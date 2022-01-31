Карибский ЦБ две недели не может восстановить работоспособность первой в мире официальной цифровой валюты DCash Статьи редакции
Когда всё снова заработает, неизвестно.
Система транзакций официальной электронной версии карибского доллара DCash, используемой семью странами Карибского бассейна, не работает с 14 января. Восточно-карибский центральный банк совместно с поставщиком услуг начал работу над восстановлением, сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудника регулятора Карину Джонсон.
По словам Джонсон, представители Центробанка «круглосуточно» прорабатывают вопрос с компанией Bitt, «чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить возможности [проведения] транзакций». В регуляторе отметили, что архитектура и все приложения DCash «защищены и в безопасности». Когда работу системы восстановят, неизвестно.
Восточно-карибский ЦБ запустил электронную версию местного доллара в марте 2021 года. DCash стал первой в мире официальной цифровой валютой. За функционирование системы отвечает барбадосская компания Bitt. Проект не вышел из фазы «пилотного», но его уже запустили в Доминике, Монтсеррате, Сент-Люсии, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Гренаде, Антигуа и Барбуде.
В октябре 2020 года Банк России объявил о создании цифрового рубля. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке. Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.
НЕТ, все будет построено на отказоустойчивой инфраструктуре.
Платежи по картам в России не отключались же, а они все идут через НСПК (МИР).
на отказоустойчивой инфраструктуре
на тех российских серверах, которые неотказоустойчивые?
https://tjournal.ru/news/523606-kommersant-mvd-raskritikovalo-rabotu-serverov-na-rossiyskih-processorah-elbrus-iz-za-slozhnostey-pri-ispolzovanii
Космический уровень приплетания
— Вы самый жалкий из всех центробанков, о которых я слышал.
— Но вы обо мне слышали!
@Сломалось помоги Карибам, тыжпогромист. :)
карибский, Карина, Джонсон..
Да вы, блин, издеваетесь?))
Секс и виски
Кеш карибский