал работу над восстановлением, сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудника регулятора Карину Джонсон.

По словам Джонсон, представители Центробанка «круглосуточно» прорабатывают вопрос с компанией Bitt, «чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить возможности [проведения] транзакций». В регуляторе отметили, что архитектура и все приложения DCash «защищены и в безопасности». Когда работу системы восстановят, неизвестно.

Восточно-карибский ЦБ запустил электронную версию местного доллара в марте 2021 года. DCash стал первой в мире официальной цифровой валютой. За функционирование системы отвечает барбадосская компания Bitt. Проект не вышел из фазы «пилотного», но его уже запустили в Доминике, Монтсеррате, Сент-Люсии, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Гренаде, Антигуа и Барбуде.

В октябре 2020 года Банк России объявил о создании цифрового рубля. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.